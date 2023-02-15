Война СССР с Китаем за остров Даманский

Инженер-путеец Станислав Даманский погиб в этих местах во время бури, переправляясь на лодке через Уссури. В конце 1960-х годов остров относился к Пожарскому району Приморского края, граничившему с китайской провинцией Хэйлунцзян.

Эти события родились не в один день и даже не в один год.

У них давние корни, накапливавшиеся столетиями. На государственной границе, как в зеркале, отражались напряженные отношения между соседними государствами. Начиная с 1963 года, пограничники, охранявшие границу с Китаем, чувствовали, наблюдали и на себе испытывали рост негативных изменений на этом участке. Лишь в памяти остались события недавних лет, когда китайские рыбаки при встрече на реке Уссури традиционно приветственно улыбались, махали дружественно руками и произносили неизменные слова приветствия – дружба, шанго. А теперь при встрече виновато отворачивались, прятали лица, тревожно и напряженно молчали, а в 1966 году уже нахально лезли в наши территориальные воды, плевали смачно в нашу сторону. Напряжение на границе нарастало.

Историческая справка:

«Прохождение российско-китайской границы устанавливалось многими правовыми актами: Нерчинским договором 1689 года, Буринским и Кяхтинским трактатами 1727 года, Айгунским договором 1858 года, Пекинским трактатом 1860 года, Договорным актом 1911 года.

В соответствии с общепринятой практикой границы на реках проводятся по главному фарватеру. Однако пользуясь слабостью дореволюционного Китая, царское правительство России сумело провести границу на реке Уссури по урезу воды вдоль китайского берега. Таким образом, вся река и находившиеся на ней острова оказались российскими.

Эта очевидная несправедливость сохранялась после Октябрьской революции 1917 года и образования Китайской Народной Республики в 1949 году, однако никак не влияла на советско-китайские отношения. И лишь в конце 50-х годов, когда между руководством КПСС и КПК возникли разногласия, обстановка на границе стала постоянно обостряться.

Советское руководство с пониманием относилось к желанию китайцев провести новую границу по рекам и, даже, было готово к передаче КНР ряда земель. Однако эта готовность исчезла, как только разгорелся идеологический, а затем и межгосударственный конфликт. Дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами привело, в конце концов, к открытому вооружённому противостоянию на острове Даманском.

… Событиям 2 и 15 марта 1969 года на острове Даманский предшествовали многочисленные провокации китайцев по самовольному захвату советских островов на реке Уссури (начиная с 1965 года). При этом советские пограничники всегда чётко придерживались установленной линии поведения: провокаторы выдворялись с советской территории, оружие пограничниками не применялось.»

Предыстория конфликта

С 1954 года в китайских газетах появились статьи о том, что пограничные отношения с СССР не до конца урегулированы. В 1954 году государственное издательство выпустило книгу «Краткая история современного Китая», где на карте были обозначены «китайские территории, захваченные империалистами в период с 1840 до 1919 г.» В состав Китая, согласно этой карте, входили Южная и Юго-Восточная Азия целиком, Андаманские острова, архипелаг Сулу, МНР, часть Киргизской и Казахской ССР, Корейский полуостров полностью, Приамурье и Уссурийский край. В 1960 г. начинаются первые провокации на границе с СССР, а в 1964 году Мао произносит свою знаменитую речь, где звучат такие слова:

«Примерно сто лет назад район к востоку от Байкала стал территорией России, и с тех пор Владивосток, Хабаровск, Камчатка и другие пункты являются территорией Советского Союза. Мы еще не предъявляли счета по этому реестру».

