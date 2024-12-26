Территория Героев...(157)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Лейтенант Владимир Литвинов отличился в боях за освобождение Марьинки. За проявленные мужество и героизм Указом президента Российской Федерации награжден орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/46794 Младший сержант Константин Молчанов в составе экипажа танка прикрывал наступающие подразделения в районе населенного пункта Веселое Запорожской области.

Военнослужащий вел огонь с закрытой огневой позиции: уничтожил БМП, легковой автомобиль и живую силу ВСУ. Линия обороны противника была прорвана.

Впоследствии Константин Молчанов, прикрывающий штурмовиков, вел прицельный огонь из танка и сумел уничтожить боевую бронированную машину, две огневые точки и живую силу ВСУ.

Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Молчанова штурмовики ВДВ захватили важный опорный пункт противника и обеспечили оперативное продвижение подразделений в глубину вражеской обороны.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младшему сержанту Константину Молчанову присвоено звание Героя Российской Федерации.

https://t.me/mod_russia/47074

Капитан Гузь Виталий Батальон, в составе которого действовал капитан Виталий Гузь вместе с вверенным ему противотанковым взводом, вел активные наступательные действия на одном из тактических направлений.

Продвигаясь по местности, российские войска подверглись атаке вооруженных формирований противника, устроивших засаду на маршруте движения колонны. Завязался бой. Противник, желая сдержать наступление ВС РФ, вел интенсивный минометный и пулеметный обстрел.

Виталий, оценив ситуацию, переместился со своим подразделением на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков, давая колонне возможность набрать ход и выбраться из-под обстрела.

За счёт интенсивной и внезапной атаке бойцов под командованием капитана Гузя противнику пришлось уйти в оборону, что дало возможности основным силам батальона выбраться из зоны поражения и перестроиться в боевые порядки.

При дальнейшем продвижении силы батальона вновь подверглась атаке боевиков, оборудовавших огневые позиции в заброшенных производственных зданиях на окраине населенного пункта.

Виталий дал команду подчиненным и сам открыл огонь из противотанкового комплекса по оборудованным пулеметным и гранатометным точкам.

Благодаря профессионализму и отваге бойцов взвода ПТУР под командованием капитана Виталия Гузя, пулеметные и гранатометные расчеты врага, оборудованные в зданиях, были уничтожены, после чего Виталий с подчиненными вытащили из подбитого врагом бронетранспортера экипаж и оказали им первую помощь, чем спасли жизни.

https://t.me/rabotaembrat/9236

Ефрейтор Райдер Никита Подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Никита Райдер, выполняло боевую задачу по обороне занимаемых позиций на важном тактическом рубеже.

Находясь на наблюдательном посту, Никита обнаружил дрон-камикадзе противника, приближающийся к позициям российских войск.

Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, ефрейтор Райдер взял цель на сопровождение и при входе БпЛА противника в зону поражения уничтожил вражеский коптер из стрелкового оружия.

Благодаря профессионализму и мужеству ефрейтора Никиты Райдера вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к нашим позициям, что позволило предотвратить жертвы среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9202

Рядовой Корзун Дмитрий Рядовой Дмитрий Корзун в составе расчета артиллерийского орудия выполнял задачи по уничтожению артиллерии, бронированной техники, а также живой силы противника.

В ночное время расчету артиллерийского орудия, в составе которого действовал Дмитрий, поступила боевая задача оказать артиллерийскую поддержку российским военнослужащим, штурмующим опорный пункт врага. Выполнение задачи осложнялось близостью штурмовых подразделений от позиций противника.

Расчет артиллерийской установки оперативно выдвинулся в назначенный район. Развернувшись на неподготовленной позиции, Корзун, получив целеуказания от командира расчета, быстро и точно навел орудие на цель, после чего по позиции украинских боевиков подверглись артиллерийскому огню.

В результате прицельного залпа расчетом самоходного артиллерийского орудия были уничтожены наблюдательный пункт противника, долговременная огневая точка и большая часть украинских боевиков на оборонительных позициях.

Последовавший за артиллерийским обстрелом штурм привел к спешному отступлению противника в глубь подконтрольных ему территорий.

Благодаря профессионализму и отваге рядового Дмитрия Корзуна, а также слаженным действиям расчета орудия российские штурмовики без потерь смогли овладеть опорным пунктом противника закрепиться на нем.

https://t.me/rabotaembrat/9211

Военнослужащий Усачев Яков Неся службу на наблюдательном посту, оператор БпЛА отряда БАРС-16 Яков Усачев обнаружил беспилотный летательный аппарат противника, движущийся в направлении одного из опорных пунктов.

Мгновенно оценив ситуацию, Яков по средствам радиосвязи доложил командованию о приближающемся вражеском дроне.

Получив команду на уничтожение, Усачев открыл прицельный огонь по вражескому беспилотнику.

Точным огнем Якова вражеский коптер противника был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск. Смелые и решительные действия Якова Усачева позволили защитить личный состав от атаки дрона-камикадзе.

https://t.me/rabotaembrat/9212

Младший сержант Ооржак Чыргал При выполнении специальных задач в назначенном районе младший сержант Чыргал Ооржак обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, скрытно перемещавшуюся в направлении российских войск.

Ооржак незамедлительно сообщил командованию о приближающемся противнике, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской диверсионной разведгруппой. Находясь под постоянным огневым воздействием и атаками вражеских квадрокоптеров с системами сброса, Чыргал вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая координаты минометному расчету о перемещениях врага, благодаря чему не допустил его дальнейшего продвижения. Понеся потери, боевики отступили.

Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Чыргала Ооржака позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской разведгруппы в зоне ответственности российских бойцов и не допустить диверсий на подконтрольных ВС РФ объектах.

https://t.me/rabotaembrat/9204

Старший сержант Стрелкин Максим В ходе ведения наступательных действий на позиции противника штурмовая группа Вооруженных Сил Российской Федерации, в составе которой действовал старший сержант Максим Стрелкин, попала под артиллерийский обстрел.

Видя, что часть товарищей получили тяжелые ранения и не в состоянии выбраться из зоны поражения вражеской артиллерии, Максим лично, несмотря на продолжающийся обстрел и атаки вражеских fpv-дронов, оказал первую помощь пострадавшим бойцам прямо на поле боя, после чего на себе вынес их в безопасное место.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего сержанта Максима Стрелкина были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9220

Старший прапорщик Яроповецкий Владислав Старший прапорщик Владислав Яроповецкий в целях поддержания постоянной боевой готовности подразделений для выполнения боевых задач осуществлял тыловое снабжение батальонных тактических групп российских Вооруженных Сил.

