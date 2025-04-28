Снесенное и утерянное, ч.6

Церковь Воскресения Христова в Котловане (Тверская обл)Продолжим тему «Потерянной России» рассказом о Церкви Воскресения Христова 1798 года в Котловане. Прихожан в лучшие годы было порядка 2 тысяч. Церковь действующая, хоть и не скажешь.В облике её заметны черты провинциальной новгородской традиции середины XVIII-века, наличники имеют простые рамочные оформления с короткими ушами, а в архитектуре столпообразной колокольни видна архаичность.
Перекрытия давно утрачены, но ещё держится каркас иконостаса. Церковь как будто построена скорее плотником, чем каменщиком, и это объяснимо. Строил её обер-бергмейстер Никифор Клеопин, сын которого — самый богатый помещик Вышневолоцкого уезда. В этой церкви он повторил, даже в названии, деревянную церковь, построенную его отцом в Челябинской обл. Был похоронен тут, но могила утрачена.На территории сохранилось захоронение помещиков Зварыкиных, а ещё — мемориал коммунистам, погибшим в 1919 от кулацкой банды. В 1935 власти запретили звон колоколов, а в 1942 и вовсе закрыли церковь.
Готика в НижнемВ Нижнем очень мало готических зданий, тем удивительнее была постройка в 1861 г. на Гребешке (холме в верхней части города) вот такой Часовой башни по указу губернатора Муравьёва. Цель её была благой — чтобы посетители ярмарки с другого берега Оки всегда могли увидеть время с 6,5-метрового циферблата.
Только в итоге с того берега даже 3-метровых стрелок вообще не было видно — чтобы смотреть с башни время, как шутили, надо было сначала купить подзорную трубу. Народ потешался, башня ветшала, новое назначение ей не придумали и в 1897-м разобрали.
Дореволюционная выставка ХабаровскаВ 1913 году Хабаровск, тогда еще только отметивший 50-летие, стал устроителем огромной выставки. Цель была краткой: «осмотреться кругом и подвести итоги тому, что дает Приамурский край, что он имеет и чего ему не достает». По факту построили целый город, охвативший все отрасли развития молодого российского Дальнего Востока. Выставка занимала 26 га. Павильоны возводились как частными фирмами, так и государственными конторами. Чего стоит неорусский деревянный павильон торгового дома «Кунст и Альберс», увенчанный мощным четырехгранным куполом. Павильон Амурской железной дороги имитировал арочный туннель. Купец Чистяков, торговавший чаем, построил павильон в китайском стиле. За два месяца работы выставку посетили 110 тысяч человек (население Хабаровска тогда составляло 52 тысячи). К сожалению, никаких материальных следов выставки не осталось. Все 70 строений разобрали на стройматериалы.
Князь-Владимирский собор в СаратовеХрам, построенный в 1888 году по проекту архитектора Алексея Салько в честь 900-летия крещения Руси, располагался на бывшей Полтавской площади. Он был возведён на средства, собранные жителями города всех сословий. Освящение собора состоялось 16 июля 1889 года епископом Саратовским и Царицынским Павлом.С высотой 77 метров храм был одним из самых высоких в России на тот момент.Более того, в отличие от многих шатровых храмов, у саратовского собора центральный купол был луковичным, а боковые - шатровыми. Однако, несмотря ни на что, в 1930-е годы храм был снесён коммунистами, и на его месте был построен стадион.В 2022 году, во время его реконструкции, был обнаружен фундамент собора.
В период с 2005 по 2010 годы в Детском парке был возведён новый храм во имя князя Владимира, стилизованный под раннемосковское зодчество.В новом храме хранятся такие святыни, как образ преподобного Серафима Саровского, написанный в 1909 году, и уменьшенная фотокопия Туринской плащаницы. Хотя создание нового храма, безусловно, является важным шагом, он значительно отличается от старого собора как по архитектуре, так и по масштабу.
В качестве более удачного примера восстановления храма можно привести городской собор в Сердобске, который находится в Пензенской области и был построен по тому же проекту архитектора Алексея Салько.Несмотря на различия в деталях, он даёт более точное представление о том, как выглядел Князь-Владимирский собор в Саратове.
Ансамбль Чекуевского погоста в Онежском районе Архангельской области.
В деревне Чекуево по состоянию на 2021 год проживала лишь одна бабушка. Но до революции Чекуево - крупное торговое село на берегу реки Онега с 350 дворами и одним из красивейших на Русском Севере ансамблем из трёх деревянных храмов и колокольни.К сожалению в 1960-е годы две церкви - Преображенская (1687 г.) и Успенская (1675 г.) были сломаны, та же судьба постигла и колокольню (1740 г.).Осталась лишь "новая" Сретенская церковь (1893 г.), да и то в руинированном состоянииРеконструкция былого
Потери СевераЮрома, одно из самых древних русских поселений в мезенских землях. С XVII века волостной центр, насчитывавший до ста крестьянских дворов. В конце XVIII тут окончательно сформировался великолепный ансамбль Юромского погоста, возможно красивейший тройник на всём Русском Севере.Ансамбль состоял из двух церквей: Михаила Архангела (1686, мезенско-пинежский тип церкви - шатер на крещатой бочке), Илии Пророка (1743) и колокольни (1725). В 1898 г. ансамбль обследован и сфотографирован архитектором Ф.Ф. Горностаевым. В последствии по этим фотографиям в 1906 г. художник И.Я. Билибин написал картину.В 1933 г. церковь Михаила Архангела сгорела после удара молнии.Следом были разобраны колокольня и Ильинская церковь. Сейчас об исчезнувшем ансамбле в селе ничего не напоминает. А село Юрома продолжает существовать, теперь как центр одноименного сельского поселения Лешуконского района Архангельской области.
