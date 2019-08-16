История военной каски или как правильно уберечь голову



Защитные армейские каски (от фр. casque — шлем) – это реинкарнация боевых шлемов, кои служили воинам верой и правдой на протяжении многих тысячелетий. А еще военные каски можно смело назвать детищем Первой мировой войны, ибо до нее этот вид защитного снаряжения практически не использовался. Вследствие массированного применения пулеметов и артиллерии войска несли такие громадные потери, что генералам пришлось крепко задуматься над тем, как защитить своих солдат. Каска стала одним из ответов на появившиеся вызовы, причем эффективность ее была настолько велика, что уже к середине войны солдаты всех стран-участниц конфликта носили металлические защитные шлемы. С тех пор каска стала неотъемлемой частью защитной экипировки солдата…

Говоря о защитных касках, нельзя обойти вниманием шлемы для танкистов и летчиков. Последние появились вместе с изобретением летательных аппаратов, и первоначально изготавливались из кожи. Сперва они просто защищали пилота от низких температур и ветра, но со временем в их конструкцию были включены средства связи, крепление для кислородной маски и т. д. Современные летные шлемы – это сложные, высокотехнологические и очень дорогие изделия, которые не только защищают летчика, но и помогают ему управлять самолетом и воевать.

Шлемы для танкистов появились вместе с зарождением этого вида войск, еще во время Первой мировой войны. За десятилетия их внешний вид и конструкция сильно изменились, но функции остались прежними – защита головы танкиста от травм и обеспечение связи. Однако для подробного рассказа о летных и танкистских шлемах необходим отдельный материал, в этой же статье основное внимание будет уделено обычной пехотной каске.



Даже в наш век ядерного оружия и крылатых ракет военная каска нисколько не потеряла свою актуальность, наоборот, разработкой новых видов шлемов занимаются многие ведущие военные державы мира. Правда, нынешняя каска кардинально отличается от своих предшественников времен Первой и Второй мировой войн. Это высокотехнологичное изделие, которое не только защищает голову бойца, но и является платформой для размещения самых продвинутых датчиков и средств связи. Ну и, конечно же, главным отличием современных шлемов является то, что их уже давно перестали делать из металла…

Несколько слов об эффективности или нужна ли солдату каска

Начиная с времен Первой мировой войны, войска на поле боя в большей степени несут потери от действий вражеской артиллерии, чем от стрелкового огня противника. Статистика говорит, что 70-80% от общего числа ранений личного состава приходятся на осколочные, и только 20-30% — на пулевые. Поэтому основная задача каски – как, впрочем, и бронежилета – защита солдата от действия осколков.

Важнейшей характеристикой любой каски является уровень ее противоосколочной стойкости (ПОС). Например, для стального шлема V50%= 300-350 м/с для осколка массой 1 гр, что означает 50%-ю вероятность непробития корпуса конуса. Значительного повышения стойкости можно добиться путем увеличения толщины шлема, но это сразу же ведет к его утяжелению. Полимерные материалы, из которых создаются современные шлемы, имеют предел прочности, соизмеримый с высокопрочной сталью, но при этом они значительно легче. Кроме того, полимеры гораздо лучше, чем металлы, поглощают и рассеивают ударную энергию.



Каска не дает абсолютной защиты в бою, она лишь повышает шансы бойца на выживание. И повышает весьма серьезно. Еще во время ПМВ англичане посчитали, что массовое использование касок уменьшает количество убитых на 12%, а раненых – на 28%. Значительно уменьшается общий процент ранений в голову. Французы также изучали этот вопрос и получили аналогичные результаты.

Можно ли сделать каску, которая бы защищала не только от осколков, но и от пуль? Вероятно, что можно, вот только есть ли в этом смысл? Скорее всего, подобный шлем будет весить 7-8 кг, что сделает его использование, мягко говоря, проблематичным. Такие эксперименты уже проводились во время ПМВ и закончились они провалом: шлем выдерживал попадание мощной винтовочной пули, а вот шея бойца – нет.

Предыстория

Историки считают, что человек стал использовать защитные шлемы вскоре после появления первого оружия, то есть еще в каменном веке. Сначала их делали из дерева, кости, кожи… Затем человек приручил металлы и начал изготавливать металлические шлемы. Видоизменяясь и совершенствуясь от эпохи к эпохе, шлем присутствовал на поле боя вплоть до Нового времени, но с распространением огнестрельного оружия шлемы, как, впрочем, и доспех в целом, потеряли свое значение. На их место пришли шляпы, кивера, фуражки и другие виды головных уборов, которые защищали солдата от солнца и дождя, ну и являлись частью его мундира.

