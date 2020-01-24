Старинный русский город-сказка

В свое время я ставилоа целый блок тем с посещением этого удивительного города, старинного и сказочно прекрасного. С высоты птичьего полета расширяются границы, предоставляются новые возможности. Даже самые обычные равнинные пейзажи способны вскружить голову от восторга.



И очень здорово, что каждый желающий может теперь открыть для себя этот город заново, в новом виде, поднявшись высоко в небо на мотодельтаплане.

Небольшой аэроклуб, предоставляющий такую возможность, расположен прямо на окружной дороге Переславля.

Летом 2014г. фотографу Андрею Горшкову дважды удалось полетать на мотодельтаплане. За суммарные 30 минут полета многое удалось снять. Я не смогла пройти мимо таких прелестных видов с высоты. Вот в таком виде предстает славный город Переславль-Залесский с высоты птичьего полета:

















































































Как всегда все фото представлены в большом разрешении.

https://andreyphoto.livejournal.com/tag/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D...