Провокация на Уссури 1969 г.:

https://www.y outube.com/watch?v=iFrBXjhYB6M

Вплотную придвинули ситуацию к боевым действиям на границе политические и идеологические разногласия между КПК и КПСС, перешедшие вскоре в межгосударственные. Территориальные притязания Китая послужили поводом для провокаций и вооруженных столкновений 2 и 15 марта 1969 года, которые должны были развести окончательно СССР и Китай по разные стороны исторических баррикад. Китайцы просто вовремя реанимировали нерешенные ранее пограничные проблемы и умело их использовали в идеологической и политической борьбе с Советским Союзом. Беспрецедентная по тем временам антироссийская агитация, жесточайший военно-политический режим в период культурной революции в Китае завершили формирование в сознании китайского обывателя образа его главного врага и виновника всех бед. Даманский китайская листовка Даманский китайцы

Бои на Даманском в 1969 году были крупнейшими боевыми действиями со времен Великой Отечественной войны, которые вели наши войска, отстаивая свою территорию. Мы в том столкновении одержали верх. Однако, чрезвычайно высокой ценой. И цена эта была платой за недостаточно продуманные шаги тогдашнего высшего политического руководства страны в урегулировании проблемы разногласий по территориальным спорам. В итоге проблему пришлось решать силовым методом солдатам и офицерам. Цена эта стала платой и за нерешительные действия высшего военного руководства. В результате и пограничники, и армия, об участии которой в событиях 44 года назад не было сказано ни слова, понесли потери, без которых можно было обойтись.

В боях, защищая рубежи Приморья, участвовало свыше трёхсот воинов-кузбассовцев. Страна восхищалась героическими подвигами даманцев. В один ряд с героями-пограничниками Брестской крепости: Андреем Кижеватовым, Алексеем Лопатиным и Виктором Усовым – встали новые герои из 57-го пограничного отряда: Демократ Леонов, Иван Стрельников, Виталий Бубенин, пограничник-кузбассовец Юрий Бабанский. Высокого звания Героя был также удостоен (посмертно) Владимир Орехов – старший сержант 135-ой мотострелковой дивизии. 49 пограничников и 9 военнослужащих 135-ой мотострелковой дивизии пали смертью храбрых, отстаивая честь и независимость нашей Родины, 94 было ранено. Сложили головы на Даманском 11 пограничников-кузбассовцев: тисульчанин Виктор Ермолюк, анжеро-судженец Алексей Змеев, тайгинцы Владимир Изотов и Сергей Нечай, топкинец Виктор Соляник, кемеровчане Николай Дергач, Вячеслав Исаков, Александр Пасюта, Геннадий Овчинников, юргинцы Геннадий Давыденко и Виктор Егупов.

Хроника событий

2 марта

1-го марта 1969 года, пользуясь ухудшением погоды (позёмкой со снегопадом), как прикрытием, на китайском берегу сосредоточилась группировка солдат НОАК численностью до пехотного батальона, две миномётные и одна артиллеристская батарея.

В ночь на 2-е марта около 300 человек скрытно перешли протоку Уссури и заняли позиции на западном высоком берегу острова Даманский.

С наблюдательного поста, находящегося на расстоянии 800 метров от острова, эти действия сопредельной стороны замечены не были… К 10.40 группа китайцев из 18 человек вышла на восточный берег Даманского. (Как позже определилось, она имела задачу вывести наряд пограничников к засаде у западного берега).

А другая группа в 30 человек расположилась в центре протоки приманивая к себе тех, кто пойдёт к ним по речному льду под стволы изготовленных к расстрелу автоматов… От китайских пуль погибла вся группа старшего лейтенанта Ивана Стрельникова в составе: Николая Буйневича, Анатолия Денисенко, Владимира Изотова, Николая Петрова и Александра Шестакова… Имя седьмого участника группы точно не установлено…

Уже погибшему Стрельникову китайцы выкололи глаза. Ему было тогда всего лишь 29 лет. Отправив группу сержанта Рабовича (13 чел.) преследовать пограничников поста ГУНСЫ (18 человек) по берегу острова, старший лейтенант Стрельников повёл свой маленький отряд из 7 человек вдоль южного края Даманского к группе нарушителей, что стояла на льду протоки… Как впоследствии определила медкомиссия, очереди прошили нижние части тел и раненых добили штыками, кинжалами, выстрелами в упор с расстояния 1-2 метра…Уже погибшему Стрельникову китайцы выкололи глаза. Ему было тогда всего лишь 29 лет.Отправив группу сержанта Рабовича (13 чел.) преследовать пограничников поста ГУНСЫ (18 человек) по берегу острова, старший лейтенант Стрельников повёл свой маленький отряд из 7 человек вдоль южного края Даманского к группе нарушителей, что стояла на льду протоки…

Офицер выразил решительный протест командиру китайского поста, потребовав от него немедленно покинуть территорию Советского Союза!

