Территория Героев...(79)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/24764 https://t.me/mod_russia/24774

Доброволец Валяев Сергей Сергей, не дожидаясь повестки, самостоятельно пришёл в военкомат добровольцем. Ни минуты не сомневаясь в правильности решения!

Сейчас находится в госпитале, залечивает тяжелые ранения.

https://zpobeda.ru/sergej-valyaev/

Сержант Алавдинов Мухтар Подразделение, в составе которого действовал сержант Мухтар Алавдинов, выполняло боевую задачу штурму опорного пункта украинских националистов, расположенного в лесополосе.

В результате грамотных и своевременных действий, Алавдинову и его группе удалось прорвать окружение и вывести из наших военнослужащих в безопасное место, где раненым была оказана первая помощь.

Вернувшись на позиции своего подразделения, сержант продолжил оборонять новые рубежи от украинских боевиков.Противник неоднократно, на протяжении нескольких дней, предпринимал попытки отбить занятые нашими военнослужащими позиции.

В ходе одного из оборонительных боев сержант Мухтар Алавдинов получил ранение, но не смотря на это, продолжил сражаться. Только после окончания боя, когда атака националистов была отражена, эвакуировался в госпиталь.

https://zpobeda.ru/muhtar-alavdinov/

Позывной «Иртыш» Мобилизованный военнослужащий с позывным «Иртыш» в прошлом был кадровым военнослужащим. Когда началась спецоперациия, он добровольно заключил контракт и с октября 2022 года командует артиллерийской батареей.

Военнослужащий уже имеет боевой опыт, он участвовал в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. «Иртыш» уверен, что он сможет «свой жизненный и военный опыт совместить с тем опытом, который приобрели здесь ребята».

На счету батареи нашего воина уже множество танков и БМП, а также большое количество взводных опорных пунктов. Парни на месте совершенствую свое мастерство, они уже ушли от большого расхода снарядов «...как правило, первый снаряд идёт пристрелочный, и второй, третий - уже ложится в цель». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24698

Позывной «Игир» Мобилизованный командир танка с позывным «Игир» прибыл защищать Родину из Ростовской области. Танкист излучает уверенность, он говорит, что у него «было полное понимание против кого иду воевать и почему это надо».

«Игир» доволен своей подготовкой. «Обучали нормально, хорошо. Так что особых проблем не было», — поделился танкист.

Служить в его понимании несложно: «выполняй команды командиров и всё будет нормально».

Парни выкладываются по полной и делают «всё возможное и невозможное», чтобы Ростовская область ими гордилась, — говорит командир танка.

Военнослужащий передал привет своей семье, он уверен, что все будет хорошо и просит за него не беспокоиться.

https://t.me/mod_russia/24700

Позывной «Винторез», доброволец Военнослужащий мотострелкового подразделения с позывным «Винторез» родом из Новокузнецка. После начала мобилизации он добровольно прибыл в военный комиссариат по месту жительства.

Вспоминает: «Приехал сюда, всему научили, подготовили хорошо и морально, и физически».

По окончании подготовки вместе с боевыми товарищами «Винторез» отправился в Херсонскую область, где бойцы обучили его всему, что знают сами: «Управлять БМД, как стрелять правильно, как растяжки ставить, окапываться».

Попав в зону боевых действий, военнослужащий понял: «Чему меня обучали - пригодилось все!» Благодаря качественной подготовке сейчас «Винторез» с уверенностью заявляет: «Трудностей никаких нет. От нас требуют - мы выполняем иногда даже чуть больше, чем требуют».

Боец уверен: в скором времени он вернется домой с Победой!

https://t.me/mod_russia/24721

Позывной «Волга» Военнослужащий ВС РФ с позывным «Волга» уже полгода находится в зоне проведения специальной военной операции. После мобилизации боец проходил подготовку на полигонах в родной Волгоградской области. Как отмечает военнослужащий, все полученные в ходе боевой учебы навыки пригодились в бою.

Отдельно «Волга» выразил благодарность ветеранам за помощь и поддержку в нужный момент.

Также военнослужащий передал огромный привет всем волгоградцам: «Привет волгоградцы, земляки… Дорогие родные и близкие, мы скоро вернемся. Всего у нас хватает, всего в достатке. Не хватает только вашего внимания, заботы, — рассказал российский боец. — Все у нас получается, все хорошо, все слаженно. Мы все с боевым настроем. Победа будет за нами!».

https://t.me/mod_russia/24740

Позывной «Кузнец», «Кузя» Мобилизованный танкист из Красноярского края с позывным «Кузнец» после прохождения подготовки в учебном центре был направлен в зону проведения специальной операции. Вспоминая время, проведенное на полигонах, военнослужащий отмечает качество обучения: «Готовились тщательно, с первого дня».

Рассказывая о доме, «Кузнец» делится, что на малой родине его ждут мама, жена, две дочки и сын.

