«Крыша» новосибирской азербайджанской диаспоры – депутат Госдумы?

Интересная информация, имеющая отношение к событиям в Новосибирске, появилась в открытом доступе. Те, кто опубликовал её, утверждают, что связанный с криминалом глава азербайджанской диаспоры Бабаев является бизнес-партнёром депутата Госдумы Дмитрия Савельева. И что именно он – федеральная «крыша» упомянутой диаспоры, старающаяся «отмазать» азербайджанских преступников от ответственности.

За прошедшие дни события в Новосибирской области отошли на второй план. Тем более, что после скандального письма азербайджанских свидомых в адрес Владимира Путина громких инфоповодов по теме не появлялось.

Однако теперь такой инфоповод есть. Вот что пишут о новосибирских событиях в Telegram'е.

«После публичного выступления главы Мошковского района Субботина Сергея Николаевича на ресурсе, возглавляемом Аликом Лондоном, о несчастном случае в конце мая, произошедшем в возглавляемом им районе, чётко вырисовываются лоббисты и защитники главы азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска – Бабаева Расима Сахиб-оглы. Это выглядит как наезд на Россию и имеет под собой политический заказ – попытку организовать доморощенного Джорджа Флойда.

Так кто же дал денег А.Лондону за выпуск этого материала, и кто приказал своему адъютанту С.Субботину публично обелять протурецких (османских) азербайджанцев Новосибирской области? Ответ прост - это действующий депутат Госдумы – Савельев Дмитрий (пока ЛДПР) по Центральному одномандатному избирательному округу №136, долгое время возглавлявший межпарламентскую группу дружбы «Россия–Азербайджан».

https://t.me/visnovo/61

Савельев вроде бы покинул ЛДПР, по списку которой попал в депутаты, и в мае принимал участие в праймериз «Единой России».

С одной стороны, процитированное похоже на вброс перед выборами в Госдуму. С другой же стороны, авторы написанного не обвиняют голословно, а ссылаются на бизнес-связи названного депутата.

«Но зачем ему это? Ответ прост, Бабаев является его бизнес-партнёром по ГК «Расцветай», а также спонсором на прошедших и предстоящих в сентябре 2021 года выборах в ГД Федерального собрания РФ. Ничего личного, просто бизнес. Но поддержка Савельевым протурецких (османских) азербайджанцев в Новосибирской области может иметь для государства, далеко идущие неприятные последствия. Тем более Эрдоган и не скрывает своих имперских амбиций. Разгоревшийся весной 2021 года конфликт в Средней Азии между Таджикистаном и Киргизией подтверждает, что турецкая экспансия является частью стратегического планирования и носит последовательный характер.

Может быть, поэтому Савельев в близких кругах хвастается своей дружбой с турецким лидером Эрдоганом, а также прикупил в Турции «чуть-чуть» недвижимости. Чтобы её не декларировать Савельев оформил турецкую недвижимость на близких родственников. Напомним, османы, активно как азербайджанцев, поддерживают и татар, как представителей тюрков - этноязыковой общности народов».

https://t.me/visnovo/61

Нашему юристу, несмотря на все усилия, не удалось отыскать формальных бизнес-связей между Савельевым и Бабаевым. Хотя, следует признать, что депутат неоднократно продвигал интересы Баку в публичном поле. Вот одно из его высказываний трёхлетней давности.

«По сути, весь Азербайджан – это пространство постоянного взаимодействия, непрерывной межкультурной полифонии. Именно это Президент Ильхам Алиев стремился показать миру: страну-образец, где диалог всех со всеми никогда не прекращается, - поясняет Дмитрий Савельев. - И именно поэтому Азербайджан не знает, что такое борьба всех со всеми, как это происходит, к сожалению, в тех странах, где во главу политики был поставлен национализм или бездумная псевдополиткорректность».

https://azertag.az/ru/xeber/1058071

Однако, несмотря на отсутствие явных бизнес-связей, новосибирские СМИ упорно продолжают указывать на смычку депутата Госдумы с азербайджанской диаспорой. Ссылаясь, например, на то, что бывший тесть Савельева, муж экс-сенатора от Новосибирской области Надежды Болтенко – Михаил Болтенко – работает в той самой группе компаний «Расцветай».