С целью оперативного и бесперебойного обеспечения подразделений Владислав неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта, подвергаясь при этом атакам дронов-камикадзе и огню артиллерии.

В один из рейсов, приближаясь к передовой, автомобиль Владислава попал под массированный минометный огонь и атаки вражеских коптеров.

Сохранив самообладание и проявив мужество, Яроповецкий, умело маневрируя на сложном участке местности, сумел вывести транспортное средство из зоны поражения в безопасное место. Находясь вне зоны обстрела, Владислав обнаружил дрон-разведчик, с помощью которого украинские боевики корректировали минометный огонь, и точным выстрелом уничтожил его, после чего продолжил движение в заданный район.

Благодаря мужеству и смелости старшего прапорщика Владислава Яроповецкого боеприпасы и провизия были доставлены в срок, что позволило выполнять боевые задачи по обороне важного опорного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/9205

Рядовой Шарепа Данил На одном из важных тактических направлений противник сосредоточил боевые бронированные машины и значительное количество штурмовых групп пехоты, готовящихся перейти в наступление.

Было принято решение нанести артиллерийский удар по боевым порядкам врага.

Организовав маскировку наблюдательного поста, рядовой Шарепа грамотно определил точки прицеливания, своевременно передал координаты, после чего корректировал огонь артиллерии и осуществлял контроль нанесения огневого поражения противнику.

Результатом артиллерийского удара явилось уничтожение большей части сил врага, что привело к его отступлению

Грамотные действия рядового Данилы Шарепы способствовали поражению украинских боевиков на удалении от линии боевого соприкосновения.

https://t.me/rabotaembrat/9221

Ефрейтор Дечев Илья Действуя в составе подразделения мотострелков, ефрейтор Илья Дечев выполнял задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским военнослужащим.

Подразделения украинских боевиков, стремясь отбить утраченные рубежи, неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции российских войск.

В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Илья, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь четырем раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место.

После боя ефрейтор Дечев, погрузив раненых на автомобиль, оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Ильи Дечева позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим.

https://t.me/rabotaembrat/9208

Рядовой Третьяков Дмитрий Рядовой Дмитрий Третьяков в составе подразделения выполнял боевую задачу по охране и обороне рубежа вблизи одного из населенных пунктов.

В ходе боя Дмитрий обнаружил беспилотный летательный аппарат, корректировавший огонь вражеской артиллерии по подразделениям российских войск. Оценив сложившуюся обстановку, рядовой Третьяков применил противодронное ружье, после чего беспилотник противника потерял управление и упал. Подняв в воздух свой дрон разведчик, Третьяков обнаружил позицию артиллерии противника, с которой велся огонь по подразделениям российских войск и по средствам радиосвязи передал координаты командованию.

Российская артиллерия незамедлительно открыла огонь по позиции противника по выявленным координатам, уничтожив несколько орудий украинских боевиков. Лишившись поддержки артиллерии, боевики отступили.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям рядового Дмитрия Третьякова позиции российских войск остались не раскрытыми, а наступление противника было сорвано.

https://t.me/rabotaembrat/9235

Сержант Маковкин Семён Отделение мотострелков под командованием сержанта Семена Маковкина выполняло боевую задачу по обороне занимаемых позиций на одном из важных тактических направлений.

Противник, стремясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимал попытки прорвать оборонительные рубежи российских войск.

Грамотно выстроив оборону, бойцы под командованием Маковкина приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков Семен руководил обороной опорного пункта, лично действуя на самых сложных участках местности.

Маковкин с подчиненными не допустили прорыва рубежей и окружения, при этом нанесли значительный урон живой силе и вооружению боевиков, что привело к их отступлению.

Благодаря грамотно организованной обороне, а также смелым и решительным действиям сержанта Семена Маковкина был удержан важный участок линии фронта.

https://t.me/rabotaembrat/9209

Военнослужащий Жуковец Анатолий Перед подразделением, в составе которого действовал Анатолий Жуковец, была поставлена задача – организовать оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских боевиков.

Противник, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимал попытки прорывать оборонительные рубежи и взять поселок под свой контроль.

Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков Жуковец смело и решительно действовал на своем участке местности. Заняв выгодную огневую позицию на возвышенности, Анатолий прицельным огнем из гранатомета подавил пулеметный расчет противника, уничтожил часть боевиков и подбил автомобиль, на котором они продвигались.

По итогу боя подразделение, в котором действовал Жуковец отразило несколько атак врага, не допустив прорыва оборонительных рубежей, нанеся при этом значительный урон живой силе и технике боевиков, что привело к их отступлению.

Благодаря смелым и профессиональным действиям Анатолия Жуковца, а также мужеству и отваге его сослуживцев был удержан важный участок линии фронта.

https://t.me/rabotaembrat/9249

Сержант Житченко Денис Сержант Денис Житченко, командуя минометным расчетом выполнял задачи по огневой поддержке наступления российских войск на одном из тактических направлений.

В ходе ведения воздушной разведки при помощи БпЛА Житченко обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт противника на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения, не дававший возможности российским штурмовикам продвигаться вперед. Денис оперативно произвел расчеты для нанесения огневого поражения противнику и организовал грамотное управление минометным огнем своего расчета.

В бою Денис Житченко после нанесения ударов своевременно менял позиции и выводил орудие из-под ответного огня противника, чем сохранил жизнь расчету и обеспечил непрерывную огневую поддержку наступающим российским войскам.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям сержанта Дениса Житченко опорный пункт противника был уничтожен, что способствовало беспрепятственному продвижению подразделений российских войск и закреплению на новых территориях.

https://t.me/rabotaembrat/9225

Ефрейтор Анощенко Иван Ефрейтор Иван Анощенко в составе подразделения выполнял боевую задачу по охране и обороне рубежа вблизи одного из населенных пунктов.

Неся боевое дежурство на наблюдательном посту, Иван обнаружил три FPV-дрона противника, летящих в направлении позиций российских войск.

Мгновенно оценив ситуацию, ефрейтор применил противодроновое ружье и, подавив каналы управления, посадил вражеские беспилотники.

В ходе осмотра дронов Иван обнаружил установленные на них взрывные устройства. Несмотря на угрозу для жизни, Анощенко лично обезвредил взрывные устройства.

Благодаря наблюдательности и личному мужеству ефрейтора Ивана Анощенко удалось избежать потерь среди личного подразделения, что в дальнейшем способствовало успешным наступательным действиям.

https://t.me/rabotaembrat/9246

Ефрейтор Некрасов Максим Подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Максим Некрасов, находилось в оборонительных порядках на одном из наиболее вероятных направлений наступления противника.

