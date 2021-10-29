Похвальное слово российской спецпропаганде

Ругать своих и своё у нас умеют и любят. Но иногда не вредно и похвалить. Особенно, если за дело. В данном случае действительно есть за что.

Как сообщили СМИ, американский сайт “Military Connection” опубликовал в поддержку ветеранов вооруженных сил США поздравительную открытку в честь 246-й годовщины основания военно-морских сил страны. Однако. как выяснилось, на ней был изображен не американский корабль, а противолодочный корабль российского проекта 1155 «Вице-адмирал Кулаков».

И это отнюдь не единичный случай! Американские дизайнеры не устают поздравлять своих соотечественников открытками и твитами с изображением различных образцов …российской военной техники.

Расхожее объяснение этого феномена, которое сводится к пресловутым блондинкам, которые ни в чем не смыслят, кроме цвета лака для ногтей, лично меня не вполне устраивает. Уж очень часто и густо такие «косяки» возникают. Притом, что на самом деле их намного больше, а мы видим только «верхушку айсберга».

Так в чём же разгадка этой странной американской манеры принимать российское за свое собственное? Или даже не принимать, а вполне искренне восхищаться продукцией нашего военпрома. Рискну высказать следующее предположение.

Русское оружие и вообще военная техника, как правило, очень хорошо смотрятся. Ибо они очень талантливо задуманы и рационально сконструированы. Как та скульптура, от которой гениальный художник отсек всё лишнее. И потому они максимально фотогеничные.

Так сложилось исторически, потому что гениальность нашего народа воплощена именно в его оружии. А произошло так потому, что максимум напряжения духовных и физических сил многих поколений русских людей всегда приходился на отражение военной опасности.

И, соответственно, именно на этом поприще рождались самые совершенные творения нашего национального гения. Среди которых и знаменитый на весь мир автомат Калашникова, и лучший в мире средний танк Т-34 и даже современный ракетный крейсер «Петр Великий». Который выглядит просто-таки образцом военно-морского дизайна по сравнению с безобразным американским утюгом — эсминцем «Зумволт».

Стоит ли после этого удивляться тому, что в октябре 2019 года конгрессмен Брайан Маст (штат Флорида) опубликовал в Твиттере фотографию российского линейного крейсера “Петр Великий» с комментарием: «С днем рождения ВМС США! Мы благодарим мужчин и женщин, которые служат для обеспечения безопасности наших вод”.

Кстати, в последнее время количество подобных случаев постоянно растет. И это не удивительно. Потому что всё больше информации о России и её армии проникает в интернет и, не в последнюю очередь, благодаря усилия российского министерства обороны. Эта информация становится достоянием миллионов людей по всему земному шару, в том числе и в Америке. А дальше уже дело вкуса, который очень часто делает выбор в пользу российских боевых машин в силу указанных выше причин.

В сентября с.г. Южное командование Министерства обороны США поздравило американских военных летчиков с Днем ВВС открыткой с изображением тройки российских истребителей Су-27. Видимо для того, чтобы они не слишком расслаблялись за праздничным столом.

Не отставал от этого пророссийского тренда и бывший президент США. В 2020 году Дональд наш Трамп призвал граждан поддержать американскую армию плакатом с изображением российских истребителей МиГ-29 и спецназовца, вооруженного советским автоматом АК-74.

Думаю, что этот специфический сериал будет продолжен и в будущем. Ибо Россия не оскудевает талантами, создающими самое лучшее и при этом самое красивое в мире оружие. А мир видит это и оценивает по достоинству. В том числе и поздравительными открытками.