Территория Героев...(150)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. «Когда была объявлена специальная военная операция, я стал задумываться о том, что и мне пора принести пользу государству. Дела свои доделывал, чтобы можно было спокойно уйти: никого дома не нагружать бытовыми проблемами, и самому при этом приехать более подготовленным.

Прошло около года. Я пришёл в военкомат, и всё завертелось... Уже больше года я "за ленточкой"».

Денис Бреев начинал служить прапорщиком, а недавно получил звание лейтенанта. В видео (см. по ссылке!) он делится мыслями и чувствами по этому поводу.

https://t.me/heroesofZ/1239 Александр Смирнов награждён Георгиевским крестом IV степени за то, что уничтожил из противотанкового комплекса американский бронетранспортёр М-113.

А в «прошлой жизни» Александр был старшим специалистом по электрооборудованию и работал на ЛиАЗе. Во время мобилизации он сам пришёл в военкомат и отказался от брони, хотя и руководство, и жена с детьми просили остаться на гражданке. Теперь он признаётся, что реализовал желание служить в армии, которое было всегда, и уже не видит себя на заводе: «Принял свою новую реальность, что я теперь — военный». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1241 Владимир до мобилизации отучился в медицинском колледже и работал в одной из детских городских поликлиник в Москве.

Конечно, в армии и контингент другой, и заболевания, и травмы, с которыми приходится иметь дело. Но всё это — неоценимый для медика опыт. А после СВО Владимир надеется вернуться на прежнее место работы, где его очень ждут.

https://t.me/heroesofZ/1242

Гвардии сержант Гризодуб Александр При выполнении специальных задач в назначенном районе заместитель командира взвода гвардии сержант Александр Гризодуб обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага численностью до десяти человек, перемещавшуюся в лесополосе для атаки во фланг подразделениям российских войск.

Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Александр занял выгодную позицию и открыл огонь по вражеской ДРГ. Уверено действуя в зоне своей ответственности, находясь под постоянным огнем минометов и атаками вражеских БпЛА с системами сброса, Александр смог сковать действия противника и не допустил его дальнейшего продвижения.

В ходе боя, умело используя стрелковое оружие и гранатометы, гвардии сержант Александр Гризодуб уничтожил пять боевиков, а также под плотным артиллерийским огнем эвакуировал двух раненых товарищей в безопасное место для оказания первой медицинской помощи.

По итогам боя понесшие потери вражеские диверсанты отступили.

https://t.me/rabotaembrat/8911

Ефрейтор Канов Владислав Подразделение, в котором действовал ефрейтор Владислав Канов, выполняло задачу по штурму укрепленных позиций украинских боевиков на одном из важных тактических направлений.

Продвигаясь вглубь оборонительных рубежей противника, Канов прикрывал действия штурмовиков. Столкнувшись с организованным ожесточенным сопротивлением противника на одном из опорных пунктов штурмовая группа вступила в бой.

Владислав нашел удобную огневую позицию и, несмотря на плотный обстрел сумел, скрытно до неё добраться. Оперативно анализируя обстановку и наблюдая через оптический прицел за действиями противника, Владислав выявил командира подразделения украинских боевиков и точным выстрелом уничтожил его. Противник, утратив управление и координацию действий, начал отступать и бросил позиции.

Благодаря мужеству и решительности ефрейтора Владислава Канова российские штурмовые группы продолжили продвижение в глубину обороны противника, что позволило прорвать рубежи украинских боевиков на важном участке и вынудило их отступить с нескольких соседних опорных пунктов.

https://t.me/rabotaembrat/8899

Ефрейтор Кропотов Евгений Действуя в составе инженерного взвода, ефрейтор Евгений Кропотов выполнял задачу по разминированию местности, поиску взрывоопасных предметов на территориях и в населенных пунктах, освобожденных от украинских боевиков.

В ходе разминирования участка местности, Евгений обнаружил группу вражеских диверсантов, движущихся в направлении позиций ВС РФ.

Мгновенно оценив ситуацию, Кропотов, доложил командованию о наличии противника в заданном квадрате. Используя рельеф местности, военные инженеры заняли выгодные позиции и вступили в бой.

Группа боевиков, пытаясь перегруппироваться для отражения внезапной атаки со стороны российских военнослужащих, понесла большие потери и была вынуждена отступить, бросив оружие и боеприпасы.

После боя Кропотов вместе с другими военнослужащими продолжил разминирование участка местности, в ходе которого лично обнаружил и обезвредил восемь устройств.

Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки ефрейтора Евгения Кропотова была предотвращена диверсия со стороны противника, разминирован участок дороги, что создало условия для переброски дополнительных сил на данный участок линии боевого соприкосновения и последующего продвижения.

https://t.me/rabotaembrat/8954

Младший лейтенант Соловьёв Евгений Мотострелковый взвод под командованием младшего лейтенанта Евгения Соловьева получил боевую задачу захватить опорный пункт противника в районе одного из населённых пунктов.

Рискуя жизнью, под артиллерийским огнём и атаками дронов-камикадзе взвод добрался до вражеских позиций.

Соловьев грамотно определил места расположения наблюдательных постов, что позволило мотострелкам атаковать опорный пункт и одновременно выявлять выдвигающиеся в направлении боевиков дополнительные резервы, после чего российские военнослужащие вступили в бой.

Во время штурма Соловьев получил осколочное ранение предплечья, но, несмотря на кровопотерю, продолжил руководить подразделением. Не выдержав активного напора российских мотострелков и опасаясь быть отрезанными от основных сил, понесшие значительные потери украинские боевики, отступили.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму младшего лейтенанта Евгения Соловьева взвод выполнил поставленные задачи по взятию опорного пункта противника, не допустив при этом потерь. Взятие опорного пункта и закрепление на нем позволило российским войскам продолжить активное наступление в глубь обороны врага и освободить расположенный неподалеку поселок.

https://t.me/rabotaembrat/8955

Капитан Кокоулин Никита Капитан Никита Кокоулин выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований противника.

В ходе боя капитан Кокоулин лично находился на передовых рубежах атаки и руководил подчиненными. Активными наступательными действиями подразделение Никиты Кокоулина начало вытеснять боевиков с занимаемых позиций, вклиниваясь в оборону врага. Противник, осознавая риски быть зажатым в клещи, спешно отступал.

В разгар боя командирскую машину поразил FPV-дрон в результате чего Кокоулин получил ранение. Несмотря на это, находясь в тяжелом состоянии, Никита продолжал управлять боем до полного освобождения поселка.

В результате личной самоотверженности и высокого профессионализма капитана Никиты Кокоулина, проявленных при выполнении боевой задачи, населенный пункт был освобожден.

https://t.me/rabotaembrat/8917

Гвардии старший лейтенант Камилов Магомед

Роте под командованием гвардии старшего лейтенанта Магомеда Камилова была поставлена задача по постановке аэрозольных завес для прикрытия штурмовых подразделений, действующих на передовых позициях.