Неся службу на посту визуального наблюдения, Максим обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, скрытно перемещавшуюся в направлении позиций российских войск.

Своевременно оповестив командование об обнаруженном противнике, Некрасов занял выгодную позицию и открыл огонь по украинским боевикам. Уверенно действуя в зоне своей ответственности, находясь под постоянным огнем минометов, Максим смог сковать действия противника и не допустил его дальнейшего продвижения, заставив принять бой на открытой местности.

В ходе боя, умело используя стрелковое оружие, ефрейтор Максим Некрасов уничтожил несколько боевиков, а также под плотным артиллерийским огнем эвакуировал двух раненых товарищей в безопасное место для оказания первой медицинской помощи.

Смелые и решительные действия ефрейтора Максима Некрасова не позволили противнику атаковать наши позиции. Понеся большие потери, вражеские диверсанты отступили.

https://t.me/rabotaembrat/9226

Ефрейтор Рясков Илья Ефрейтор Илья Рясков находясь на боевом дежурстве на одном из тактических направлений, участвовал в работе по противодействию вражеским БпЛА.

В ходе выполнения очередной боевой задачи, проводя воздушную разведку, Илья обнаружил вражеский разведывательный беспилотник, приближающийся к замаскированным позициям российских артиллеристов.

Ефрейтор Рясков, применяя средства РЭБ, перехватил управление коптером и посадил его на удалении от позиций артиллерийских расчетов, после чего оперативно перейдя на запасные позиции, продолжил ведение разведки.

Благодаря бдительности и мужеству ефрейтора Ильи Ряскова, артиллерийские расчеты остались незамеченными для противника и продолжил ведение боевой работы, что в дальнейшем позволило уничтожить особо важные объекты противника.

https://t.me/rabotaembrat/9230

Рядовой Зайцев Сергей Рядовой Сергей Зайцев в составе штурмового подразделения выполнял задачу по уничтожению опорных пунктов, вооружения и военной техники противника на важном направлении наступления российских войск.

В ходе штурма долговременного укрепления противника Зайцев активно применял FPV- дроны с системами сброса боеприпасов для поддержки наступающих российских штурмовиков. Одновременно с этим Сергей вел воздушную разведку позиций противника и оперативно передавал на командный пункт информацию о маневрах и перегруппировках боевиков.

Рядовой Зайцев, умело управляя беспилотником, уничтожил несколько пулеметных точек боевиков, что существенно снизило их огневой потенциал и неся большие потери противник отступил. Проведя зачистку опорного пункта, Сергей вместе с сослуживцами быстро оборудовали позиции для стрельбы в направлении обороны противника, что позволило использовать захваченный опорный пункт как плацдарм для последующих атак.

Благодаря смелости и мужеству рядового Сергея Зайцева, удалось выполнить все поставленные перед группой задачи по штурму особо важного опорного пункта противника и не допустить потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9231

Рядовой Коновалов Виталий В ходе специальной военной операции рядовой Виталий Коновалов выполнял задачи по оказании медицинской помощи раненым бойцам.

Действуя в составе подразделения, Виталий участвовал в прикрытии группы российских войск при освобождении одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

В ходе боя рядовой Коновалов, находясь под плотным огнем противника, оценивая тяжести ранения, оказывал неотложную помощь штурмовикам прямо на поле боя, после чего производил эвакуацию раненых в безопасное место.

Виталий Коновалов лично вынес из-под огня противника в безопасное место семь раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Смелость и профессиональные действия рядового Виталия Коновалова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих и позволили обеспечить выполнение боевых задач подразделением.

https://t.me/rabotaembrat/9237

Сержант Мурзин Алексей Сержант Алексей Мурзин в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций на важном тактическом рубеже.

Противник, сосредоточив штурмовые группы пехоты и бронированную технику, предпринял попытку атаковать позиции российских войск с целью прорыва линии обороны.

Мурзин, находясь в оборонительном бою, действовал грамотно и решительно в своей зоне ответственности. Ведя наблюдение за воздушной обстановкой, постоянно перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам.

Находясь под массированным огнем, сержант удержал свой участок, уничтожив четверых вражеских штурмовиков.

В ходе боя несколько военнослужащих российского подразделения получили осколочные ранения различной степени тяжести и не могли самостоятельно передвигаться. Алексей, рискуя собственной жизнью, находясь под угрозой атаки FPV-дронов противника, оказал им первую помощь, а затем по очереди вынес с поля боя в безопасное место.

Грамотные действия сержанта Алексея Мурзина способствовали удержанию обороны в зоне ответственности подразделения, позволили уничтожить значительное количество украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9238

Рядовой Аллахвердиев Виталий Рядовой Виталий Аллахвердиев в составе боевого дозора осуществлял патрулирование оборонительных позиций российских войск.

В ходе движения Виталий обнаружил скрытное перемещение диверсионно-разведывательной группы противника в направлении позиций российских войск.

Рядовой Аллахвердиев незамедлительно, по средствам радиосвязи сообщил командованию об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ.

Ведя прицельный огонь, Виталий лично уничтожил несколько диверсантов. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли существенные потери и отступили.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Виталия Аллахвердиева позволили заблаговременно вскрыть планы вражеской диверсионно-разведывательной группы в зоне ответственности российских бойцов и не допустить захвата наших позиций.

https://t.me/rabotaembrat/9241

Старший сержант Боков Григорий Подразделение, в составе которого действовал старший сержант Григорий Боков, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов подконтрольного украинским боевикам.

Григорий Боков обеспечивал непрерывное обеспечение боеприпасами наступающих штурмовых групп. В течение нескольких суток, грамотно выбирая маршруты и используя условия местности, Григорий беспрерывно подвозил боекомплект непосредственно к наступающим подразделениям, что обеспечивало бесперебойное снабжение и высокий темп ведения наступательных действий. Постоянно находясь под обстрелом, старший сержант Боков, невзирая на опасность вывозил раненых в тыл и снова возвращался с боеприпасами.

В один из рейсов машину, которой управлял Григорий атаковали FPV-дроны. Старший сержант Боков, совершая противодронные маневры на высокой скорости и используя рельеф местности, не допустил уничтожения автомобиля с боеприпасами.

Благодаря грамотным и отважным действиям старшего сержанта Григория Бокова штурмовые подразделения были обеспечены боекомплектом, что позволило создать условия для развития наступления российских войск и освободить населенный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/9242

Младший сержант Амагзаев Андрей Младший сержант Андрей Амагзаев выполнял задачи по охране и обороне позиций российских войск на важном участке линии фронта.