Часовня на Лубянке
На Лубянской площади в Москве есть ТЦ «Наутилус», однако изначально на месте этого торгового центра располагался двухэтажный дом с книжной лавкой внутри. Это здание принадлежало почетному гражданину Москвы Ивану Сушкину.В 1880 году он решил, что на этом участке будет располагаться часовня, где можно будет посмотреть на реликвии, привезенные из Афонского Пантелеимоновского монастыря. Часовня разместилась на пересечении Никольской улицы и Лубянской площади в 1883 году.
Раньше в начале Никольской улицы находились Владимирские ворота Китай-города. Чуть правее, то есть на месте современного торгового центра, стояла часовня Святого Пантелеимона. Своё имя она получила в честь великомученика, который жил в конце III - начале IV века. По преданию, он занимался врачеванием: исцелял людей не только с помощью медицинских знаний, но и молитвами. Первые мысли о создании часовни возникли ещё в 1866 году. Тогда из русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне в Москву привезли святыни.Богоявленский собор в одноимённом переулке, 1905. С сайта www.pastvu.com.
Посмотреть на них изначально можно было в Богоявленском соборе. Верующих, желавших прикоснуться к церковным реликвиям, оказалось так много, что уже в 1873 году на пересечении Богоявленского переулка и Никольской улицы построили Афонскую часовню. Однако её скромные размеры со временем перестали справляться с наплывом посетителей.Владимирские ворота Китай-города и часовня Святого Пантелеимона
Но в 1932 году храм прекратил свою работу, а в 1934 году его снесли.Пустырь на месте часовни Святого Пантелеимона, 1934.
И уже в 1999 году здесь поставили уродливый торговый центр «Наутилус». Помимо внешнего уродства, у торгового центра неудобная планировка. Заблудиться достаточно легко. В качестве интересной детали хочется отметить, что строительство здания обошлось в 20 млн долларов. Даже сейчас это деньги огромные, не говоря уже о 1990-х годах. Насколько мне известно, пока столичные власти ничего не собираются делать с "Наутилусом". А значит - он ещё долго будет раздражать москвичей и удивлять туристов.
Памятник, от которого шарахались в Москве даже лошади.Мало кому известно, что на месте нынешнего памятника Александру Сергеевичу Грибоедову на Чистых Прудах в 1918 году стоял монумент в честь мыслителя и теоретика социального анархизма Михаила Александровича Бакунина.
Пришедшие к власти большевики практически сразу приняли ленинский план монументальной пропаганды, в рамках которого по всей стране, в том числе и в Москве, начали ставить памятники известным революционерам и сторонникам народовластия.
Увековечить память о Бакунине поручили скульптору-авангардисту Борису Даниловичу Королёву. Создал он памятник в любимом им тогда стиле кубофутуризма. В итоге получилась скульптурная композиция 8-метровой высоты, где образ анархиста был представлен в нагромождении грубых геометрически условных форм. Особый ужас у обывателей вызывало то, что голова Бакунина находилась в его руках. Именно таким образом скульптор попытался передать «мятежность души анархиста-революционера».
Что сказать, если даже сторонники Бакунина сразу начали протестовать против такого издевательства над своим кумиром. К ним присоединился и тогдашний Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, едко заметивший, что проезжавшие мимо изваяния лошади косо глядели в ту сторону, а иной раз и просто шарахались от него.
В итоге, памятник Бакунину был скоренько демонтирован, не простояв здесь даже одного месяца.
Ну это даже и не потеря, а скорее освобождение.
Вид на церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке1902 год / наши дни
Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке была построена в 1699 году на средства московского купца И.М. Сверчкова. Возводил этот удивительный храм русский архитектор Петр Потапов. Он выстроил церковь в стиле московского барокко.Храм не пострадал в разрушительном пожаре 1812 года. Вокруг церкви был поставлен французский караул, который защищал сооружение от огня и мародеров. Согласно легенде, Наполеону так полюбился этот храм, что он хотел разобрать его по частям и перевезти в Париж.Но в результате этот величественный шедевр русского зодчества был разрушен в 1936 году. Причина сноса сооружения, которому на тот момент уже было больше 200 лет, – расширение Покровки.
Деревянный планетарий
Немного грустных новостей. В 2021 году был снесен единственный в России деревянный планетарий. Он обитал в Пензе.
Вместо того, чтобы перебрать бревна и произвести локальную замену поврежденной древесины, компания-подрядчик просто зачистила все экскаваторами. В 2028 году зданию могло бы исполниться 100 лет.По фото можно сравнить старый планетарий и новый.
Еще одной из утрат Пензы можно считать вот это панно.Вы только вдумайтесь: панно из 55 000 тысяч ПИВНЫХ КРЫШЕК! Оно было преподнесено в подарок городу местной пивоваренной компанией. Простояло в центре города до 2020 года, когда в рамках реновации фонтанной площади панно решили убрать. Панно является репродукцией картины Эдуарда Мане «Кружка пива»
Ну и напоследок еще один курьезный памятник.
Такого памятника Ленину вы ещё не видели!Думаете, шутка? А вот и нет. Был установлен в 1930-ом, но через пару лет снесён. К счастью, в 1931 году сей раннесоветский авангард был запечатлён американским фотографом Маргарет Бурк-Уайт.Она стала первым западным фотографом, посетившим промышленные объекты СССР с фотокамерой.Забавно, что несмотря на общую схематичность образа, в принятый стандарт для памятников Ильичу скульптор вполне уложился.Увы, его имя не сохранилось, также как и точное место установки монумента. Но судя по антуражу, дело было где-то на территории Маггнитогорского Металлургического Комбината.
Впрочем, его тоже не жалко.
И на сегодня все.
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