«Бабушка думает, что я в оркестре играю… От нее очень долго скрывали, куда я уехал работать… Догадались показать ей видеозапись, где я играю на гитаре в форме», — смеется российский танкист.

Говоря о жителях освобожденных территорий, «Кузя», как называют его боевые товарищи, делится, что здесь проживает «очень много наших людей», которые поддерживают российских военнослужащих.

«…Стоит пацан семи-восьми лет в шлемофоне, таком же как у меня. И, представляете, он воинское приветствие отдает. Я проезжаю еще два дома, и еще один пацан стоит уже с дедом, и они оба воинское приветствие отдают. Вот такие вещи бывают», — вспоминает военнослужащий.

https://t.me/mod_russia/24756

Позывной «Крылатый» «Мужики, давайте к нам! Чем нас больше, тем нам проще!»

Механик-водитель танка с позывным «Крылатый» выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Он добровольно прибыл в военный комиссариат по месту жительства в Свердловской области. Военнослужащий мотострелкового подразделения был направлен в зону проведения спецоперации после прохождения интенсивной подготовки.

Защита Родины - святая обязанность каждого мужчины, уверен боец. «Убыть за границу - значит предать свою страну, подвести ее в трудную минуту. Она нуждается в каждом», - говорит «Крылатый».

https://t.me/mod_russia/24762

Позывной «Шах» Мобилизованный из города Октябрьский Республики Башкортостан с позывным «Шах» выполняет боевые задачи на Запорожском направлении. Военные сборы «Шах» проходил в Саратовской области, где совершенствовал навыки огневой, медицинской и тактической подготовки.

Перед отправкой в зону специальной военной операции военнослужащий сыграл свадьбу. И сейчас, находясь на передовой, в редкие минуты общения с любимой супругой он делится с ней своими чувствами: «Жена рассказывает, как они день проводят с сыном, а я рассказываю, как окопы копаем».

«Владимир Владимирович правильно сделал. Я за Россию!.. За свою землю будем бороться до конца!» — говорит уроженец Башкирии.

https://t.me/mod_russia/24765 Замкомандира полка по вооружению в ЛНР показал, как чинят подорвавшийся на мине БТР (см. видео по ссылке)

Парни сразу же приступили к ремонту. Условия непростые: в качестве упоров используются подручные предметы - деревянные бруски, плюс ко всему, ремонтникам приходится чинить боевую машину, лежа на холодной земле.

Наших воинов трудности не останавливают. Для ремонта им нужны лишь запчасти, а способ поставить БТР на колёса парни обязательно найдут.

Ребята так сосредоточены на работе, что едва ли отвлекаются на то, чтобы передать «привет» своим родным и близким. Они понимают, что задачу нужно выполнить в кратчайшие сроки.

https://t.me/mod_russia/24773 Офицер рассказал секрет танка Т-90М “Прорыв”, см. видео по ссылке

Машина защищена системой “Штора”. Когда противник нас находится у нас срабатывает сигнализация, что нас замерили. Командир, нажав кнопку, выпускает дымовую завесу, и летящие в нас ракеты, разрываются на подлёте к танку.

https://t.me/iikhu/17244 Командир роты с позывным «Тишина» рассказал как прошёл одну из самых горячих точек - Попасную. См. видео по ссылке

Там он получил ранение во время штурма: семь осколков от ВОГ попало в левую ногу. Прошёл реабилитацию и вернулся на фронт. Сейчас он командует ротой в Марьинке.

«Ребенок, жена беременная ждут, переживают. После ранения я жене говорил, если не пойду воевать я, значит, пойдут воевать мои дети. Я воюю ради нашей страны. Ради жителей ЛНР и ДНР. Ради наших пацанов, которые уже не с нами. Которые отдали свою жизнь на этой войне. Мы выполним все цели СВО. Это мой долг, моя обязанность! Я сам выбрал эту работу и буду делать её до конца», - рассказал офицер.

https://t.me/mod_russia/24441 В круглосуточном режиме: кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» ЗВО в зоне проведения спецоперации

Ежедневно днём и ночью расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» Западного военного округа «сканируют» небо. Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель.

Станция обнаружения сканирует небо на 360 градусов и на расстояние больше 30 километров. Основные задачи «Тора» - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений.

ЗРК «Тор» может стрелять одновременно по 4 целям или четырьмя ракетами по одной.

Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира. В зоне спецоперации и приграничных территориях «Торы» работают круглосуточно, спасая от воздушных атак боевые позиции подразделений и мирное население.

https://t.me/mod_russia/24727 Своевременная поддержка: расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа нанесли удары по позициям украинских войск в зоне СВО

Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЦВО развернули и навели установки «Град» по разведданным расчетов беспилотников.

В ходе огневого поражения были уничтожены взводный опорный пункт и живая сила украинских националистов.

