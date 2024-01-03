Как «Ночные ведьмы» наводили страх на фашистов

Эти отважные женщины во время Второй Мировой войны наводили на немецких солдат ужас и страх. Увидев их, военнослужащий Германии быстро искал укрытие или старался просто убежать. Ведь женский полк «Ночных ведьм» мог устроить полнейшее уничтожение немецкой инфраструктуры или даже разгромить целый штаб. Кому пришла идея создания женского полка и почему немецкие солдаты так сильно опасались встречи с «Ночными ведьмами»? Летчицы отдыхают.

Идея того, чтобы в советских войсках создать полк состоящий только из представительниц слабого пола была реализована не сразу. Родоначальница «Ночных ведьм» Марина Раскова достаточно долгое время не могла убедить советское руководство в эффективности такого формирования. Высшие чины сильно сомневались в том, что полк, состоящий исключительно из женщин, будет эффективен в борьбе с фашисткими захватчиками.

Для того чтобы был дан старт формированию «Ночных ведьм» Марине Расковой пришлось подключить все свои «связи». В то время Раскова имела большой авторитет в летной сфере и даже была лично знакома со Сталиным. В 1938 году летчица становится главой Управления международных воздушных линий СССР. Это помогает Марине Расковой активно продвигать свою идею создания женских полков. Девушка из «ночных ведьм».

8 октября 1941 года советское руководство принимает решение выпустить приказ «О формировании женских авиационных полков». Данный приказ активизирует набор женщин в военные формирования. Летчица Марина Раскова начинает лично ездить по авиационным учебным заведениям и искать самых достойных девушек для службы. Так проходило обучение летчиц.

Обучение девушек летному делу шло тяжело. Ученицам приходилось учиться на протяжении 12 часов в сутки, иногда даже больше. В период обучения некоторые девушки погибали, по причине того, что попросту не умели управлять сложными летательными аппаратами. Учились студентки на легких самолетах модели У-2. Этот аппарат предназначался в большей степени для гражданских задач. Самолет мог доставлять почтовые грузы и лекарства.

Главной его отличительной чертой было то, что на первый взгляд о таком самолете не скажешь, что он боевой и может выполнять задачи на фронтовой службе. Немецкие солдаты даже первое время в шутку называли такие аппараты «рус-фанер». Пройдет немного времени и военные Германии кардинально поменяют свое мнение. Самолет «ночных ведьм»

Такой самолет собирался на основе деревянного каркаса и мог максимально развивать скорость около 100 км/ч. Низкая скорость полета делала этот аппарат легкодоступным для поражения. Отмечается, что по возвращении на аэродромы, самолет мог выглядеть буквально изрешеченным. Но в тоже время, они были достаточно живучи, ведь деревянная конструкция самолета позволяла выдерживать ему большое количество попаданий. Много физических сил при управлении таким самолетом было не нужно, поэтому ими управляли в основном представительницы слабого пола.

Женщины при вылете на боевое задание сами подвешивали на самолеты бомбы и грузы. Иногда их вес доходил до 300 кг. Некоторые девушки за свою смену могли перенести вес, превышающий тонну. Особо отважные брали с собой в полет лишние 20кг бомб, вместо того, чтобы взять надежный парашют, который мог спасти в сложной ситуации. Самолет готовится к бою.

Уже с ноября 1943 года полк «Ночных ведьм» был активно задействован в выполнении боевых задач. Девушки-летчицы поддерживали высадку советских десантников на Керченском полуострове. «Ночные ведьмы» принимали участие и в освобождении Севастополя и Крыма. С 1944 года женский полк совместно с другими формированиями отбивает от немецких солдат большие города в Белоруссии.

Самой активной вылазкой «Ночных ведьм» считается декабрь 1944 года. В то время формирование участвовало в освобождении Польши. Женский полк за одну зимнюю ночь совершил 325 вылетов. Так выглядели девушки-летчицы.

Полк, состоящий исключительно из женщин, ничем не уступал мужским. Но у представительниц слабого пола были серьезные проблемы в бытовом плане. Большинству из девушек выдавалась одежда, которая была намного больше их размеров. Некоторые даже не получали специальной формы. Девушки самостоятельно, в полевых условиях, подшивали себе выданное обмундирование.

Немецкие солдаты боялись «Ночных ведьм». Среди военнослужащих Германии данный полк имел большой авторитет. Если немецкий фашист сбивал «Ночную ведьму», то это считалось особенно престижным. Но это было сделать сложно, ведь девушки сражались особенно отважно, не жалея себя. Большинство солдат отмечало, что женский полк летает даже не боясь грозного огня противника. «Ночные ведьмы» активно выполняли поставленные задачи и разрушали бомбами с самолетов инфраструктуру и штабы немецких солдат.

15 октября 1945 года полк будет расформирован. Но слава этих отважных женщин не забыта. Ведь они, рискуя своей жизнью, старались выполнить все боевые задачи, несмотря на огромное количество сложностей при обучении.