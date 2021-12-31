Новогодняя ностальгия

Новогодние и Рождественские праздники в нынешней России длятся долго – практически всю первую половину января. И в эти дни телевидение традиционно окружает наши дома прекрасной сказкой. Благодаря кинолентам еще советского времени жизнь вокруг нас начинает казаться добрее, справедливее, наполненной радужными перспективой и смыслом.

Это - настоящий ностальгический привет из СССР, то есть того самого еще единого Русского мира, который около 30 лет назад раскололся, тогда к удивлению, а в ряде случаев, возможно, и к удовлетворению некоторых из нас. Теперь же, в праздники, пересматривая старые фильмы, та уже далекая жизнь страны многим кажется светлой, где отношения между людьми были чище, чувства искреннее. Да и некогда обещанное идеологическим руководством страны «счастливое будущее» многим представлялось вполне достижимым.

К фильмам на голубых экранах в новогодние праздники добавились многочисленные передачи о жизни страны советских лет. Например, о промышленности и сельском хозяйстве СССР (как о немалых успехах, так и о серьезных недостатках).

Рассказывали об архитектуре советских городов (от сталинских высоток до хрущевских многоэтажек). О спорте (здесь больше о незабываемых победах наших хоккеистов и фигуристов).

Короче, показывали самые разные стороны тогдашней, советской, действительности.

Хорошо было или плохо? Вывод, как это и положено, предоставляли делать самим телезрителям. Те вздыхали, выпивали рюмочку и задумывались.

И все-таки жизнь тогда была ничего, – делали вывод одни. Не просто ничего, а хорошая, – утверждали другие. Лучше жили, честнее, – указывали третьи.

Такие оценки – вовсе не моя авторская выдумка. Их подтверждают многочисленные опросы последних лет, согласно которым более половины жителей современной России сегодня о распаде Советского Союза сожалеют. А многие уже немолодые люди, вообще откровенно тоскуют по тем годам.

Что происходит? В стране ускоренными темпами идет процесс романтизации всего советского? Да, на мой взгляд, это так. Еще одно доказательство тому - широкий показ советских фильмов в новогодние праздники. Телевидение борется за зрителя, следит за рейтингами и опросами. Ему требуется как можно более высокий процент просмотров передач зрителями. Есть спрос, есть и товар…

Но каковы причины?

Представители российских «либеральных кругов» печально качают головами и объясняют происходящее «короткой памятью» старшего поколения и недостаточными, по их мнению, знаниями молодежи обо всем, что происходило в стране 30 и более лет назад. Кто, дескать, хвалит советские порядки, либо забыл, либо вообще не знает, какова она была на самом деле, жизнь в СССР. Забыл пустые прилавки магазинов, забыл, что наши женщины в те годы не покупали себе зимние сапоги, а доставали их у спекулянтов, платя за них до половины месячной зарплаты. Забыл выездные комиссии в райкомах КПСС. Забыл длинные политические семинары, проходившие в рабочее время. Забыл о продуктовых распределителях для чиновников. Забыл о жиревшей и вороватой партийной номенклатуре. То есть вообще забыл ту советскую действительность.

На мой взгляд, это не так.

Жители России, в том числе старшее поколение, ничего не забыли. В своем большинстве они сегодня вряд ли бы согласились вернуться в ситуацию 1970-х и даже середины 1980-х – начала 1990-х годов. С высоты прошедших лет все мы уже четко осознали, что социализм в СССР был каким-то «не совсем правильным».

Безусловно также, что, не смотря на все обещания, страна тогда так и не создала «гармоничного человека», как это пыталась доказать вездесущая советская пропаганда. Хотя в целом люди, безусловно, были чище, добрее, менее материально «зацикленными».

Тем не менее жизненные устремления очень многих наших тогдашних соседей и сослуживцев были далеки от «стремления к прекрасному». Так, например, сегодня для преуспевающего чиновника или бизнесмена «жить, чтобы все как у людей…» означает пятимиллионный внедорожник и дом на Рублевке (или в Ницце, у кого как). А лет этак 50 назад такое понятие для советского номенклатурщика включало квартиру, дачу, автомашину «Жигули» шестой модели и обязательную югославскую мебельную стенку. К чему-то духовному такие люди не стремились, как сейчас, так и тогда.

