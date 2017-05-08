На фото 8 человек, которые уничтожили 20 полных эскадрилий Люфтваффе Германии 1-й ряд слева направо: Дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Дмитрий Борисович Глинка (около 300 боевых вылетов и 50 лично сбитых самолетов противника), Трижды Герой Советского Союза летчик-истребитель Иван Никитович Кожедуб (лучший ас союзников периода Второй Мировой войны, 330 боевых вылетов и 62 лично сбитых самолета противника), Дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Павел Яковлевич Головачев (385 боевых вылетов и 26 лично сбитых самолётов противника). 2-й ряд слева направо: Дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Виталий Иванович Попков (325 боевых вылетов и 41 сбитый самолет противника лично и 1 в группе), Дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Андрей Егорович Боровых (475 боевых вылетов и 32 сбитых самолетов противника лично и 14 в группе). 3-й ряд слева направо: Дважды Герой Советского Союза летчик-штурмовик Александр Николаевич Ефимов (222 боевых вылета, 1 сбитый самолет противника лично и 6 в группе, в ходе штурмовок разбил и сжег 9 эшелонов, 47 танков, 28 самолетов и много другой техники противника), Дважды Герой Советского Союза летчик-штурмовик Анатолий Константинович Недбайло (219 боевых вылетов, 5 сбитых самолётов противника лично, в ходе штурмовок уничтожил 17 самолетов, сжёг 30 автомашин, 16 танков и САУ, разбил десять железнодорожных вагонов, подавил 11 зенитных установок и 6 артиллерийских батарей), Дважды Герой Советского Союза летчик-штурмовик Василий Ильич Мыхлик (188 боевых вылетов, нанёс противнику большой урон в живой силе и технике). Дмитрий Борисович Глинка Родился в 1917 году в селе Александров Дар, ныне Криворожского района Днепропетровской области (Украина), в семье шахтёра. В рядах Советской Армии с 1937 года. В 1939 году окончил военную авиационную школу лётчиков. В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях против немецко - фашистских оккупантов на Крымском, Южном, Северо-Кавказском, 3-м и 1-м Украинских фронтах. Сражался в составе 45-го (100-го Гвардейского) истребительного авиационного полка. Летал на Як-1 и "Аэрокобре". Всего за годы войны совершил около 300 боевых вылетов. В 100 воздушных боях лично сбил 50 вражеских самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1943 года Дмитрию Борисовичу Глинке присвоено звание Героя Советского Союза. 24 августа 1943 года за новые подвиги он удостоен второй медали "Золотая Звезда". Награждён также многими орденами и медалями. После войны окончил Краснознамённую Военно - Воздушную академию. До 1960 года служил в рядах Советской Армии. В отставку вышел в звании Гвардии полковника, Жил в Москве, работал в Гражданской Авиации. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва. Умер 1 марта 1979 года. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы. Иван Никитович Кожедуб Родился 8 июня 1920 года в селе Ображеевка, ныне Шосткинского района Сумской области, в семье крестьянина. Окончил неполную среднюю школу и химико - технологический техникум. В 1939 году в аэроклубе освоил У-2. С 1940 года в Красной Армии. На следующий год учился в Чугуевской военной авиационной школе лётчиков, летал на Ут-2 и И-16. Как один из лучших курсантов был оставлен на должности лётчика - инструктора.

С марта 1943 года старший сержант И. Н. Кожедуб в действующей армии. По сентябрь 1944 года служил в 240-м ИАП (178-м Гвардейском ИАП); по май 1945 года - в 176-м Гвардейском ИАП.

К октябрю 1943 года командир эскадрильи 240-го истребительного авиационного полка старший лейтенант И. Н. Кожедуб совершил 146 боевых вылетов и лично сбил 20 самолётов противника.

4 февраля 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

К середине 1944 года Гвардии капитан И. Н. Кожедуб довёл счёт боевых вылетов до 256 и сбитых самолётов противника до 48.

19 августа 1944 года награждён второй медалью "Золотая Звезда".

Всего совершил 330 боевых вылетов, провёл 120 воздушных боёв и лично сбил 62 самолёта противника.