Завершив огневое поражение целей, расчеты меняют позицию, уходя из-под возможного ответного огня противника.

Работают расчеты «Градов» в тесной связке с пехотой. После артподготовки мотострелковые подразделения выдвигаются вперед для дальнейшей зачистки вражеских рубежей. Как рассказывают сами артиллеристы: «Не раз слышали лестные слова от пехоты, от разведывательных подразделений, от танкистов. Мы отрабатываем, они видят, как противник бежит, оставляет свои позиции».

https://t.me/mod_russia/24729 Командир взвода ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Шкипер» рассказал о боевой работе своего подразделения в ходе специальной военной операции

Специалисты РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-мм термобарическими снарядами по позициям ВСУ, выжигая их укрытия, наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

Подразделения украинских националистов попытались укрыться в перекрытиях опорных пунктов в лесу. Однако российский разведывательный беспилотник, заметивший передвижение противника, оперативно навел ТОС-1А на цель. Переданные разведкой цели были успешно поражены высокоточным ударом.

В зоне работы экипажей ТОС военнослужащие украинских формирований все чаще добровольно сдаются в плен, оставляя свои позиции и игнорируя приказы своих командиров.

https://t.me/mod_russia/24751 Командир батареи с позывным «Амур» рассказал, как «кочующий» расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пост ВСУ

Для уничтожения наблюдательного поста ВСУ, обнаруженного при помощи БпЛА, был задействован расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г». Экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и нанес поражение противнику.

Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществили разведку позиций украинских боевиков и корректировали точность ведения огня артиллеристов в режиме реального времени.

https://t.me/mod_russia/24755 Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота рассказал об освобождении от националистических формирований города Мариуполя (см. видео по ссылке)

«Укрепления были на торговом центре «Метро», сверху по нам работали снайперы, по краям минометы, и завязывался стрелковый бой. Из квартала в квартал. Каждый квартал так отрабатывали. Мы к этому были подготовлены, мы занимались, тренировались и у нас были достаточно хорошие командиры. Они [националисты] прятались за людей. Всех людей, которых мы эвакуировали в один голос говорили, что их не выпускали, заставляли сидеть в подвалах и квартирах», – вспоминает военнослужащий.

Благодаря мужеству, героизму и слаженным действиям морских пехотинцев задача была выполнена.

https://t.me/mod_russia/24783 В круглосуточном режиме: военные хирурги в зоне СВО спасают жизни военнослужащих и местных жителей

Операционные работают круглосуточно. Здесь есть все необходимое, чтобы стабилизировать состояние пациента.

«Основная задача – купировать жизнеугрожающие последствия и после этих мероприятий выполнить дальнейшую эвакуацию», – рассказал военный врач. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/24048 Боец с позывным «Француз» служит номером расчета САУ «Акация». Признаётся, что, получив повестку, все хорошо обдумал и решил, что выполнит свой долг перед Родиной и вернётся к близким с победой, настоящим мужчиной и героем, который с честью принял «вызов судьбы». См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/245 Александр Ананьин с детства мечтал стать профессиональным военным. Сначала он учился в кадетском корпусе, потом проходил срочную службу, после неё – остался по контракту. Александр самоотверженно сражался с украинскими националистами, пока не был ранен. Несмотря на тяжёлые травмы, ползком добрался до своих и попросил о помощи для раненных товарищей. См. видео по ссылке.

https://t.me/rabotaembrat/5394 Группа российских военнослужащих, в состав которой входил прапорщик Магомед Баширов, выполняла боевую задачу в районе одного из населенных пунктов, который необходимо было освободить от боевиков.

Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, Магомед заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсии в тылу российских войск. Прапорщик Баширов немедленно доложил командиру о местонахождении вражеской группы, после чего вступил с ней в бой.

Застигнув противника врасплох, шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки боевиков были уничтожены, что существенно снизило их боевые возможности.

Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь. Профессионализм и умение быстро сориентироваться в обстановке позволили прапорщику Магомеду Баширову спасти жизни боевых товарищей.

https://t.me/mod_russia/24747.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии сержант Филимоненков Марат Филимоненков Марат Вячеславович 01.02.1998 – 01.06.2022

Выпускник МБОУ «СОШ № 6» 2013 года. После окончания 9 класса обучался в Новомосковском строительном техникуме по специальности автомеханик.

В 2017 году был призван в ряды российской армии. Службу проходил в воздушно-десантных войсках. По окончании срочной службы и прохождения обучения в воинской части в подмосковной Кубинке, Марат остаётся служить по контракту в 1 гвардейском парашютно-десантном полку 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии в Туле.

За время контрактной службы, в 2019 году, Марат побывал в командировке в Сирии. А в марте 2022 года был отправлен в Украину для участия в спецоперации.

1 июня 2022 года Марат Филимоненков погиб при исполнении воинского долга.