Стрельников был уверен в своей правоте и в надёжности товарищей — справа по берегу его прикрывал отряд Рабовича, сзади на берег Уссури выезжала машина с командой из 12 бойцов младшего сержанта Бабанского… Китайцы лютовали. Они захватили в плен ефрейтора Павла Акулова и долго мучили его. В апреле этого же года его тело они сбросили с вертолёта на советскую территорию. На Павле насчитали 28 штыковых ударов, все его волосы были выдернуты, а оставшиеся кое-где клочки были седыми. Расстреляв группу Стрельникова и добивая группу Рабовича, китайцы неожиданно для себя получили отпор.

Это группа младшего сержанта Бабанского в количестве 12 бойцов заняла оборону и начала разить провокаторов сначала короткими очередями, а затем — меткими одиночными выстрелами (сказывалась нехватка боеприпасов).

К тому же, с севера по льду Уссури от ПЗ N21 «Кулебякины сопки» на помощь соседям уже во всю мчался БТР с 23-мя бойцами. В 11.30 группа Бубенина (22 чел. без водителя) под прикрытием восточного берега (примерно в 300 метрах севернее оттого места, где сражалась поредевшая группа Бабанского) покинула БТР, развернулась цепью и начала движение в сторону затухающей стрельбы. Углубившись на 50 метров, увидели взвод китайских солдат, что бежали навстречу. Пограничники залегли и открыли огонь на поражение.

С вала западного берега острова пограничников накрыл шквал пулемётных и автоматных очередей. Начали бить миномёты.

Против 22-х пограничников было две роты китайских солдат! Соотношение плотности огня и людей более чем 1:10. Пограничникам в то время полагалось иметь лишь по 50 патронов, китайцы имели по 180 и несколько гранат. Их прикрывали ротные пулемёты и батареи.

Бубенин приказал своим бойцам рассредоточиться, окопаться и беречь патроны. Оставив на острове группу во главе с мл. сержантом Каныгиным, Бубенин и 4 пограничника на БТРе двинулись вокруг острова, заходя в тыл китайской засады. Ст. лейтенант Бубенин встал к крупнокалиберному пулемету, а его подчиненные вели огонь по китайцам через бойницы по обоим флангам. Несмотря на многократное превосходство в живой силе, китайцы попали в крайне неприятное положение: с острова их обстреливали группы Бабанского и Каныгина, а с тыла — маневрирующий БТР Бубенина. Своевременная помощь Бубенина спасла группу Бабанского от уничтожения. Когда атака нахрапом у китайцев не получилась, они отступили за вал западного берега и усилили миномётный огонь по позициям пограничников, нанося им потери. Сам командир был ранен и контужен, но управления боем не утратил.

Понимая, что пассивное выжидание положение не спасает, он принимает решение выйти противнику в тыл.

Примерно в это же время на косу, что расположена у советского берега, напротив острова, к БТРу заставы №2, жители села Нижне-Михайловка однофамильцы Авдеевы на лошадях и санях доставили станковый гранатомет и боеприпасы. Вместе с ними прибежали несколько пограничников из резерва заставы Стрельникова. Берег начал поддерживать своих на острове. Манёвр Бубенина был полной неожиданностью для китайцев, которые начали переправлять со своего берега одну из двух пехотных рот, что находились во втором эшелоне. 150 солдат шли для усиления поредевшей группировки на острове.

Вот как описывает в своих воспоминаниях этот эпизод В. Бубенин:

«Плотная масса китайцев, спрыгнув с крутого берега, устремилась на остров через протоку. Расстояние до них — до 200 метров. Я открыл огонь с обоих пулеметов на поражение. Наше появление у китайцев в тылу оказалось для них настолько неожиданным, что бегущая толпа резко замедлила бег и остановилась, будто наткнулась на бетонную стену. Они были в полной растерянности. Даже огонь вначале не вели. Расстояние между нами быстро сокращалось. Подключились к стрельбе и автоматчики. Китайцы падали, как подкошенные, многие повернули и бросились на свой берег. Они карабкались на него, но, сраженные, сползали вниз… В какой-то момент они оказались настолько близко, что мы их расстреливали в упор, били бортом и давили колесами.»

