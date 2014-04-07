Ровно девять лет назад, 7 апреля 2014 года, была провозглашена Донецкая Народная Республика. Оглашены исторические документы – Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики.

Непосредственным участником событий апреля 2014 года был Пётр Шимановский – ныне депутат Народного Совета ДНР . Он поделился воспоминаниями о первых днях существования Донецкой Народной Республики.

«К тому времени в обществе уже созрели соответствующие настроения: люди хотели перемен, изменения жизни к лучшему. Поэтому и было принято решение о провозглашении Республики. Мы не приняли события, которые происходили в Киеве. И наши действия – это реакция на беззаконие и антиконституционный процесс, которые происходили там», – отметил депутат.

По словам Петра Шимановского, противоправные действия украинской власти в 2014 году осудили жители не только Донбасса, но и всего юго-востока Украины.

«На тот момент (в Донецкой ОГА – прим. ред.) собрались лидеры общественного мнения, причем не только из Донецкой области, но и Харьковской, Одесской. Это были патриоты Русского мира, люди, которые переживали за судьбу страны. Седьмого апреля был уже подготовлен документ – Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики, действовал Президиум, в который входили Денис Владимирович Пушилин и многие другие участники процесса. Тогда и был зачитан фундаментальный документ, отражающий то, к чему мы стремимся и за что боремся», – рассказал он.

Депутат Народного Совета подчеркнул, что в основу Декларации о суверенитете ДНР были заложены, прежде всего, мнение и ценности поколений жителей Донбасса.

«Ценности, которые мы занесли в Декларацию, отражали чаяния людей. Конечно, никто не мог даже подумать, что Украина развяжет войну против своего же народа. Поэтому озвученные в апреле 2014 года намерения в условиях такой агрессии было очень сложно воплотить в жизнь.

Уже девятый год идёт война. Периодически она затихает, потом непредсказуемо разгорается. Используются все средства массового уничтожения людей – артиллерия, авиация, запрещённые боеприпасы. Естественно, страдает инфраструктура, за минувшие годы были разрушены экономические и другие связи.

Тем не менее, за это время полностью сформировано новое государство. И интересы мировых держав сегодня пересекаются на территории Донецкой и Луганской народных республик. Здесь идёт борьба идеологий, и каждый отстаивает свою правду и своё право на существование. Мы сделали то, что должны были сделать. С нами правда и Бог, Родина и люди. И мы обязательно одержим победу», – подытожил Пётр Шимановский.

Напомним, 7 апреля 2014 года, в ответ на государственный переворот в Киеве в Донецке была провозглашена Донецкая Народная Республика. Приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики. В тот же день было решено провести Референдум о самоопределении ДНР, который назначили на 11 мая 2014 года. По итогам всеобщего голосования государственную самостоятельность Донецкой Народной Республики поддержали 89,7% от общего числа проголосовавших. Пётр Шимановский

https://dnrsovet.su/7-ya-godovshhina-provozglasheniya-deklaratsii-o-suverenitete-dnr-pyotr-shimanovskij-byl-neposredstvennym-uchastnikom-teh-sobytij/