Эксперты доказали подлинность расстрельного списка Сталина

Наших начальников либералы прямо обвиняют в любви к Сталину. Правда, в реальной жизни всё наоборот. Государственное агентство ТАСС вбросило, на мой взгляд, очередную фальшивку про Сталинские расстрелы. Причём вбросило настолько беспомощно и глупо, что поражаешься.

Отдельно доставляет, что антисоветской пропагандой занимается контора, носящая гордое имя Телеграфное агентство Советского Союза.

При том, что никакого Союза давно нет. Итак, недавняя статья «Собакам собачья смерть: эксперты подтвердили подлинность расстрельных списков Сталина».

Я, конечно, не знаю, но по-моему это прямая ложь. Никакие эксперты ничего толком не исследовали и не подтверждали. Потому что от сих людоедских документов пробирает адским хохотом.

Сначала пугающая новость от ТАСС:

«Два листа формата А4 с рукописным текстом поступили в Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ 14 марта 2018 года. Главным вопросом обратившегося к экспертам-почерковедам частного лица было установление авторства рукописей. Заявитель просил выяснить, действительно ли имеющиеся в его распоряжении письма были написаны Иосифом Сталиным».

Тут уже забавно, то есть на экспертизу эти бумажки некий меценат притащил ещё семь лет назад. С чего вдруг ТАСС решило рассказать об этом сегодня?

Что характерно, второй лист даже ТАСС никому не показывает. Видимо, там совсем стыдоба с точки зрения архивистов. Но и первая бумажка не лучше.

Откуда взялись эти бумажки не знает никто. Это не из архивов, пришёл с ними неназываемый доброжелатель. А потом с ними же ушел куда-то в сторону подпольных аукционов. Передавать чудесно обретённые бумажки в музей или государев архив гражданин даже не собирался.

«Со слов заказчика, эти документы были извлечены из архива. Они представляли собой переписку Сталина с [первым секретарем Закавказского крайкома ВКП(б) Лаврентием] Берией — так называемые расстрельные списки», - рассказала ТАСС ведущий государственный судебный эксперт РФЦСЭ Елена Гаврилова.

Простите, что? Какие, к Ежову, расстрельные списки? Где в документе хоть слово о расстреле, фамилии где? Что такое, простите, несёт государственный эксперт?

И какие, простите, расстрельные списки, секретарь союзного ЦК Сталин мог слать в грузинский крайком? Берия тогда даже не сотрудник НКВД, он партийный начальник в Тбилиси. Он из личного революционного нагана кого-то расстрелять должен был?

Кстати «эксперты» хоть в учебник заглянули бы. Представленная на экспертизу записка датирована летним месяцем 1937 года. А секретарем Закавказского крайкома Берия перестал быть ещё 23 апреля. Ну стыдно же, ребята!

Ах, да! С чем же сравнивали Сталинский почерк эти, с позволения сказать, эксперты? Есть же довольно большой корпус подлинных Сталинских записок в архивах. Но нет, это не наш метод!

Почерк сравнивался с бумажкой, принесённой тем же доброжелателем. Причём, это не государственный документ, а записка Сталина на рисунке дочки Светланы! Вот это уровень!

А теперь прямо бомбическое заявление экспертов! Никто не пытался сделать анализ бумаги или карандашного грифеля! То есть 1937 года эта бумажка или 1989-го не интересовало никого.

Исследовать бумажку под микроскопом тоже сочли излишним. Потому бумаги, барабанная дробь, отсканировали! И экспертизу делали по сканам! Да! Тот самый диагноз по фотографии, не забудьте перевести все свои денежки доктору на безопасный счёт!

ТАСС пишет:

«Все тексты, подписи и образцы были отсканированы, после чего эксперты составили подробные разработки — рабочий материал, который включает в себя изображения исследуемых документов и образцов, по которым идет сравнительная работа...

И мы сошлись во мнении о выполнении исследуемых текстов и подписей самим Сталиным Иосифом Виссарионовичем. Эти результаты были оформлены в виде акта экспертного исследования, — сказала Елена Гаврилова».

Атас, просто атас. Ладно, давайте что ли преклонимся перед «настоящими» государственными экспертами. И дерзнём провести свою собственную экспертизу. Ну а что, им можно по сканам, а нам нельзя? У меня даже запатентованный метод есть, до которого эксперты не додумались. Мы этот расстрельный список… тадаамс… будем… тадааамс… читать. Читать документы, вообще, полезно, жаль не пользуется никто таким открытием.

«Правительству стало известно, что какие-то подозрительные люди в нашей Советской Грузии тормозят дело. Даю вам срок месяц.

Действовать решительно, по всей строгости закона. Соблюдать требования законности. Предателям и врагам народа нет места на нашей земле. Собакам - собачья смерть. Только так. Сталин, 8 июля 1937».

Повторюсь, это весь текст. Вот совсем весь текст «расстрельного списка». Простите, кого и за что должен расстрелять по нему партийный чиновник Берия из личного нагана? Подозрительных людей из Советской Грузии? А где-то есть ещё и несовеееетская Грузия, вон оно как!

Написана какая-то бредятина. Что такое правительство? Совнарком? Какое отношение к нему имеет партийный секретарь Сталин?

Что такое «стало известно»? Где факты? Где фамилии? О чём вообще пишет Сталин? Кто и какие дела там тормозит? Ну бред же.

