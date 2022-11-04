Как евреи мстили нацистам после войны?

В 1945 году в Бухаресте при поддержке британских спецслужб была создана уникальная террористическая организация "Нокмим" (Мстители). Члены этой группировки взяли для себя цель отомстить всем нацистским преступникам ответственным за массовое уничтожение евреев. Как евреи мстили немецкому народу и что из этого получилось?

«Он отплатит им за их беззакония и уничтожит их за их злобу» (Библия, псалм 94 о каре врагам еврейского народа)



"Бесславные ублюдки" Тарантино. Считается, что сюжет о еврейской мести лёг в основу фильма

Еще до завершения Второй Мировой войны огромное количество членов нацистской партии массово сбегали в страны Южной Америки. Аргентина, Бразилия, Боливия и другие государства Нового Света сотрудничать с Западом не торопились и, выдавать своих подопечных категорически отказывались. А ведь среди них были настоящие "людоеды" - начальники концлагерей, врачи, офицеры, которые лично участвовали в казнях евреев.

К тому же, пока миллионы немцев, так или иначе, задействованных в геноциде остались безнаказанными, суды над немецкой верхушкой многих евреев не устраивали.

Специально для возмездия над такими людьми была создана организация "Нокмим". По разным оценкам, входить в неё могли от 50 до 100 боевиков, бывших партизан и бойцов Еврейской бригады (еврейское воинское формирование, воевавшее в составе британских войск).

Абба Ковнер — израильский поэт и прозаик, родившийся в России, подпольщик Вильнюсского гетто, партизан, лауреат Государственной премии Израиля за 1970. Возглавил группу Абба Ковнер - подпольщик вильнюсского гетто, партизан, член организации "Бриха", которая занималась отправкой евреев в Палестину.Абба Ковнер — израильский поэт и прозаик, родившийся в России, подпольщик Вильнюсского гетто, партизан, лауреат Государственной премии Израиля за 1970.

Абба Ковнер родился в Севастополе в семье аптекаря. В 1926 семья переехала в тогда польскую Литву, где он окончил Виленскую гимназию с преподаванием на иврите. Там же вступил в еврейскую организацию Ха-шомер ха-цаир (сионистская всемирная молодёжная организация левой ориентации). Во время немецкой оккупации, в январе 1942, в Вильнюсском гетто была создана «Объединённая партизанская организация», возглавлявшаяся Ициком Виттенбергом, Иосифом Глазманом и Аббой Ковнером. Её целями были провозглашены организация массовой самообороны гетто, саботаж, присоединение к партизанам и Красной армии.

Вечером 15 июля 1943 года нацисты заманили Виттенберга в ловушку. Когда его выводили из помещения, бойцы из добровольцев набросились на полицейских, и Виттенберг сумел сбежать и скрыться. Следующим утром оккупанты выдвинули требование: если Виттенберга не отдадут им, будет ликвидировано гетто и все его узники. Он сам решил свою судьбу и вышел из укрытия, а до этого успел назначить Аббу Ковнера своим преемником. В камере Виттенберга нашли, но уже мертвым. Так он завершил свою жизнь: видимо, опасался не выдержать пыток. Спустя полтора месяца немцы решили уничтожить гетто. Когда это стало известно , руководство подполья объявило пароль: "Лиза зовет!". Это был сигнал к восстанию. На стенах появились листовки: " Немецкие и литовские палачи уже у ворот гетто. Они пришли убить нас! Защищайте себя с оружием в руках! Мы не подставим свои шеи под нож, как овцы! Возьмите топор, лом, дубину, палку. Бейте палачей! Да здравствует вооруженное сопротивление!".

1 сентября 1943 года между подпольщиками и оккупантами произошло первое столкновение. В ответ немцы взрывали дома. Бойцы решили прорываться в лес к партизанам.

В Рудницком лесу подпольщики собрали партизанский отряд под названием "Некама" ("Месть"), который насчитывал до трехсот бойцов. Под командованием Аббы Ковнера, до прихода советских войск, они нападали на гарнизоны германских войск, истребляя гитлеровцев и их местных прислужников, совершая диверсии на автомобильных и железных дорогах. Они уничтожали водные и энергетические объекты, освободили несколько групп заключенных. В литовских лесах было создано семь еврейских партизанских отрядов. В четырех сражались, в основном, мужчины из Вильнюсского гетто, а в трех — из Каунасского. Советское партизанское командование стремилось такие партизанские отряды объединить с прочими подразделениями. Остались лишь два отряда, один из которых возглавлял Абба Ковнер. Всего в еврейских партизанских отрядах Литвы сражалось около 700 бойцов. Ковнер (в центре) среди еврейских партизан, 1944 г.

Действовал "Нокмим" в духе наемных убийц. Боевики выдавали себя за сотрудников британской военной полиции. Пользуясь поддельными удостоверениями, они получали доступ к служебному транспорту, данным британской разведки и правом свободно передвигаться по странам послевоенной Европы.

Члены "Нокмим" находили бывших немецких офицеров, проводили фиктивный арест или воровали людей прямо на улице, после чего вывозили их для "допроса" в лес и расстреливали. Часто гибель жертв выдавалась за несчастный случай или самоубийство. Охотились боевики по всему миру.



Еврейские ниндзя



Абба Ковнер выступает перед соратниками

После победы над Германией осенью 1945 года Абба Ковнер возглавил "Бригаду мстителей". В нее в основном вошли молодые евреи, пережившие гетто. Они действовали на территории поверженной Германии, выявляя и уничтожая нацистов, которые активно участвовали в геноциде еврейского народа. «Мстители» были строго засекреченной военизированной структурой, деятельность которой могла бы дать готовый материал для сотен книг и кинофильмов. По сравнению с ними подвиги еврейского отряда из знаменитого фильма Тарантино «Бесславные ублюдки» кажутся просто детским садом. Вот что говорится в материале О. Ширкиной: «Бывших высокопоставленных нацистов стали вдруг находить в придорожных канавах сбитыми незадачливыми водителями. Другие встречали свою смерть в авариях, вызванных загадочной неисправностью техники. К занявшимся своим здоровьем гестаповцам, ожидающим в больницах, казалось бы, несложной операции, вдруг в кровь через капельницу начинал поступать керосин. Иных же внезапно обнаруживали задушенными или повешенными у себя дома или в гараже».

В 1946 году «Мстители» провели самую крупномасштабную операцию, отравив мышьяком хлеб, предназначенный для 1900 заключенных в лагере для бывших эсэсовцев. По крайней мере, несколько сот эсэсовцев скончались, вкусив этого хлеба. Думается что большинство наверняка не осудят действия Ковнеровских «Мстителей». Ибо справедливость и нравственная правота – на их стороне, даже если они нарушали закон с юридической точки зрения. Точно так же, как мало кто осудит отца, убившего насильника своей дочери, хотя срок за убийство он, вероятно, получит.

О некоторых спецоперациях "Нокмим" известно благодаря журналисту Майклу Элкинсу, написавшем о «Мстителях» книгу. Например, одной из жертв стал Александр Лаак - комендант концлагеря в Эстонии. После войны Лаак сменил имя, получил канадское гражданство и мирно зажил на окраине Виннипега. В 1960 году бывший офицер был найден повешенным у себя дома. Следствие пришло к выводу, что это самоубийство. Однако, после выхода книги Элкинса, где было подробно описано убийство Лаака, производство по этому делу было возобновлено.

Абба Ковнер

Известны также случаи, когда бывшие нацисты умирали в больницах, потому что неизвестные незаметно меняли лекарство в капельницах на керосин.

Но эти убийства нацистских преступников осуществлялись в рамках «плана Б», т.е. были лишь программой-минимумом. А был еще «план А». Ковнер решил объявить войну Германии. Вернее, всему немецкому народу, которому Ковнер уготовил ту же участь, которая постигла евреев - стать жертвой массовых ликвидаций. По плану Ковнера должно было погибнуть 6 миллионов немцев – «око за око»! Нацисты придумали газовые камеры. Ковнер же планировал отравить водные запасы в крупнейших немецких городах, включая Берлин, Мюнхен и Гамбург. «Свои люди» уже были внедрены для работы в системах очистных сооружений. Параллельно изготовлялся смертельный яд. (Согласно одной из неподтвержденных версий, этот яд помог изготовить Хаим Вейцман, будущий президент Израиля.) Словом, когда все было готово, Ковнер с двумя канистрами яда направился в Германию, чтобы свершить «жестокое, но справедливое» наказание. Лишь по случайности он был задержан британской военной полицией и заключен в тюрьму в Каире. Так сорвался «план А», но ведь мог бы и не сорваться. И что тогда?

В тюрьме он был вынужден просидеть три месяца. Ковнера отпустили, но "План А" оказался сорван. В конце 1947 года он добровольно вступил в действовавшую на юге страны бригаду "Гивати", которой командовал его друг Шимон Авидан, известный командир особого отряда Армии обороны Израиля. Тяжелые бои, которые подразделение Авидана вело до конца 1949 года, определили судьбу юга страны. Была освобождена большая часть территории, отведенной еврейскому государству согласно плану раздела Палестины. В период службы в "Гивати" Ковнер выпускал ежедневный боевой листок бригады, который был по содержанию очень требовательным к нарушителям дисциплины, резко осуждал расхлябанность и зазнайство.

"Таким образом, Ковнер постоянно был на войне, — пишет Элиша Порат, его биограф и исследователь творчества. — Представьте это неизмеримое по своей интенсивности и напряженности десятилетие, включившее в себя все — Вторую мировую войну, выживание, партизанскую борьбу, возмездие, алию, наконец, войну за Независимость Израиля. Такое десятилетие дает материалы для всей жизни".

В 1961 году Ковнер выступил свидетелем в процессе против нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

А между тем Ковнер ещё и писал стихи за которые получил Государственную премию Израиля за 1970 год. Также он основал Музей диаспоры. Скончался в 1987 году.

Официально группа "Нокним" расформирована так и не была, а преследования нацистов продолжались вплоть до 1980-х годов.

https://subscribe.ru/group/na-zavalinke/17628183/

https://tushinetc.livejournal.com/318950.html