В ходе выполнения задачи один из взводов подвергся атаке БпЛА противника и не смог выйти на указанный рубеж.

Офицер немедленно прибыл в район действия взвода, оценил обстановку и, предприняв все меры к сохранению личного состава, группами по два человека, используя маскирующие свойства местности, лично вывел взвод в район оборудования очагов дымопуска, чем обеспечил успешное выполнение задачи, при этом не допустив потерь.

Благодаря личному мужеству, смелости и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Магомеда Камилова были выполнены поставленные задачи по маскировке продвижения штурмовых подразделений, что позволило им получить тактическое преимущество при выполнении поставленных задач и улучшить положение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/8918

Ефрейтор Волков Константин Ефрейтор Константин Волков нес службу на наблюдательном посту. Подразделения российских войск получили задачу атаковать опорный пункт противника вблизи наблюдательного поста Константина.

Волков, хорошо зная местность, оказал помощь минометному расчету в выборе замаскированной позиции.

Российские минометчики начали вести огонь по противнику. Вражеский дрон появился в течение нескольких минут в районе позиции минометного расчета. Волков засек разведывательный дрон и уничтожил его точным огнем из стрелкового вооружения, предотвратив обнаружение позиций миномета. Продолжая вести наблюдение, ефрейтор Волков обнаружил дрон с системой сброса, приближающийся к позициям российских войск. Дождавшись, когда дрон подлетит ближе, Константин точным огнем сбил его. Подбитый коптер упал, не долетев до позиций российских подразделений, после чего сдетонировал.

Благодаря мужественным и решительным действиям ефрейтора Константина Волкова минометный расчет точным огнем подавил огневые точки противника, после чего опорный пункт украинских боевиков был взят штурмом.

https://t.me/rabotaembrat/8900

Лейтенант Кантулаев Рамазан Лейтенант Рамазан Кантулаев с подчиненным личным составом выполнял боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, долговременных огневых сооружений, вооружения и военной техники противника.

Получив задачу выбить врага с тактически значимых рубежей, штурмовые группы выдвинулись на передний край.

Грамотно организовав разведку, Рамазан обнаружил наиболее безопасные и скрытые пути подхода к позициям врага. Определив направления атаки штурмовых группам, Рамазан лично возглавил одну из них. Дождавшись темного времени суток, штурмовики лейтенанта Кантулаева по сигналу командира перешли в наступление.

В результате завязавшегося боестолкновения благодаря слаженным действиям штурмовая группа Рамазана прицельным огнём уничтожила пулеметное гнездо с расчётом и до десяти вражеских боевиков на позициях.

Заняв заданный рубеж, лейтенант Рамазан Кантулаев незамедлительно организовал оборудование позиций для огневых средств на наиболее выгодных участках местности. Несмотря на интенсивный обстрел и попытки противника выбить российские штурмовые группы, Рамазан вместе с подчиненными удержали позиции до подхода подкрепления.

Благодаря мужеству лейтенанта Рамазана Кантулаева, а также слаженности и профессионализму его подчиненных удалось взять штурмом и удержать важный укрепленный район противника, а также создать условия для дальнейшего наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8896

Старшина Богачев Сергей Подразделение, в составе которого выполнял боевые задачи старшина Сергей Богачев, занимало оборону в одном из важных тактических районов и отбивало атаки штурмовых групп противника.

Старшина Богачев организовывал беспрерывное обеспечение военнослужащих боеприпасами и другими материальными средствами.

Противник предпринял попытку выбить российских бойцов с занимаемых рубежей. Сергей Богачев понимая, что в результате интенсивного боя расход боеприпасов высок, оперативно подготовил машину, загрузив её необходимым для дальнейшей обороны боекомплектом, и лично выдвинулся на позиции.

Противник активно применял ствольную и реактивную артиллерию. Несмотря на это, старшина Богачев, благодаря знанию местности, скрытно провел машину по маршруту, но на последнем отрезке подвергся атаке вражеского БпЛА. Машина получила повреждения и потеряла ход. Несмотря на продолжающийся обстрел, Сергей оперативно оценил повреждения, устранил неисправности и доставил боеприпасы до подразделения.

Благодаря мужеству и имеющемуся боевому опыту старшины Сергея Богачева боеприпасы были доставлены вовремя, что позволило отразить наступление превосходящих сил противника и удержать важный опорный пункт обороны.

https://t.me/rabotaembrat/8904

Гвардии младший сержант Ковалев Павел В ходе проведения специальной военной операции гвардии младший сержант Павел Ковалев в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по уничтожению техники и живой силы противника

При проведении воздушной разведки с помощью дрона-разведчика Павел обнаружил танк противника, приближающийся во фланг российским войскам.

Гвардии младший сержант Павел Ковалев быстро и оперативно навел орудие на цель и произвёл выстрел. В результате точного попадания танк противника был уничтожен вместе с экипажем.

https://t.me/rabotaembrat/8933

Рядовой Бредников Олег В ходе наступательных действий подразделение российских мотострелков, в составе которого выполнял задачи рядовой Олег Бредников, сумело выбить противника с занимаемых рубежей и закрепиться на них.

Командир подразделения поставил задачу Бредникову занять выгодную огневую позицию и пресекать попытки противника контратаковать.

Украинские боевики, понимая, что утратили важный опорный пункт, который позволит российским бойцам продолжить наступление, атаковали позиции российских военнослужащих при поддержке минометов.

Бредников, несмотря на близкие разрывы минометных снарядов и обнаруженную штурмовую группу противника вблизи своих позиций, хладнокровно выжидал, пока украинские боевики продолжат движение, и весь отряд противника будет в секторе обстрела.

Противник, не встречая сопротивления, продолжал движение. Олег неожиданно для врага открыл огонь и точным огнем уничтожил всю штурмовую группу в течение нескольких минут.

Противник, обнаружив позицию Олега, направил туда FPV-дроны. Бредников уничтожил два дрона противника и занял заранее подготовленную запасную позицию, продолжив вести бой.

Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Олега Бредникова российские бойцы удерживали в течение нескольких часов важную позицию до подхода групп закрепления и не допустили продвижения противника.

https://t.me/rabotaembrat/8905

Доброволец Цыбуля Иван Подразделение кубанских казаков, в составе которого действовал заместитель начальника штаба отряда «БАРС-16» Иван Цыбуля, выполнял задачу по удержанию обороны на одном из опасных участков линии боевого соприкосновения.

Враг, стремясь прорвать линию обороны казаков, предпринял многочисленные атаки.

Противник раз за разом принимал попытки прорвать оборону. Иван Цыбуля, отражая атаки, огнем из стрелкового оружия наносил существенный урон прорывающимся боевикам.