Проблем было немало. Поэтому почти все граждане тогдашнего СССР проголосовали сердцами за энергичного молодого Михаила Горбачева, обещавшего «новое мышление» и изобилие, а затем и за «обиженного властью» его соперника, называвшего себя демократом Бориса Ельцина.

Сегодня же наши либералы в очередной раз утверждают, что, дескать, демократическим силам необходимо быть бдительнее, что Кремль и лично Путин «спят и видят» восстановить рухнувшую около 30 лет назад Советскую империю. То есть СССР. А вместе с ним восстановить соцлагерь и огромную сеть союзников из развивающихся стран, «строивших социализм, минуя капитализм». А это, как подчеркивается, очень опасно…

На мой взгляд, подобные оценки опять же не выдерживают критики. Они, безусловно, поверхностны. Высказываемые при опросах мнения вовсе не свидетельствуют о каком-то народном призыве к немедленному восстановлению СССР и всех порядков, присущих тому государству. Как известно, в одну воду невозможно ступить дважды. Да и времена сейчас иные. Никто не выступает за какой-то очередной «передел мира». Никто не собирается перекраивать географическую карту.

Мне кажется, то, что произошло с Крымом или Донбассом, а до этого с Преднестровьем, Абхазией и Южной Осетией – это иное. События эти скорее отражают ситуацию еще не устоявшегося равновесия между бывшими советскими республиками, некогда входившими в единую страну. Они отражают неверную национальную политику, проводимую властями ряда бывших советских республик, приобретших статус независимых государств. Отражают стремление Москвы взять под защиту соотечественников, в случае если их интересам и жизненным устоям что-то угрожает.

Ни к какой войне, агрессии и оккупации, как это все чаще можно услышать, Москва не стремится. Наша ностальгия строится вовсе не на тоске об утраченных территориях и стремлении к реваншу, как это часто объясняют на Западе. Уж чего-чего, а территории у России хватает.

Память о произошедшем 30 лет назад у людей жива. В том числе и память об огромных надеждах, которые люди связывали тогда с происходившими изменениями.

Но Дед Мороз с богатыми подарками в новогоднюю ночь на 1 января 1992 года в наши дома так и не пришел. Хотя возможно народ в него тогда верил и ждал. Вместо него, как «черт из табакерки», на свет божий выскочила новая, «демократическая», буржуазия. Она обрушила на головы граждан России, как и многих других бывших республик СССР, множество «сюрпризов». Оказалось, что это очень просто и даже престижно – вагонами воровать общенародную собственность. Только дураки и «лохи» так не делают! – эта мысль, в несколько правда завуалированном виде, звучала тогда повсюду, даже с экранов телевизоров. Просто – присвоить себе заводы и фабрики, созданные для своих детей поколениями советских людей. Просто – расстрелять парламент.

Быстро менялось все. В том числе и наш теле- и кинопрокат.

Добрых, жизнеутверждающих, как отечественных, так и зарубежных фильмов о времени начала 1990-х сегодня что-то припомнить трудно. Один – два, возможно три, не более того. В основном же все ленты повествовали о «подвигах» бандитов и шикарной жизни в далекой Санта-Барбаре. В наше время их пересматривать в Новый год как-то не хочется.

Зато в прошедшие новогодние праздники телепрограммы всех каналов были, как уже говорилось, заполнены замечательными и добрыми фильмами советского времени. Народ смотрел их и еще раз делал выводы.

Прежде всего, что капитализм, который тридцать лет назад усиленно рекламировали политики, называвшие себя «демократами», вовсе не оказался «раем». Тем более в его российском варианте. Для очень многих он вообще обернулся ужасом. А «потерянный рай», по мнению очень многих, остался все же там, в Советском Союзе. Со всеми его недостатками, которые, конечно же, требовалось исправлять.