Использовали военные и каски, но они были просто еще одним элементом парадной формы. Эти шлемы изготавливали из кожи, богато украшали, и служивые в подобных головных уборах имели вид бравый и молодцеватый. Но защитить голову подобные каски, конечно, не могли.

Дольше всего металлические защитные шлемы использовались кирасирами и драгунами, но и там от них в конце концов отказались. Многие европейские страны, имевшие колонии в южных широтах, снабжали свои армии пробковыми шлемами, но это была защита от солнца, а не от пули или сабельного удара.

Первая мировая война

Германия. На момент начала Первой мировой войны каски были на вооружении только у германской армии, да и то, тевтонский пикельхельм вряд ли можно назвать шлемом в современном понимании этого слова. Это была кожаная каска с металлической отделкой и пикообразным навершием. Она, конечно, стильно смотрелась, но защитить голову своего владельца не могла. А шип и многочисленные металлические детали еще и выдавали месторасположение солдата.

Между тем окопная война требовала защиты головы, потому что именно эта часть тела чаще других оказывалась доступной мишенью.

Немцы попытались изготавливать пикельхельмы из металла, но очень быстро выяснилось, что подобный «девайс» не может надежно защитить голову своего владельца. После этого к вопросу решили подойти со всей немецкой основательностью: на полигоне были испытаны каски самых разных форм и конструкций. К новому изделию были составлены технические требования, которые касались толщины и марки металла, веса, конструкции. В результате этих изысканий появился знаменитый Stahlhelm, который на долгие десятилетия стал настоящим символом германского солдата. Его первая модель, М16, стала массово поступать в войска уже в 1916 году.



По своим защитным характеристикам и удобству эта каска значительно превосходила аналоги, которые имели на тот момент противники Германии. М16 была принята на вооружение армиями Османской империи, Австро-Венгрии и Болгарии. До конца ПМВ немцы успели выпустить еще две модификации Stahlhelm – М17 и М18, в которых были исправлены недостатки первоначального варианта.

Меня всегда интересовал вопрос, зачем немцам «рожки» на касках. Оказывается, что это была не прихоть дизайнера и не дань уважения тевтонским рыцарям. «Рожки» появились в самой первой модели Stahlhelm и неизменно присутствовали в его ранних модификациях. Выполняли они две функции: во-первых, прикрывали вентиляционные отверстия, а во-вторых, должны были служить креплением для дополнительного лобного щитка, который, по задумке конструкторов шлема, мог выдерживать попадания пули из винтовки или пулемета. И щиток действительно держал такой удар, проблема была только в том, что его не выдерживала шея солдата – просто ломался позвоночник. Так что от идеи создать каску, которой можно «ловить» пули, решено было отказаться.

Франция. Французы вступили в войну, вообще не имея шлемов. Головы их солдат закрывали обычные кепи, которые хорошо защищали от непогоды, но не могли уберечь от осколка. Франция быстрее всех смогла разработать металлический защитный шлем – каску Адриана. Она была названа в честь своего создателя генерала Огюста Адриана и начала поступать в войска уже в 1915 году.



Каска Адриана состояла из трех (по другим данным, из четырех) частей, имела характерный гребень и козырек. Для ее изготовления использовалась сталь толщиной 0,7 мм, общий вес изделия составлял 700-800 гр. Если немецкий Stahlhelm считался самым надежным, то каска Адриана («адрианка») не имела равных по дешевизне и технологичности. При этом шлем весьма надежно защищал солдата от шрапнели, осколков, разлетающихся камней и др. «Адрианка» стала самой массовой каской периода Первой мировой. Кроме самой Франции, эта каска была принята на вооружение Бельгией, Грецией, Италией, Японией, а затем и Россией. Каска Адриана состояла из трех (по другим данным, из четырех) частей, имела характерный гребень и козырек. Для ее изготовления использовалась сталь толщиной 0,7 мм, общий вес изделия составлял 700-800 гр. Если немецкий Stahlhelm считался самым надежным, то каска Адриана («адрианка») не имела равных по дешевизне и технологичности. При этом шлем весьма надежно защищал солдата от шрапнели, осколков, разлетающихся камней и др. «Адрианка» стала самой массовой каской периода Первой мировой. Кроме самой Франции, эта каска была принята на вооружение Бельгией, Грецией, Италией, Японией, а затем и Россией.

