Партнеры, они такие... партнеры

Президент Азербайджана Алиев с обращением к народу Украины:

«Никогда не заключайте мир с оккупантами. Мы так и поступили. Не сдавайтесь».

Также, Алиев заявил, что АзербОйджОн готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России.

Конченный.

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Азербайджан превратился в геополитического противника России?

Маски сброшены. Президент Азербайджана наконец перешёл от двусмысленных реверансов к жесткой конфронтационной риторике в адрес Москвы.До недавнего времени Азербайджан сохранял образ «сложного союзника» России. Страна вела игру на несколько досок: сближалась с Анкарой и Лондоном, но при этом пользовалась поддержкой Кремля, особенно в карабахском вопросе. Теперь же — демонстративная конфронтация. Алиев не просто жалуется на затянувшееся следствие по авиакатастрофе, он откровенно называет заявления СК России «историей для детского сада» и требует ответов не в дипломатических нотах, а в судах.

Куда символичнее даже не то, что говорит Алиев, а где он это говорит: на медиафоруме, под прицелом камер, с явным расчётом на эффект. И вот уже мы видим, как некоторые СМИ начинают ловко пытаться убедить русских, что, мол, да, это действительно мы самолёт сбили.

Ранее «Царьград» уже писал, что история с крушением азербайджанского самолета в Казахстане такая же мутная, как вода в болоте. Баку винит в трагедии Москву, однако расследование еще не завершено, а расшифровка записей бортового самописца раскрыла неожиданные детали.

Во-первых, экипаж сообщил диспетчерам о вероятном столкновении с птицами.

Во-вторых, русские аэропорты готовы были принять судно: они расчистили небо и взлетно-посадочные полосы. Кажется, словно командир корабля намеренно увел самолет дальше от спасения.

На Западе понимают, насколько сильно история с бортом AZAL влияет на Россию. У нас проживает много азербайджанцев, а, значит, нагнетая обстановку, можно спровоцировать крупный межнациональный конфликт. То есть недружественная сеточка упорно работает на подрыв России изнутри.

Поддержка Украины Алиевым тоже неслучайна. Это не сочувствие Киеву, а чёткий политический сигнал: Баку входит в состав антироссийской коалиции, выстраиваемой Западом.

В России понимают, что прежний формат исчерпан. Комментарии военных аналитиков, включая блогера Юрия Подоляку, однозначны:

«Как они хотят — не будет. Будет по-нашему. Но это их выбор, и его надо нам принять и действовать, исходя из того, что государство Азербайджан для России на сегодня не только не дружественная страна, но и геополитический противник. И нашему МИД пора в этом вопросе отходить в сторону и дать для начала карты в руки МВД. А потом, если понадобится, и министерству обороны. И вот этот язык, как и 220, и 100 лет назад, нынешние азербайджанские ханы поймут. Причем, очень быстро поймут. А уговаривать сейчас их — только мир смешить», — подытожил Подоляка.

А между тем в Баку происходит нечто, вероятно, способное очень многое прояснить. В азербайджанской столице состоялся всемирный масонский саммит, прошедший за закрытыми дверями.

Называлось сие "тайным заседанием Великой ложи", организованным "дружественным и братским" азербайджанским режимом. Официально повестку сего мероприятия не озвучили, но источники полагают, что обсуждаться там могло следующее:

🔺 Постепенная экспансия НАТО на Южный Кавказ и в Центральную Азию (нацеленная на Иран и Россию).

🔺Удары Израиля по Ирану и более широкий план дестабилизации на Ближнем Востоке.

🔺 Проект Зангезурского коридора – геополитический инструмент изоляции Армении и Ирана, и оказания давления на Россию.

🔺 Недавние провокации Баку против Москвы и их стратегические последствия.

Тем временем в Москве продолжают заявлять, что "отдельные силы пытаются внести раскол в отношения России и Азербайджана" (с). Но на провокации мы не поддадимся - мы не такие. А какие мы?

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Еще одна прекрасная новость про «стратегических партнеров», у которых с нами, по мнению МИД, «нормальные рабочие отношения» и которые главные союзники Азербайджана, кстати.

Турция присоединилась к коалиции по закупке дронов для Украины. Об этом сообщается на сайте Минобороны Латвии.

«Присоединение к коалиции новых союзников позволит нам более целенаправленно и эффективно оказывать Украине столь необходимую поддержку», — заявил министр обороны страны Андрис Спрудс.