Все познается в сравнении. Уже к середине 1990-х годов недостатки «общества развитого социализма» были забыты. Все, против чего народ протестовал еще в конце 1980-х годов, казалось «мелочами жизни». Эти проблемы даже смешно было сравнивать с новыми – нищенскими зарплатами и пенсиями того времени. К тому же и их часто вообще переставали платить. Нельзя те недостатки было сравнивать со стариками, просившими милостыню на улицах. С бездомными нищими детьми. И так далее.

И, конечно же, еще тогда, почти 30 лет назад, все эти сравнения быстро породили ностальгию по СССР. И сейчас она, эта ностальгия, никуда не делась. А, напротив, только возмужала и окрепла. Как уверены сегодня очень многие люди старшего поколения, несмотря на все недостатки, о которых все знали, тогда, в Советском Союзе, если и не все, то почти все было Справедливее, все было Честнее. А для русского человека эти два понятия очень важны. Для многих в Русском мире Сила действительно заключается не в богатстве и деньгах, а в Правде.

Мне кажется, сейчас в России деньги окончательно перестают быть главной ценностью в жизни. Все более становится ясно, что этой «детской болезнью» наше общество уже переболело. Или уже переболела его лучшая, думающая, часть.

Налицо тоска по светлым человеческим отношениям, которые, как сейчас очень многие уверены, были нормой советского времени.

Об этом и поведал нам «новогодний телевизор». И не случайно, в минувшие праздники многие наши женщины роняли слезу, в который уже раз пересматривая «Весну на Заречной улице» или «Три тополя на Плющихе».

Люди просто истосковались по теплым человеческим чувствам, по тому времени, когда мы все были вместе. Я думаю, что такое происходит не только в России. Но и во многих бывших советских республиках – на Украине, в Грузии или Узбекистане. Во всем огромном Русском мире.

И это не все. На мой взгляд, во многих из нас также живет и ностальгия по СССР как мощному государству, державе. Все мы, например, продолжаем гордиться победой во Второй мировой войне, которую в Русском мире называют Великой Отечественной. Причем уверены, что СССР победил не благодаря каким-то «заслонам НКВД», о которых так много писали либеральные СМИ в те же 1990-е, а потому что в войсках царил дух единства и патриотизма.

Нет, и «заслоны» эти тоже существовали, хотя, конечно, далеко не в таких масштабах. Об этом рассказывали фронтовики. Но чаще ветераны все же вспоминают не о них, а, например, о том, что шли воевать добровольцами. Как и очень многие их товарищи. Достаточно привести пример героя фильма «Летят журавли». Как утверждают люди старшего поколения, таких парней было много, очень много. Почти вся страна. И нынешняя наша новогодняя ностальгия, в том числе, по таким ребятам...

Мне довелось в свое время несколько лет провести на войне в Афганистане. И я хорошо помню чувство неудовлетворенности и даже стыда, когда в августе 1992 года мы – последняя группа «шурави», остававшаяся в стране после вывода советских войск, под обстрелом покидали Кабул. Один из эвакуационных самолетов был тогда сожжен, два наших товарища убиты и несколько ранены. А афганцы смотрели исподлобья: что, дескать, бросаете нас? И мы отводили глаза. Все это действительно тогда очень уж напоминало предательство и бегство. И было обидно и стыдно.

Сейчас все иначе. Например, на войне в Сирии наши соотечественники ходят с высоко поднятыми головами и пользуются уважением. И все мы понимаем, что уничтоженные в этой далекой арабской стране нашим оружием террористы уже не смогут взрывать бомбы в российских городах.

Страна сильно изменилась. В России, мне кажется, живут уже другие люди, чем в конце 1980-х. За три десятилетия они многое пережили, через многое прошли. И поэтому в большинстве своем уже четко не стремятся к каким-то радикальным переменам.

В некоторых политических кругах это, безусловно, вызывает сожаление. Но здесь вряд ли что-то они смогут поделать. Народ у нас сегодня достаточно серьезный и уже не тот, что способен поверить в сказки про «прекрасное Далеко», которое приходит вместе с «цветными революциями», равно как и про доброго заокеанского Супермена, безвозмездно спасающего от «сил Зла» «далеких русских друзей»…

Андрей Правов

Источник: www.stoletie.ru