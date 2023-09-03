«Лётчики не умирают, они улетают и не возвращаются».

29 апреля от нас навсегда ушёл Виктор Дубовой, Герой России, заслуженный военный лётчик, полковник. Дубовой Виктор Викторович родился 25 ноября 1961 г. в Новошахтинске Ростовской области. В 1978 г. окончил 10 классов и поступил в Ейское высшее военное лётное училище, из которого выпустился в 1982 г.

Службу проходил в минно-торпедном авиационном полку ВВС Балтийского флота на должностях старшего лётчика и командира звена. С 1987 г. служил в 33-м Центре боевого применения и переучивания личного состава авиации Военно-морского флота СССР имени Е.Н. Преображенского (Саки-3, Крымская область Украинская ССР), командир звена и заместитель командира эскадрильи. После отказа принимать присягу на верность Украины в начале 1992 г. участвовал в организованном Тимуром Апакидзе перелёте лётчиков Центра в Россию. С 1992 г. — в ВВС Краснознамённого Северного флота, командир эскадрильи 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка. С|1994 г. — один из пионеров авианосной авиации России, был в первой группе строевых пилотов России, которые под руководством Тимура Апакидзе освоили полёты с палубы корабля и посадку на палубу. 31 августа 1994 г. одним из первых в России совершил посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». В дальнейшем сам обучал лётчиков полётам с авианосца, участник нескольких морских походов на авианосце. В одном из походов в паре с Героем Российской Федерации генерал-майором авиации Апакидзе произвёл перехват неизвестной воздушной цели, находящейся в районе учений Краснознамённого Северного флота. Цель оказалась разведывательным самолетом ВВС Норвегии «Орион», который был согласованными действиями лётчиков вытеснен из района учений.

С 1997 г. — заместитель командира по лётной подготовке 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота. Освоил 9 типов самолётов, в том числе Су-27, Су-29, Су-27К (Су-33). Внёс большой вклад в тактику воздушного боя на истребителях Су-25УТГ и Су-33, пионер освоения наиболее сложных фигур высшего пилотажа на истребителях Су-33. Освоил дозаправку этих самолётов в воздухе в дневное и в ночное время. К концу 1998 г. выполнил свыше 100 посадок на палубу авианесущего крейсера, имел налёт свыше 2 тысяч часов.

За успешное освоение новой авиационной техники и проявленные при этом мужество и героизм Указом Президента Российской Федерации от 6 января 1999 г. подполковнику Дубовому Виктору Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Продолжал службу в Военно-морском флоте. В 2000 г. окончил Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова. С 2001 г. — заместитель командира авиационного полка. К 2003 г. таких посадок выполнил 135, имеет налёт в 2330 часов, из них 615 — над морем. С 2006 г. — старший лётчик-инструктор ВВС Северного флота. С 2009 г. полковник В.В. Дубовой — в отставке. Жил в Москве. Умер 29 апреля 2019 г. Виктор Дубовой награждён Медалью «Золотая звезда» Героя Российской Федерации № 474, советским орденом Красной Звезды, российским орденом Мужества и медалями.

«Заслуженный военный летчик Российской Федерации», «Военный летчик-снайпер».

«Лётчики не умирают, они улетают и не возвращаются».

Антуан де Сент-Экзюпери, писатель и лётчик

https://arsenal-otechestva.ru/new/1232-letchiki-ne-umirayut-oni-uletayut-i-ne-vozvrashchayutsya

https://palubnik.ru/personas/dubovoy-v-v/

Герой РФ, заслуженный военный лётчик РФ, лётчик-снайпер РФ Дубовой Виктор Викторович

Посмотрите фотографии и фрагмет фильма рабочего материалла для книги "За Великую Россию" о палубных лётчиках. Виктор Викторович, не смотря на свою болезнь, нашёл в себе силы и рассказывал в течении 6 часов, как готовили первых военных лётчиков палубной авиации...