Таким образом, в состав коалиции теперь входят 20 стран, включая Британию, Латвию, Украину, Австралию, Чехию, Бельгию, Данию, Францию, Италию, Эстонию, Новую Зеландию, Канаду, Литву, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Турцию, Польшу, Германию и Швецию. Ранее участники коалиции обязались выделить 2,75 млрд евро на поддержку Украины в 2025 году.

Между тем, как сообщил губернатор Белгородской области Гладков, два мирных жителя ранены в результате детонации беспилотника ВСУ. В районе села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадали два человека. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и слепое осколочное ранение спины.

Подобные истории там давно стали нормой, но разве гибель белгородцев, курян, дончан, запорожцев, жителей Липецкой области и остальных – это повод для усомнения в дружеском отношении Анкары к России? Разумеется, нет, МИД не допустит, чтобы какие-то силы остановили убийства мирных граждан России купленными турками БПЛА, что-то внесло раздор в отношения между нашими странами.

Так что имеем ту реальность, до которой мы надеялись не дожить…

Да и наши прихвостни хороши. Запад готовит новый накат на Россию.

Последнее время, начиная с атак на нашу ядерную триаду, складывается ощущение, что внутри страны и за ее пределами "что-то сломалось". На самом деле пока еще ничего, просто Запад ведет активную подготовку к новому большому накату, дабы сломать Россию, по итогам которой либо у нас начнется смута, либо нам снова предложат "договориться".

Касательно происходящего внутри мы наблюдаем "откат" в "прекрасное довоенное прошлое" всей нашей "партии мира". Откат ожидаемый и закономерный – они поняли, что никакого договорняка не будет, никто не собирается возвращать Россию в "цивилизованный мир", а значит и ждать больше нечего – этот "цивилизованный мир" надо строить здесь и сейчас.

В итоге мы имеем возвращение домой беглых "испуганных патриотов" вроде Манижи, ВК-Фест, национальную литературную премию, среди номинантов которой дама, писавшая о сжигании мусора – русских солдат. Мы имеем все новые и новые попытки разорвать и разобщить общество, в первую очередь патриотическое, сплотившееся вокруг Победы, а значит и президента, как бы кто там не относился к власти.

На это все накладывается проблема, про опасность которой мы писали задолго до Крокуса. У западных спецслужб в России для дестабилизации остались только мигранты. Либералы и олигархи не оправдали вложенных в них времени и средств, оказавшись импотентами, а нужны те, кто готов драться с полицией и ОМОН, убивать и жечь покрышки. В России – это только мигранты, управляемые диаспорами.

РИА "Каюша напоминает: прошлой осенью Британия провела в Турции форум «Евразийское будущее: Россия в многополярном мире». Посвящен он "миграционным процессам в Центральной Азии и России". Проводила контора, связанная с британскими спецслужбами. Итоги работы в том числе и ее мы сейчас наблюдаем в Азербайджане, да и в Центральной Азии.

Собственно, Закавказье – это второй фронт, который при содействии Турции, имеющей свои интересы, будут стараться открыть сейчас британцы. Вряд ли дойдет до открытых боевых действий, но удары по Кремлю от Азербайджана и Армении будут сыпаться постоянно и не менее болезненные, чем военные. Последняя история тому яркий пример.

Одновременно с этим готовится чуть не открытая атака на Приднестровье. "Существует высокая вероятность того, что на юго-востоке Румынии уже развернута группировка коалиционных войск численностью до 30 тыс. военнослужащих и это, без учета румынских ВС... Ввод натовских войск на территорию Молдавии вполне может осуществиться под предлогом проведения совместных учений с Кишинёвом. Однако любые агрессивные действия в отношении Тирасполя, могут спровоцировать ответ со стороны России, направленные не только на ЦПР в Молдавии, но и ускорить вопрос взятия под контроль Одессы", - пишут белорусские друзья, чьи прогнозы сбываются намного чаще, чем того хотелось бы.

К сожалению, в НАТО знают, что без мобилизации и в первую очередь экономики, Одессу Россия взять не сможет. Для этого нужна еще одна такая же по численности, как сейчас и хорошо вооруженная группировка в зоне СВО. А значит есть возможность осуществить нападение безнаказанно, уничтожая одного за другим союзников России, как ранее уничтожали союзников Ирана. Мобилизации же не будет, так как ее просто не дадут провести.

