Красоты России. Остров Кунашир

Кунашир — самый южный остров Большой гряды Курильских островов. Фотографии и текст Константина Антипина

1. Скалистый берег Кунаширского пролива, отделяющего российские Курилы от японского Хоккайдо. 2. Заросшая скала. 3. Айнское название Кунашири, означающее «чёрный остров», указывает на природу острова — темнохвойные леса, тёмные почвы и сумрачный облик шлакового конуса вулкана Тятя, кроме которого на острове находятся ещё три действующих вулкана 4. Коренными жителями Кунашира были айны. 5. Мыс Столбчатый — одна из главных достопримечательностей острова. 6. Вопрос, кто появился раньше на Южных Курилах и, в частности, на Кунашире — русские или японцы — до сих пор остаётся спорным. Новости СМИ2 7. Кальдера вулкана Головнина. 8. Здесь растительность напомнила Шикотан. 9. Договор 1855 года установил государственную границу Российской империи и Японии между Урупом и Итурупом, таким образом Кунашир оказался по японскую сторону этой границы. 10. Озеро Горячее. 11. С земли пейзаж выглядит так: все покрывают высокие заросли бамбучника. 12. Проток, соединяющий озеро Горячее с озером Кипящим. 13. В 6 часов утра 1 сентября 1945 года в ходе Курильской операции на остров был высажен советский десант. Через 6 часов Совинформбюро сообщило о занятии советскими войсками и кораблями флота острова Кунашир и освобождении от японских войск всех Курильских островов.

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14. Кипящее. 15. По итогам Второй мировой войны в 1945 году Кунашир стал частью СССР (РСФСР). С 1991 года в составе России, как страны-правопреемницы СССР. 16. Остров вытянут с северо-востока на юго-запад на 123 км, ширина составляет от 7 до 30 км. 17. 10 февраля 1984 года создан Государственный природный заповедник «Курильский». На его территории обитает 84 вида животных, включённых в Красную книгу России. 18. Растительный мир Кунашира значительно богаче и разнообразнее, чем на других островах архипелага. Она отражает расположение острова в регионе «снежных субтропиков». Общее число видов высших сосудистых растений здесь достигает 1067 (для сравнения, на Шикотане уже только 663) и постоянно увеличивается. 19. Вся территория острова — пограничная зона. Нерезидентам для въезда необходимо получить пропуск . 20. Среди необычных природных климатических явлений на Курильских островах летом (обычно со второй половины августа) и осенью отмечаются мощные тропические циклоны (тайфуны), сопровождающиеся обильными дождями.

https://www.fresher.ru/2020/05/08/krasota-ostrova-kunashir/?utm_referrer=mirtesen.ru