За самоотверженность и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ гвардии сержант Марат Филимоненков был награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/marat-filimonenkov/

Старший прапорщик Трофимов Евгений В Выборгском районе простились с героически погибшим на Украине Евгением Трофимовым

Евгений Трофимов был старшим техником инженерно-саперной роты. Он окончил Нижегородское высшее военное инженерное командное училище и с 1999 года служил в Вооруженных Силах страны.

https://zpobeda.ru/evgenij-trofimov/

Доброволец Крюков Александр В Оренбурге простились с погибшим на Украине добровольцем Александром Крюковым.

Ему было 34 года.

Девять лет служил в авиаполке, потом его сократили. Но он все равно ходил в военкомат, очень хотел служить.

Когда началась спецоперация на Украине, Александр дважды подавал заявление в военкомат. Но ему отказывали – это работа профессионалов, контрактников. Тогда он стал проситься добровольцем в составе казачьего отряда.

Александр Крюков родился в Оренбурге, учился в школе №11.

Саша вырос в многодетной семьи. Кроме него, у матери еще сын и две дочери. Саша – младший, общий любимец. Семь лет назад они с супругой подарили матери внука.

Он уехал в конце мая, был пулеметчиком, получил ранение в плечо. Пуля разорвала легкое и пробила позвоночник. Его даже успели довезти до госпиталя, но врачи уже были бессильны. Скончался на операционном столе.

Александр проводили в последний путь как настоящего героя.

https://www.orenburg.kp.ru/daily/27413/4612212/

Гвардии капитан Мынов Вадим В городе Коломна простились с гвардии капитаном Вадимом Сергеевичем Мыновым.

Вадим героически погиб 4 марта 2022 года при исполнении воинского долга в ходе военной спецоперации на Украине.

Военному ремеслу он учился в Коломенском высшем артиллерийском командном училище. Служил в самоходно-артиллерийской батарее 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно.

У него остались мама, супруга, дочь и сын.

https://vk.com/wall-131232266_29109

Старший сержант Янковский Сергей 12 марта 2022 года при целенаправленном обстреле Вооруженными формированиями Украины 42-й Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевска трагически погиб старший сержант службы гражданской защиты Янковский Сергей Николаевич.

Проработав около 5 лет водителем в пожарно-спасательной части, он зарекомендовал себя как мужественный и самоотверженный человек. Благодаря четкой работе Сергея Николаевича огнеборцы всегда без промедления успевали к месту пожара, чтобы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Янковский Сергей Николаевич был до конца предан своей профессии и выполнял поставленные перед ним задачи даже в условиях боевых действий.

https://zpobeda.ru/yankovskij-sergej/

Старший лейтенант Беланчик Максим Командир роты глубинной разведки 200-й отдельной мотострелковой бригады Максим Беланчик погиб 13 мая 2022 года во время спецоперации на Украине.

Родился 23 апреля 1996 года в селе Харагун тогда еще Читинской области. С 2002 по 2008 год учился в харагунской школе № 18, с 2009 по 2013 год — в спортивной школе олимпийского резерва города Читы. С 2013 по 2018 год обучался в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Благовещенске.

В 2016 году Максим Беланчик стал чемпионом мира в Армейских международных играх «Суворовский натиск». По окончании военного учебного заведения был распределен в 200-ю отдельную печенгскую ордена Кутузова II степени мотострелковую бригаду в Мурманской области.

В 2021 году приказом министра обороны России Максима Беланчика назначили на должность командира роты глубинной разведки; 24 февраля по приказу Верховного главнокомандующего в составе батальонно-тактической группы был отправлен на выполнение специальной военной операции.

13 мая 2022 года разведывательная группа под командованием старшего лейтенанта Максима Беланчика убыла на помощь к подразделению, попавшему в окружение. Приняв бой, разведывательная группа прикрывала отход подразделения. В результате боя офицер получил ранение, несовместимое с жизнью.

Приказом министра обороны России за проявленное мужество и героизм во время выполнения специальной военной операции Максим Беланчик награжден орденом Мужества посмертно.

У Максима дома остались жена и сын 2 лет.

https://zpobeda.ru/maksim-belanchik/

Подполковник Ермолин Михаил 2 марта 2022 года погиб командир реактивного дивизиона бригады береговой обороны Черноморского флота Ермолин Михаил, получив ранения. А в тот же день благодаря Ермолину из-под обстрела выбрались 35 военных.

