Штурмовой отряд «Керчь» - как воюют парни, захватившие «Брэдли»

Добрались до своих. Я такой: Одесса, дай, я шлем сниму быстренько, потому что жарко пипец, и мне ещё заправиться надо. Ну, я снимаю шлем, броник, заправил всё, обратно одеваюсь, и тут передо мной ударила мина в бруствер, глушануло. Побежали дальше по окопам, потому что видим, над нами дрон висит, и он их арту на нас наводит. Тут проблема в том, что часть, которая перед нами сменялась, забрала с собой единственную дронобойку на позиции. К ним претензий нет, это в принципе их ружьё, они ж не знали, что у тех, кто их сменит, таких нет. А наша взводная дронобойка сломалась к тому моменту. В общем, просто повезло на этот раз, что никого не задело.



В общем, я выхожу из окопа, мы продолжаем отход, там как раз Атлет со своим разошедшимся швом и Волга, ещё один парень, который прикрывал наш фланг – отлично, кстати, прикрывал. И тут мы слышим дрон очень близко и понимаем, что это FPV. Забурились под куст, сидим, ждём. Арта подунялась, и мы слышим, как он жужжит. Подлетел близко, отлетел, и тут мы слышим, как он разгоняется – в нас летит. Оператор, видимо, сомневался, а потом понял, что мы там всё-таки сидим. Мы рванули, Волга спрыгнул в окоп, а я его просто не успел разглядеть.



А передо мной как раз горит трава, горит поваленное дерево, и я через всё это перепрыгнул, как в клипе Буйнова про ВДВ. Впереди вижу окоп, падаю туда, и тут надо мной пролетает дрон. БАБАХ! Но я уже в окопе.



У меня сил уже никаких нет, ещё и оглушило. Я перевернулся и просто уже как черепашка пополз до блиндажа. Там мобилизант, говорит, чего, как, я ему: «Воды!» – он мне даёт пятилитровку, и я литра полтора одним махом выдул.



И тут опять «Град» начинает работать. Я лежу, сжавшись в клубок, и какой-то осколочек залетает в окоп. И он был настолько горячий, что сразу прожёг мне штанину и задницу немножко. А я подумал, что ранен. Ну блин, думаю, чёрт побери, только отстрелялся, гранаты, дроны, всё нормально, а тут какая-то фигня – и в зад! Но мужик этот говорит: да всё нормально там. И я понимаю, что это просто штаны осколком прожгло.



Ну, потом наш отряд организовал мобилизантов для обороны, потому что «Придурок» был контужен тоже. Но без погибших у наших зато обошлось, уже хорошо.



В общем, удачный был день. Мы себе забрали шесть касок, три автомата, бронежилет и хохла. Когда мы обратно к себе добрались, там ещё на дне окопа сидит этот пленный хохол, а я искал свой рюкзак; его по ошибке наши москвичи забрали – Дантес, блин, если ты это читаешь, там наушники денег стоят, верни. И вот, там сидел наш пленный, и я когда через него перебирался, оступился и ненароком на него наступил. И говорю: о, чёрт, извините. Да ничего, говорит, страшного. Ещё там наш сидел раненый с другого поста. Он на нас смотрит, и говорит: «Мужики, вы, конечно, крутые, страшно с вами ездить».