Противник предпринял попытку наступления, сопровождая его артиллерийским обстрелом позиций российских войск.

Андрей грамотно действовал в бою в своей зоне ответственности, постоянно перемещался и занимал выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающему противнику. Находясь под массированным огнем, Андрей Амагзаев успешно удержал свой участок обороны, уничтожив вражеский квадроцикл и часть украинских боевиков.

Понеся большие потери, украинские боевики, не сумев прорвать линию обороны, отступили.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Андрея Амагзаева позволили удержать занимаемые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/9245

Младший сержант Полдышев Александр В ходе специальной военной операции младший сержант Александр Полдышев выполнял задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих на санитарно-эвакуационном пункте подразделения.

Неоднократно находясь на линии боевого соприкосновения под постоянными артиллерийскими обстрелами противника и атаками FPV-дронов, Полдышев оказывал первую и неотложную помощь раненым бойцам, лично участвовал в обезболивании, перевязке и остановке кровотечений при ранениях различной степени тяжести, а также эвакуировал пострадавших в безопасный район.

Кроме того, младший сержант Полдышев оказывал медицинскую помощь раненым товарищам в месте дислокации подразделения, вследствие чего многие военнослужащие оставались в строю и продолжали выполнять боевые задачи.

Самоотверженные действия и профессиональные навыки младшего сержанта Александра Полдышева способствовали сохранению жизни и здоровья большому числу наших бойцов, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/9248

Военнослужащий Ершов Александр Военнослужащий штурмового подразделения Александр Ершов рассказал, за что получил одну из своих государственных наград – орден Мужества. После прохождения подготовки рядового направили в точку временной дислокации, где поступила команда собрать штурмовую группу. Александра назначили старшим группы из пяти человек. Задача – штурм опорного пункта противника на Артемовском направлении.

«Выдвинулись, очень быстро подошли к опорнику. Противник от такой неожиданности опешил, начал убегать. Мы зачистили все блиндажи, приняли оборону, наладили все после бомбежек и в течение девяти дней держали оборону от превосходящих сил противника до подхода наших основных сил. После выполнения задачи произошла ротация, и я прибыл в зону отдыха», – подробнее рассказал Александр Ершов о выполненной боевой задаче.

За проявленные мужество и храбрость вся штурмовая группа была удостоена государственных наград. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/47187 Никита Новицкий – молодой медик, служащий в 110-й бригаде Вооруженных Сил Российской Федерации. Родом из Горловки. Никита принял решение пойти на службу добровольцем еще до начала СВО. За время своей службы он прошел длинный и нелегкий боевой путь, значительно утвердившись и набравшись опыта в своей профессиональной области.

Несмотря на то, что он был тяжело ранен в одном из боев, его стойкость и сила духа позволили ему не только вернуться в строй, но и продолжить свою миссию. Никита сейчас активно помогает другим раненым бойцам, используя свой опыт и знания для оказания им медицинской помощи, тем самым поддерживая своих товарищей на пути к выздоровлению. См. видео по ссылке

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/42270 «Мы, фактически, идем снова по тому же пути, который прошли наши предки более 80 лет назад».

На мемориале «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике — снежно и вьюжно. Именно здесь, на этом знаковом месте, состоялось вручение наград — медалей «За отвагу», «За храбрость», Георгиевских крестов — военнослужащим, проявившим мужество и отвагу во время выполнения боевых задач в зоне СВО. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1330 «Глаза боятся, а руки делают» — так привык поступать командир штурмовой роты старший лейтенант Александр Соломатин. Он награждён орденом Мужества за то, что вместе со своими бойцами захватил хорошо укреплённый опорный пункт ВСУ в районе Константиновки, взяв троих пленных.

«Если честно, сам не ожидал, что так всё стремительно получится», — поделился Александр. Он родом из Кораблино, это в Рязанской области. Окончил МосВОКУ в 2023 году с отличием и знал: после обучения, куда бы ни распределился, всё равно отправится в зону СВО, как и большинство его однокурсников. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1325 «Если честно, я вырос в деревне. У нас вокруг лес. Я скорее в городе заблужусь».

Герой России Максим Поташев признаётся: ехать в Москву на награждение не очень хотел — боевые задачи казались важнее. Высокого звания он удостоен за множество уничтоженных с помощью БПЛА целей: техники, укрепов, личного состава ВСУ.

Однажды на Купянском направлении, в ходе неравного боя, подразделение под его командованием уничтожило более 11 боевых бронированных машин и свыше 90 военнослужащих противника. Работу FPV-дронами по врагу его бойцы ведут в режиме 24/7.

Пока ролик готовился к эфиру, пришло известие, что Максим Поташев получил звание лейтенанта (на видео он еще младший лейтенант). См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1329

