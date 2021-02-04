Серия открыток «Мир 2000 года», 1980 год

Музыка - О. Фельцман, стихи - В. Войнович.

Первый, снятый для телевидения по особому спецпредложению, постановочный киноклип песни, ещё до полёта Юрия Гагарина. Эфир состоялся уже после 12 апреля. Центральное телевидение СССР, "Концерт №22", 1961 год. Это единственная сохранившаяся копия у автора канала Триацетат ТВ, растиражированная в интернете.Сканирование плёнки и восстановление - Триацетат