Причём, что характерно, писал об этом осенью минувшего года местный портал КПРФ.

«Вечером 3 сентября на территории Заельцовского района распространялся официально заявленный и напечатанный за счёт избирательного фонда кандидата Ивана КонобЕева предвыборный материал, в котором избирателя информировали о связи новосибирского отделения партии ЛДПР со строительным бизнесом. А точнее, о компании «Расцветай», аффилированной с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым.

Сразу после начала распространения официального материала, бандиты несколькими группами блокировали агитаторов, хамски вели себя, размахивали баллончиками с неизвестным веществом. Они запугивали агитаторов, угрожали физической расправой. Пожилой женщине обещали сломать ноги, девушку толкали и удерживали за руки.

Самым выдающимся хамом из нападавших оказался Илья ГумЕнный, который скрывался за маской, но был узнан. Это заметный ЛДПРовец, привезённый Дмитрием Савельевым из Новокузнецка, действующий редактор ЛДПРовского средства массовой информации «ОБС» (Одна бабка сказала)

Стоит отметить, что полиция не имеет претензий к полубандитским действиям ЛДПРовцев. Объяснения по нападению на пикеты взяли, фактически, у пострадавшей стороны. Наверное, это как-то связано с тем, что руководит службой безопасности строительной корпорации «Расцветай» бывший начальник ОБЭП Михаил Болтенко. Это муж экс-депутата Надежды Болтенко».

https://kprfnsk.ru/inform/news/38399/

То есть, из написанного на портале КПРФ следует, что отец бывшей жены депутата Савельева работает в службе безопасности скандального местного застройщика. Которого авторы процитированного мною Telegram-канала и называют точкой пересечения бизнес-интересов депутата Госдумы и главы азербайджанской диаспоры Новосибирска.

Также они утверждают, что Ясин Гасанов, в начале июня убивший в Новосибирске на пешеходном переходе 12-летнего ребёнка, несясь на красный свет – это двоюродный брат случайно застреленного полицейским Гусевым ВекИла АбдуллАева.

https://www.kommersant.ru/doc/4848371

То есть – это ещё один человек из той самой диаспоры, которого теперь пытаются отмазать, используя связи среди бывших сотрудников полиции.

«5 июня 2021 года двоюродный брат Векила Абдуллаева - ГасАнов Ясин ЭлдАр ОглЫ, 12.11.1979 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, проехал на запрещающий сигнал светофора и насмерть сбил 12-летнего Илью Гончарова. И что делает глава азербайджанской национально-культурной автономии и советник мэра Новосибирска - Бабаев РасИм СахИб-оглЫ? Правильно, он бежит к Д.Савельеву и через его бывшего тестя М.Болтенко (экс-начальник УБОП НСО, зам. по безопасности ГК «Расцветай») пытается похерить уголовное дело по Я.Гасанову и скрыть факт употребления им наркотиков за рулём.

Помощь в отмазывании Я.Гасанова оказывают руководитель управления административных органов регионального правительства А.Кириллов (экс-зам.начальника ГУ МВД РФ по НСО) и экс-тёща Д.Савельева - уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Н.Болтенко».

https://t.me/surf_noise1/2494

Это – очень серьёзные обвинения. И я надеюсь, что Следственный комитет России, отобравший у своего новосибирского управления дело инспектора ДПС Гусева, обратит также и внимание на возможное сращивание региональных силовых структур с азербайджанской диаспорой.

Возможно, стоит объединить дела против арестованных подельников Абдуллаева и против Ясина Гасанова, если будет установлено, что и первые, и последний имеют отношение к наркоторговле.

Новосибирских региональных элитариев явно ждут большие проблемы, если выяснится, что они фактически образовали вместе с азербайджанской диаспорой организованное преступное сообщество.

ruslanostashko

https://ruslanostashko.livejournal.com/721357.html