Ладно, допустим. Чисто внешне перед нами написанная на коленке кривоватым почерком бумажка. Карандашом. Без единого реквизита делопроизводства. Это что, личное любовное письмо? Не государственный документ, совершенно точно.

Я правильно понимаю, что эту записку из Москвы в Тбилиси отправили почтовым голубем? Не перепечатали в секретариате, не присвоили исходящий номер, не выставили реквизиты секретности и список рассылки? Лично Поскребышев метнулся на велосипеде с депешей в нагрудном кармане?

Кстати, штамп о секретности на бумажке имеется. Это единственный «государев» реквизит. Но он смешной настолько, что зря из подмётки вырезали.

«Совершенно секретно. Существует в 1 экземпляре. При опасности уничтожить. По списку А»

Это что, вообще? Совсекретная записка? Ну допустим, хотя в ней ни слова секретного нет. Да там ни одного конкретного слова нет, вообще. Ни дат, ни адресов, ни фамилий, ни ссылок на документы. С какого перепуга она стала секретной?

Дальше, что такое список А? Я такое слышу впервые. Это рассылка? Но написано же – в одном экземпляре существует, что за бред?

А как Вам «при опасности уничтожить»? Ну дурная романтика же из приключенческих романов. Съесть, не запивая молоком. Ну не было такого в советском делопроизводстве!

Сам текст как из дурного водевиля. Вот тут «Соблюдать все требования законности». Простите, выходит без личной команды Сталина закон в Грузии не соблюдали? Интересно девки пляшут.

И тут же Сталин зачем-то украл из знаменитой речи Вышинского «Собакам собачья смерть». Это, простите, из какой статьи УК? Ну соблюдать же требования абзацем выше написано. Да и вообще, нехорошо чужие слова воровать, даже вождю.

Едем дальше. Документ же из 1937 года. Подаётся экспертами как команда на массовые репрессии в Грузии.

Но постойте, бумажка датирована 8 июля 1937 года. А оперативный приказ Ежова 0447 подпишут (если он, вообще, был) только тридцатого! Нет пока ни массовой операции, ни расстрельных троек! Опять двойка составителям!

Ну и я, конечно, не графолог, но сам текст выглядит очень странно. Это не Сталинская рука, такое мое скромное мнение. А подпись и вовсе срисована аккуратистом.

Сам чужие подписи не подделывал, но по работе случалось видеть как и такое рисовалось. Сугубо в производственных целях, но всё же.

Подпись подлинная всегда кривоватая и летящая, без нажима. Рисуется одним росчерком. Когда же, высунув язык, медленно ведут линию, срисовывая с образца – совсем иначе смотрится. В записке ровно этот случай, куда смотрели эксперты?

Ну и та самая бумажка с детским рисунком дочки Сталина. Которую принёс тот же доброжелатель и с которой эксперты сравнивали почерк. С ума сойти можно. Сталин писал довольно разборчиво, а тут я прочитать кроме «Воробушка» толком ничего и не могу. Валенки, кажется, критикует на рисунке.

Но самое восхитительное не это! Записку дочке Сталин подписал. Нет, серьёзно, подписал. И не папа, и не Иосиф.

Нет, подписано «секретарь И. Сталин». Странно, что штампа о совершенной секретности и пометки «съесть при опасности» не проставлено. Ну клиника же.

Да, байку что Сталин так шутил с дочкой я слышал. Мол, представлялся секретарем, но не ЦК, а дочки Светланы. Но это именно байка. А тут – документ, образец для сравнения.

Что смешно, подлинность образца для сравнения никто и не пытался подтвердить. Поверили на слово, что уж детский рисунок точно никто подделывать не собирался.

В целом, это не бумаги, а какой-то позор. Это даже не фальшивка. Поддельный документ хоть какого-то уровня достоверности требует, а тут просто хохма.

Дело-то понятное. Гражданин задумывал эти бумажки выгодно продать. Собственно, именно семь лет назад они и появились на аукционе «Три Века» (Лот №179).

Что нужно для выгодной продажи антикварных бумажек? Правильно, заключение уважаемого эксперта, историка. Но полное ощущение, никто за такое браться не хотел.

Потому пришлось звать на помощь экспертов государственных. Они и накатали. Так вопрос первый – взятку какого размера они взяли с доброжелателя за такое заключение? И почему никто за такое безобразие не наказан?

Нет, я не утверждаю, свечку не держал. Но никак по другому объяснить чудеснорождённое заключение о подлинности откровенно фальшивой бумажки я не могу. Если ошибаюсь – поправьте. Наверняка, все эксперты уважаемые и глубоко-порядочные люди. И взяток не берут.

И второй вопрос. Дело-то давнее. Семь лет прошло. Подозреваю, что простодушный покупатель на «Сталинский автограф» был найден и денежки сменили хозяина. Ну только в путь, на углу цыгане вон абсолютно подлинные царские червонцы предлагают, тоже можно для коллекции прикупить.

Купили и купили, лапша на ушах - личное дело каждого. Вопрос-то страшный. С какого перепугу уважаемое государственное агентство ТАСС через семь лет решило нас обрадовать «подлинным расстрельным списком Сталина»?

Это в противовес новости о закладке ледокола «Сталинград»? Чтобы не забывали о преступлениях кровавого тирана и диктатора? Я правильно понимаю? Что там, товарищ Сталин писал про собачек, м?

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/eksperty-dokazali-podlinnost-rasstrelnogo-spiska-stalina.html