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7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика

7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная РеспубликаРовно девять лет назад, 7 апреля 2014 года, была провозглашена Донецкая Народная Республика. Оглашены исторические документы – Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики.

Непосредственным участником событий апреля 2014 года был Пётр Шимановский – ныне депутат Народного Совета ДНР . Он поделился воспоминаниями о первых днях существования Донецкой Народной Республики.

«К тому времени в обществе уже созрели соответствующие настроения: люди хотели перемен, изменения жизни к лучшему. Поэтому и было принято решение о провозглашении Республики. Мы не приняли события, которые происходили в Киеве. И наши действия – это реакция на беззаконие и антиконституционный процесс, которые происходили там», – отметил депутат.

По словам Петра Шимановского, противоправные действия украинской власти в 2014 году осудили жители не только Донбасса, но и всего юго-востока Украины.

«На тот момент (в Донецкой ОГА – прим. ред.) собрались лидеры общественного мнения, причем не только из Донецкой области, но и Харьковской, Одесской. Это были патриоты Русского мира, люди, которые переживали за судьбу страны. Седьмого апреля был уже подготовлен документ – Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики, действовал Президиум, в который входили Денис Владимирович Пушилин и многие другие участники процесса. Тогда и был зачитан фундаментальный документ, отражающий то, к чему мы стремимся и за что боремся», – рассказал он.

Депутат Народного Совета подчеркнул, что в основу Декларации о суверенитете ДНР были заложены, прежде всего, мнение и ценности поколений жителей Донбасса.

«Ценности, которые мы занесли в Декларацию, отражали чаяния людей. Конечно, никто не мог даже подумать, что Украина развяжет войну против своего же народа. Поэтому озвученные в апреле 2014 года намерения в условиях такой агрессии было очень сложно воплотить в жизнь.

Уже девятый год идёт война. Периодически она затихает, потом непредсказуемо разгорается. Используются все средства массового уничтожения людей – артиллерия, авиация, запрещённые боеприпасы. Естественно, страдает инфраструктура, за минувшие годы были разрушены экономические и другие связи.

Тем не менее, за это время полностью сформировано новое государство. И интересы мировых держав сегодня пересекаются на территории Донецкой и Луганской народных республик. Здесь идёт борьба идеологий, и каждый отстаивает свою правду и своё право на существование. Мы сделали то, что должны были сделать. С нами правда и Бог, Родина и люди. И мы обязательно одержим победу», – подытожил Пётр Шимановский.

Напомним, 7 апреля 2014 года, в ответ на государственный переворот в Киеве в Донецке была провозглашена Донецкая Народная Республика. Приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики. В тот же день было решено провести Референдум о самоопределении ДНР, который назначили на 11 мая 2014 года. По итогам всеобщего голосования государственную самостоятельность Донецкой Народной Республики поддержали 89,7% от общего числа проголосовавших.7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная РеспубликаПётр Шимановский

https://dnrsovet.su/7-ya-godovshhina-provozglasheniya-deklaratsii-o-suverenitete-dnr-pyotr-shimanovskij-byl-neposredstvennym-uchastnikom-teh-sobytij/

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