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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6

1930-е... Ч.1   1930-е... Ч.2   1930-е... Ч.3   
1930-е... Ч.4        1930-е... Ч.5

Продолжим погружаться в эпоху 1930-х годов...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Алтай. Дегустация меда. 1930-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Аптека в Новиковской больнице Парабельской комендатуры. Нарым. 30-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Красная армия на складе 1930-х годов. Надписи на плакатах, сделанных на белорусском языке.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Снежный мавзолей Ленина. 1930-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6В посудной лавке. Фотограф Макс Пенсон. Узбекская ССР. 1930-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.61930-е годы, парашютисты Осоавиахима.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Московская пролетарская стрелковая дивизия на параде на Красной площади. 1930-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Отец и сын. Фотограф Георгий Зельма. 1930-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Открытка 1930-х с русскими людьми города Харбина, основанного русскими в 1898 на Дальнем Востоке. После революции он перешёл к Китаю (точнее Манчжурии). До 1945 оставался русским по населению и духу.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Кутаисская улица, Харбин, 1930-е. Франция считалась центром эмиграции в 1920-30-е, но в Китае проживало примерно столько же русских - до 500 тыс. Из них, в Харбине около 150 тыс с 30 русскими храмами.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Заготовка льда для ледников. Бытовых холодильников не было. Москва. 1930-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Ночная жатва, 1930-е. (Фото Семён Фридлянд)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Агитаторы переписи населения, 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Теплоход «Иосиф Сталин» первый раз пришел в Москву по только что открытому каналу «Москва-Волга».

1 мая 1937 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Всемирная выставка в Париже, 1937 год, колоризированная
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Всемирная выставка в Париже, 1937 год, оригинал
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Великое противостояние духа! Павильон СССР и павильон фашистской Германии стояли друг против друга в центре Парижской выставки 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Выставка в Париже, 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже, 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Монтаж скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» на Всемирной выставке в Париже. Январь 1937 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Шадр Иван Дмитриевич. Рабочий и колхозница. 1937. Проект скульптуры для советского павильона на Международной выставке в Париже.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Жители Одессы на улице Лассаля (Дерибасовской) у карты гражданской войны в Испании. Одесса. 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6В 1937 по СССР совершила турне сборная Басконии по футболу. Обыграл басков только Спартак
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Парад физкультурников на Красной площади, 1937 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.617 и 18 июня 1937 года Карнавальное гулянье Песни кино. Сад Госнардома.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Буфф. 3-й Карнавал. Июль, 1937
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Буфф. Теа джаз. 1937
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Ночной карнавал. 29 июля, 1937 г. Парк культуры и отдыха имени 1-й пятилетки.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Образец ткани. Продукция фабрики «Большая Ивановская мануфактура им. Молотова». 1936-1938 гг.

ПАПАНИНЦЫ:

21 мая 1937 года — начала работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». Руководитель: Иван Дмитриевич Папанин:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Метеоролог Евгений Фёдоров фиксирует показания приборов. 1938 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.619 февр. 1938, завершила работу первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-1». Иллюстрация к книге И.Д. Папанина «На полюсе»(Худ. В. Щеглов. 1939)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6«Исторические трансарктические перелёты и завоевание Северного полюса Героями в СССР в 1937 году» (Перелёты экипажей самолётов Чкалова и Громова)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Плакат Е. Перникова. 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Слушают доклад. Художник Ольга Яновская. 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Шестаков Николай Иванович (1883-) «Демонстрация за заем». 1937 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Следующая европейская война начнется в Украине. Карта из американского журнала Look от 14 марта 1937 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Легендарный художник-график Борис Ефимов. Карикатура "Война". 1938 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Новенькие поезда "Иосиф Сталин" и "Феликс Дзержинский". Ворошиловоград, 1937 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Паровоз ИС20-16. Самый мощный в истории советского паровозостроения. 1937 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Паровоз 2-3-2В небесно-голубого цвета развил в 1937 скорость 175 км/ч.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Испытания нового Химкинского моста под тяжестью паровозов, 1937
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.629.09.1937 г. состоялся наш ответ их Гинденбургу. Полёт дирижабля «СССР В-6», продлившийся 130 ч
В 1938 году потерпел крушение на Кольском полуострове. 
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Автор - Сергей Михалков, 1937 год (напечатано в Мурзилке №11)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Пионерская правда, ноябрь 1937 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.61937 г, Известия
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Инсценировка «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!» Дети обращаются к плакату, на котором Сталин обнимает Гелю Маркизову. Кострома. 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Первое совместное официальное появление Деда Мороза и Снегурочки в качестве его помощницы произошло на встрече 1937 года в московском Доме Союзов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Первомайские подарки. Рисунок И. Королёва из журнала "Чиж". 1937 год. Дарить подарки на Первомай традицией не стало.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Тихий час в детском саду. 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Учебная тревога. Пионеры Ленинграда, 1937 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Борисоглебская военная школа лётчиков. 1937
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Борисоглебская военная школа лётчиков. 1937
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Бойцы республики Испании на параде на Красной площади. Фотограф Иван Шагин. Москва. 7 ноября 1937 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Ленинград в дни празднования 20-летия Октября
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.64 ноября 1937 года в Москве на американском оборудовании и по американской рецептуре, которую привёз годом ранее А.Микоян из США, был выпущен знаменитый советский Пломбир
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Аттракцион «Летающие люди». Сеанс состоял из 6 полетов по дуге в 180 градусов. Москва, Парк Горького, 1937 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Карнавал во Дворце культуры 1-го Государственного автомобильного завода им. И.В.Сталина в честь годовщины Сталинской конституции, 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Советские граждане на отдыхе в Евпатории. 1937 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Заслуженные работники НКВД на отдыхе в Крыму, 1937 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Ресторан Казанского вокзала, 1937
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Меню ресторана гостиницы «Синоп», расположенной в Сухуми. 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Гребная школа на Москве-реке, 1937 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Копьеметательница. Фотограф Эммануил Евзерихин. 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Украшение колокольни Страстного монастыря к столетию со дня гибели Пушкина на Пушкинской площади в начале 1937 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Школьная тетрадь с иллюстрацией поэмы А.С. Пушкина "Песнь о Вещем Олеге". 1937г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Памирская трасса. Пограничники в походе. Фотограф Аркадий Шайхет. Таджикская ССР. 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Пограничники в горах. 1937 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Дозор в горах. Пограничники на Памире. Фотограф Аркадий Шайхет. 1937 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Циркуляр НКВД СССР 68 Об иностранцах от 22.08.1937г. г. Москва.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Правда, 1937.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Изготовлен в 1937 году...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Реклама 1937 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Первая книга для чтения
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Дейнека А.А. Эскиз росписи потолка Театра Красной Армии. 1937г. Холст, темпера. 135,2х135,2. Курская обласная картинная галерея им. Дейнеки
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.62 ноября 1937 г. к двадцатилетию Октябрьской революции на Кремлевских башнях установлены рубиновые звезды.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Борисоглебская военная школа лётчиков. 1938
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Депутаты от Крымской АССР, летчики В. Коккинаки и С. Супрун на первой сессии Верховного Совета СССР. 1938
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Экипаж Владимира Коккинаки встречают в Спасске-Дальнем, 28 июня 1938 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Самолет "Родина" перед стартом. Фото Александр Устинов, 24 сентября 1938 года, Московская обл., г. Щелково
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Первый день шестидневки
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Третий день шестидневки
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Подметально–уборочные машины ПУ–7 на шасси ГАЗ–ММ, 1938 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Продажа фруктовой воды на улице Горького, 1938
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Продажа цветов на Тверском бульваре. 1938-1941гг.  Автор Евзерихин Э.Н.

Фотографии со съёмок фильма Александр Невский. 1938 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6«Наши границы неприкосновенны!». Художники В. Н. Дени, Н. А. Долгоруков. 1938 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Плакат (1938 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Украинский плакат, 1938 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Художник П. М. Гутковский. 1938 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Двухлодочный глиссер-катамаран ОСГА-25 Экспресс в судоремонтной мастерской. Сочи. 1938 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Захваченный франкистами у республиканцев танк Т-26 советского производства. Провинция Валенсия, май 1938 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Георгий Седов на дрейфе, 1938-1939. Из фондов Музея современной истории России
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Георгий Седов на дрейфе, 1938-1939. Из фондов Музея современной истории России
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Георгий Седов, экипаж ледокола, 1938-1939. Из фондов Музея современной истории России
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Физкультурники на Красной площади. Фото 1938 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Акробатическая группа в колонне физкультурников орденоносного общества «Спартак», Красная площадь, 1938 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Трудно предстваить, но это первый бассейн построеный в Москва-реке, 1938 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6ГАЗ ГЛ-1, первая заводская гоночная машина в СССР, построен в 1938 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Первый советский гоночный автомобиль ГАЗ-ГЛ-1. 1938 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Каток в Парке Горького, Москва, 1938 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Водный стадион «Динамо», 1938
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Противотанковые собаки на Параде на Красной площади. Москва. 1 мая 1938 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Отец показывает пойманных тигрят жене Елене Исаевне и дочери Ирине. Село Романовка. Маньчжурская империя под протекторатом Японии. 1938–1941 годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Дети перед кварцевой лампой в 1938 году
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Пушкинская площадь, 1938
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Новый экспериментальный экскурсионный вагон Москва - Апрелевка на Киевском вокзале, 1938 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6В общежитии Горного института. Москва, 1938 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6И при Сталине был хруст французской булки
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Реклама косметики Красный мак. Автор - М. Литвак. 1938 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Реклама пельменей. Художник Израиль Боград. 1936 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6С. Прокопцев. Реклама майонеза. 1938 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Художник А. Н. Побединский. 1938 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1930-е... Ч.6Художник П. Я. Караченцов. 1937 год
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На этом пока остановимся... продолжение следует

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