Англия. Англичане также вступили в войну без шлемов, но уже к концу 1915 года в войска стала поступать каска Mk.I (Shrapnel helmet). Вопреки распространенному мнению, ее характерная форма была навеяна не пробковым шлемом, а знаменитой средневековой капеллиной. Создателем Mk.I был лондонец Джон Броди. Толщина стали шлема составляла 0,9 мм, он был простым, дешевым и при этом неплохо защищал голову солдата от ударов сверху, то есть, когда он находился в окопе. За время Первой мировой войны было изготовлено более 7,5 млн Mk.I. Английский шлем был взят на вооружение Канадой, США и Австралией.



Россия. В 1914 году у российской армии также не было шлемов. Необходимость их введения стала очевидной уже в 1915 году. Однако вопрос тормозился на самом высоком уровне – император Николай II высказался против использования каски. Военные были другого мнения по этому поводу, и в том же 1915 году российский Генштаб инициировал разработку собственного шлема на основе каски Адриана. А летом во Франции был заказан миллион этих шлемов. В ноябре 1916 года армия стала получать собственные каски, которые были внешне похожи на французские, но имели несколько иную конструкцию. Потом в государстве начались революции и смуты, о касках на долгое время забыли.

Межвоенный период

Советская Россия. В СССР к вопросу защитных шлемов вернулись только в конце 20-х годов. До этого времени использовали французские «Адрианы» или их отечественные реплики, оставшиеся еще с имперских времен. Их было сравнительно немного, и широкого распространения каски в РККА не имели. Каски носили бойцы «придворных» подразделений и то в основном во время парадов.

В 1934 году началась разработка первой советской каски. Ее результатом стал стальной шлем СШ-36, принятый на вооружение в 1936 году. Испытывал его лично Буденный, неистово рубя шлем шашкой. Легендарный маршал остался доволен качеством, что нельзя сказать о военных, которые начали получать новые каски.

Внешне СШ-36 весьма напоминала немецкий Stahlhelm, но при этом она серьезно уступала прототипу по уровню защиты и весу (около 1,3 кг). Еще одной проблемой СШ-36 была ее значительная «парусность», сильный ветер мог запросто «сдуть» незафиксированный шлем с головы солдата, кроме того, его массивный козырек ограничивал обзор. Несмотря на вышеперечисленные недостатки, эта каска успела «понюхать пороху»: она прошла Испанию, Халхин-Гол, «освободительные» походы на Запад и советско-финскую войну.

В 1939 году был разработан новый советский шлем СШ-39, форма которого в нашей стране известна каждому. Его также испытывал Буденный, причем не только с помощью шашки, но и нагана. Толщина стенок каски составляла 1,9 мм, а ее вес – 1,25 кг. Подтулейное устройство СШ-39 изготавливалось из ткани (чаще всего), кожи или кожзаменителя. Его размер регулировался с помощью шнура, который находился в верхней части купола.

В 1939 году началась война с Финляндией, и вот тогда-то выяснилось, что СШ-39 не слишком подходит для войны зимой. Его нельзя было одевать на теплый головной убор. В конце 1940 года на снабжение РККА была принята каска СШ-40, в конструкции которой этот недостаток был исправлен. От своей предшественницы СШ-40 отличалась только подтулейным устройством. Можно еще добавить, что эта каска до сих пор находится на вооружении российской армии. Десятки, а то и сотни тысяч СШ-40 уже многие десятилетия пылятся на армейских складах длительного хранения. Итак, РККА подошла к началу Второй мировой войны, имея три каски: СШ-36, СШ-39 и СШ-40.



Германия. В 1935 году немцы приняли на вооружение новую модификацию Stahlhelm – М35. От шлемов ПМВ она отличалась меньшими размерами козырька и назатыльника, а благодаря использованию легированной стали уровень защиты нового шлема стал еще выше. Кроме того, с боковых сторон каски были убраны знаменитые «рожки», место которых заняли обычные вентиляционные отверстия.

М35 уверенно «держал» даже крупные осколки и пистолетные пули. В 1940 году был разработан М40, конструкция которого отличалась от М35 большей технологичностью.

К началу войны с СССР вермахт подошел, имея на вооружении шлемы М35 и М40, а также большое количество касок, оставшихся еще с Первой мировой войны.