Бой продолжался около 1,5 часов. Выйти на связь с командованием не получалось, но удалось направить информацию Михаилу Ермолину:

«Обрисовали ситуацию, он сказал ждать. Предположили, что навстречу выйдут подразделения на бронированной технике. Однако, спустя 20 минут, мы увидели, как в нашу сторону, несмотря на непрекращающиеся обстрелы противника, на большой скорости едет «Урал». Когда он к нам проскочил, в кабине мы увидели подполковника Ермолина и водителя-контрактника. Быстро погрузились в машину и, используя дымовую завесу от горящих тягачей, эвакуировались без потерь», — уточнил он.

https://zpobeda.ru/mihail-ermolin/

Гвардии рядовой Комолов Никита Комолов Никита Владимирович-участник СВО на Украине, гвардии рядовой контрактной службы.

Родился в 1999 году в селе Ильинское Кинешемского района Ивановской области.

После окончания школы служил в рядах Вооруженных Сил РФ.

В 2021 — 2022 учебном году Никита Владимирович работал в МОУ Луговской средней школе села Ильинское.

Заключив контракт с Министерством обороны РФ служил в воздушно-десантных войсках.

В должности стрелка–помощника гранатометчика парашютно-десантного взвода выполнял задачи специальной военной операции на территории Донбасса и Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи.

За проявленные мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции награждён орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/nikita-komolov/

Военнослужащий Морозов Александр В ходе специальной военной операции, при выполнении боевого задания 27.02.2023 г. героически погиб Морозов Александр Александрович.

https://zpobeda.ru/aleksandr-morozov-2/

Военнослужащий Сангадиев Александр 1 марта в Иволгинском районе Республики Бурятия простились с погибшим в ходе спецоперации по освобождению Донбасса Александром Сангадиевым.

Александр родился в с. Хилгана. Был четвертым, самым младшим ребенком в семье.

В 2007 году был призван в армию. Военную службу проходил на Тихоокеанском флоте, на большом десантном корабле «Ослябя». После окончания срочной службы некоторое время служил по контракту. Демобилизовавшись, вернулся на родину, работал в разных сферах. В 2011 году женился.

В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Зарекомендовал себя как смелый, решительный боец, всегда готовый прийти на помощь.

Погиб 6 февраля 2023 года, получив осколочные ранения при эвакуации раненых.

У Александра Сангадиева остались родители, любящая жена и трое детей.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность награжден Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-sangadiev/

Военнослужащий Сорокин Владимир В ходе специальной военной операции на Украине погиб выпускник «Комаричского механико-технологического техникума» Сорокин Владимир. Смертельное ранение он получил в бою.

https://zpobeda.ru/vladimir-sorokin/

Военнослужащий Атанов Юрий "Пащан" Атанов Юрий Юрьевич (28.01.1990 — 25.01.2023 гг), заместитель командира взвода, позывной «Пащан».

Машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. Будучи сам тяжело раненым, пока мог, продолжал спасать других, делал перевязки… Оттащив от машины Антона, не сразу понял, что ему ничем уже было не помочь. Приезда помощи ждали около 3-ёх часов. Юрий умер по дороге в больницу, не доехав до неё каких-то 300 метров.

Родной город Юрия — Антрацит, Луганская область. Сирота, за плечами детский дом. Рано испытал тяготы жизни. На службу поступил в 2019 году, до этого жил 6 лет в России.

На передовом рубеже был с начала спецоперации. Несмотря на все трудности последнего года жизни, был счастлив в семье. Незадолго до начала военных действий женился, супруга вот-вот должна была родить…

Погиб Юрий 25 января, а 27 января у него родилась дочь. 28 января 2023 года ему самому должно было исполниться 33 года. Вот такая трагическая судьба.

Награждён: медалью Жукова, медалями: «Фронт сопротивления НАТО», «За оборону Луганска», «За Боевые заслуги» и др.

https://zpobeda.ru/jurij-atanov/

Военнослужащий Загайнов Николай Загайнов Николай Михайлович

6.05.1985-4.12.2022

Родился п.Новый Сунский район Кировская область

Погиб в городе Артемовск во время проведения боевых действий

https://zpobeda.ru/nikolaj-zagajnov/

Военнослужащий Стоянов Александр Житель пгт. Новый городок Кемеровской области Стоянов Александр погиб на Украине.

https://zpobeda.ru/aleksandr-stoyanov/

Военнослужащий Татьянкин Максим 4 марта погиб Максим Татьянкин.

Максим родился и вырос в Шеланге, учился в местной школе и когда пришло время, отслужил в рядах Российской армии. И когда родина позвала защищать его снова, он не задумываясь принял участие в СВО.

Ему было 36 лет.

https://zpobeda.ru/maksim-tatyankin/

Доброволец Икаев Александр При исполнении воинского долга в ходе СВО геройски погиб уроженец селения УЗК (Алагир) Алагирского района РСО-Алания, Икаев Александр Русланович.

Участник Специальной военной операции с первых дней боёв, доброволец Александр Икаев сражался на Донбасском фронте. Пал смертью храбрых в ожесточённом бою за Лисичанск, сраженный пулей снайпера.

