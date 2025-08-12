"Голая вечеринка" обошлась дешевле, чем "патриотическая" свадьба

Сейчас в интернете обсуждается свадьба сына миллиардера и основателя Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина. Которая, по данным телеграм-канала Mash, обошлась в сумму не менее 100 млн рублей. Интернет-пользователи с иронией замечают, что нашумевшая «голая» вечеринка Насти Ивлеевой и то вышла дешевле. По данным Mash, организаторы свадьбы на четыре часа «закрыли одну из основных городских церквей», а охрана патрулировала Екатеринбург на внедорожниках Tank. На торжестве по случаю заключения брака выступил американский рэпер Tyga, тайно прилетевший в Россию.

«После гости отправились в гостиницу Hyatt на белых бронированных Rolls-Royce Cullinan с тюнингом от Mansory. На парковке также были замечены Audi R8, McLaren, G-классы, Cadillac, Land Cruiser, гиперкар от GAC и другие премиальные машины… Пили шампанское и вино в ценовом сегменте от 10 тыс. рублей за бутылку», — пишет телеграм-канал.

Какое нам до этого дело? Просто бывший скупщик металлолома, а затем приватизированных советских предприятий Игорь Алтушкин позиционирует себя как «патриотический» и «православный» олигарх.

Так его называют в СМИ за то, что он финансирует строительство храмов, регулярно дарит РПЦ дорогие иконы и, если верить некоторым источникам, является спонсором неочерносотенных организаций. Благо, состояние Алтушкина, которое оценивается в 2,9 млрд долларов, позволяет поиграть в мецената.

Однако на этом примере наглядно видно, что российский «патриотический» капитал по сути ничем не отличается от «прозападного и либерального».

Да и не может отличаться. Та же демонстрация своей власти и того, что деньги решают всё. Полное пренебрежение к мнению людей, причем во время проведения СВО. Да и «патриотизм», если задуматься, исключительно для вида.

А для собственного удовольствия — американский рэпер и прочие совершенно не православные радости жизни. Интересно, что жена Алтушкина и как минимум один из его сыновей имеют гражданство Великобритании. Семье Алтушкиных принадлежит особняк в Лондоне и несколько квартир. Никакого отличия от «нехороших» либеральных олигархов 90-х годов!

Алексей Алекин

