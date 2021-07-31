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Секретное хранилище в горах Севастополя. Еще один плюс Крыма

Секретное хранилище в горах Севастополя. Еще один плюс Крыма

В 70-е годы в Мекензиевых горах под Севастополем в условиях строжайшей секретности было вырублено в скале особое сооружение – стратегическое хранилище горюче-смазочных материалов.

К объекту была проложена железнодорожная ветка. Общая вместимость секретного объекта составляла 7 железнодорожных составов с дизельным топливом и бензином. Пути шли вглубь горы. Хранилище строилось неуязвимым для артиллерийских ударов и авиационных налётов. Позднее специалисты просчитали, что его «не возьмёт» и ядерная бомба.

Секретное хранилище в горах Севастополя. Еще один плюс Крыма

Сами резервуары представляли собой цилиндрические «стаканы», в которых хранилось топливо и ГСМ. Объём масла и топлива был рассчитан на годы бесперебойного снабжения Черноморского флота. Высота резервуаров составляла более 32 метров.

Когда после распада Союза Крым оставили в составе Украины, столь массивное хранилище оказалось не нужно новому государству. Поэтому деньги на содержание объекта практически не тратились.

После перехода Крыма в состав России было принято окончательное решение о восстановлении грандиозного сооружения. Работы закончили на два года позднее планируемого времени, но качественно.

Секретное хранилище в горах Севастополя. Еще один плюс Крыма

Был выполнен ремонт входной группы, въездные ворота оборудовали системой контроля управления доступом, провели гидроизоляционные работы, укрепили бетонные конструкции и места разрушения горных пород.

В хранилище отремонтировали железобетонные основания, обновили систему защиты от коррозии, стенки резервуаров для топлива и масла обшили новым листовым металлом, поставили новую систему тушения пожара и оборудование насосно-фильтрационного назначения, заменили технологический трубопровод и провели массу других работ.

Секретное хранилище в горах Севастополя. Еще один плюс Крыма

Теперь в хранилище будут находится тысячи тонн бензина, солярки и различных масел для эксплуатации не только боевыми кораблями Черноморского флота, но различной наземной техникой береговых частей и авиации. Все процессы внутри автоматизированы. Отгрузка топлива возможна с помощью насосов или самотёком. В СМИ проходила информация о том, что технически управляет всем процессом всего два сотрудника.

Склад полностью невидим для дронов, самолётов-разведчиков противника и спутников. Атаковать подобный объект не имеет смысла, поскольку он отлично защищён и находится в центре скалы. У России появилась возможность обеспечения флота, авиации и военной техники в любых погодных условиях, и при любом развитии событий.

«Мы способны обеспечивать флот только из этого хранилища в течение 30 суток, — объясняет начальник службы горючего Сергей Шишканов. — Сюда помещается около 400 железнодорожных цистерн. Мы способны с этого объекта обеспечить флот горючим в любых погодных условиях, с учётом любого развития обстановки. С производительностью до 200 тонн в час».

Всего на базе горючего Черноморского флота хранятся десятки наименований нефтепродуктов. Специалисты службы ГСМ снабжают топливом не только корабли, но и танки, грузовые автомобили, а также вертолёты и самолёты авиационных полков.

https://vesti92.ru 

успехиКрым
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