Герою было 33 года.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ikaev/

Старший лейтенант Кривошеев Кирилл 21.02.2023г. при выполнении задач в ходе СВО погиб командир ракетно-артиллерийского взвода 72 отдельно мотострелковой бригады Кривошеев Кирилл из Каменск-Уральска.

У Кирилла осталась любящая жена, родители, сестры.

https://zpobeda.ru/kirill-krivosheev/

Военнослужащий Грибачев Сергей Грибачев Сергей Сергеевич.

г. Иркутск.

Погиб на войне 30.01.2023 г.

ЧВК Вагнер.

https://zpobeda.ru/sergej-gribachev/

Доброволец Сабельников Александр 30 декабря 2022 года геройски погиб боец ЧВК «Вагнер» Александр Сабельников.

https://zpobeda.ru/aleksandr-sabelnikov/

Военнослужащий Тукач Александр 20 января в ходе специальной военной операции погиб сухоложец Тукач Александр.

Александр Михайлович родился в Сухом Логу (Свердловская обл.), окончил школу №2. В Сухоложском многопрофильном техникуме получил профессию газоэлектросварщика.

Геройски погиб при освобождении города Артемовска Донецкой народной республики.

Посмертно награжден медалью «За отвагу» и медалью от ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/aleksandr-tukach/

Военнослужащий Зaхapoв Дмитpий Зaхapoв Дмитpий Олeгoвич

08.10.1992 г.p.

г. Алaтыpь, Рecпубликa Чувaшия

ЧΒΚ «Βaгнep»

https://zpobeda.ru/dmitpij-zahapov/

Доброволец Анана Николай Житель Эгвекинота погиб в ходе спецоперации.

Николай Анана родился 16 февраля 1988 года в Уэлькале. Там окончил девять классов и переехал с мамой в Эгвекинот.

С детства увлекался рисованием, занимался резкой по кости. В 2006 году был призван в ряды Вооружённых сил.

По окончании срочной службы остался служить по контракту в зенитно-ракетных войсках механиком – водителем БМП.

К спецоперации присоединился добровольно.

С ноября 2022 года служил в рядах ЧВК «Вагнер».

Погиб в феврале, при выполнении воинского долга.

Дома его ждали мама, брат и сестра.

https://zpobeda.ru/nikolaj-anana/

Военнослужащий Козубенко Сергей «Мановар» Козубенко Сергей Владимирович «Мановар»

03.08.1988 — 16.05.2022

боец ЧВК «Вагнер»,

погиб в г.Попасная,

награждён Орденом Мужества и медалью За Отвагу (посмертно).

https://zpobeda.ru/sergej-kozubenko/

Военнослужащий Жолобов Вячеслав При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер», Жолобов Вячеслав Григорьевич, 1973 г.р.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-zholobov/

Военнослужащий Лушников Андрей Лушников Андрей Сергеевич погиб в ходе собыбыти на С.В.О.

Он родился в Шерегеше, Таштагольском районе.

Был доблестным человеком и лучшим другом.

https://zpobeda.ru/andrej-lushnikov/

Военнослужащий Кочетов Сергей В ходе СВО на Украине, 4 июля 2022 года, в возрасте 19 лет, не стало Кочетова Сергея Сергеевича.

https://zpobeda.ru/kochetov-sergej/

Доброволец Валяев Денис 28 января 2023 года, при выполнении боевого задания, геройски погиб Валяев Денис Игоревич 1997 года рождения.

Родился, рос и учился в Рязани. Всегда отличался ответственностью, глубоким уважением к пожилым людям, был истинным джентльменом и всегда был ярым защитником всех, кто нуждался!

https://zpobeda.ru/denis-valyaev/

Военнослужащий Агапов Владимир В Новосибирской области простились с погибшим на Украине 21-летнего контрактника Владимира Агапова.

Владимир с юности мечтал связать свою жизнь с военной службой. Увлечённо постигал азы и основы военной профессии, изучал военную технику и вооружение. Высоко ценил дружбу, был общительным, приветливым и целеустремлённым.

Он был связистом в отряде специального назначения.

https://zpobeda.ru/vladimir-agapov/

Военнослужащий Капустин Игорь Капустин Игорь Николаевич

14.08.93.-13.03.22

https://zpobeda.ru/igor-kapustin/

Военнослужащий Кузнецов Дмитрий Кузнецов Дмитрий Владимирович.

05.07.1981-25.04.2022

Лучший муж, любящий и заботливый отец, любимый сын и брат, надежный и верный друг.

https://zpobeda.ru/kuznecov-dmitrij/

Военнослужащий Трофимов Даниил Трофимов Даниил Игоревич

г.Усть — Илимск

05.11.2003 — 09.03.2022

Награждён медалью «Орден Мужества» посмертно.

https://zpobeda.ru/trofimov-daniil/

Военнослужащий Шиянов Александр "Рикс" В бою погиб в составе отряда Дон (СКВРиЗ) Походный Атаман ВБКВ (Великое Братство Казачьих Войск) Шиянов Александр (позывной Рикс)

https://zpobeda.ru/shiyanov-aleksandr/

Военнослужащий Кашин Роман Оренбургский казак из Красноуфимска пал в бою…

В Луганской народной республике простились с Романом Григорьевичем Кашиным, казаком хутора «Красноуфимский» Екатеринбургского отдельского казачьего общества «Исетская линия» «Пятый отдел Оренбургского казачьего войска».