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Жирнов Сергей Николаевич родился 23 мая 1987 года. С 1994 по 2003 год обучался в Новоильинской ООШ Курганской области, в Петуховском техникуме с 2003 по 2007 год. Сергей служил в армии на дальнем Востоке, после армии переехал жить в Екатеринбург, устроился работать в охранное предприятие "Сатурн". В 2015 году вступил в Ассоциацию ветеранов Афганистана, помогал инвалидам. В 2020 году, в ноябре, заключил контракт в 32 военном городке, служил в 228 гвардейском мотострелковом полку 90 танковой гвардейской дивизии воинской части 22316. В 2021 году, в декабре, их часть отправили в командировку на переподготовку в Смоленскую область. Затем перебросили в Брянскую область в город Клинцы. С 24 февраля 2022 года Сергей участвовал в спецоперации на территории Украины Черниговской области в качестве механика-водителя ремроты. Не раз под шквальным огнём противника приходилось эвакуировать нашу технику с поля боя в тыл. С апреля 2022 года был переведен в инженерно-сапёрную роту. Также был механиком-водителем. Работал на спецтехнике по оборудованию позиций артиллерии. Был награждён медалью "За отвагу". 22 декабря 2023 года погиб от ранения, полученного в результате участия в специальной военной операции на территории Украины в Луганской народной республике вблизи города Кременная. За мужество и отвагу Сергей был награждён орденом Мужества посмертно. Ему было 36 лет. https://t.me/geroirossii/7806 г.Елизово, Камчатский край https://vk.com/wall-214486361_115380 Семенов Андрей Владимирович родился 4 ноября 2001 года в г.Кургане Курганской области. С рождения и до 5 лет Андрей проживал в г.Макушино Курганской области. До 4-х лет Андрей ходил в детский сад «Теремок» г.Макушино. В 4-м и 9-м классах Андрей учился в МБОУ «Макушинская СОШ №1». В связи с переездами за плечами Андрея пять школ. В начале 9-го класса Андрей сказал, что хочет после его окончания поступать в колледж. В 2021 году Андрей окончил ГБПОУ «Курганский государственный колледж», в этом же году заключил контракт о прохождении воинской службы в г.Чебаркуль Челябинской области, в/ч 89547. Службу проходил в должности механика-водителя эвакуационного отделения взвода обеспечения. На службу Андрей уехал 28 ноября 2021 года, а в середине января 2022 года сообщил, что едет на всероссийские учения в Белоруссию. 24 февраля 2022 года в составе 239-го гвардейского танкового Краснознамённого, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии Андрей вышел на выполнение задания. На выполнение задания шли колонной, попали под миномётный обстрел. Андрей погиб 23 марта 2022 года в с.Скибин Киевской области при исполнении воинского долга. Андрей Владимирович посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-222921857_25705 Позывной "Медведь". Родился в Брянске. Водитель КАМАЗа. 12 января, в г. Кременная, пал в неравном бою, закрыв собой боевых товарищей. Спас жизни парней. Роман был награждён орденом Мужества (посмертно). По ссылке можно послушать посвящённую ему песню... https://vk.com/wall-222921857_25418 Гвардии капитан Синица Олег Гвардии капитан Олег Владимирович Синица, командир роты бригады армейского спецназа. Выпускник РВВДКУ, после выпуска для дальнейшей службы был распределен на должность командира РГСпН. Участник СВО с первых дней. Действовал на различных направлениях фронта, 16 мая 2022 года получил тяжелое ранение, после курса реабилитации вернулся в свое подразделение на должность заместителя командира роты. Вместе со своими разведчиками проделал большой объем боевой работы. За мужество и отвагу проявленые в ходе выполнения боевых задач был награжден тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью Суворова. Гвардии капитан Олег Синица погиб 4 ноября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи. Похоронен с воинскими почестями. Указом президента России за мужество, отвагу и героизм посмертно удостоен звания Героя России. Ему было 27 лет. https://t.me/okspn/34668 Капитан Фатьянов Александр Капитан Фатьянов Александр Олегович, выпускник Пензенского артиллерийского инженерного института, после окончания ВВУЗа проходил службу в подразделениях СпН ВС РФ, участник военной операции в Сирии и участник СВО с первых дней. Позывной «Кедр». Будучи артиллеристом по образованию, в совершенстве владел тяжелым вооружением. Неоднократно выполнял боевые задачи в тылу противника и в составе расчетов на ЛБС на различных направлениях. В своем последнем бою сумел скрытно подойти и в упор уничтожить охранение противника, что позволило группе выполнить маневр. Получив тяжелое ранение в ходе завязавшегося огневого контакта, продолжал вести бой до последнего вдоха. Саня был неотъемлемой частью группы, душой компании, порядочным и отзывчивом другом, он жив, пока жива память о нем! За время службы был награжден орденом Мужества (посмертно), медалями «За отвагу» и Жукова. https://t.me/okspn/34664 Доброволец Мартин Виктор Мартин Виктор Викторович родился 14 мая 1994 года в посёлке Большая Мурта Большемуртинского района Красноярского края. В семье был старшим сыном и братом. В 2001году Виктор пошёл в первый класс МБОУ «СОШ №1». В 2012 году окончил МБОУ «СОШ №1». За небольшой период между окончанием школы и срочной службой в армии получил водительское удостоверение с категориями «В» и «С». Стоял перед выбором: пойти дальше учиться или служить в армии. Выбрал второй вариант. Практически со школьной скамьи, 5 декабря 2012 года, вступил в ряды армии РФ. Проходил военную службу в 47-м Межвидовом региональном учебном центре г.Остров-3 Псковской области, ракетные войска. После учебного центра был направлен в г.Иркутск, микрорайон «Зелёный», в/ч 52009. Отслужив срочную службу, вернулся в родной посёлок Большая Мурта. Получил среднее профессиональное образование в КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» по специальности «сварщик». За время учёбы завоевал уважение одногруппников и педагогов. Работая по специальности, понимал, что это не его профессия. Тянулся к машинам. Работал водителем в администрации посёлка. Последние три года работал в АО «Свинокомплекс "Красноярский"». 30 сентября 2022 года Виктор был мобилизован. Но в связи с полным набором мобилизованных и добровольцев был отправлен в резерв. Ждал повторной повестки. Виктор не мог остаться в стороне и 25 апреля 2024 года подписал контракт. Ушёл добровольцем на СВО, был направлен в ДНР. Мартин Виктор Викторович героически погиб при выполнении боевой задачи 15 августа 2024 года в н.п. Николаевка Волновахского района ДНР. У Виктора остались мама, сестра, жена, бабушка. https://vk.com/wall-222921857_24753 Доброволец Авраменко Дмитрий Авраменко Дмитрий Владиславович родился 24 июня 1998 года в г. Мезень Архангельской области. В 6,5 лет пошёл в МБОУ «Каменская средняя школа имени В. А. Фёдорова Мезенского муниципального округа», где учился и окончил 9 классов. Затем семья переехала в Маймаксу - один из районов г.Архангельска, там Дима окончил 10-11 классы. Сразу после учёбы пошёл работать в ГБУ АО «Служба спасения имени И.А. Поливаного» на должность механика - водителя, там трудился его старший брат. Одновременно поступил на заочное отделение в Технологический колледж Императора Петра I Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова по специальности «механик автомобиля». Когда началась СВО, Дима ушёл туда добровольцем. Заключил контракт с ЧВК «Вагнер» 8 ноября 2022 года. Погиб 15 февраля 2023 года в г.Артёмовске ДНР. Награждён государственной наградой - медалью «За отвагу». Награждён грамотой главы ЛНР Л.И. Пасечника. https://vk.com/wall-222921857_24915 Доброволец Садовников Максим Садовников Максим Сергеевич родился 3 июня 1987 года в посёлке Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края. В 1994 году Максим пошёл в первый класс МБОУ «Нижнеингашинская СШ №2». В скором времени родители перевели его в МОУ «НСОШ №1 имени П. И. Шатова», которую окончил в 2003 году. Служил в в/ч 11663 г.Читы. Отслужив, вернулся в родной посёлок Нижний Ингаш, где заключил контракт с в/ч 21223. В 2011 году заключил контракт с Федеральной службой исполнения наказаний. Уволен по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. Награждён медалями «За отличие в службе» II и III степеней. 23 ноября 2007 года женился. В 2009 году родился сын, в 2013 году - дочь. Не смог оставаться в стороне, когда объявили мобилизацию. По мобилизации не призвали. Считал своим долгом помогать. 19 июня 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ о пребывании в добровольческом формировании. Был направлен в Луганскую область командиром отделения 1 группы 3 роты 17 отряда «Барс». 11 ноября 2023 года погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции в г.Лисичанске.