18 августа 1945 года награждён третьей медалью "Золотая Звезда". После войны продолжал служить в ВВС. В 1949 году окончил Военно - Воздушную академию. В период Корейской войны 1950 - 1953 годов командовал 324-й истребительной авиационной дивизией. В 1956 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1971 года в центральном аппарате ВВС, с 1978 года - в Группе генеральной инспекции Министерства Обороны СССР. Маршал авиации, Депутат Верховного Совета СССР 2 - 5-го созывов. Член Президиума ЦК ДОСААФ. Автор книг - "Служу Родине", "Праздник победы", "Верность Отчизне". Умер 8 августа 1991 года. Награждён орденами: Ленина (трижды), Красного Знамени (семь), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды), "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени; медалями. ... не дожив двух недель до развала великого государства, частью славы которого был он сам. Иван Кожедуб был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Павел Яковлевич Головачев Родился 15 Декабря 1917 года в деревне Кошелёво, ныне Буда-Кошелёвского района Гомельской области, в семье крестьянина. Окончив в 1935 году в городе Ново-Белица школу ФЗУ, работал токарем и фрезеровщиком на лесокомбинате. Был форвардом заводской фудбольной команды. Одновременно занимался в Гомельском аэроклубе. В 1938 году был направлен по комсомольской путёвке в 8-ю Одесскую военную авиационную школу пилотов имени П. Д. Осипенко, которую успешно окончил в 1940 году.

С Июня 1941 года Младший лейтенант П. Я. Головачёв в действующей армии. По Октябрь 1941 года служил в 168-м ИАП, летал на И-16. С Октября 1941 года - в прославленном 69-м ИАП, летал на ЛаГГ-3, Як-1, "Аэрокобре" и Ла-7. С Февраля по Май 1945 года - в 900-м ИАП, летал на Як-9. Воевал на Юго - Западном, Сталинградском, 4-м Украинском, 3-м и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Одессы, Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Крыма, Белорусскии, Восточно - Прусской и Берлинской операциях.

К Ноябрю 1943 года командир звена 9-го Гвардейского истребительного авиационного полка (6-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 8-я Воздушная армия, 4-й Украинский фронт) Гвардии старший лейтенант П. Я. Головачёв совершил 225 боевых вылетов, в 92 воздушных боях сбил 17 самолётов противника лично и 1 в группе.

1 Ноября 1943 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

К Марту 1945 года заместитель командира эскадрильи 9-го Гвардейского истребительного авиационного полка (303-я истребительная авиационная дивизия, 1-я Воздушная армия, 3-й Белорусский фронт Гвардии капитан П.Я.Головачёв совершил 385 боевых вылетов и лично сбил 26 самолётов противника.

29 Июня 1945 года награждён второй медалью "Золотая Звезда" Героя.

После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил Краснознамённую Военно-Воздушную академию, в 1959 году - Военную академию Генерального штаба. Генерал - майор авиации (с 1957 года) П.Я.Головачёв служил на ответственных должностях в Советской Армии. Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (шесть), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (дважды); медалями. Почётный гражданин города Ново-Белица. Бронзовый бюст установлен на родине - в деревне Кошелёво. В городе Гомеле установлен памятник Герою, его именем названы улица, школа, создан музей. В городе Городок Львовской области на улице, носящей его имя, установлена мемориальная доска. После непродолжительной болезни скончался 2 июля 1972 года. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске.

Виталий Иванович Попков Родился 1 мая 1922 года в Москве, в семье рабочего. После окончания средней школы № 94 и аэроклуба Ленинградского района в 1940 году зачисляется в Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков, которую оканчивает в 1941 году. Служит лётчиком-инструктором, в 1942 году оканчивает Батайскую военную авиационную школу пилотов и в мае, когда положение на фронте осложняется, после 6-го рапорта направляется в действующую армию.

К августу 1943 года командир звена 5-го Гвардейского истребительного авиационного полка (207-я истребительная авиационная дивизия, 3-й смешанный авиационный корпус, 17-я Воздушная армия, Юго-Западный фронт) Гвардии младший лейтенант В. И. Попков совершил 168 боевых вылетов, участвуя в 45 воздушных боях, сбил лично 17 самолётов противника.