Противник, скованный грамотными и умелыми действиями отряда «БАРС-16», запросил поддержку артиллерии, после чего позиции российских бойцов подверглись массированному артиллерийскому удару.

Несмотря на залпы вражеской ствольной и реактивной артиллерии, Цыбуля продолжал удерживать оборону на вверенном участке.

По итогам боя, противник, проведя несколько атак, израсходовал свой атакующий потенциал и отступил.

В результате мужественных и самоотверженных действий Ивана Цыбули задача по удержанию занимаемых позиций была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/8941

Гвардии рядовой Вершинин Александр Действуя в составе подразделения мотострелков, гвардии рядовой Александр Вершинин выполнял задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским военнослужащим.

Подразделения украинских боевиков, стремясь отбить утраченные рубежи, неоднократно предпринимали попытки контрнаступления на позиции ВС РФ.

В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими боевиками Александр, рискуя собственной жизнью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь пяти раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место.

После боя рядовой Вершинин, погрузив раненых на автомобиль, оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Мужественные и самоотверженные действия гвардии рядового Александра Вершинина позволили спасти жизни раненым российским военнослужащим.

https://t.me/rabotaembrat/8910

Лейтенант Грачев Максим Действуя в составе инженерно-разведывательного дозора, лейтенант Максим Грачев выполнял задачи по выявлению инженерных заграждений перед передним краем обороны противника.

В ходе наступательных действий лейтенант Грачев ежедневно сталкивался с различными видами взрывных заграждений на важных дорожных направлениях, на подступах к объектам, подконтрольным украинским боевикам. Несмотря на особенности установок различных мин, группа лейтенанта Грачева успешно выполняла задачи, что позволяло увеличить темп наступления нашим подразделениям. В ходе выполнения задач группа лейтенанта Максима Грачева обнаружила и уничтожила более 20 мин различного класса, в том числе иностранного производства. Лейтенант Максим Грачев проявил отвагу и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни, что позволило выполнить задачи в поставленные сроки без потерь личного состава. https://t.me/rabotaembrat/8928 Рядовой Дыкин Евгений Рядовой Евгений Дыкин в составе штурмового взвода выполнял задачу по взятию опорного пункта украинских боевиков на важном тактическом направлении. Враг оказывал ожесточенное сопротивление, активно применяя для этого ударные беспилотники и минометы. В результате атак украинских боевиков часть российских штурмовиков получили ранения различной степени тяжести. Рядовому Дыкину была поставлена задача по прикрытию эвакуационной группы, направляющейся в тыловой район для оказания медицинской помощи пострадавшим. Продвигаясь по местности, Евгений обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, движущуюся в направлении района расположения российских войск. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Дыкин занял выгодную огневую позицию и атаковал во фланг вражеских диверсантов. Прицельным огнем Евгения большая часть группы была уничтожена. Остатки сил противника, оценив свои возможности, спешно отступили. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Евгения Дыкина эвакуационная группа своевременно доставила раненых с линии боевого соприкосновения в медицинское учреждение, что позволило сохранить жизни военнослужащих. https://t.me/rabotaembrat/8948 Рядовой Долгоруков Павел Рядовой Павел Долгоруков в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций и недопущению прорыва сил противника на важном тактическом рубеже. Украинские боевики неоднократно пытались выбить российские подразделения с занимаемых позиций, регулярно обстреливая артиллерийским и миномётным огнем. После очередного артиллерийского залпа противник перешел в атаку. В ходе завязавшегося боя рядовой Павел Долгоруков грамотно действовал в своей зоне ответственности, постоянно перемещался и занимал выгодные огневые точки, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающему врагу. Находясь под массированным огнем, Павел успешно удержал свой участок обороны, уничтожив часть украинских боевиков. По итогам боя противник, понеся потери, отступил, бросив на поле боя тела погибших и раненых. https://t.me/rabotaembrat/8949 Старший лейтенант Юрин Валерий В ходе подготовки наступательных действий группа под руководством старшего лейтенанта Валерия Юрина получила задачу провести инженерную разведку маршрута движения штурмовых групп на одном из участков местности. Оперативно выдвинувшись к линии боевого соприкосновения, группа Юрина скрытно от вражеских дронов обезвредила установленные противником минно-взрывные заграждения. Непосредственно перед началом движения российских штурмовых групп противник применил несколько БпЛА для повторного минирования прямо на маршруте движения групп. Юрин дождался окончания действий вражеских дронов, предупредил по средствам связи командира штурмовиков и выдвинулся к вновь заминированному участку. Успешно обезвредив пять мин, Валерий передал штурмовой группе информацию о проделанном проходе, после чего наступательные действия были продолжены. Благодаря бдительности и решимости старшего лейтенанта Валерия Юрина российские штурмовики достигли позиций украинских боевиков без потерь и сумели занять важный опорный пункт противника. https://t.me/rabotaembrat/8924 Гвардии младший лейтенант Седов Роман В районе одного населенных пунктов колонна бронетехники, в составе которой двигался гвардии младший лейтенант Роман Седов, подверглась атакам противотанковых управляемых ракет, FPV-дронов и обстрелу кассетными боеприпасами. Седов, понимая, что дальнейшее продвижение колонны приведет к ещё большим потерям, приказал укрыть технику в ближайшей лесополосе. Несмотря на полученную сильную контузию и ранение, находясь под обстрелом противника, рискуя собственной жизнью, Роман вытащил двух тяжело раненых бойцов в безопасное место, где оказал им первую помощь, а после организовал эвакуацию. По окончанию обстрела колонна продолжила движение и своевременно прибыла в заданный район. Благодаря мужеству и решительным действиям гвардии младшего лейтенанта Романа Седова жизни, боевых товарищей были спасены. https://t.me/rabotaembrat/8925 Ефрейтор Черняк Александр Старший штурмовой группы ефрейтор Александр Черняк выполнял боевую задачу по захвату позиций противника на важном направлении наступления российских войск. Враг оказывал сопротивление и активное огневое воздействие на продвижение штурмовых групп, ведя артиллерийский обстрел. Дождавшись благоприятных условий для штурма и оценив обстановку, группа Черняка обошла с фланга опорный пункт, на котором закрепились украинские боевики, а затем, пользуясь внезапностью. Вступив в ближний бой, Александр Черняк с товарищами из стрелкового вооружения уничтожили трех боевиков и, продвигаясь по траншее, уничтожили еще одну огневую точку противника. Сломив сопротивление врага, российские штурмовики зачистили позиции опорного пункта, перегруппировались и заняли оборону, в готовности отражать контратаки. Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных ударных летательных аппаратов и попытки противника вернуть под свой контроль опорный пункт, группа удержала позиции до подхода основных сил. https://t.me/rabotaembrat/8929 Ефрейтор Коркин Павел Ефрейтор Павел Коркин продвигался в составе штурмовой группы к укрепленным позициям украинских боевиков на важном тактическом направлении. Командир группы поставил задачу Коркину зайти с фланга ранее разведанной позиции противника и при приближении штурмовой группы прикрыть ее огнем. Павел Коркин выбрал позицию, скрытно и оперативно занял удобную огневую точку и вел наблюдение. Штурмовая группа российских войск приближалась к позициям украинских боевиков незамеченной. Ефрейтор Коркин обнаружил активность наблюдательного поста противника. Несмотря на угрозу жизни, Павел открыл огонь, чем сосредоточил внимание украинских боевиков на себе. Противник начал вести сосредоточенный огонь по занимаемой Павлом позиции, стянув для этого часть сил с других позиций. Воспользовавшись ситуацией, группа штурмовиков неожиданно атаковала опорный пункт с наименее защищенной стороны. Застигнутый врасплох враг не сумел перегруппироваться для отражения атаки и, понеся потери, отступил. Мужество и отвага ефрейтора Павла Коркина позволили российским штурмовикам овладеть опорным пунктом. https://t.me/rabotaembrat/8944 Гвардии рядовой Годизов Сармат Группа российских военнослужащих, в составе которой выполнял задачи гвардии рядовой Сармат Годизов, вела штурм опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений. В ходе движения по лесополосе группа гвардии рядового Сармата Годизова попала под артиллерийский обстрел противника. Сармат быстро оценил обстановку и направление ударов противника скорректировал движение группы и организовал укрытие от огня боевиков. Находясь в укрытии, Годизов лично оказал помощь раненому товарищу и организовал его эвакуацию. После окончания обстрела группа продолжила скрытное перемещение к вражескому опорнику. Сармат вместе с группой, совершив маневр, вышел в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику боевиков. Понеся значительные потери, украинские боевики отступили. Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии рядового Сармата Годизова удалось выполнить задачу по штурму опорного пункта противника и сохранить жизни российских военнослужащих. https://t.me/rabotaembrat/8932 Младший сержант Каратаев Никита Прикрывая действия российских войск средствами радиоэлектронной борьбы, младший сержант Никита Каратаев перехватил управление вражеским беспилотником, снаряженным боеприпасами для сброса, и посадил его на удалении от позиций ВС РФ.