Роману Кашину был 41 год. Воевать на Луганщину он уехал еще в 2015 году.

Он был отличным парнем! Хорошим казаком и хорошим человеком. Всегда безукоризненно исполнял свои обязанности.

https://zpobeda.ru/roman-kashin-2/

Военнослужащий Яковлев Олег В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края города Читы Яковлев Олег Александрович родился 22 августа 1994 года в Чите.

Погиб 13 февраля 2023 года.

https://zpobeda.ru/oleg-yakovlev/

Военнослужащий Чернышков Николай При исполнении воинского долга на СВО 12 февраля погиб уроженец Кунашакского района Чернышков Николай Алексеевич 04.02.1996 года рождения.

https://zpobeda.ru/nikolaj-chernyshkov/

Военнослужащий Канищев Николай Казаки Новоселицкого районного казачьего общества СОКО ТВКО скорбят по поводу погибшего в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины – Канищева Николая Васильевича.

https://zpobeda.ru/nikolaj-kanishhev/

Военнослужащий Усов Роман В ходе специальной военной операции героически погиб Роман Усов.

Он родился и вырос в селе Соузга Майминского района, после окончания школы был призван на срочную службу, где в дальнейшем заключил контакт.

Погиб в феврале 2023 года, самоотверженно защищая жизни мирного населения Донбасса.

https://zpobeda.ru/roman-usov/

Военнослужащий Иванов Артём Ротный 3-го Добровольческого отряда Б.А.Р.С. капитан Иванов Артём Александрович. Погиб в бою с укронацистами 16 апреля 2022 г.

Не был казаком по происхождению, но как храбрый и отважный воин был избран казаками отряда своим Походным атаманом.

https://zpobeda.ru/ivanov-artjom/

Подполковник Мелешенко Егор Бердск простился с Мелешенко Егором Александровичем.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб подполковник, командир танкового батальона Егор Александрович Мелешенко.

https://zpobeda.ru/meleshenko-egor/

Военнослужащий Вокин Сергей Сергей Анатольевич Вокин, 33-летний житель Дровяной, героически погиб при выполнении боевой задачи.

https://zpobeda.ru/sergej-vokin/

Военнослужащий Хомяков Максим Максим Хомяков г. Ладушкин погиб на Украине.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/maksim-homyakov/

Военнослужащий Киприн Андрей В ходе специальной военной операции погиб Киприн Андрей Владимирович.

Андрей Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг.

https://zpobeda.ru/andrej-kiprin/

Военнослужащий Харлов Александр Харлов Александр погиб 20.06.22 п. Тошковка

https://zpobeda.ru/harlov-aleksandr/

Военнослужащий Гопкин Александр На СВО погиб Гопкин Александр.

Он останется в памяти как сильный и добрый человек, которому всегда были рады.

У него остались жена и дочь.

https://zpobeda.ru/aleksandr-gopkin/

Военнослужащий Трощенко Сергей Погиб 13.06.2022г в Николаевской области в п.Баратовка, Трощенко Сергей Александрович 02.03.1989г рождения.

https://zpobeda.ru/troshhenko-sergej/

Военнослужащий Частоступов Евгений Во время проведения спецальной военной операции 15.02.2023 года погиб житель с. Новоегорьевское (Алтайский край) Частоступов Евгений Петрович.

https://zpobeda.ru/evgenij-chastostupov/

Военнослужащий Лавров Артём Военнослужащий из Новосибирска Лавров Артём Александрович погиб в зоне СВО.

Он родился 06.03.1987 года.

https://zpobeda.ru/artjom-lavrov/

Военнослужащий Коротяев Владислав В боях под Артемовском погиб житель с. Кубенское Владислав Коротяев.

Боец ЧВК «Вагнер» отдал свою жизнь, защищая каждого из нас.

https://zpobeda.ru/vladislav-korotyaev/

Военнослужащий Тронько Владислав Погиб Тронько Владислав Владимирович 25.06.2022 в г. Попасный.

https://zpobeda.ru/tronko-vladislav/

Военнослужащий Паршев Роман Погиб Роман Паршев 10 июня в посёлке Тошковка.

https://zpobeda.ru/roman-parshev/

Военнослужащий Яйло Даниил 27.09.2002-02.07.2022

При выполнение воинского долга трагически погиб Яйло Даниил Олегович.