Был награждён медалью «За боевые заслуги». Указом Президента Российской Федерации от 06 сентября 2024 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_25059 Военнослужащий Лопсан Буян Лопсан Буян Александрович родился 21 февраля 1989 года в городе Шагонар Тувинской АССР. У Буяна две сестры и младший братик. В 2007 году поступил в ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» и в 2010 году окончил его по специальности «учитель правоведения», получив среднее специальное образование. По окончании колледжа приехал в родной город и работал в МБОУ «СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №1 г.Шагонар». С 2010 по 2011 годы проходил срочную военную службу в Хасанском районе Приморского края, в/ч 24776. После окончания военной службы работал в строительных компаниях в Кызыле, обладал всеми навыками рабочих специальностей строительной отрасли. В 2019 году поступил на военную контрактную службу в в/ч 71436 пулемётно-артиллерийского полка Сахалинской области (р-н Курильский, пос. Горный, остров Итуруп) Российской армии на воинскую должность - гранатомётчик мотострелковой роты мотострелкового батальона. До заключения военного контракта Буян встретил свою будущую супругу. В семье родились и воспитываются трое детей:два сына и маленькая дочь, которая родилась после гибели отца через 4 месяца. Буян безгранично любил свою семью, помогал родным и близким. Лопсан Буян Александрович погиб 24.12.2022 года в Волновахском районе ДНР. Получил множественные огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Посмертно награждён орденом Мужества за отвагу, проявленную при выполнении боевого задания. https://vk.com/wall-222921857_25089 Военнослужащий Макаренко Анатолий Макаренко Анатолий Александрович родился 19 февраля 2003 года в деревне Ташкова Каргапольского района Курганской области. После начальной школы Анатолий поступил учиться в среднеобразовательное МКОУ «КСОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова». Учился там до 9 класса. В возрасте 13 лет у Анатолия случилось горе - семья потеряла маму. После окончания школы поступил в ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» (филиал в Каргаполье), но так и не смог окончить учебное учреждение, говорил, что не заинтересовал его этот техникум. Ждал своего 18-летия. Ведь начинается новая жизнь. Но снова удар судьбы, умер отец. Для него это была серьёзная потеря. Тяжело это переживал. Стал равняться на старшего брата, старался во всём ему подражать и соответствовать. Говорил: «Пойду в армию, как мой Игорь». Женился на девушке с двумя детьми. Старался стать для них настоящим папой. Толя очень любил детей, да и дети к нему очень привязались. Анатолий стал счастливым мужем и заботливым отцом. В июне 2023 года Анатолий решил изменить жизнь и подписал контракт с в/ч 44639, 119-й гвардейский парашютно-десантный ордена Александра Невского полк. Старший брат одобрил его решение. Прошёл обучение сапёром и уехал на СВО.Все звали его по-простому: «Макар». Анатолий Александрович Макаренко героически погиб 4 июля 2024 года при исполнении боевой задачи.

За проявленный героизм и мужество во время проведения специальной военной операции Указом Президента Российской Федерации Макаренко Анатолий Александрович посмертно награждён орденом Мужества. https://vk.com/wall-222921857_25431 Доброволец Харламычев Иван В ходе боевого задания в зоне СВО погиб 20-летний Иван Харламычев — студент 2 курса исторического факультета МГУ. Взяв академический отпуск в 2023 году, герой ушёл воевать добровольцем в разведку. В одном из боев он сумел обезвредить вражеское подразделение, но сам не смог выбраться. За проявленную храбрость Харламычев Иван Дмитриевич представлен к ордену Мужества (посмертно). В гимназии Иван увлекался историей, экономикой и английским языком, был активным участником олимпиад по этим предметам, обладал пытливым умом, легко анализировал самые сложные исторические, экономические и социальные процессы. Задавал очень много вопросов, всегда пытался докопаться до самой сути. Лучше всех в классе разбирался в военной истории. С седьмого класса Иван был участником интеллектуальных игр, входил в состав команды гимназии в литературных и патриотических конкурсах. "Прекрасный оратор, мог убедительно доказать свою точку зрения. Его выступления всегда было приятно слушать. Иван гордился своей страной, понимал её, любил. Писал стихи о Родине, посвящал их своему герою — адмиралу Ф. Ушакову". https://t.me/geroirossii/7755 Рядовой Ендан Артыш Ендан Артыш Александрович родился 07 мая 1993 года в с. Бай-Даг Эрзинского района Республики Тыва. В 2000 году поступил в 1 класс МБОУ «СОШ села Бай-Даг имени Натальи Дондаловны Лойгу Эрзинского района Республики Тыва». В 2009 году окончил 9 классов школы, сразу же поступил в ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» по специальности «тракторист-машинист СХП». В 2013 году создал семью, в семье родились двое детей. Ендан Артыш Александрович отправился на СВО с целью защитить своё Отечество. Рядовой Ендан Артыш в ходе выполнения своей воинской службы был смертельно ранен. Проявил отвагу и мужество, самоотверженно оставался в строю, отражал наступление со стороны диверсантов и войск ВСУ.

Погиб 16 августа 2023 года в Кременском районе ЛНР. За самоотверженность, мужество и отвагу Ендан Артыш Александрович награждён орденом Мужества, посмертно. 10 ноября 2023 года на Аллее Славы села Эрзин в торжественной обстановке было открытие мемориальной доски участника СВО на Украине Ендан Артыш Александровича. https://vk.com/wall-222921857_25665 Доброволец Карелин Станислав Карелин Станислав Евгеньевич родился 6 сентября 1989 года в г.Шадринске Курганской области. У Станислава есть старший брат, который всегда заботился о младшем. Увлекался бальными (спортивными) танцами при школе № 32 (сейчас школа № 2) г.Шадринска, ансамбль «Вдохновение». Посещал музыкальную школу, где играл на скрипке. В 2005 году окончил 9 классов МБОУ «СОШ №2», после чего поступил в Зауральский колледж физической культуры и здоровья по специальности «История и право». После 2 курса Станислава призвали на военную службу. С 31 октября 2007 года проходил срочную службу в г.Ногинске Московской области. В МЧС при части С.К. Шойгу Станислав зарекомендовал себя с положительной стороны. Во время прохождения службы окончил курсы вождения и получил водительское удостоверение. 5 марта 2012 года поступил на службу по контракту стрелком. Затем воинская служба по второму контракту разведчиком. В 2014 году был досрочно уволен в запас. В ноябре 2023 года подписал контракт с ЧВК «Вагнер». За время первого контракта при выполнении специальных задач в составе группы ЧВК «Вагнер» награждён государственной медалью «За отвагу», Донецкой Народной Республикой двумя медалями «За отвагу». У Станислава был позывной «Тонатиу». 19 мая 2023 года подписал второй контракт с ЧВК «Вагнер». Во время этого контракта награждён государственной медалью «За отвагу». В ночь на 19 мая 2023 года ЧВК «Вагнер» захватили г.Бахмут (Артёмовск). Последнее сообщение своей маме Станислав написал 25 апреля: «Мама, это Стас, у меня всё в порядке, жив, здоров, работа мечты, я продлеваю контракт ещё на 2 месяца, люблю тебя, очень скучаю».

