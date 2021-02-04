Серия открыток «Мир 2000 года», 1980 год

Серия открыток «Мир 2000 года» (первое издание). Москва, 1980 год, изд-во «Изобразительное искусство». Оформление – великий советский художник фантастики Андрей Соколов.
Тираж: 130000 экз.
Набор из 16 почтовых открыток с репродукциями картин Андрея Соколова.
Размер открытки: 14,7x10,5 см. Размер обложки: 14,8x29,7 см.
Тип обложки: В два сложения. Подписано в печать 17.04.1980. Цена: 54 копеек (цена одной открытки 3 копейки). Отпечатано в Московской типографии №5 Союзполиграфпрома.
- Перед стартом
- Дневной старт
- Ночной старт
- Космическое утро
- На орбите ожидания
- Над циклоном...
- "Союз-27" идет на стыковку
- Стыковка
- Еще одна экспедиция
- В открытом космосе
- В открытом космосе
- Над Аральским морем
- В атмосфере Венеры
- Посадка на Марс
- В кольце Сатурна
- На Луне
Примечание:
Редакторы А. Лезин, М. Абсалямова, Т. Кириллова.
Владимир Трошин «Я верю, друзья»
Музыка - О. Фельцман, стихи - В. Войнович.
Первый, снятый для телевидения по особому спецпредложению, постановочный киноклип песни, ещё до полёта Юрия Гагарина. Эфир состоялся уже после 12 апреля. Центральное телевидение СССР, "Концерт №22", 1961 год. Это единственная сохранившаяся копия у автора канала Триацетат ТВ, растиражированная в интернете. Сканирование плёнки и восстановление - Триацетат
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https://t.me/myUSSR
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