Китайцы ударили по машине Бубенина из пулемётов и гранатомётами. Спешно подкатили на прямую наводку несколько орудий. Один снаряд разорвался в моторном отделении. Правый двигатель заглох. Второй снаряд попал в башню и разбил пулеметы. Все пограничники получили ранения. Шесть скатов из восьми были пробиты. Но водитель Аркадий Шамов сумел увести повреждённый БТР за южную оконечность острова и дотянуть до нашего берега.

Со стороны первой заставы по реке примчался ГАЗ-69. Перед его передними колесами пулеметные очереди вспарывали снег. Трассирующие пули роем пролетали над головами солдат. С косы дали отмашку и машина свернула от острова в сторону протоки. Это прибыл резерв под командованием старшины заставы №1 с-та Павла Сикушенко. Они привезли весь носимый и большую часть возимого боекомплекта заставы. Бубенин приказал старшине Сикушенко взять десять человек, оружие, все боеприпасы и загрузиться в БТР заставы Стрельникова, который был на ходу. Сам сел к башенному пулемёту и велел водителю Павлу Ковалёву держать курс на остров:

«Дальше покажу. Вперёд!»

Как только выехали на лёд, китайцы открыли огонь из орудий и гранатометов. БТР сильно тряхнуло. Подбили левое переднее колесо. Но машина двигалась и вскоре достигла острова. Бубенин уже знал, где китайцы заняли оборону, и решил ударить им во фланг.

Под прикрытием восточного берега БТР достиг северной оконечности острова, по протоке вошёл в залив, который глубоко врезался в остров с севера и доходил до самого вала, занятого солдатами НОАК.

Те заметили этот манёвр лишь, когда БТР на полном ходу вошёл в их оборону. За считанные минуты был расстрелян командный пункт батальона. Лишившись управления, китайцы стали покидать позиции. СХЕМА событий (2 марта 1969 года) по состоянию на 12 часов 45 минут.

Расстреляв боезапас, БТР Бубонина отошел на лёд между островом и советским берегом. Остановились, чтобы принять на борт двух раненых из группы Каныгина. Китайцы тут же сосредоточили по машине минометный огонь, и она была подбита.

«Обходя остров уже с нашей стороны, мы заметили двух раненых — Николая Пузырева и Анатолия Анипера. Пузырев поднял руку, призывая на помощь. Подъехали, чтобы прикрыть раненых броней. Открыв левый десантный люк, сержант Сикушенко с двумя солдатами на ходу подняли Анатолия Анипера, но сами заскочить, назад не успели. Китайцы открыли плотный огонь из орудий и ручных гранатометов. Один снаряд попал в правый борт и разорвался внутри…

Сержант В. Ермолюк занял позицию и открыл огонь через бойницу, но вновь артиллерийский снаряд ударил в правый борт, и пробив броню, смертельно ранил Виктора. Взрывной волной, многочисленными осколками были поражены почти все, кто находился внутри.»

(из воспоминаний В. Д. Бубенино) СХЕМА событий (2 марта 1969 года) по состоянию на 13 часов 10-25 минут

После того, как группа Бубенина покинула подбитый БТР, китайцы вновь обрушили на неё минометный огонь. И группа, подняв раненых, ушла под защиту высокого берега к северной части острова.

Группа Бабанского, получив боеприпасы, какое-то время находилась на косе и вела оттуда огонь. Когда на льду Уссури подбили БТР Бубенина и китайцы стали отходить с острова (их КП на острове был уничтожен Бубениным, исходный сценарий провокации провалился), группа Бубенина и пограничники 1-й заставы выдвинулись на остров.

В это время к месту боя подошли резерв 2-й заставы (16 человек), и, совершив более чем 30 километровый марш, резерв 3-й заставы. Китайцы были выбиты с острова и бой практически прекратился.

