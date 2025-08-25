Древняя медицина. Примеры из истории

Древняя медицина – удивительный путь, который люди проделали в поисках здоровья, долголетия и вечной жизни. С древних времен человечество искало пути лечения болезней, которые часто считались карой за прегрешения.

Они усиленно работали над созданием лекарств от своих недугов, и нередко результаты оказывались вполне успешными, поэтому современной медицине есть, что позаимствовать у этих проверенных временем древних рецептов, используя и создавая на их основе новые лекарства.

Бальзам для глаз

В 2015 ученые опробовали англосаксонский метод лечения инфекций глаз, известный еще с девятого века. Они были поражены эффективностью воздействия древнего бальзама. Он состоял из лука, чеснока, вина и коровьей желчи. Исследователями было обнаружено, что древний бальзам убивает до 90% процентов культур стафилококка.

Состав бальзама, который был обнаружен в древнем манускрипте «лекарственная книга Бальда», возможно, станет ключом в борьбе с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Исследователи полагают, что англосаксы практиковали нечто подобное научному методу с акцентом на наблюдения и эксперименты. Ученые были поражены тем, что люди детально изучали инфекции задолго до открытия микроорганизмов.

Фармацевтический завод

В 2013-2015 гг. при раскопках в Турции археологи обнаружили на сравнительно небольшой площади 700 маленьких бутылочек, пестиков, ступок и большую плиту. Анализ остатков из бутылочек показал, что они содержат метинол и фенантрен, являющиеся соответственно антидепрессантом и сердечным лекарством.

Они были найдены при раскопках древнего города Бафонея возле озера Кючюкчекмедже. Оба этих препарата были получены из растений, произрастающих в этих местах.

Лечебные семена белены

В 2015 во время раскопок в турецком городе Каман археологи обнаружили доказательства того, что семена белены с древних времен использовались в лечебных целях. Стало известно, что эти семена содержат ядовитый атропин и скополамин - растительные алкалоиды. Более сотни обугленных семян было обнаружено в старом очаге вместе с остатками навоза, вероятно, окуренные.

Расположенный в 100 километрах к югу от Анкары город Каман пережил бронзовый, железный века и османскую оккупацию. Найденные семена относятся к османскому периоду между 15-м и 17-й веком. Османы называли белену Бэй и использовали ее для лечения зубной и ушной болях, раздражения глаз и других болезней.

Лечение трихиазиса

Датским египтологам недавно удалось перевести 3500-летний египетский папирус, в котором описывалось древнее средство от трихиазиса (вросшие ресницы). В состав этой лечебной смеси входило: бычий жир, кровь летучих мышей, кровь осла, сердце и экскременты ящерицы, глиняный порошок, грудное молоко кормящей женщины и капельки меда. Лекарственные ингредиенты и их количества записаны красными чернилами, а способы применения - черным.

Лечение малярии

В 2015 году китайский химик Ту Юю получил Нобелевскую премию за свой метод лечения малярии. Анализируя древние рецепты, он определил, что активным веществом в полыни является антибиотик артемизинин.

Исследователи теперь полагают, что возможно, это вещество будет эффективно и против туберкулеза, поскольку оно способно блокировать защитный механизм, используемый его бактериями.

Средство от похмелья

В уникальной тысячелетней арабской книге Китаб аль-табих содержится около 600 кулинарных и лечебных рецептов. Один из рецептов вызывает особый интерес. Это чрезвычайно эффективное средство от похмелья. В рецепте рекомендуется после ночных возлияний употребить блюдо «кишкия» - рагу из мяса, нута и овощей, с обязательным компонентом «кишк», который готовится на основе молока, сыворотки и йогурта. Некоторые утверждают, что кишкия снимает ощущение «избыточного жара» в желудке и голове.

Золотой корень

Золотой корень или Родиола розовая в течение многих тысячелетий применялось в лечебных целях. Жители Сибири считали, что чай из золотого корня даёт долголетие. Викинги употребляли золотой корень для повышения выносливости и силы. Монгольские врачи считали золотой корень лекарством от серьезных болезней - рака и туберкулёза. В центрально - азиатских странах золотой корень считается лучшим лекарством при гриппе и простудных заболеваниях.

Согласно последним исследованиям Золотой корень хорошо снимает депрессию и усталость. И хотя его эффективность ниже чем у обычных антидепрессантов, но зато меньше и побочных эффектов. Название «Золотой корень» растение получило по корневищу, которое имеет цвет бронзы или старой позолоты с перламутровым блеском, на срезе пахнет розой.

Лечение паралича и эпилепси

Итальянскими исследователями был обнаружен череп жителя 15-го века, в котором насчитали 16 таинственных ровных отверстий разного размера и глубины. Предполагается, что отверстия в черепе сверлили с помощью специального инструмента для получения костной муки. Считалось, что порошок из такой муки, растворенный в воде, может исцелять болезни мозга, такие как параличи, эпилепсия и инсульт.

Особенно ценилась костная мука, полученная из черепных костей святых или жертв насильственной смерти. Известно, что в 1480 году после османской осады города Отранто, длящейся 15 дней, жителей, оставшихся в живых, насильно заставляли принимать ислам, в противном случае им отрубали головы. А найденный череп принадлежал как раз одному из жителей этого города. Три сотни лет спустя их причислили к лику блаженных.

Папирусы из храма Рамессеум

В 1991 египетские и французские археологи в храме Рамессеум (храм фараона Рамсеса II) обнаружили серию медицинские папирусов начала 18-го века до н.э., в которых сохранились бесценные медицинские знания того времени. В них детально описана анатомия человека, известные заболевания и методы лечения.

В папирусе описана вулканическая пыль, возможно, с острова Санторини и способы лечения ожогов с ее помощью. Описаны в нем также лекарственные свойства марихуаны. Другой папирус описывает проблемы, связанные с женской анатомией, а также процесс родов, уход за новорожденными и способы предупреждения беременности.

Лечение рака поджелудочной железы

В течение тысячелетий китайцы применяли кору амурского пробкового дерево для лечения многих заболеваний. В 2014 году исследователи пришли к выводу, что кора может быть эффективна в лечении таких коварных болезней, как рак поджелудочной железы.

Препараты на основе коры пробкового дерева способны блокировать проводящие пути развития болезни и замедлять процесс рубцевания. А это очень важно для лечения, поскольку фиброзная ткань, образующаяся вокруг очагов размножения вируса, препятствует и даже делает невозможным поступление лекарств в пораженные клетки. Рак поджелудочной железы особо опасен из-за сложностей его диагностики, агрессивного поведения и устойчивости к стандартному лечению.

Лечение в Египте

Лечение в Древнем Египте было смесью магии и терапии. Из больного изгоняли «демонов», которые, по мнению египтян, вызывали болезнь. Египтяне по симптомам определяли, какой именно демон засел в теле больного, после чего демона нужно было прогнать заклинаниями и лекарствами.

Археологи обнаружили множество, вселяющих ужас, древних хирургических инструментов: ножи, крюки, сверла, щипцы, весы, ложки, пилы и вазы с ладаном. Египтяне смело проводили разнообразные операции, а кровотечение они останавливали сырым мясом. Больные зубы египтяне не лечили, а удаляли, используя в качестве обезболивающего средства опиум.

Древние египетские врачи, для того что бы распознать какая женщина сможет родить, а какая нет, делали следующие: брали растение «бедедука» растирали и смешивали с грудным молоком кормящей матери и давали проглотить женщинам. Если это вызывало рвоту у женщины - она сможет рожать, если её вспучит — никогда не сможет родить.

В древнем Египте в основе многих лекарств содержался навоз и части различных животных. Больных лечили мазями, пластырями, примочками, микстурами, клизмами. Мазали серой, сурьмой, железом, свинцом, глиной, растительными маслами. Из приятных «лекарств» больным давался снотворный мак, пиво, молоко и мед.

p.s. Что это за «бедедука» такая? Я не нашел в интернете ничего об этом растении. Странно, рецептов одних и тех же, как им пользоваться, полно, а описания самого растения нет.

Лечение в Греции

В древней Греции врач Гиппократ придумал теорию четырех жидкостей, которые текут в организме человека, оказывая влияние на его темперамент и здоровье. Четыре жидкости: кровь, флегма (слизь), желтая желчь и черная желчь. У здорового человека они находятся в балансе, но если баланс нарушится, то начинают возникать различные заболевания.

Лечение врача Гиппократа заключалось в том, чтобы удалить избыток одной из жидкостей: кровопусканием, рвотными и слабительными средствами. Интересно, что эта теория жила и развивалась в Средние века и Новое время, составив основу европейской медицины на более чем 2000 лет. К концу XIX века древнегреческие врачи перестали активно заниматься кровопусканиями, а также прописывать рвотные и слабительные препараты от всевозможных недугов.

Медицинские заблуждения Гиппократа были живы вплоть до открытий Луи Пастера, Роберта Коха и других ученых, пока они не доказали, что болезни вызываются не дисбалансом четырех жидкостей, а микроорганизмами, в частности, бактериями.

Древнегреческие врачи внесли огромный вклад в хирургию. Они были очень любознательны и не боялись вскрывать тела ради науки. Первые учителя медицины Герофил и Эразистрат вскрывали тела заключенных и пока те еще дышали изучали внутренние органы тел, их расположение, цвет, форму, размер, устройство и т.д.

Для лечения переломов и вывихов греческие врачи использовали специальное ложе для тракции. Поврежденные части тела закрепляли лебедками, после чего больного растягивали. Это изобретение вошло в историю как «скамья Гиппократа», именно оно послужило прообразом для дыбы, орудия пыток, на котором жертву растягивали до разрывов суставов и связок.

Лечение в Индии

Индийские врачи занимались изучением окружающей природы и применяли свои знания для облегчения человеческих страданий. Индийские хирурги умело извлекали мочевые камни и катаракты. Они делали прокол грудной клетки и другие сложные операции. При переломах накладывали повязки, а кровотечения они останавливали прижиганиями. Именно тогда зародились первые пластические операции.