Обезвредив на земле установленное на коптер взрывное устройство, младший сержант Каратаев используя опыт, приобретенный за время участия в СВО, перепрограммировал дрон и передал его для использования корректировщикам огня артиллерии. Благодаря опыту и навыкам младшего сержанта Никиты Каратаева противник не сумел нанести удар по российским военнослужащим. https://t.me/rabotaembrat/8943 Военнослужащий Шуваев Василий Уроженец села Старосеславино Первомайского округа, 59-летний Василий Шуваев с позывным «Чапай» служит на Харьковском направлении. Контракт с Министерством обороны РФ он заключил на год. Об этом сообщается на сайте газеты «Вестник». Срочную службу в армии с 1983 по 1985 годы проходил в Алма-Ате. Служил механиком-водителем боевой машины пехоты. После армии работал сварщиком на стройке. Василий вместе с семьёй живёт в Павловском Посаде около 40 лет. Часто приезжает на малую родину. В селе Старосеславино у него живут двоюродные сёстры и братья. — Решение участвовать в специальной военной операции принял за год до подписания контракта. Оно было осознанным. Я — пенсионер, надоело смотреть на всё, что происходит. На СВО пошёл защищать семью и Родину. Для родных моё решение было шоком, но все его приняли, — рассказал Василий. Боевое слаживание сержант Шуваев прошёл в Курской области, служит миномётчиком. — Позывной «Чапай» мне дали сразу. Часто по жизни так называли, ведь, что Чапаев, что я — Василий Иванович, поделился сержант. Дома с победой Василия ждут жена, две дочери и внук. Бойца многие знают на малой родине и Старосеславинская волонтёрская организация «СВОи» собирает земляку гуманитарную помощь. https://t.me/specnazAlpha/30175

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Не желая сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и трех боевиков ВСУ: старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову посмертно присвоили звание Героя России.

Он командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка "Башкортостан". Группа Суфиярова 12 апреля текущего года несколько часов удерживала позиции.

Старший лейтенант остался один и храбро отражал жестокие украинские атаки, а затем пожертвовал собой, рассказал глава Республики Башкортостан. Звание было присвоено указом президента.

https://t.me/izvestia/188303

Гвардии ефрейтор Павлов Андрей При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины 27 мая 2023 года героически погиб гвардии ефрейтор Андрей Анатольевич Павлов.

Андрей родился 8 ноября 1989 года в п.Ефимовский. Учился в Ефимовской средней общеобразовательной школе, которую окончил в 2005 году и продолжил обучение в Профессиональном лицее №45 Бокситогорского района по специальности «тракторист-машинист».

С 2009 по 2010 год служил в вооружённых силах Российской армии в десантных войсках.

В 2017 году окончил обучение в Российском государственном гуманитарном университете в Москве и получил диплом бакалавра по специальности «менеджмент».

29 сентября 2022 года Андрей был мобилизован и служил в разведке.

Андрея все знали как трудолюбивого, честного, доброго и отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь. Он был патриотом своей страны и доблестно нёс свою службу.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-198212815_2355

Военнослужащий Герасимчук Николай В ходе специальной военной операции погиб житель Богатовского района

Николай Дмитриевич Герасимчук.

Во время специальной военной операции Николай проявил настоящую доблесть и самоотверженность, с честью защищая будущее нашей страны, отстаивая суверенитет Отчизны и безопасность жителей в новых субъектах Российской Федерации. Он с честью выполнил свой воинский долг.

Николай Дмитриевич Герасимчук является истинным примером мужества, самоотверженности и отваги.

По указу Президента Российской Федерации Николай Герасимчук награжден орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-216160169_131761 Тува простилась с военнослужащим

Дивии Дмитрием Мергеновичем.

7 октября 2022 года в ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга, героически погиб прапорщик, фельдшер войсковой части №55115 Дивии Дмитрий Мергенович.

Он был самым жизнерадостным, добрым, справедливым, гуманным, надежным, честным и мужественным человеком, преданным воинской присяге, человеком чести. Показал себя высокодисциплинированным, ответственным, способным качественно выполнять свои обязанности.

https://vk.com/wall-214479906_507

Гвардии младший лейтенант Фросиненко Сергей В городе-герое Севастополе с воинскими почестями проводили в последний путь гвардии младшего лейтенанта Сергея Фросиненко, военнослужащего 810-й гв. отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Сергей погиб в ходе выполнения боевой задачи в Курской области.

За мужество и отвагу проявленные в ходе выполнения боевых задач был награжден орденом Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью Суворова.

https://t.me/okspn/33287

Гвардии майор Горбоконенко Павел Гвардии майор Павел Александрович Горбоконенко, замполит отряда (ооСпН) гв. отдельной бригады армейского спецназа России.

