Про памятник Гагарину на Сахалине

Я хочу на ваше внимание поставить 2 статьи о снесении памятника Гагарину. Написаны они в разном ключе. Одна статья их Комсомолки, а вторая от человека, который проживает в тех местах. Жители в августе этого года нашли разбитую стелу на берегу и подняли шум. Источник: Instagram @glubinka_rossii

Советский памятник Юрию Гагарину на въезде в Невельск погиб из-за автозаправки. Мэр Невельского района Алексей Шабельник в интервью «Amur Mash» признался, что на этой территории разместят «ценное оборудование».

– Площадку, где он стоял, мы готовим сейчас под передвижной автозаправочный комплекс. То есть в том месте будет монтироваться ценное оборудование, – сообщил Алексей Шабельник.

По его словам, передвинуть монумент было невозможно, потому что он «полуразрушенный».

– Вот, собственно, его убрали оттуда силами подрядчика, и все. Единственное, что его, конечно, надо было аккуратненько где-то положить. Ну, тут кто-то чего-то недоглядел, как обычно, – добавил мэр.

Глава Невельска подтвердил информацию, которую ранее озвучило ИА «КП-Сахалин»: стела не числилась на балансе у муниципалитета.

– Этот памятник существует фактически, но юридически его уже давным-давно нет, – сказал мэр.

Скандал из-за сноса памятника времен СССР, да еще и в юбилейный год полета в космос, разгорелся, когда жители нашли обломки на берегу моря.

Стела была узнаваемой – она пережила разрушительное землетрясение 2007 года и много лет встречала гостей Невельска. В прошлом году ее собирались перенести в новый сквер, названный в честь космонавта, но не решились сделать это из-за ветхости (по версии администрации города) или большого размера (по версии фотографа Александра Гайворона).

За Гагарина в соцсетях вступились островные фотографы, историки, работники сферы культуры. Они призвали власти, в том числе и губернатора, предпринять усилия и спасти монумент. Обломки монумента безжалостно выкинули на берег моря. Источник: Instagram @glubinka_rossii

Скандал вокруг снесенного памятника Юрию Гагарину разгорелся на Сахалине. Монумент времен СССР, который стоял на въезде в Невельск, снесли и выкинули на побережье. Местные фотографы и активисты требуют остановить уничтожение исторических ценностей. В пресс-службе администрации округа рассказали ИА «КП-Сахалин», что памятник разваливался и не перенес бы переезд в новый сквер.

СТЫД ЗА ТАКИЕ РЕШЕНИЯ

– Юра! Прости! Мы в очередной раз все просрали!!! – возмущенно написал 11 августа председатель регионального отделения Союза фотохудожников России Александр Гайворон. – Стоял на въезде в Невельск прекрасный памятник Юрию Гагарину. Он отлично вписывался в местный пейзаж и очень радовал глаз. Много раз останавливались у памятника и бродили, любовались. Теперь и этот монумент стал историей. Снесли памятник! Зачем? Что за такая инициатива? Кому помешал?

Фотограф Александр Гайворон на фоне памятника Гагарину. Источник: Instagram @list.sakhalin Фотограф Александр Гайворон на фоне памятника Гагарину. Источник: Instagram @list.sakhalin

Фотограф начал выяснять, что случилось с монументом и можно ли его сохранить.

– Причина – нет денег на реставрацию и дешевле изготовить новый! А, и еще есть одна причина – слишком большой для нового сквера, – доложил он в соцсетях. – Давайте мы тогда не будем хранить в музеях все эти старинные вещи, дешевле ведь новые. Можно ведь не провести одно-два «условно-важных массовых гуляний» и отреставрировать памятник истории. Возмущение. Грусть. Стыд за такие решения. Вот что сейчас внутри.

ЛИЦО КОСМОНАВТА В ПЕСКЕ

В пресс-службе администрации Невельского района сообщили ИА «КП-Сахалин», что причины для демонтажа были иные. Памятник, хоть он и не являлся муниципальной собственностью или объектом культурного наследия, несколько лет пытались содержать власти и активисты: красили, белили. Его собирались перенести в новый сквер на улице Яна Фабрициуса, который открыли год назад.