8 сентября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

К концу войны командир эскадрильи 5-го Гвардейского истребительного авиационного полка (11-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-й Гвардейский истребительный авиационный корпус, 2-я Воздушная армия) Гвардии капитан В. И. Попков совершил 475 боевых вылетов, провёл 117 воздушных боёв, лично сбив 41 самолёт противника.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками, 27 июня 1945 года он был награждён второй медалью "Золотая Звезда".

После войны продолжил службу в ВВС. В 1951 году окончил Военно-Воздушную академию, в 1964 году - Военную академию Генерального штаба. С 1980 года преподавал в Военно-Воздушной инженерной академии. В 1989 году вышел в запас. Умер 6 февраля 2010 года. Награждён орденами: Ленина (трижды), Красного Знамени (дважды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (дважды) и 2-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени; медалями. Заслуженный военный лётчик СССР. Почётный гражданин города Москвы. Бронзовый бюст установлен на Самотечной площади. 6 февраля 2010 года Виталий Иванович Попков скончался. Похоронен 10 февраля 2010 года на Новодевичьем кладбище в Москве.

Андрей Егорович Боровых Родился 30 октября 1921 года в Курске, в семье рабочего. Окончил среднюю школу в 1936 году. В Красной Армии с 1940 года, в том же году окончил Чугуевскую военную авиационную школу пилотов.

С декабря 1941 года сержант А. Е. Боровых на фронтах Великой Отечественной войны. Прошёл путь от рядового лётчика до заместителя командира полка.

Боевую деятельность начал в составе ОГ ПВО города Харькова, на самолёте И-16. С декабря 1941 года по сентябрь 1942 года служил в составе 728-го ИАП. Затем, по май 1945 года, в 157-м ИАП.

К июню 1943 года командир звена 157-го истребительного авиационного полка (273-я истребительная авиационная дивизия, 6-й истребительный авиационный корпус, 16-я Воздушная армия, Центральный фронт) младший лейтенант А. Е. Боровых, действуя на Калининском и Центральном фронтах, совершил 341 успешный боевой вылет. В 55 воздушных боях, проявив высокое мужество и отвагу, сбил лично 12 самолётов противника и 14 в составе группы. 28 августа 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза.

К декабрю 1944 года командир эскадрильи того же полка (234-я истребительная авиационная дивизия, 1-й Белорусский фронт) капитан А. Е. Боровых совершил ещё 123 боевых вылета и сбил 19 самолётов противника. 23 февраля 1945 года награждён второй медалью "Золотая Звезда".

После окончания войны командован авиационным полком, дивизией, корпусом. В 1951 году окончил Военно - Воздушную академию, в 1957 году - Военную академию Генерального штаба. В 1958 - 1969 годах командовал авиационными соединениями. С 1969 по 1977 годы - Командующий авиацией ПВО страны. Генерал - полковник авиации (1968 год). С 1977 года - Военный консультант Института военной истории МО СССР. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва. Заслуженный военный лётчик СССР (1966 год). Автор книг - "Новая техника, оружие и человек", "Надёжный щит Родины". Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (пять), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (трижды), "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени; медалями, иностранным орденом. Бронзовый бюст установлен на родине. 7 ноября 1989 года в Москве А.Е. Боровых трагически погиб (убит хулиганами). Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Александр Николаевич Ефимов Родился 6 февраля 1923 года в селе Кантемировка, ныне посёлок Воронежской области, в семье железнодорожника. В 1940 году окончил школу № 2 в городе Миллерово Ростовской области. С 1941 года в рядах Красной Армии, в 1942 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу лётчиков.

В августе 1942 года, в звании сержанта, получил назначение в 198-й ШАП, действовавший на Западном фронте. Как лётчик-штурмовик участвовал в боях под Вязьмой, Ржевом, Брянском, Смоленском, в Белоруссии, Польше, Германии. Был командиром звена, эскадрильи, штурманом авиаполка.

К июлю 1944 года командир эскадрильи 198-го штурмового авиационного Волковыскского полка (233-я штурмовая авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) старший лейтенант А.Н.Ефимов совершил 100 успешных боевых вылетов на разведку и штурмовку войск, аэродромов, переправ и железнодорожных эшелонов противника.

