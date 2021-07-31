Секретное хранилище в горах Севастополя. Еще один плюс Крыма

В 70-е годы в Мекензиевых горах под Севастополем в условиях строжайшей секретности было вырублено в скале особое сооружение – стратегическое хранилище горюче-смазочных материалов.

К объекту была проложена железнодорожная ветка. Общая вместимость секретного объекта составляла 7 железнодорожных составов с дизельным топливом и бензином. Пути шли вглубь горы. Хранилище строилось неуязвимым для артиллерийских ударов и авиационных налётов. Позднее специалисты просчитали, что его «не возьмёт» и ядерная бомба.

Сами резервуары представляли собой цилиндрические «стаканы», в которых хранилось топливо и ГСМ. Объём масла и топлива был рассчитан на годы бесперебойного снабжения Черноморского флота. Высота резервуаров составляла более 32 метров.

Когда после распада Союза Крым оставили в составе Украины, столь массивное хранилище оказалось не нужно новому государству. Поэтому деньги на содержание объекта практически не тратились.

После перехода Крыма в состав России было принято окончательное решение о восстановлении грандиозного сооружения. Работы закончили на два года позднее планируемого времени, но качественно.

Был выполнен ремонт входной группы, въездные ворота оборудовали системой контроля управления доступом, провели гидроизоляционные работы, укрепили бетонные конструкции и места разрушения горных пород.

В хранилище отремонтировали железобетонные основания, обновили систему защиты от коррозии, стенки резервуаров для топлива и масла обшили новым листовым металлом, поставили новую систему тушения пожара и оборудование насосно-фильтрационного назначения, заменили технологический трубопровод и провели массу других работ.

Теперь в хранилище будут находится тысячи тонн бензина, солярки и различных масел для эксплуатации не только боевыми кораблями Черноморского флота, но различной наземной техникой береговых частей и авиации. Все процессы внутри автоматизированы. Отгрузка топлива возможна с помощью насосов или самотёком. В СМИ проходила информация о том, что технически управляет всем процессом всего два сотрудника.

Склад полностью невидим для дронов, самолётов-разведчиков противника и спутников. Атаковать подобный объект не имеет смысла, поскольку он отлично защищён и находится в центре скалы. У России появилась возможность обеспечения флота, авиации и военной техники в любых погодных условиях, и при любом развитии событий.

«Мы способны обеспечивать флот только из этого хранилища в течение 30 суток, — объясняет начальник службы горючего Сергей Шишканов. — Сюда помещается около 400 железнодорожных цистерн. Мы способны с этого объекта обеспечить флот горючим в любых погодных условиях, с учётом любого развития обстановки. С производительностью до 200 тонн в час».

Всего на базе горючего Черноморского флота хранятся десятки наименований нефтепродуктов. Специалисты службы ГСМ снабжают топливом не только корабли, но и танки, грузовые автомобили, а также вертолёты и самолёты авиационных полков.

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