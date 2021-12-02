День Неизвестного Солдата — 3 декабря

Могила Неизвестного солдата!

О, сколько их от Волги до Карпат!

В дыму сражений вырытых когда-то

Саперными лопатами солдат.

Зеленый горький холмик у дороги,

В котором навсегда погребены

Мечты, надежды, думы и тревоги

Безвестного защитника страны.

Эдуард Асадов

"Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" — эти слова высечены на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Они считаются неофициальным символом даты, посвященной памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным.

В 2014 году указом Президента РФ была учреждена дата, посвященная подвигу Неизвестного Солдата. День для праздника выбран неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Его перенесли сюда из братской могилы, расположенной на въезде в Зеленоград — сейчас на ее месте располагается мемориальный комплекс "Штыки".

2 декабря 1966 года к месту прежнего захоронения – братской могиле советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе около полудня прибыли группа солдат и офицеров Таманской дивизии, а также представители Моссовета. Солдаты расчистили снег вокруг могилы и приступили к процедуре вскрытия захоронения.

3 декабря 1966 года в 11 часов 45 минут гроб с бойцом был установлен на открытую машину, которая двинулась по шоссе в сторону столицы. Везде по пути следования траурную процессию провожали жители Подмосковья, которые выстроились вдоль Ленинградского шоссе, чтобы проститься с неизвестным героем. Уже в Москве, у въезда на улицу Горького (сегодня Тверская), гроб с машины был перенесен на артиллерийский лафет. Далее бронетранспортер с развернутым боевым знаменем направился дальше под звуки траурного марша в исполнении военного духового оркестра. Его сопровождали солдаты почетного караула, ветераны войны, участники обороны Москвы.

В 14:30 останки одного из покоившихся в братской могиле воинов были помещены в гроб и укрыты сверху оранжево-черной лентой – символом солдатского ордена Славы. На крышке гроба была расположена солдатская каска образца 1941 года. Гроб с останками неизвестного солдата был установлен на постаменте. Весь вечер и всю ночь, а также утро следующего дня, сменяясь каждые два часа, у гроба находился почетный караул молодых солдат Таманской дивизии с автоматами в руках, а также ветеранов Великой Отечественно войны. Рядом останавливались проезжавшие по шоссе машины, из окрестных деревень и поселков сюда шли люди, приходили даже из самого Зеленограда.

Конечной точкой маршрута стал Александровский сад возле Кремля. На трибуне среди руководителей страны и партии находились участники битвы за Москву – маршалы Советского Союза К. К. Рокоссовский и Г. К. Жуков. Во время митинга Рокоссовский произнес следующие слова:

«Могила Неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля станет памятником вечной славы героям, которые погибли на поле боя за родную землю, здесь отныне покоится прах одного из тех, кто своей грудью заслонил Москву».

После завершения траурного митинга гроб опустили в могилу у кремлевской стены. Затем прогремел артиллерийский салют, батальоны всех родов войск прошли торжественным маршем по Манежной площади, отдав таким образом воинские почести Неизвестному солдату.

Спустя несколько месяцев, 8 мая 1967 году, в канун праздника День Победы здесь же состоялось официальное открытие всего мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата», был зажжен Вечный огонь.

Вечный огонь в Москву был доставлен с военного мемориала, расположенного в Ленинграде на Марсовом поле, где были похоронены жертвы Революции. Зажег его в Москве у могилы Неизвестного солдата лично Леонид Ильич Брежнев, который принял факел из рук Героя Советского Союза Алексея Маресьева.







Справа, вдоль Кремлевской стены, поставлены в ряд урны, где хранится священная земля городов-героев.



Цифры

4,5 миллиона пропавших без вести после Великой Отечественной войны солдат числится на территории бывшего Советского Союза.

120 тысяч человек — останки стольких солдат нашли участники Поискового движения России с 2012 по 2018 годы.

6 тысячам человек за это время удалось вернуть их имена.

Памятник Неизвестному солдату г. Волгоград (Сталинград)

Памятник неизвестному матросу «Артек», Крым

Памятник неизвестному солдату г. Казань

Поисковое движение в России

Поиском пропавших без вести воинов занимаются как государственные организации, так и частные энтузиасты. Участники поискового движения ищут останки погибших и идентифицируют их с помощью документов, жетонов и прочих отличительных предметов.





Памятник "Алёша" в Мурманске

Памятник неизвестному солдату и Вечный огонь в Ижевске

Памятник неизвестному солдату в г. Новокузнецк

Памятник Неизвестному солдату г. Стерлитамак

Памятник Неизвестному матросу г. Новороссийск

Памятник Неизвестному солдату. Станица Воронежская, Краснодарский край Неизвестный солдат Ярко звезды горят,

И в кремлевском саду

Неизвестный солдат

Спит у всех на виду. Над гранитной плитой

Вечный свет негасим.

Вся страна сиротой

Наклонилась над ним. Он не сдал автомат

И пилотку свою.

Неизвестный солдат

Пал в жестоком бою. Неизвестный солдат —

Чей-то сын или брат,

Он с войны никогда

Не вернется назад. Ярко звезды горят,

И в кремлевском саду

Неизвестный солдат

Спит у всех на виду. Свет зажгли мы ему

Под стеною Кремля,

А могила ему —

Вся земля, вся земля. Юрий Коринец

Памятник Неизвестному солдату. г. Котельники, Московская обл

Памятник Неизвестному солдату. г. Черлак

Памятник Неизвестному солдату. г. Тюмень

Памятник Неизвестному солдату. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп. Дубровка



Памятник Неизвестному солдату. г. Туапсе.

Памятник Неизвестному матросу г. Одесса г. Котельники, Московская облг. ЧерлакТюменьЛенинградская обл., Всеволожский р-н, гп. ДубровкаПамятник Неизвестному матросу г. Одесса

Безымянный солдат

Сквозь деревья в тенистом парке

Солнце греет печаль гранита.

Сюда пишут, не клея марки,

И приходят родные чьи-то.

Здесь и в смокинги, и в фуфайки,

Те, кто рядом стоят, одеты,

Пробегают детишек стайки,

И невесты кладут букеты.

Где-то рядом шумит автострада,

А цветы остаются живыми.

Безымянный солдат… Нет! Неправда!

Ведь Солдат – это тоже Имя!

Павел Великжанин



Памятник Неизвестному солдату. д. Черное, Московская область

Памятник Неизвестному солдату. г. Краснознаменск

Памятник Неизвестному солдату. г. Луганск

Памятник Неизвестному солдату. г. Таллин

Памятник Неизвестному солдату, г. Саранск

Реквием

Помните!

Через века,

через года, —

помните!

О тех,

кто уже не придет

никогда, —

помните!

Не плачьте!

В горле

сдержите стоны,

горькие стоны.

Памяти

павших

будьте

достойны!

Вечно

достойны!

Хлебом и песней,

Мечтой и стихами,

жизнью

просторной,

каждой секундой,

каждым дыханьем

будьте

достойны!

Люди!

Покуда сердца

стучатся,—

помните!

Какою

ценой

завоевано счастье,—

пожалуйста,

помните!

Песню свою

отправляя в полет,—

помните!

О тех,

кто уже никогда

не споет,—

помните!

Детям своим

расскажите о них,

чтоб

запомнили!

Детям

детей

расскажите о них,

чтобы тоже

запомнили!

Во все времена

бессмертной

Земли

помните!

К мерцающим звездам

ведя корабли,—

о погибших

помните!

Встречайте

трепетную весну,

люди Земли.

Убейте

войну,

прокляните

войну,

люди Земли!

Мечту пронесите

через года

и жизнью

наполните!..

Но о тех,

кто уже не придет

никогда,—

заклинаю,—

помните!

Р. Рождественский

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