26 октября 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

К 10 апреля 1945 года штурман 62-го штурмового авиационого Гродненского ордена Суворова полка (233-я штурмовая авиационная Ярцевская Краснознамённая дивизия) капитан А. Н. Ефимов совершил 200 успешных боевых вылета. Всего им лично уничтожено 28 самолётов врага на аэродромах, 9 железнодорожных эшелонов, 65 орудий, 47 танков, до 2000 фашистов. Проведя 58 воздушных боёв, сбил 7 самолётов противника (1 лично и 6 в составе группы).

18 августа 1945 года награждён второй медалью "Золотая Звезда". В 1951 году окончил Военно - Воздушную академию, а в 1957 году и Военную академию Генерального штаба. Служил на командных должностях в ВВС. С 1969 года первый заместитель главкома, с 1984 года - главком ВВС - заместитель министра обороны СССР. Заслуженный военный лётчик. С 1975 года Маршал авиации. Кандидат военных наук. Депутат Верховного Совета СССР 2, 9 - 11 созывов. Жил и работал в Москве. Автор книг: "Над полем боя", "Советские Военно - Воздушные силы". Награждён орденами: Ленина (трижды), Красного Знамени (пять), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени; медалями, иностранными орденами. В городе Миллерово Ростовской области установлен бюст. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Анатолий Константинович Недбайло Родился 28 Января 1923 года в городе Изюм Харьковской области, в семье рабочего. Окончил неполную среднюю школу. С 1941 года в Красной Армии. В 1943 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов.

Участник Великой Отечественной войны. С Марта 1943 года Младший лейтенант А. К. Недбайло в действующей армии. Сражался на Южном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах. Был пилотом, командиром звена, эскадрильи, полка. Участвовал в боях на реке Миус и Днепр, в штурмовке и бомбардировке вражеских войск около Орши, Толочина, в Минском "котле", в Прибалтике, Восточной Пруссии.

К Октябрю 1944 года командир эскадрильи 75-го Гвардейского штурмового авиационного полка (1-я Гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-я Воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) Гвардии капитан А. К. Недбайло совершил 130 боевых вылетов, нанёс противнику большие потери в живой силе и технике.

19 Апреля 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

В последующих боях, к Апрелю 1945 года, совершил ещё 89 успешных боевых вылетов.

29 Июня 1945 года награждён второй медалью "Золотая Звезда".

После войны был на преподавательской и руководящей работе в военно-учебных заведениях ВВС. В 1951 году окончил Военно-Воздушную академию. С 1983 года Генерал-майор авиации А.К.Недбайло - в запасе. Автор книг - "Под крыльями родная земля" и "В Гвардейской семье". Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 2-й степени; медалями. Бронзовый бюст установлен на родине Героя. С 1983 года генерал-майор авиации А.К. Недбайло - в отставке. Жил в Киеве. Скончался 13 мая 2008 года.

Василий Ильич Мыхлик Родился 29 декабря 1922 года в селе Солдатское, ныне Казанковского района Николаевской области, в семье крестьянина. Окончил среднюю школу в городе Кривой Рог. С 1940 года в рядах Красной Армии. В 1941 году окончил Вольскую авиационно - техническую школу.

С мая 1943 года в действующей армии, защищал Ленинград. Особо отличился в период завершения наступательной операции советских войск на Карельском перешейке летом 1944 года.

К августу 1944 года штурман 566-го штурмового авиационного полка (277-я штурмовая авиационная дивизия, 13-я Воздушная армия, Ленинградский фронт) старший лейтенант В. И. Мыхлик совершил 105 боевых вылетов, нанёс противнику большой урон в живой силе и технике.

23 февраля 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

К марту 1945 года командир эскадрильи того же полка и дивизии (1-я Воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) капитан В. И. Мыхлик совершил ещё 82 боевых вылета. Войну закончил в Кёнигсберге.

29 июня 1945 года был награждён второй медалью "Золотая Звезда".

После войны продолжал служить в ВВС. В 1951 году окончил Военно - Воздушную академию. С 1966 года полковник В. И. Мыхлик - в запасе. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды; медалями. Бронзовый бюст установлен в Кривом Роге (Днепропетровская область). Жил в Москве. Умер 29 декабря 1996 года.

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