Выпускник ДВОКУ 2010 года. Участник СВО в составе своего соединения с первых дней. Был награжден орденом Мужества и медалью Суворова.

4 июня 2023 года подразделение спецназа действовало на государственной границе России в районе населенного пункта Новая Таволжанка. В ходе поисковых действий на участке местности разведчики под командованием майора Горбоконенко вскрыли попытку украинского подразделения пересечь госграницу. После обнаружения противника разведчики завязали огневой контакт.

Завязавшееся боестолкновения шло в течение часа, сковав боем противника, разведчики обеспечили резервной подгруппе возможность выйти во фланг украинской группе. В ходе дальнейшего боя огнем из РПГ были уничтожены несколько бронеавтомобилей ВСУ, а также часть личного состава. В ходе боя майор Павел Горбоконенко погиб.

Указом президента от 31 июля 2023 года майору Павлу Александровичу Горбоконенко посмертно присвоено звание Героя России.

https://t.me/okspn/33294

Младший сержант Ольшанский Сергей Ольшанский Сергей Сергеевич. Родился 19 февраля 1984 в Луганске. Окончил СШ №28 в 2001 году, в этом же году окончил училище №26, по специальности водитель.

Проводил референдум в ЛНР в роли секретаря избирательного участка. После референдума встал в ряды МБР (механизированной бригады) "Призрак" в качестве военного корреспондента. После расформирования МБР "Призрак" перешел в пресс-центр Народной милиции ЛНР. После начала Специальной Военной Операции в 2022 году перешел в зенитный дивизион, став стрелком-зенитчиком, командиром третьего зенитно-ракетного расчета, третьего зенитно-ракетного взвода, второй зенитной ракетной батареи, зенитного дивизиона войсковой части 40463, в звании младшего сержанта.

22 марта 2024 года погиб, выполняя боевое задание близ села Берестовое Донецкой Народной Республики.

За участие в боевых действиях в Новороссии в составе МБР "Призрак", проявленные мужество и героизм награжден памятным орденом "Ветеран Бригады". Посмертно.

Указом Президента России от 08.08.2024 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден "Орденом Мужества", посмертно.

Похоронен на Аллее Славы на Кировском кладбище Луганска.

https://t.me/LIC_LPR/74791

Доброволец Павлов Андрей 12 мая 2023 г. при освобождении города Артёмовска погиб выпускник Верхнетоемского лесного техникума (группа № 4, профессия Мастер по лесному хозяйству)

Павлов Андрей Анатольевич.

с.Тимошино, Архангельская область

ЧВК "Вагнер"

https://m.ok.ru/myvozvrashhaemsjadomoj/topic/155918609846410

Военнослужащий Мякотин Андрей Андрей Васильевич Мякотин☆

28.07.2002 - 01.04.2023 гг.

Герой родился в п.Комаричи Комаричского района Брянской области. Андрей был добрым и отзывчивым парнем. С детства мечтал служить в воздушно-десантных войсках.

Окончил Мякотин А.В. Комаричскую среднюю общеобразовательную школу N1, получил профессию в железногорском горно-металлургическом колледже. Следуя моральным принципам настоящего мужчины, считал своим долгом служить Отечеству. Был горд, когда осуществилась мечта и его призвали на срочную военную службу в Псковскую гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Андрей заключил контракт, после которого остался служить в вооружённых силах и принимал участие в спецоперации.

Защитник Отечества отважно сражался и выполнял свой воинской долг. Молодой боец проявил мужество и героизм, встав на защиту Родины, семьи и товарищей.

1 апреля 2023 года Андрей Васильевич Мякотин в возрасте 20 лет погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Мякотин Андрей награждён орденом Мужества (посмертно)

На фасаде Комаричской средней общеобразовательной школы N1 военнослужащему открыта мемориальная доска.

https://vk.com/wall-218297422_2021

Доброволец Ганжа Сергей Ганжа Сергей Александрович родился 08 декабря 1982 года в г.Челябинске, у него есть старший брат.

Серёжа рос очень обаятельным и смышлёным ребёнком. С полутора лет Сергей посещал детский сад, так как оба родителя работали. Отец - сотрудник МВД, а мама работала в системе здравоохранения методистом по ЛФК.

В 1990 году Сергей пошёл в первый класс, а в 1999 году окончил 9 классов. Учился Сергей хорошо, особенно ему нравились гуманитарные предметы. С лёгкостью постигал изучение иностранных языков. Сергей, несмотря на свой невысокий рост, был очень хорошо физически подготовлен. Занимался в младших классах в секции «ушу». Сергей пользовался уважением у друзей и всегда был заводилой.

В 1999 году поступил в ФГОУ СПО «Челябинский экономический колледж» по специальности «Менеджмент по отраслям». Параллельно с обучением в колледже получил среднее образование в МАОУ «СОШ №147 г. Челябинска».

3 июня 2002 года призван на действительную военную службу в Вооружённые Силы РФ. Службу начинал курсантом, а закончил заместителем командира взвода.

6 июня 2004 года демобилизован в звании «старший сержант».

После демобилизации окончил ФГОУ СПО «Челябинский колледж информатики, информационных технологий и экономики».

С 2004 года работал начальником отдела продаж в ООО «УРАЛСТРОЙ СНАБ». Сергей пользовался уважением среди коллег и друзей.

Начиная с 2014 года, Сергей периодически выезжал на Донбасс с волонтёрами, о чём близкие узнали уже после гибели Сергея. Сергей близко к сердцу принимал все события, происходящие там. В нём зрело решение о том, что он не может остаться в стороне.

После того как в феврале 2022 года Президент РФ В.В. Путин объявил о начале СВО, Сергей принял решение добровольно вступить в ряды Вооружённых Сил РФ. Он прошёл курсы по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях и курсы подготовки операторов БПЛА.

В июне 2022 года он сообщил родственникам, что уйдёт на СВО через спецподразделение «Ахмат».

В июле 2022 года Сергей улетел в Грозный, а оттуда с группой таких же добровольцев поехал в Гудермес. Выполнял задачи в ходе СВО в должности старшего стрелка мотострелкового батальона в/ч 43057.

14 августа 2022 года Сергей погиб при выполнении боевого задания, получив ранения, несовместимые с жизнью.