Жители села Нижне-Михайловка Авдеевы на санных повозках вывозили на 2-ю погранзаставу раненых, спасали от обморожения. СПИСОК ПОГРАНИЧНИКОВ ПЗ №2 «Нижне-Михайловка», погибших в бою за остров Даманский 2 марта 1969 года

— ст. лейтенант Стрельников Иван Иванович

— ст. лейтенант Буйневич Николай Михайлович

— сержант Дергач Николай Тимофеевич

— сержант Рабович Владимир Никитич

— младший сержант Лобода Михаил Андреевич

— младший сержант Колодкин Николай Иванович

— ефрейтор Давыденко Геннадий Михайлович

— ефрейтор Михайлов Евгений Константинович

— ефрейтор Акулов Павел Андреевич — раненным взят в плен и замучен под пытками

— рядовой Денисенко Анатолий Григорьевич

— рядовой Данилин Владимир Николаевич

— рядовой Егупов Виктор Иванович

— рядовой Золотарев Валентин Григорьевич

— рядовой Исаков Вячеслав Петрович

— рядовой Каменчук Григорий Александрович

— рядовой Киселев Гавриил Георгиевич

— рядовой Кузнецев Алексей Нифантьевич

— рядовой Нечай Сергей Алексеевич

— рядовой Овчинников Геннадий Сергеевич

— рядовой Пасюта Александр Иванович

— рядовой Петров Николай Николаевич

— рядовой Шестаков Александр Федорович

— рядовой Шушарин Владимир Михайлович

СПИСОК ПОГРАНИЧНИКОВ ПЗ №1 «Кулебякины Сопки», погибших в бою за остров Даманский 2 марта 1969 года

— сержант Ермолюк Виктор Михайлович

— ефрейтор Коржуков Виктор Харитонович

— рядовой Ветрич Иван Романович

— рядовой Гаврилов Виктор Илларионович

— рядовой Змеев Алексей Петрович

— рядовой Изотов Владимир Алексеевич

— рядовой Ионин Александр Филимонович

— рядовой Сырцев Алексей Николаевич

— рядовой Насретдинов Исламгали Султангалеевич

3 — 14 марта

3 марта 1969 года на погранзаставе № 2 «Нижне-Михайловка» были собраны тела погибших пограничников. Комиссия военной судмедэкспертизы начала кропотливую работу по их опознанию и установлению причин смерти. Выяснилось, что 19 бойцов из 31 погибших имели следы добивания выстрелами в упор, ударами колюще-режущими предметами и ударами прикладов. Нижне-Михайловка готовилась оплакивать погибших. В нескольких метрах от казармы стали копать братскую могилу. Мерзлая земля не хотела поддаваться. 6 марта в огромную братскую могилу опустили 20 гробов. 7-го марта в городе Иллан (ныне Дальнереченск) Приморского края были преданы земле тела погибших офицеров пограничников — командира ПЗ № 2 «Нижне-Михайловка» старшего лейтенанта Ивана Ивановича Стрельникова и оперуполномоченного особым отделом в/ч 2488 Нижне-Михайловка старшего лейтенанта Николая Михайловича Буйневича…

Еще девять пограничников из группы старшего лейтенанта Виталия Бубенина, погибших 2-го марта в бою за остров Даманский были захоронены в братской могиле на погранзаставе №1 «Кулебякины Сопки». СХЕМА событий (14 марта 1969 года) по состоянию на 15 часов

14 марта в 11.15 посты наблюдения заметили выдвижение группы вооруженных китайцев в сторону острова Даманский.

Пулеметным огнем пограничные наряды отогнали нарушителей, о чем начальник 57-го ПО п-к Леонов сообщил в округ…

Около 15.00 Леонов получил приказ: пограничные наряды с острова убрать! Пограничники отошли с Даманского.

Сразу же на сопредельной стороне началось оживление. Китайцы мелкими группами по 10-15 человек начали перебежками выдвигаться на остров, другие стали занимать боевые позиции напротив острова, на китайском берегу Уссури. СХЕМА событий (14 марта 1969 года) по состоянию на 16 часов

Выполняя приказ п-ка Леонова, мотоманёвренная группа из 8-ми БТРов под командование Яншина развернулись в боевой порядок и начала выдвигаться в сторону низкого берега Даманского, демонстрируя намерение «проутюжить» остров с севера на юг.

Китайцы моментально отошли на свой берег.

БТРы вернулись на исходные позиции в район косы у острова Даманский.

«… Мы отбили остров 2 марта, окопались и там постоянно сидели… Но 14 марта поступила команда остров оставить.

Я спрашивал у Демократа:

«Кто дал команду?»

«Из округа…»

Кто конкретно не уточнял… Мы ушли, а китайцы заняли остров, и нам вновь пришлось его отбивать… Не могу утверждать насчет преднамеренности, хотя со здравым смыслом здесь не все как-то вяжется…

Вечером 14-го, Леонов получил из округа распоряжение снова занять остров.

Идти было не так просто. Ведь у солдат в памяти крепко засело, что Стрельников и группа Рабовича 2-го марта напоролись на засаду. Вдруг и их ожидает такая же участь? Остров же 14-го полдня был «бесхозным»… Не дай бог кому-то оказаться в таком положении, в каком оказались тогда мои подчиненные!..

Перед выходом построились. Леонов сказал речь, поставил задачу. Я тоже вставил слово.

«Солдаты, — говорил, — мы на своей земле и умрем, но не отдадим ее никому!».

Вроде все правильно сказали. Патриотично, красиво. После таких слов только «ура» и в атаку. А мы смотрим — солдаты все как оцепенели, напряглись. Кого тронь — взорвется. Только тут до нас дошло, в чем дело, — синдром засады. Засады, которую китайцы устроили нашим на острове 2 марта.

Что делать? Как снять этот страх? И тут вспомнилось. Перед этим я заехал на почту и прихватил пару мешков писем, их тогда слали защитникам границы вагонами. По дороге кое что посмотрел, и попалась на глаза одна забавная телеграмма:

«Остров Даманский. Погранзастава Стрельникова. Гордимся вашим подвигом. Скорбим по погибшим. Стойте мужественно. Ждем вас в гости. Сотрудники треста ресторанов города Сочи».

Солдаты заржали как кони, когда я им прочитал это перед строем. Они просто, как сейчас говорят, потащились. Мы следили за каждым шагом солдата, чтобы ни капли спиртного в рот не взял. А тут — сам начальник политотдела в ресторан как бы приглашает!

«А что, товарищ подполковник, можно бы и съездить!».

«Да, — принял я игру, — вот закончится драка, и поедем всей маневренной группой во главе с вашим командиром Яншиным.»

И тут строй снова грохнул смехом. После этой «политбеседы» — в БТРы и пошли…»

(из воспоминаний замполита 57-го ПО подполковника А. Д. Константинова)

15 марта

СХЕМА событий по состоянию в ночь 14 на 15 марта 1969 года

В ночь с 14 на 15 марта на остров вышла группа Яншина в составе 45 пограничников и 4-х БТР-60ПБ.

На косе у нашего берега остался резерв Иманского ПО из 80 бойцов и 7 БТРов. СХЕМА событий (15 марта 1969 года) по состоянию с 9 часов 55 минут до 11 часов.

В 9.55 китайцы открыли по острову огонь из всех стволов артиллерии и миномётов.

В атаку на остров двинулись три роты солдат НОАК.

Через час обороняющиеся сообщили о нехватке боеприпасов и просили подавить артиллерийский огонь противника.

Полковник Леонов доложил вышестоящему начальству о превосходящих силах противника и необходимости использовать артиллерию, но безрезультатно. СХЕМА событий (15 марта 1969 года) по состоянию с 9 часов до 11 часов 30 минут

Наиболее боеспособная рота НОАК, высадившаяся на южной оконечности острова с большим количеством пулеметов и гранатометов, развернула активное наступление на север…

Этому способствовало десятикратное превосходство китайцев.

К 11.30 обороняющиеся с боями отошли к северной части острова… СХЕМА событий по состоянию с 11.30 до 12.00 15 марта 1969

http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/archives/11234

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