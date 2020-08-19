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Мы из Советского Союза

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«АТН - новости Беларуси и мира»

«АТН: новости Беларуси и мира»

В Сети появилась программа так называемого оппозиционного штаба, в которой описывается то, какой должна стать наша с вами жизнь в ближайшие годы. Если коротко по пунктам:  возвести границу с Россией, отключить российские ТВ-каналы, выйти из ОДКБ, образование на белорусском языке и многое другое.

Даже в этом коротком перечислении  явная антироссийская риторика. Логично, что стратегическая задача  - подача соответствующих заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО. Наш обозреватель детально разобрался в предложениях стороны. Подробности — в видео:

Белоруссия
политика
дорога в никуда
Борис Тросницкий
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