Разумеется, все это будет проходить под заверения Трампа в необходимости переговоров, мирного процесса и гарантий о недопущении. Ровно до того момента, когда придет время бить внутри России.

Впрочем, если сейчас удастся достаточно быстро и жестко купировать проблемы с Закавказьем и диаспорами, равно как и не допустить быстрого разгрома ПМР, где проживают граждане России и стоят наши миротворцы, а заодно и обрушить фронт у ВСУ, то ударов не будет. Как и ранее, после попытки неудачной наката и полного нашего разгрома, Запад быстро возвращается к тактике "варки лягушки", переводя все в плоскость "неизбежности мирного процесса", дабы выиграть время и подготовить новый накат.

Так было у нас, так сейчас обрабатывают Иран, так когда разрушили Югославию. Простог гибридная война и ничего личного.

И вот просто два видео. На одном - глава российского (пока еще) Татарстана приехал на поклон, в смысле, на встречу к султану Эрдогану на фоне явной атаки агента "великого Турана" Алиева на Россию. На втором, чуть более раннем видео - вроде как российский вице-премьер Хуснуллин на приеме у другого агента Турана, главы нищего и живущего за счет России Таджикистана Эмомали Рахмона. Посмотрите на эти видео и сами решите, кто на них главный. А потом можете снова перечитать Марию Захарову про "стратегическое союзничество"

Смотреть тут: https://t.me/riakatysha/40342

Сдача назад по полной.

Очередной акт дружбы народов: хваленый Мигрант ID сделали добровольным

С 30 июня 2025 года в России должны были начать формировать цифровые профили с биометрическими данными ВСЕХ мигрантов, въезжающих в страну.

Но по факту мигрант ID так и не заработал. И вот почему. Читаем недавнюю новость:

Регистрация в приложении RuID и получение QR-кодов для въезда в Россию теперь необязательны, причем для всех граждан безвизовых стран, а не только для туристов. Только что соответствующие изменения внесены и в Timatic – сотрудники авиакомпаний не будут отказывать в посадке на рейсы в РФ без анкеты и QR-кода. Ситуация благополучно разрешилась, благодаря активному практически круглосуточному взаимодействию АТОР, ЦСР, Минэкономразвития, Минтранса и Росавиации.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в целях обеспечения информирования о порядке проведения эксперимента по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства сообщает о добровольном характере заполнения заявления о въезде в РФ с использованием приложения «ruID» в рамках эксперимента», – говорится в письме министра Максута Шадаева в Минтранс и Минэкономразвития от 26 июня 2025 года (есть в распоряжении «Вестника АТОР»).

В письме также отмечается, что Минцифры «считает необходимым всесторонне информировать иностранных граждан о преимуществах использования сервисов приложения «ruID».

В направленном ранее, 24 июня, письме в адрес Минэкономразвития зам. министра цифрового развития Олег Качанов также подчеркивал, что «в соответствии с постановлением № 1510 в случае отсутствия заранее заполненного иностранным гражданином заявления о въезде санкций для иностранных граждан, пересекающих государственную границу Российской Федерации, не предусмотрено».

То есть заполнение анкеты в приложении RuID и получение QR-кода для туристов из безвизовых стран (да и всех остальных граждан, въезжающих оттуда в РФ, тут не выделяется какая-то их группа) – не обязательно. Это – по желанию: функционал приложения рассчитан на тех, кто будет в РФ длительное время (например, с целью работы или учебы)

За отсутствие QR-кода и анкеты в приложении никого разворачивать на границе и отказывать во въезде 30 июня (в первый день начала экспериментального режима) и позже – не будут. В письмах не указаны сроки – значит, «добровольность» бессрочная.

РИА "Катюша". конечно уже отмечала, что мигрант ID - первый этап к внедрению "россиянин ID". Впрочем, его уже и так нам внедряют через универсальный сервис обмена информацией (мессенджер МАКС от ВК с Госуслугами и прочим пакетом).

Но обратите внимание, как ловко учет мигрантов из Средней Азии и Закавказья в рамках эксперимента сделали добровольным для них! После оперативных консультаций между министерствами Правительства и перевозчиками. Какая невероятная забота о трудовых и замещающих коренное население (нас) ресурсах.

Камо грядеши?