На следующий день, 26 апреля, Станислав погиб. Карелин Станислав Евгеньевич погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО 26 мая 2023 года при выходе из г.Бахмут от артиллерийского обстрела. На стене МБОУ «СОШ №2» г.Шадринска, где обучался Станислав, в скором времени планируется установка памятной доски. https://vk.com/wall-222921857_25295 Военнослужащий Грошев Сергей Грошев Сергей Владимирович родился 25 мая1982 года в д.Журавлёва Тугулымского района Свердловской области. Окончив МАОУ «Тугулымская СОШ №26», поступил в ПТУ по специальности «слесарь-ремонтник сельскохозяйственной техники». В 2000 году был призван в армию, в ракетную часть Красноярского края. После армии получил профессию электрогазосварщика в г.Ирбите. Работал в железнодорожном ДЕПО Тюмени. Сергей был очень весёлым, добродушным человеком. Состоял в добровольной пожарной дружине, всегда первым шёл спасать людей. В 2015 году Сергей женился. В браке родились две дочери. 28 октября 2022 Сергей был мобилизован на СВО в в/ч 12128, с.Тоцкое Оренбургской области, 21 бригада, подразделение РХБЗ, старшим химиком разведывательной роты. Три месяца был в обороне, после отпуска был отправлен в мотострелковую эвакуационную группу ЛНР. Выносил после боя раненых и убитых ребят. В июле 2023 года был прикреплен к штурмовой группе и отправлен в ДНР. В штормовой группе был огнемётчиком. 4 ноября 2023 года Грошев Сергей Владимирович погиб в Красногоровке при выполнении боевого задания.

Посмертно награждён орденом Мужества. По ссылке можно прочитать посвящённые Сергею стихи https://vk.com/wall-222921857_25471 Военнослужащий Анисимов Павел Анисимов Павел Владимирович родился 10 мая 2003 года в г.Ижевске Удмуртской Республики. Разница в возрасте со старшим братом у Паши почти десять лет. Друзья брата были его друзьями. Брат для него был авторитетом, ни в чём Паша не отставал от него. Павел учился в МБОУ «СОШ №59». В 2019 году окончил 9 классов и поступил учиться в БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум имени С. Н. Борина» на сварщика. 1 декабря 2021 года получил водительское удостоверение категории «В».

В июне 2022 года сдал экзамены, но, не успев получить на руки диплом об окончании техникума, был призван в ряды Вооружённых Сил РФ. Был отправлен на службу в Воронежскую область. В течение недели у них была подготовка на курсе молодого бойца. Отправлен в Валуйки Белгородской области. После очередного обстрела в Валуйках руководство воинской части решило отправить их в Алексеевку Белгородской области, подальше от границы с Украиной. 29 ноября 2022 года Павла отправили на другую точку. Ввиду демобилизации ребят, у которых вышел срок службы, он попал на границу с Украиной в 500 метрах. 1 декабря 2022 года Павел погиб в ходе артиллерийского обстрела по взводно-опорному пункту в районе населённого пункта Наумовка Белгородской области. Из-за непрерывных артиллерийских обстрелов подход к наблюдательному посту был невозможен. Погиб как герой, защищая государственную границу РФ, настоящий мужественный защитник Отечества, который с честью выполнил свой воинский и гражданский долг. Указом Президента РФ от 17 января 2023 года Анисимов Павел Владимирович награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_25546 Младший сержант Бурдиенко Максим 23 декабря 2024 года исполнилось бы 43 года бойцу Максиму Бурдиенко (позывной «Бурдей»). Младший сержант Максим Бурдиенко погиб, исполняя свой долг на передовой на боевом посту 20 октября 2024 года в окрестностях Белогоровки (Луганская область), в результате атаки вражеского БПЛА, повлекшей ранения, несовместимые с жизнью. Максим был ополченцем Новороссии первой волны, прошел сложный боевой путь, который насчитывает более 10 лет сражений и нелегких испытаний. В самый разгар Русской Весны в апреле 2014 года Максим Бурдиенко пешком выдвинулся из Кривого Рога в Славянск и за несколько суток прошел 400 км, чтобы присоединиться к отряду местных ополченцев. После прибытия в Славянск он воевал в подразделении легендарного «Моторолы» в окрестностях Семеновки. 30 мая 2014 года Бурдей получил серьезное ранение в руку, но, несмотря на него, смог оказать первую помощь одному бойцу своей группы, раненному в голову, и вынести с поля боя второго. В результате ранения левая рука Максима была жестко ограничена в функциональности, но, несмотря на это, Бурдей вернулся в строй и провоевал на стороне России более 10 лет, включая период с начала СВО. Максим Бурдиенко погиб, находясь в должности командира отделения (командир боевой машины), имеет награды за участие в героической обороне Славянска, за Боевые заслуги (медаль Новороссии), награжден Георгиевским крестом IV степени от 22.02.2024 и подан на награждение Орденом Мужества. https://t.me/boris_rozhin/148914 Гвардии сержант Майоров Михаил Майоров Михаил Сергеевич героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО Михаил родился 3 декабря 1991 года в городе Нерехта, Нерехтского района, Костромской области. Учился в средней школе N 1. Выпускник Костромской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА). В 2012 году Михаил был призван на срочную военную службу в российскую армию. Служил в в/ч 54046 – 3-я Висленская Краснознамённая орденов Александра Суворова и Михаила Кутузова II степени мотострелковая дивизия г. Богучар, Воронежская обл. Через год заключил контракт и продолжил службу до 2018 года. После окончания службы возвратился на Родину. В декабре этого же года Михаил заключи новый контракт. Был назначен на должность заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора БМД-2 разведывательного взвода, 2-го парашютно-десантного батальона, 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени воздушно-десантной дивизии. Михаил неоднократный участник военного парада на Красной площади в городе Москве. С первого дня специальной военной операции Михаил находился на передовой. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, награждён медалью «За боевые отличия». 4 октября 2022 года при отражении атаки противника в районе села Дудчаны Бериславского района Херсонской области, Михаил погиб от пулевого ранения не совместимого с жизнью. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе выполнения специальной военной операции, гвардии сержант Майоров Михаил Сергеевич награждён орденом Мужества посмертно. Похоронен со всеми воинскими почестями. Ему было 30 лет. У Михаила осталась жена и двое несовершеннолетних детей. https://t.me/geroirossii/7760 Военнослужащий Лысаковский Дмитрий (Гудвин),