– Но, к сожалению, после осмотра стало ясно, что он не подлежит никакому восстановлению и транспортировке, потому что просто-напросто рассыплется. Соответственно было принято решение его демонтировать. Его демонтировали, – пояснили в мэрии. – А сквер назвали в честь космонавта, там установили новую стелу Юрию Гагарину. Памятник у нас есть, только другой. Новая стела Гагарину в новом сквере. Фото: пресс-служба администрации Невельского района

Сейчас останки монумента лежат на берегу среди обломков бетона, частично засыпанные песком. Таким варварством возмущены многие сахалинцы, в том числе фотограф Сергей Красноухов и историк Игорь Самарин. Люди взывают к губернатору и другим представителям власти – если есть хоть небольшой шанс, нужно спасти память. Забрать памятник предложили и южно-сахалинскому парку культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, но его представители пока не отреагировали. Мэрия Невельска после огласки этой истории намерена вывезти разбитые плиты на склад, но о восстановлении речи не идет. Жители призывают власти попытаться сохранить историческое наследие. Источник: Instagram @glubinka_rossii

ТАИНСТВЕННОЕ ПРОШЛОЕ

Откуда вообще взялась стела Юрию Гагарину на окраине Невельска, никто толком не знает. В администрации рассказывают эту историю со ссылкой на старожилов.

– Этот памятник появился на месте АТП, если можно так выразиться, чисто случайно. После землетрясения 2007 года он разрушился. Уже тогда принималось решение о его демонтаже. Но один из жителей [фамилию никто не помнит, потому что это было давно – прим. ред.] решил монумент сохранить. Он просто его перевез к АТП, возможно, потому что он там работал. И памятник до настоящего времени считался частной собственностью, – отметили в пресс-службе мэрии.

В соцсетях пишут, что ранее стела находилась в пионерском лагере в Лопатино. – Когда лагерь закрыли, памятник перевезли на въезд в город, где он и стоял много лет на конечной остановке. И всем все нравилось, потому что он был из нашего детства!, – горько написала одна из жительниц.

А вот, что пишет житель Сахалина.

Ответ на пост «Памятник Юрию Гагарину на Сахалине выбросили на свалку — на его месте построят заправку»

Что, уже и до Пикабу добралась эта история? Давайте по порядку, а не орать мантру "прости нас, Юра, мы всё просрали!". Вот он, этот "прекрасный" памятник, которого лишился город. Почему он был в таком убогом состоянии, неужели чиновникам плевать на него? Хотя, вот за памятником Ленина явно ухаживают, и он в прекрасном состоянии... В чём же причина? А в том, что стела эта была фактически самостроем. В 90-х её привезли из старого пионерского лагеря и поставили на въезде в город. При этом на балансе города она не числилась, в отличие от прочих памятников и стел. При этом она ещё и пострадала от Невельского землетрясения, а ухаживали за ней энтузиасты на личной основе. В этом году её планировали перенести в новый сквер, но после оценки решили, что лучше новую сделать. Что, собственно, и было реализовано: Вот, новая стела, в новом скверике. Качество, конечно, не очень - фотография из инета просто. Буду проходить мимо в следующий раз - сам сфотографирую. Теперь о заправке, ради которой снесли этот прекрасный памятник. Как может заметить любой житель Невельска, заправка эта уже построена. Причём много лет назад, а до этого там стояла заправка ещё советской постройки, так что на этом месте народ заправляется уже лет сорок или пятьдесят. Более того - это единственная заправка в городе с населением в 10 000 человек, вот на что бы обратить внимания. А стела - да, просто стояла неподалёку. Есть ещё версия, что вместо неё хотят построить стоянку... Но и стоянка тоже есть. Правда, это стоянка городских автобусов, ну и тех, что находятся уже в некошерном состоянии. Касательно же тяжёлой строительной техники... Сорян, за такое стрёмное фото, уж какое нашлось прямо сейчас под рукой, а то на другой конец города только ради этого лень ехать. Так вот, цимес в том, что тяжёлая строительная техника там и правда есть. И работает уже не первый месяц, потому что там строится новый автомобильный мост. Но ни про него, ни про то, в каком хорошем состоянии находятся другие памятники или как в том году достроили отличную набережную - ну про такое же неинтересно писать, хайпа же не словишь. Хотя, раздолбайство, конечно, есть, ведь стелу утилизировали просто методом отволакивания к морю. Впрочем, кто вообще знает как утилизируют старые памятники? Такие вот дела. **** А какое ваше мнение по этому поводу?

https://www.sakhalin.kp.ru/daily/28316/4457657/

https://www.sakhalin.kp.ru/online/news/4396864/

https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_pamyatnik_yuriyu_gagar...