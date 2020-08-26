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Мы из Советского Союза

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Красоты России. Остров Кунашир

Кунашир — самый южный остров Большой гряды Курильских островов. Фотографии и текст Константина Антипина

1. Скалистый берег Кунаширского пролива, отделяющего российские Курилы от японского Хоккайдо.Красоты России. Остров Кунашир2. Заросшая скала.Красоты России. Остров Кунашир3. Айнское название Кунашири, означающее «чёрный остров», указывает на природу острова — темнохвойные леса, тёмные почвы и сумрачный облик шлакового конуса вулкана Тятя, кроме которого на острове находятся ещё три действующих вулканаКрасоты России. Остров Кунашир4. Коренными жителями Кунашира были айны.Красоты России. Остров Кунашир5. Мыс Столбчатый — одна из главных достопримечательностей острова.Красоты России. Остров Кунашир6. Вопрос, кто появился раньше на Южных Курилах и, в частности, на Кунашире — русские или японцы — до сих пор остаётся спорным.

Красоты России. Остров Кунашир7. Кальдера вулкана Головнина.Красоты России. Остров Кунашир8. Здесь растительность напомнила Шикотан.Красоты России. Остров Кунашир9. Договор 1855 года установил государственную границу Российской империи и Японии между Урупом и Итурупом, таким образом Кунашир оказался по японскую сторону этой границы.Красоты России. Остров Кунашир10. Озеро Горячее.Красоты России. Остров Кунашир11. С земли пейзаж выглядит так: все покрывают высокие заросли бамбучника.Красоты России. Остров Кунашир12. Проток, соединяющий озеро Горячее с озером Кипящим.Красоты России. Остров Кунашир13. В 6 часов утра 1 сентября 1945 года в ходе Курильской операции на остров был высажен советский десант. Через 6 часов Совинформбюро сообщило о занятии советскими войсками и кораблями флота острова Кунашир и освобождении от японских войск всех Курильских островов.

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Красоты России. Остров Кунашир14. Кипящее.Красоты России. Остров Кунашир15. По итогам Второй мировой войны в 1945 году Кунашир стал частью СССР (РСФСР). С 1991 года в составе России, как страны-правопреемницы СССР.Красоты России. Остров Кунашир16. Остров вытянут с северо-востока на юго-запад на 123 км, ширина составляет от 7 до 30 км.Красоты России. Остров Кунашир17. 10 февраля 1984 года создан Государственный природный заповедник «Курильский». На его территории обитает 84 вида животных, включённых в Красную книгу России.Красоты России. Остров Кунашир18. Растительный мир Кунашира значительно богаче и разнообразнее, чем на других островах архипелага. Она отражает расположение острова в регионе «снежных субтропиков». Общее число видов высших сосудистых растений здесь достигает 1067 (для сравнения, на Шикотане уже только 663) и постоянно увеличивается.Красоты России. Остров Кунашир19. Вся территория острова — пограничная зона. Нерезидентам для въезда необходимо получить пропуск .Красоты России. Остров Кунашир20. Среди необычных природных климатических явлений на Курильских островах летом (обычно со второй половины августа) и осенью отмечаются мощные тропические циклоны (тайфуны), сопровождающиеся обильными дождями.Красоты России. Остров Кунашир

https://www.fresher.ru/2020/05/08/krasota-ostrova-kunashir/?utm_referrer=mirtesen.ru

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