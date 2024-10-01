Стоит ли ждать?

Многие коллеги искренне убеждены, что в обозримом будущем с фронта вернутся десятки тысяч добрых и немножко злых русских мужиков и вот они-то наведут порядок с диаспорами, беспределом иностранных специалистов и безнаказанностью тожероссиян. Позволим себе в этом усомниться. Поскольку есть в новейшей истории уже аж три примера:

1. Россия 90-х. Афганцы. Много они порядка навели? Нет. На это время пришёлся расцвет этнических ОПГ, в первую очередь кавказских. Между собой, бывало, они рубились (за кормовую базу), но общую картину это не меняло. А потом афганцы сгинули куда-то. По естественным и не очень причинам. А диаспоры, читай, этнические ОПГ - остались.

Видоизменились только слегка. Интегрировались, адаптировались и инфильтровались. В первую очередь во власть и в силовые структуры.

2. Украина середины-конца 10-х (Россия, как мы уже неоднократно писали, по ряду моментов активно косплеит именно это время и место). АТОшники. Тоже было много разговоров вида "ща они вернутся с войны, наведут порядок в стране и разберутся с олигархами". Ну как, навели? Нет. Потолком всей их политико-экономической активности стало открытие сети кафешек "PizzaVeterano". Позже её основателя пристрелили в Мариуполе.

3. Россия 2000-х. Ветераны чеченских войн. Дадим слово современникам:

Константин Крылов, реалии 2004-го года:

"Те же кавказцы не так просто зал*паются. Их агрессивность, их готовность и умение мочить русских - это не просто "выражение эмоций" (хотя и это тоже), а основа национальной бизнес-стратегии. Например, обычной практикой является скупка с/х сырья у русских крестьян "чёрными" "оптовиками", по бросовым ценам - поскольку не продавший может пожалеть о своей несговорчивости. То же самое касается и всех остальных "чёрных" бизнесов: в их основании всегда лежит насилие или угроза насилия. Каждый избитый, искалеченный, униженный русский - это ещё и несколько десятков насмерть перепуганных русских людей: начиная с его семьи и кончая друзьями и знакомыми. Каждый из этих напуганных распространяет ужас дальше и т.д. В результате достигается кумулятивный эффект: я ещё помню, какой ужас наводило на мелких бизнесменов одно только слово "чеченец". Немотивированность агрессии тоже полезна: репутация кавказцев как жестоких и опасных людей (а, следовательно, и уважение к ним) только укрепляется. "Они такие... было б за что, вообще бы убили, наверное.

Сейчас за спиной каждого кавказца и среднеазиата с ножичком стоит выстроенная система власти - начиная с тотально купленных чиновников и кончая студентами в юридических и финансовых вузах, капитанами милиции и т.п. Они не просто "борзеют": нет, они строят своё будущее. Строят последовательно и целеустремлённо. Начиная с голого насилия, они не отказываются от него, но конвертируют полученные насилием дивиденды в другие виды капитала - денежного, властного, символического".

https://krylov.cc/prnt.php?id=3068&c=p

Дмитрий "Гоблин" Пучков, реалии 2010-го года:

"Только в Москве в настоящее время проживает больше миллиона азербайджанцев, которым независимость от Москвы уютнее переживать в Москве. Образовались гигантские диаспоры, внутри которых, как и во всех остальных социальных группах российского общества, буйным цветом цветут коррупция, мздоимство, воровство и этнический бандитизм.

Когда пышущие ненавистью этнические группировки начнут захватывать руководящие должности на самом верху, расставлять по всем важнейшим постам своих братьёв, дядьёв, сватьёв. Когда без взятки в милицию можно будет вообще не соваться ни по какому вопросу - в строгом соответствии с нравами родного кишлака. Когда в ближайшем околотке тебя будут плохо понимать по-русски. Когда наоборот - на службу перестанут брать славян, потому что они там никому не нужны, ибо не родственники. Вот тогда рассказы про жуткие этнические группировки евреев, заполонивших всё на свете, покажутся невинными проделками весёлой детворы".

https://t.me/russkiegramoty/19850

Что-то в этих (и во всех других) летописях нет ни единого упоминания о ветеранах и о том, как они наводили порядок. "Сотни тысяч ветеранов Чеченской войны ходили по улицам русских городов кто в штатском, кто в милицейской форме, и реагировали "как на войне" - это фантазия, городская легенда, не более. Не в последнюю очередь основанная как раз на известной сцене (https://t.me/russkiegramoty/28213) из "Брата", прекрасно отражавшей массовый запрос русского народа.

Зато в это самое время случились Кондопога (https://t.me/russkiegramoty/27539) и Манежка (https://t.me/russkiegramoty/14655).

В одном случае оборзевших в край тожероссиян - убийц и вымогателей, выгнали из города его жители, причём о каком-то заметном участии в этом русском бунте ветеранских организаций ничего не известно.

Во втором потерявших всякие берега братух-борцух жёстко поставили на место футбольные фанаты. После чего, так уж совпало, любой правый русский движ начали прессовать, а 282-я как раз и приобрела дурную славу "русской" статьи.

Вот такая суровая действительность. С надеждой вида "скоро, скоро вернутся мужики из окопов" она не коррелирует примерно никак. Ветераны СВО, получающие штрафы за "дискредитацию армии", как бы намекают. Нижегородского нацбола Рамазана Сулейманова, вернувшегося из зоны СВО (был добровольцем), оштрафовали по статье о дискредитации армии.

Ликвидировать этнопреступность, выжечь калёным железом все эти рассадники ваххабизма, обнулить диаспоры и загнать в стойло всех привилегированных, упивающихся своей вседозволенностью тожероссиян может только государство, власть. При наличии соответствующей политической воли и реального административного и силового ресурса.

Но чаще у нас: то в форме в гостиницы и в кафе не пускают, то грабят, а то и просто забивают...

А больше никто, никак и ни при каких обстоятельствах. Но у нас свободная страна - надеятся на что-то/кого-то ещё, в том числе и на ветеранов, никто не запрещает.

https://t.me/russkiegramoty/28523