Англия и США. В 1939 году английская армия получила шлем Mk.II, который был улучшенной модификацией каски Броди времен ПМВ.

Американцы в 1941 году приняли на вооружение стальной шлем М1, который использовался армией США вплоть до 1985 года.

Вторая мировая война и послевоенные годы

Уже первый год боевых действий на восточном фронте показал, что «блицкрига» у германской армии в России не получится. Вместо этого, началась тотальная война. На военную службу были призваны миллионы человек, каждого из которых нужно было вооружить и обмундировать. Такая ситуация требовала максимального удешевления и упрощения производства.

В 1942 году на вооружение немецкой армии был принят новый стальной шлем М42. По сравнению с М35 он был изготовлен из стали похуже, без легирующих добавок, также была упрощена конструкция шлема.

Советская армия прошла войну, используя шлемы СШ-39 и СШ-40. В послевоенный период советский шлем СШ-40 (в 1954 и 1960 году) два раза проходил модернизацию, результатом которых стали модели СШ-54 и СШ-60. В обоих случаях изменения касались только подтулейного устройства, сам стальной купол оставался прежним. В 1968 году произошла более серьезная модернизация, которая коснулась и стального купола шлема. Ее результатом стала каска СШ-68. Она была изготовлена из более прочного сплава, также был увеличен наклон лобовой части купола. СШ-68 и сегодня является основной каской российской армии и вооруженных сил постсоветских республик. Позже она была модернизирована, в результате чего появились каски СШ-68Н (для ВС РФ) и СШ-68М (для МВД РФ). Оба этих шлема изнутри усилены арамидной тканью, улучшена конструкция их подтулейника.



Вплоть до 80-х годов каски всех вооруженных сил мира выполнялись из листовой стали. В 1980 году произошла настоящая революция – на вооружение армии США был принят шлем, изготовленный из прессованной кевларовой ткани. Он был частью комплекса индивидуальной защиты солдата PASGT. Кроме шлема, в него входил еще и бронежилет. Новый шлем имел площадь защиты большую на 11% по сравнению со стальной каской М1. Его средняя масса составляла 1630 гр, а противоосколочная прочность на 50% превосходила М1.

В СССР в начале 80-х годов на вооружение был принят шлем СТШ-81 «Сфера» с титановым куполом. Его масса составляла 2,3 кг. Он разрабатывался для милицейских подразделений специального назначения, а также внутренних войск. Во второй половине 80-х и начале 90-х для бойцов спецназа было создано еще несколько шлемов: титановый «Алтын», стальные «Маска-1» и «Витязь-С», композитный ЗШ-1 и др.

Еще в начале 90-х годов в НИИ Стали началась разработка первого отечественного полимерного шлема 6Б7. Он был принят на снабжение войск в 2000 году. В настоящее время выпускается его улучшенная модификация 6Б7-М1. Она выдерживает выстрел из пистолета ПМ с пяти метров, а из ТТ – с пятидесяти метров. В 2007 году в том же НИИ Стали был разработан полимерный шлем 6Б27, который по своим защитным качествам не уступает лучшим иностранным аналогам. В настоящее время он закупается вооруженными силами РФ.

В 2011 году началась разработка шлема 6Б47, который является частью комплекта экипировки «Ратник». В 2015 году эксперты американской компании DuPont признали его лучшим в мире легким шлемом.

В 2003 году на вооружение американской армии был взят кевларовый MICH TC-2000 Combat Helmet, а затем и его улучшенная модификация Advanced Combat Helmet.

Современные шлемы

Западные компании, которые занимаются созданием и производством новых армейских шлемов, заявляют, что отрасль сегодня находится на подъеме и активно развивается. Более того, по их словам, в последние годы произошел качественный скачок в характеристиках материалов и конструкции шлемов.

В каком же направлении идет развитие боевых шлемов? Как будут выглядеть пехотные каски через 10-15 лет.

В первую очередь, конечно, разработчики шлемов заняты повышением уровня безопасности и надежности своих изделий. Однако не менее важным вопросом является снижение их массы. И дело здесь не только в удобстве ношения более легкого снаряжения, но и в установке на шлемы различных аксессуаров, таких как, например, приборы ночного видения, видеокамеры, навигаторы или средства связи. Современный шлем все больше превращается в платформу, на которую устанавливаются многочисленные обвесы, значительно облегчающие жизнь солдата в бою. Однако все вышеперечисленные девайсы увеличивают вес каски.