Кто главный враг России на самом деле?

На нынешнем этапе развития мира на этот вопрос все уверенно ответят – США. Ну, конечно, кроме тех, кто считает, что Америка избрана богом, чтобы спасти нас от независимости и ввести в сонм процветающих (а главное покорных) исполнителей чужой воли.

Но что будет, если посмотреть на всём протяжении отечественной истории? Ведь конфликту с США всего лишь век с небольшим. Есть и куда более подходящий кандидат на роль «заклятого врага».

Кто пытался ходить на Россию войной?

Конечно, в первую очередь, в списке врагов закономерно будет фигурировать Германия. Как справедливо замечал Штирлиц, лучше всего запоминается первое и последнее. Немецкие псы-рыцари приходили на Русь ещё при Александре Невском: немного продвинулись, но получили внушительный удар на Чудском озере и впредь были аккуратнее.

Ледовое побоище

Спустя семьсот лет попытку повторил Гитлер. Продвинулся значительно дальше, но и «ответочку» получил настолько серьёзную, что в буквальном смысле не пережил. В промежутке была ещё Семилетняя война, где мы противостояли Фридриху Великому, и Первая мировая, но тут в обоих случаях речь шла не столько о столкновении один на один, сколько о том, что мы оказывались в противостоящих коалициях.

Трудно не вспомнить и Наполеона, который уже на закате своих дней признавал, что поход на Россию был его величайшей ошибкой. Впрочем, наше противостояние в 1890-е закончилось новым витком дружбы и не сумело разрушить связи, налаживавшиеся ещё с XI века.

Кадр из сериала "Наполеон" 2002г.

Периодически повоевать с соседом устремлялась и Швеция. Земли по берегам Балтийского моря манили скандинавов с незапамятных времён, но яростной вражды между народами не было даже тогда, когда мы сходились на поле боя. Неслучайно Северная война, по меркам прочих больших вторжений в Россию, отличается наиболее джентльменским характером: никаких концлагерей, пыток или геноцида.

Кадр из фильма "Слуга государев"

Ещё два соседа, регулярно воюющие с Россией, - Польша и Турция. Забавно, что с «братьями-славянами» конфликты как раз выходили более жестокими и непримиримыми, а вот турки, хоть и затевали новую войну примерно каждые лет 30, отличались большим уважением к «северному соседу». Почему ж тогда всё равно бросались воевать? Потому что каждый раз кто-то участливо обещал помочь «словом и делом». И вот этот «участливый кто-то» и есть самый большой враг в истории нашей страны.

Самые известные враждебные выпады Англии в адрес России

Любопытно, что в главных военных конфликтах в истории человечества мы с британцами оказывались по одну сторону баррикад. Правда, не успев заключить мир после первой мировой, они уже начали интервенцию в Россию, а сразу же после второй – развязали «холодную войну».

Непосредственно на поле боя мы с англичанами встречались только однажды – в Крымской войне. Казалось бы, маловато для титула «главного врага», однако не надо забывать, что британцы всегда любили «таскать каштаны из огня чужими руками», и здорово поднаторели в этом деле.

Первые трения у нас начались ещё после того, как Фёдор Иоаннович надумал лишить английских купцов их совершенно беспрецедентных льгот, дарованных Иваном Грозным. Тут же в ход пошли первые «свидетельства» того, как в России всё плохо, и поучения, как сделать лучше.

В XVII веке англичане были больше озабочены судьбой своей страны, но, уже начиная с эпохи Петра I, давление стало нарастать. В ходе Северной войны английский флот пытался помогать шведскому сохранить господство на Балтике (неудачно). В Семилетней, а также войне за польское наследство мы снова были по разные стороны баррикад.

Против революционной Франции вроде бы выступили вместе, но внезапно победы Ушакова и Суворова принесли пользу кому угодно (в первую очередь, Англии), но не самой России. Вспыливший Павел I попытался сменить политический курс, но его вскоре убили заговорщики. Инициатором переворота стал британский посланник Уитворд.

Потом Англия ещё 10 лет воевала с Наполеоном руками России, показательно оставаясь в стороне, когда французы жгли Москву, и не менее показательно выходя на авансцену, когда оставалось только добить обессилевшего противника. Похожим образом они действовали и против Гитлера.

Черчилль, Рузвельт и Сталин у Ливадийского дворца

В девятнадцатом столетии были ещё «большая игра» в Средней Азии, постоянное науськивание турок и персов напасть на Россию, Крымская война, английская эскадра в Мраморном море в 1878 году, помешавшая полному освобождению славянских народов на Балканах...

Ну а все провокации прошлого и нынешнего века и перечислять нет смысла, все они на виду: начиная с русско-японской войны, которую наши восточные соседи вели на кораблях, построенных англичанами, и, заканчивая «отравлением в Солсбери», «highly likely» совершённым российскими спецслужбами.

Если уж у тебя есть коварный враг, нужно, по крайней мере, не заблуждаться на его счёт. Пытаться подружиться с Англией — верный способ получить удар в спину.

Видеоверсии:

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/kto-glavnyi-vrag-rossii-na-samom-dele-6075780666df1b2105d886b8