Самые необычные музеи России

В России тысячи самых необычных музеев, содержимое которых вас может крайне удивить. Глянем на некоторые из них.

1. Музей счастья — необычный музей, который предлагает побывать в обществе добрых радостных людей, обитает он в г.Новосибирск.

2. В мире всего 3 музея техники Apple — в США, России и Италии. В музее в Москве представлены 60 экспонатов, в том числе Apple-II выпуска 1977 года, г. Москва.

3. «Запретная зона» — единственный частный музей о тюремном искусстве, г. Углич.

4. Музей хитростей и смекалки. О предназначении большинства вещей без экскурсовода даже сложно догадаться, г. Переславль-Залесский. И вообще в Переславль-Залесском много интересных музеев.

5. Музей забытой музыки. Здесь можно найти бандуры и волынки, гусли, русские гудки, карманные скрипки, лиры, харди-гарди, чонгури и другие интересные изделия, г. Воронеж.

6. Старая Жила, комплекс подземных развлечений. Таинственные подземелья, в которых некогда хранился стратегический запас продовольствия Советского Союза, теперь объединяет под своими сводами активный отдых и познавательные экскурсии для гостей Самары.

7. Единственный в России музей погребальной культуры. В общей сложности, в создание музея вложено около 14$ млн. частных средств, г. Новосибирск.

8. Музей Баклуши. Это уникальный музей, где сохранились вековые традиции народных промыслов, Ярославская область, Ростовский район, поселок Семибратово.

9. Музей чак-чака. Да-да. Есть и такой музей. Это удивительное место, где вы можете узнать историю и традиции татарского народа, открыть секреты приготовления национального татарского блюда, г. Казань.

10. Музей Петуха. Он был создан в 1997 году. Представляет собой небольшой городок, где собраны хрустальные, деревянные и металлические петухи почти из всех стран мира, г. Петушки.

11. Музей сновидений Фрейда. Музей сновидений Фрейда открылся 4 ноября 1999 года к столетию выхода в свет книги «Толкование Сновидений», г. Санкт-Петербург.

12. Музей греха. Здесь каждый экспонат иллюстрирует человеческий грех. Коллекцию собрал местный патологоанатом Юрий Щукин, г. Тамбов.

13. Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36», г. Пермь.

14. “Арткоммуналка. Ерофеев и другие”. Это действительно бывшая коммунальная квартира, где все предметы являются раритетом, г. Коломна

15. Музей мифов и суеверий русского народа, г. Углич.

16. Музей культуризма «Самсон». Экспозиция музея состоит из самодельных гирь, тренажеров и штанг, г. Краснодар.

17. Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». С 1923 по 1944 год в этом здании располагалась внутренняя тюрьма Томского отдела НКВД, г. Томск.

18. Музей янтаря находится в крепостной башне середины ХIХ века в Калининграде. Здесь выставлен самый крупный в России янтарь весом более 4 кг.

19. Музей лягушки Правда таких музеев у нас несколько. В Дмитрове, в Самаре, А в Ростове Великом музей Царевны Лягушки

20. Музей Мыши - единственный в мире, хотя мышка для многих миллионов людей служит символом годового цикла. Контролерами и экскурсоводами в музее являются школьники, в основном, девочки. Более 1000 экспонатов посвящены символу города - Мышке, увековеченной в старинном гербе. Рисунки, вышивки, вязания, чеканка, изделия из стекла, фаянса, глины - материалы разные, а тема одна - мыши, поступившие от ребят всего мира. А в Переславле-Залесском каких только музеев нет. И музей утюга, и музей чайников, и музей грампластинок, и музей паровозов и музей лени и даже дом Берендея. Вот такие у нас есть интересности.