военнослужащий Грицай Сергей (Эрнест) Операторы БПЛА с позывными «Эрнест» и «Гудвин» могли погибнуть в результате атаки украинского беспилотника на дом, в котором российские военнослужащие ночевали. Ранее в соцсетях разошлось их предсмертное видео, в котором бойцы сообщали об отправке в штурмовое подразделение из-за конфликта с командиром. Белоусов поручил выяснить обстоятельства их гибели. 87-й полк, где служили бойцы, к выполнению наступательных и штурмовых действий не привлекался, его главной задачей было удержание уже освобожденных территорий. «Гудвин» и «Эрнест» в свою очередь редко появлялись в расположении своего подразделения и проживали в частном секторе, а пропуск мероприятий боевой подготовки и слаживания объясняли проведением испытаний БПЛА «нового типа». «Однако, за период этих испытаний и отсутствия в подразделении, никакой информации с данного БПЛА или целеуказаний на командные пункты батальона и полка “Гудвином” и “Эрнестом” не передавалось», — указывает Коц. Вечером 12 сентября бойцы ушли с позиции на ночлег в частный одноэтажный шлакоблочный дом и его подвальное помещение. Со слов выживших сослуживцев, перед самой атакой они переписывались с кем-то в мессенджерах. «Около 22-х часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА “Баба Яга” противотанковой мины ТМ-62, несколько военнослужащих, включая “Эрнеста” и “Гудвина”. 13 сентября было опубликовано в соцсети их «предсмертное видеообращение», в котором добровольцы обвинили своего командира в связях с западной разведкой, развале работы полка и коррупции.

Бойцы подчеркивали, что их отправили на «смертельное задание», с которого они вряд ли вернутся.

Указом Верховного главнокомандующего Путина В. В.Дмитрий Лысаковский с позывным "Гудвин" награждён орденом Мужества посмертно. https://news.mail.ru/incident/62839999/ Младший сержант Монгуш Сайын Монгуш Сайын Валериевич родился 9 апреля 2003 года в селе Хандагайты Овюрского кожууна. С 2005 по 2011 годы был воспитанником детского сада с.Солчур Овюрского кожууна. В 2011 году поступил в 1 класс МБОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва». В 2015 году пошёл в 5 класс МБОУ «Эрзинская средняя школа имени Соян Чакар» Эрзинского кожууна Республики Тыва. В 2019 году, успешно окончив 9 класс, поступил в Малиновский филиал Ачинского колледжа Красноярского края по специальности «ветеринар-кинолог». 26 ноября 2021 года был призван в ряды Вооружённых Сил РФ для выполнения воинского долга. Во время службы он заключил контракт с воинской частью 06705, 36-я отдельная гвардейская мотострелковая Лозовская Краснознамённая бригада г.Борзя Борзинского района Забайкальского края. За время службы Сайын Валерьевич показал себя смелым, добросовестным, ответственным, достойным воином. В феврале 2022 года за отличную службу Сайын получил звание «младший сержант». В том же месяце, не раздумывая, он уехал на СВО. Воевал в составе танкового батальона воинской части 06705 командиром экипажа. Сайын Валериевич, выполняя боевое задание, был тяжело ранен и умер смертью храбрых 25 июля 2023 года в посёлке Никольское ДНР. Указом Президента Российской Федерации за героизм и мужество, проявленные во время проведения специальной военной операции, орденом Мужества посмертно награждён младший сержант Монгуш Сайын Валериевич. 22 декабря 2023 года в МБОУ «Эрзинская средняя школа имени Соян Чакар» Эрзинского кожууна Республики Тыва произошло знаменательное событие - торжественное открытие Парты Героя в честь выпускника Сайына Монгуша, который героически погиб в ходе участия в специальной военной операции на Украине. https://vk.com/wall-222921857_25633 Генерал-лейтенант Кириллов Игорь 17 декабря, в результате теракта погиб выдающийся военачальник, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ КИРИЛЛОВ (1970-2024) В Москве от взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, а также его водитель. Взрывное устройство сработало на Рязанском проспекте. Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9463 Школе № 124 в Самаре присвоят имя героя СВО подполковника Дениса Лазутина Командир оперативной роты самарского ОМОН «Смерч» Денис Лазутин геройски погиб в ходе специальной военной операции при обороне Балаклеи. Ценой своей жизни он предотвратил окружение населённого пункта, спас от плена и гибели несколько десятков своих товарищей. «Парта Героя» и мемориальная доска в честь участника СВО появились в его родной школе в декабре 2022 года. Денис Лазутин родился 9 сентября 1977 года в городе Рыбинске Ярославской области. В 1992 году окончил 9 классов самарской школы №124. После службы по призыву в вооруженных силах, в 1998 году молодой сержант пришел на службу в отряд милиции особого назначения Средневолжского УВД на транспорте и прошел весь путь от рядового бойца до подполковника полиции, командира оперативной роты. В феврале 2022 года сводный отряд Росгвардии был направлен в районы, которые граничат с Украиной. 7 сентября 2022 года, когда боевики начали штурм города, группа бойцов под командованием Дениса Лазутина была отрезана от основных сил отряда и вступила в бой с неравными силами противника. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев из Самары и донбасских добровольцев удалось не только ликвидировать несколько единиц техники и более 3 десятков националистов, но и заставить его отступить. Отступление противника начала прикрывать артиллерия. Одна из минометных мин настигла бесстрашного офицера и оборвала его жизнь. За проявленный героизм Указом Президента Российской Федерации подполковник полиции Денис Лазутин награждён орденом Мужества (посмертно). https://samara.er.ru/activity/news/shkole-124-v-samare-prisvoyat-imya-geroya-svo-podpolkovnika-denisa-lazutina СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! Артем Толстобров. Три сестры

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