Позже от боевого товарища Сергея родные узнали, что 2 августа они ходили вчетвером в разведку и на пшеничном поле попали под миномётный обстрел. Командир отделения получил ранение в ногу и успел сообщить, что ранен и потерял сознание. Сергей ползком, под миномётным обстрелом дополз до командира, затампонировал рану, перетянул бедро жгутом и наложил повязку, поставил капельницу. Ранение было очень серьёзное, поэтому, несмотря на продолжающийся миномётный обстрел, было принято решение об эвакуации командира. Бойцы, не поднимая головы, ползком, волоком тянули раненого командира до лесополосы, где можно было укрыться. В небе над ними появились вражеские дроны, поэтому Сергей отстреливался, а два бойца тащили раненого командира. В лесополосе отдышались, связались по рации с отделением, чтобы подготовили транспорт для перевозки командира в госпиталь. Сергей пошёл на разведку местности и, вернувшись, сообщил, что лесополоса заминирована. Было принято решение, что Сергей, взвалив на себя всё вооружение, будет идти на 20 метров впереди бойцов и прокладывать путь. Около 8 километров они продвигались таким образом, пока не вышли на позиции своего отделения. Сергей сопровождал раненого командира до госпиталя. Оперирующий хирург сообщил, что грамотно сделанная перевязка и своевременная доставка в госпиталь спасли командиру не только жизнь, но и ногу от ампутации. Командир восстановился после ранения и продолжает воевать, после возвращения в строй он вышел на связь с мамой и благодарил за сына, который спас ему жизнь, а его детям отца. Просил прощение за то, что не уберегли Сергея.

По словам бойцов, Сергей был смелым и отважным, никогда не паниковал, всегда был впереди, не прятался за чужими спинами.

На месте гибели Сергея бойцы отделения поставили с помощью местных жителей металлический крест.

Урну с прахом Сергея (позывной «Хара») после кремации захоронили на Аллее Героев Преображенского кладбища с воинскими почестями.

В конце ноября 2022 года военный комиссар Советского и Центрального районов г.Челябинска сообщил семье о награждении Сергея орденом Мужества, посмертно.

В военно - патриотическом музее МАОУ «СОШ №147 г.Челябинска» установлен стенд, посвящённый памяти Сергея. Родителей приглашали на открытие стенда, телекомпания сняла и показала небольшой сюжет, посвящённый Сергею.

https://vk.com/wall-222921857_21225

Военнослужащий Михеев Алексей Михеев Алексей Сергеевич

родился 21 января 1980 года в городе Можга Удмуртской Республики.

Всё своё детство и юность Алексей провёл в родном Пычасе. Окончил среднюю образовательную школу, часто вспоминал своих учителей, поддерживал связь с одноклассниками. С детства занимался лыжами.

В 2003 году переехал в Ижевск, женился, поступил в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум». Работал на автозаводе сварщиком, в 2021 году открыл свою организацию - ИП Михеев А.С.

Алексей был любящим мужем, заботливым отцом двух прекрасных дочерей, которых он очень сильно любил, был хорошим семьянином. На финно-угорском фестивале в 2014 году семья Михеевых получила звание «Сабырлыко семья».

27 сентября 2023 года Алексей заключил контракт и добровольно ушёл на СВО. Был в рядах воздушно-десантных войск воинской части 02364. Назначен начальником склада воинской части, выезжал на задания водителем.

16 декабря 2023 года Алексей погиб в ходе выполнения боевой задачи в Херсонской области.

Награждён орденом Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_21739 Олег родился 29 марта 1994 года в городе Оренбурге. С самого детства был активным ребёнком. В 3 года Олег пошёл в детский сад №179. Олег отличался от всех детей, был очень открытым и общительным, его называли "любимчиком".

Олег Сайков был хорошим сыном. У Олега была сестра на 3 года старше его.

Олег хотел быть военным, но мама всегда была против. Боялась за сына. Тем не менее, парень занимался стрельбой. Своих единомышленников Олег нашёл в местном дворце культуры, где посещал военно-патриотической кружок "Подросток". Возможно, такая тяга к армии связана с примерами в семье: папа и любимый дядя были военными. Олег закончил автомобильный техникум, но с перерывом на армию. В 18 лет он без сомнения пошёл на срочную службу. Парень попал в войска радиационной, химической и биологической защиты, получил там звание младшего сержанта и стал командиром отделения.

Работал Олег всегда и везде, но в итоге стал отличным мастером по натяжным потолкам, работал в компании, потом организовал свою фирму.

Всегда протягивал руку помощи, кто бы ни попросил. Бежал по первому зову. Друзья очень уважали его.

В 2016 году Олег женился, счастью не было предела. В 2019 году у Олега родился сын, ради которого Олег был готов абсолютно на всё!

На СВО Олег попал по звонку, позвонили из военкомата, сказали подойти, без повестки. Он незамедлительно решил идти, хотя отговаривали дома. На что он просто ответил: "Как же я буду потом сыну в глаза смотреть? Мой сын не будет сыном предателя и труса".

15 октября 2022 года Олег был мобилизован в мотострелковые войска. Проходил военную подготовку в селе Нижняя Павловка Оренбургской области.

19 января 2023 года его отправили в ДНР.

25 апреля 2023 года был последний звонок от него. 26 апреля 2023 года в с.Новобахмутовка Олег пошёл на штурм, попал под пулемётный обстрел. Это был его последний бой. Олег пал смертью храбрых: жил, воевал, как истинный патриот.

Друзья в память об Олеге открыли стенд и парту в школе, где он учился.

Указом Президента РФ В.В. Путина Олег Сайков представлен к государственной награде - ордену Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_7833 29 августа 2022 года погиб сын тувинской земли, сержант, доброволец отряда "Барс-20", педагог дополнительного образования Сарыг-Сепской средней школы №2 имени С. К. Тока,

Шагдыр Дмитрий Валерьевич.

Ему было 45 лет.

Дмитрий Валерьевич родился 9 октября 1977 года в с. Бояровка Каа-Хемского района в семье простых тружеников сельского хозяйства

Дмитрий успешно закончил Сарыг-Сепскую среднюю школу №2 имени С.К. Тока в 1994 году. Через год Дмитрий Валерьевич был призван на службу в Российскую Армию, проходил службу в ракетных войсках в звании сержанта. С 25 мая 2000 года был участником военных действий на территории Таджикистана. Был командиром роты.

Вернувшись домой начал работать педагогом дополнительного образования в Центре детского творчества с. Сарыг-Сеп. Успешно закончил Кызылский педагогический колледж Тывинского государственного университета по специальности "учитель начальных классов " в 2008 году.

За добросовестную работу неоднократно награждался благодарностью, грамотами, дипломами Министерства образования и науки Республики Тыва. Награждён Почётной грамотой Верховного Хурала Республики Тыва. Член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Ученики башкы Дмитрия Валерьевича кружка судоавиамоделирования являлись победителями районного и республиканского, российского конкурсов. С 2021 года Дмитрий Валерьевич начал работать педагогом дополнительного образования Сарыг-Сепской средней школы №2 имени С. К. Тока.

Сержант добровольческого отряда "БАРС-20 " Шагдыр Дмитрий успешно выполнял поставленные задачи. Заслуженно пользовался уважением среди командиров и товарищей по службе. Во время ожесточенных боев под Высокополем 29 августа отважный доброволец погиб.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни Дмитрий Валерьевич 14 февраля 2023 года награждён государственной наградой – медалью «За отвагу».

https://vk.com/wall-194610546_1408 Олег родился 16 января 1997 года в большой и дружной шахтёрской семье, которая жила и трудилась в Луганской области со времён СССР.

Когда в 2003 году Олег пошёл в 1 класс, в семье родилась младшая дочь. Олег помогал нянчить сестрёнку, стал её верным другом и защитником.

Олег с детства увлекался спортом, часто играл с друзьями в футбол и «войнушку», гонял на велосипеде по родному посёлку. В начальной школе у Олега были хорошие оценки по всем предметам, потом успеваемость снизилась. Во многом это было связано с тем, что с 2007 года преподавание в школах на этой территории велось только на украинском языке. Но поскольку Олег воспитывался в русской семье, то ему сложно было говорить и думать по-украински.

Когда Олег пошёл в 7 класс, семья Каданцевых переехала в посёлок Должик. В 2012 году Олег окончил 9 класс средней школы №4 и по стопам родителей пошёл в шахтёры - поступил учиться на горнорабочего в ГБОУ СПО ЛНР «Свердловский колледж» Луганской области. После трёх лет обучения он получил диплом, но в шахту так ни разу и не спустился, поскольку они все закрылись из-за боевых действий на Украине, которые начались в 2014 году. Тогда местные жители из-за постоянных обстрелов были вынуждены прятаться в подвалах, чтобы остаться в живых.

Ситуация на Украине всё больше обострялась, и многие люди бросали свои дома и бежали от бомбёжек и обстрелов в Россию. В их числе была и семья Каданцевых. Зимой 2015 года уехала мама Олега и сестра. Они попали в Ижевск. В марте приехал отец. Через год, получив паспорт, в Ижевск приехал и Олег.

Олег быстро освоился на новом месте, у него появились новые друзья, а главное - он нашёл работу в компании «Ижпластмебель». Олегу очень нравилась удмуртская природа: он любил гулять по лесу, ловить рыбу в местном пруду, любоваться закатами.

Через два года Олег вернулся в Луганскую Народную Республику. Полгода проходил срочную службу в армии ЛНР. Затем стал жить со своей семьёй в Свердловске (ЛНР), работал грузчиком на базаре, охранником. Одним из самых радостных событий в его жизни стало рождение сына Егора.

В августе 2022 года Олег был мобилизован для участия в специальной военной операции. Перед отправкой в зону боевых действий он вместе с другими бойцами две недели проходил переподготовку, потом его отправили охранять блокпост, а через месяц определили в мотострелковую бригаду Народной милиции ЛНР. В составе штурмовой группы Олег участвовал в «зачистке» города Брянска ЛНР.

В январе 2023 года Олег Каданцев был зачислен в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. Ему было присвоено звание «сержант». Вместе со своими боевыми товарищами он зачищал территорию посёлка Белогоровка и города Лисичанска. С каждым днём обстановка накалялась.

12 января 2023 года в посёлке Белогоровка Олег вместе с боевыми товарищами попал под обстрел и получил тяжёлое ранение. Несмотря на это, он пытался помочь двум раненым бойцам выбраться с поля боя. Однако противник накрыл их сильным огнём. Кто-то из ребят вытащил Олега с передовой, но прицельный выстрел оборвал его жизнь. https://vk.com/wall-222921857_21114 В ходе специальной военной операции погибли военнослужащие Андрей Новиков и Александр Пак из Ивановской области.

Номер расчета войсковой части Андрей Новиков и водитель – разведчик взвода охраны и разведки Александр Пак проходили военную службу на территории другого региона.

Военнослужащие награждены Орденами Мужества посмертно.

Источник

Военнослужащий Кусов Константин Кусов Константин Сергеевич родился 17 марта 1983 года в селе Удугучин Увинского района Удмуртской АССР.

В 1989 году Костя пошёл в МОУ «Удугучинская СОШ», которую окончил в 2000 году. С 5 лет мечтал учиться летать. Мечта сбылась! В школу Костя пошёл рано, был жизнерадостным мальчиком. Единственный любимый сын. Учился хорошо, в классе, где изучали родной удмуртский язык. Мальчику, который с детства слышал родную речь, проще давалась учёба в этом классе, учителя хвалили его. После школы долго выбирали, куда пойти учиться…Киров…Казань…Сызрань…

Даже после окончания школы Константин остался верен детской мечте, поступил в СВАИ (Сызранский военный авиационный институт). Его детская мечта быть военным лётчиком осуществилась. После окончания его направили в войсковую часть в должности бортового авиационного техника (вертолёта) вертолётного отряда на МИ-8.

Домой приезжал редко, при любой возможности звонил домой, его тянуло на малую родину, интересовался хозяйственными делами, раз в год старался приезжать в отпуск и помогал по хозяйству, был мастером на все руки. Был заботливым и любящим сыном, старался не говорить о своих командировках, чтобы не волновать родственников. За время прохождения службы в вертолётном отряде на МИ-8 в войсковой части зарекомендовал себя как грамотный, дисциплинированный и исполнительный офицер.

С 1 августа 2003 года проходил военную службу в в/ч 22647 Амурской области, село Среднебелое-2.

В 2007 году получил статус ветерана боевых действий.

С 29 сентября 2009 года зачислен в распоряжение командира в/ч 40859, село Возжаевка Амурской области.

С 1 апреля 2010 года проходил службу в в/ч 3547, село Гаровка-2 Хабаровского района Хабаровского края.

К исполнению служебных обязанностей относился добросовестно, имел квалификационную категорию бортового специалиста первого класса. Авиационную технику знал хорошо, грамотно использовал на земле и в воздухе. Закреплённую за ним технику всегда держал в боеготовом состоянии, по итогам смотра вооружений, закреплённый за ним вертолёт неоднократно был признан лучшим.

С 20 октября 2010 года проходил военную службу в в/ч 42838, посёлок Буревестник Курильского района Сахалинской области. За время прохождения службы в должности бортового авиационного техника налетал в составе экипажа 2300 часов, постоянно выполнял полёты над акваториями Охотского моря и Тихого океана. Имел опыт боевых действий, принимал участие в выполнении специальных заданий в Чеченской Республике, в Сирийской Арабской Республике и в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В 2012 году Константин познакомился со своей будущей женой Викторией. После свадьбы молодой офицер сразу увёз свою жену к месту службы на Курильские острова. Тогда Виктория поняла всю опасность воинской службы мужа.

В 2014 году Константин принимал участие в мероприятиях по борьбе со стихией на реке Амур на Дальнем Востоке.

В феврале 2017 года родился сын - полная копия отца: и внешность, и характер.

9 января 2022 года улетел в командировку. В последнюю. 22 февраля приступили к учениям. 5 марта 2022 года погиб. Летел на боевое задание на своём вертолёте в 8 раз, а там уже поджидали. Вертолёт при взлёте взорвали с задней части хвоста, одни скелеты остались. Три члена экипажа и 2 раненых, тех, за которыми они летели.

В ходе прохождения военной службы Константин был награждён государственными и ведомственными наградами МО РФ:

- медалью МО РФ «За службу на Северном Кавказе»;

- медалью «За отличие в военной службе III степени»;

- медалью «Участнику борьбы со стихией на Амуре»;

- медалью «Участнику военной операции в Сирии»;

- медалью «100 лет Инженерно-авиационной службе ВВС России»;

- медалью «За отличие в военной службе II степени»;

- медалью «Участнику манёвров войск (сил) «Восток-2018»;

- медалью «За отличие в военной службе I степени»;

- орденом Мужества, посмертно.

Погиб в селе Макаровка Житомирской области 4 марта 2022 года. 4 ноября 2022 года в селе Удугучин Увинского района прошёл торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски памяти погибшего в спецоперации Кусова Константина Сергеевича.

https://vk.com/wall-222921857_21323

Военнослужащий Хижняков Александр Хижняков Александр Дмитриевич родился 15 апреля 1999 года в многодетной семье в селе Колесниково Кракулинского района Удмуртской Республики. Был примерным сыном, братом и внуком, всегда был отзывчив и добр к окружающим. Принимал активное участие в классных и школьных мероприятиях, получал медали и грамоты. Окончив школу в 2015 году, после 9 класса поступил в БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий», участвовал в каждом мероприятии. В 2019 году окончил техникум по профессии «технолог». Сразу после техникума ушёл в армию, попал в воздушно-десантные войска, служил в Пскове оператором-наводчиком боевой машины десанта, совершил более 25 прыжков с парашютом. Александр сразу же подписал контракт и в 2020 году уехал в Сирию, был наводчиком пулемёта. Награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии», получил статус ветерана боевых действий в звании ефрейтора. В 2022 году устроился на завод «Элеконд». Заслужил уважение в своём коллективе. Отработал полгода и в октябре 2022 года по зову сердца ушёл добровольцем на СВО. Подписал контракт на полгода, отправился на Украину. Там Александр заслужил уважение командира и своих сослуживцев, был помощником пулемётчика. Вечером 25.02.2023 года под городом Кременная Луганской области Александр погиб от пули снайпера во время столкновения с превосходящими силами противника, прикрывая отход товарищей. Активист Тарногского районного отделения «Боевого братства», руководитель студии «Отражение» детского дома творчества Наталья Черванева создала графический портрет ефрейтора Александра Хижнякова, написанный в рамках реализации проекта по сохранению памяти о подвиге российских военнослужащих «Герои-россияне». 27 сентября 2023 года в с.Колесниково прошёл торжественный митинг по случаю открытия мемориальной доски ефрейтору Хижнякову Александру Дмитриевичу. В преддверии дня Защитника Отечества 2024 года в библиотеке БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» оформлена «Парта Памяти» о выпускниках, погибших при исполнении воинского долга на СВО, на ней представлена информация о Хижнякове Александре.

https://vk.com/wall-222921857_21491 Небогин Андрей Сергеевич родился 2 июля 1997 года в городе Барнауле Алтайского края. С рождения и до 8 лет проживал в посёлке Троицк Калманского района. После окончания первого класса семья переехала в город Барнаул, где Андрей продолжил своё обучение в МАОУ «Лицей №52» имени Ф. Э. Дзержинского. Окончив 9 классов, поступил в КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №12» по специальности «сварщик». Мастер часто ставил Андрея в пример, некоторые ребята повторяли его дипломную работу. После колледжа, как и все юноши, с честью отдал долг родине в рядах Российской армии. Срочную службу проходил в инженерно-сапёрных войсках с 2016 по 2017 годы в г.Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. За отличную службу был награждён медалью «За службу на Северном Кавказе» с присвоением звания «младший сержант». Его стойкость и целеустремлённость, ответственность и честность отмечали командиры и сослуживцы. Добрый, весёлый и простой парень, каких миллионы в России. Андрей не успел создать семью. Мечтал, что вернётся домой и сделает предложение своей девушке. У Андрея есть младшая сестра и брат от второго брака отца. При объявлении в стране частичной мобилизации сразу же, не дожидаясь повестки, позвонил в Калманский отдел воинского учёта, к которому был приписан и записался добровольцем. Ждал некоторое время, но отправка отряда добровольцев от военного комиссариата Калманского и Топчихинского районов откладывалась, тогда Андрей заключил контракт с одной из самых передовых частей наших защитников ЧВК «Вагнер». В своём решении был непреклонен. 20 октября 2022 года прибыл в Молькино Краснодарского края на базу ЧВК «Вагнер». Прошёл подготовку и 6 ноября 2022 года отправился на передовую линию в составе разведывательной штурмовой бригады. Соледар, Авдеевка, Артёмовск — кто хоть немного знает о том, что происходило на тот момент на фронте, понимает всю боль этих слов. Андрей шёл сквозь самое военное пекло. 25 февраля 2023 года, при проведении наступления в составе штурмовой группы, Андрей участвовал в уничтожении обороняющихся и численно превосходящих сил противника. Штурмовая группа Андрея уничтожила вражескую огневую точку, а сам он лично уничтожил пулемётный расчет ВСУ, обеспечив атаку своей группы. В ходе дальнейшего наступления штурмовая группа подверглась миномётному обстрелу со стороны ВСУ. Андрей получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Со слов командира, Андрей был отважным бойцом и не раз проявлял смелость и героизм. Как сказали однополчане Андрея: «Он не просто служил Отечеству, он шёл на его защиту напролом». Погиб Андрей 25 февраля 2023 года между н.п.Сакко и Ванцетти и с.Фёдоровка ДНР. Похоронили героя с воинскими почестями, Андрею было всего 25 лет. Награждён государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждён внутренними наградами ЧВК «Вагнер»: Чёрный крест (Окопный), который выдаётся за особые заслуги в период боевых действий, за выполнение наиболее сложных задач, медалью «За взятие Соледара», медалью «Сальск. 21.03.2022», крестом «За кровь и храбрость», золотым крестом «За отвагу и мужество». Указом Президента РФ Небогин Андрей Сергеевич награждён орденом Мужества, посмертно. В настоящий момент фотография Андрея находится на стенде памяти возле бывшего центра ЧВК «Вагнер» в г.Санкт-Петербурге. На Дереве памяти в парке МБОУ «СОШ №126» в г.Барнауле размещена табличка с информацией об Андрее, что даёт возможность людям чтить память Андрея. Источник

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

«ОТЕЦ». Дуэт Шамана с 11-летним Егором из Барнаула

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