Курсант 3 курса ДАВД.

https://zpobeda.ru/daniil-yajlo/

Военнослужащий Чырва Николай В ходе СВО героически погиб Чырва Николай Сергеевич.

https://zpobeda.ru/nikolaj-chyrva/

Доброволец Кяров Хасан В ходе СВО погиб доброволец из Курской области Хасан Кяров

Хасан родился 20 августа 1977 года в Волгодонске, но большую часть своей жизни прожил в Курчатове.

Последний контракт заключил 19 января этого года.

Хасан Кяров служил механиком-водителем танка.

Погиб при исполнении долга в ходе боевых действий на территории ДНР и ЛНР.

https://zpobeda.ru/hasan-kyarov/

Старший сержант Синельник Владимир 11 мая в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб Владимир Синельник.

Владимир родился 16 августа 1985 года в городе Троицке Челябинской области. С детства активно занимался спортом, был прилежным учеником и просто любознательным мальчиком.

После 9 класса местной школы поступил в техникум, окончил его, получил профессию штукатура-маляра. Однако поработать по специальностью ему почти не удалось.

В 2005 году Владимира призывают в ряды Российской Армии, и после срочной службы он подписывает свой первый контракт.

С 2006 по 2010 гг. Владимир служит в Чечне. Стойкость и самоотверженность вместе с безукоризненным выполнением всех боевых заданий помогают Герою довольно быстро дослужиться до старшего сержанта.

В 2010 году ситуация в Чечне налаживается. Владимир женится и на какое-то время возвращается к мирной жизни в родном городе Троицке.

Владимир работает, активно занимается воспитанием детей, помогает родителям и друзьям, а редкие часы отдыха уделяет любимой рыбалке.

Когда началась спецоперация на Украине, Владимир Синельник не мог продолжать привычный образ жизни.

В апреле 2022 года старший сержант Владимир Синельник записывается добровольцем и едет освобождать Луганскую Народную Республику. 6 мая он получает смертельное ранение…

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Владимир Синельник награждён Орденом Мужества. Посмертно…

Герою было 36 лет.

https://zpobeda.ru/vladimir-sinelnik/

Военнослужащий Гомзяков Вячеслав Геройски погиб на боевом посту в ходе СВО в возрасте 32 лет коряжемский житель Вячеслав Гомзяков.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-gomzyakov/

Военнослужащий Черкесов Дмитрий Дмитрий Сергеевич Черкесов родился 3 декабря 1982 года.

Он жил и вырос в Нижневартовском районе. Окончил Излучинскую среднюю школу №1.

С 2000 года проходил срочную воинскую службу в рядах Российской армии в составе танковых войск.

В конце ноября Дмитрий изъявил желание пойти на защиту жителей Донбасса и принять участие в специальной военной операции.

10 февраля он погиб при исполнении воинского долга в г. Артемовск.

https://zpobeda.ru/dmitrij-cherkesov/

Военнослужащий Махмутов Алексей В зоне спецоперации погиб бердчанин Алексей Махмутов, мобилизованный в сентябре

Алексей Сергеевич родился 21 марта 1985 года в Бердске. Он учился в лицее № 6 и окончил Бердский электромеханический колледж, а после работал на БЭМЗе.

Родные и близкие Алексея отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке, который имел много надежных и верных друзей.

https://zpobeda.ru/aleksej-mahmutov/

Военнослужащий Евстафьев Михаил 18 февраля под Артемовском героически погиб Михаил Евстафьев 1980 года рождения.

https://zpobeda.ru/mihail-evstafev/

Военнослужащий Страшевский Алексей "Страх" Страшевский Алексей Владимирович.

12.04.88-20.02.23.

Позывной Страх.

Герой! Любимый отец, муж.

https://zpobeda.ru/aleksej-strashevskij/

Старший лейтенант Канана Антон Канана Антон Андреевич

29 лет

г. Калининград

Командир роты

https://zpobeda.ru/anton-kanana/

Военнослужащий Суховских Сергей В зоне СВО погиб житель Свердловской области Сергей Суховских.

https://zpobeda.ru/sergej-suhovskih/

Военнослужащий Баландин Сергей Не стало Сергея Баландина.

Погиб на территории Украины

https://zpobeda.ru/sergej-balandin/

Военнослужащий Шахолдаев Александр 8 марта 2023 года состоялось прощание с Шахолдаевым Александром Андреевичем, погибшим 18.02.2023 г. при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Украине.

https://zpobeda.ru/aleksandr-shaholdaev/

Военнослужащий Терёшин Александр 30 января 2023 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, погиб выпускник 2 корпуса МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино Пензенской области Терёшин Александр Сергеевич 1991 года рождения.

Одноклассники и учителя лицея запомнили Александра как человека открытого, активного и спортивного. Он был отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку.

Александр награждён посмертно Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-terjoshin/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !