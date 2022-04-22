«Рассекречено – над русскими ставили эксперименты»

Долгие годы над русскими ставили эксперименты. Работала Биг фарма. Впрочем, сегодня, с началом спецоперации, планы были рассекречены. Однако, несмотря на то что фармацевтических экспериментов больше не будет, кое-какие проблемы остаются.

Битва добра со злом идёт не только на внешнем периметре, но и на внутреннем фронте. Сегодня стало известно, что так называемая Большая фарма, в которую входят AstraZeneca, Takeda, Pfizer, Sanofi и другие фармкорпорации, решили отказаться от проведения новых клинических испытаний своих препаратов в России.

Отличная новость – русские больше не будут подопытными кроликами. Однако у специализированных российских центров наблюдается самая настоящая истерика. Эти персонажи заявляют о потере как минимум половины своих потенциальных контрактов. Они рассчитывают на возобновление работ, так как Россия наряду с Украиной компенсирует Большой фарме слабый набор пациентов в других странах.

Вдумайтесь в эту фразу! Россия и Украина поставляют "живой товар", тем самым восполняют нежелание граждан других стран участвовать в их фармацевтических экспериментах. Посмотрите, как быстро закончилась ковидная история, а ведь ещё пару месяцев назад нас убеждали в необходимости ревакцинации каждые три месяца.

Крупнейшие фармкорпорации подсчитывали свои сверхприбыли, которые исчислялись десятками миллиардов долларов. Однако, по мнению части экспертов, ещё большие деньги Биг фарма поднимала на теме лечения больных, где суммы уже превышали сотни миллиардов долларов. Поэтому можно было бы только порадоваться новости о том, что эти корпорации уходят из России.

Однако есть существенная проблема. И называется она – Минздрав России.

Напомню, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко встречался с директором департамента обращения лекарственных препаратов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Стороны обсудили вопрос о включении русского Минздрава в перечень регуляторных органов ВОЗ.

Предположу, это будет моим оценочным суждением, среди отечественных чиновников масса сторонников более плотного сотрудничества России с ВОЗ и Большой фармой. И та и другая структура имеют возможность мотивировать тех, от кого зависит принятие того или иного решения.

То, что ВОЗ повязана с Биллом Гейтсом, ни для кого не секрет. Однако, чтобы так откровенно подмахивать Западу, надо либо иметь личный интерес, либо не понимать сути происходящего. Ведь фармацевтические гиганты серьёзным образом связаны с западными спецслужбами, которые имеют секретные биолаборатории по всему миру, в том числе на Украине. Кстати, в Вашингтоне сильно опасаются, что российская сторона сможет получить контроль над проводимыми исследованиями. Мы поняли это после заявления замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.

Итак, Россия прекращает компенсировать Большой фарме слабый набор пациентов в других странах. Русские перестанут быть подопытными кроликами. Однако происходит это не по инициативе русского Минздрава, который стал "регулярным органом ВОЗ", а по инициативе фармгигантов.

Однако, по нашим данным, начатые ранее в России проекты продолжатся, а уже отобранные для испытаний пациенты получат экспериментальные препараты. Убеждён, пока Россия остаётся членом ВОЗ, подобные эксперименты будут продолжаться. Теперь их будут проводить очень тихо и за плотно закрытыми дверями. Остановить этот циничный процесс может только выход нашей страны из Всемирной организации здравоохранения, которая уже давно превратилась в лоббиста Большой фармы. Пора покинуть все эти позорные конторы глобалистов, которые себя полностью дискредитировали.

Юрий Пронько

Источник: tsargrad.tv