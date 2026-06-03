Снесенное и утерянное, ч. 18

Вначале о весьма грустных новостях, хотя тема и так не веселая.

27 декабря Правительство РФ с подачи Минкульта приняло новую редакцию (https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentI...) Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, вступающую в силу с 1 марта. Она полностью ломает систему охраны культурных ландшафтов и исторических городов России, существующую как минимум с 1940-х годов:

С 1 марта 2025 года всякой территориальной охраны и защиты лишаются не менее 60 тысяч объектов археологического наследия, а также тысячи монументов, некрополей и захоронений, а с 1 марта 2028 года такой же защиты лишаются еще тысячи памятников архитектуры, памятных мест, полей сражений, исторических центров городов.

Постановление в десятке пунктов открыто противоречит Конституции и Федеральному закону об охране памятников № 73-ФЗ.

Постановление существенно ограничивает права граждан на участие в сохранении культурного наследия, запрещая им выступать с инициативой разработки проектов зон охраны.

Положение не раскрывает новые введенные понятия «условия стесненной городской застройки» и «полная утрата исторической среды», что дает возможность для злоупотреблений в правоприменении.

Приведем несколько примеров:

Не щадит Правительство и память о миллионах павших в Великой Отечественной войне – даром собираются отмечать 80-летие Победы. Уже через несколько дней будут ликвидированы все зоны охраны всех братских могил, воинских захоронений и мемориалов, которыми усеяна наша политая кровью земля. Даже Мамаев курган идет под раздачу, мало было обрезать зоны охраны три года назад, теперь их ликвидируют вовсе. Правда с 1 марта 2028 года.

Наконец-то можно будет построить многоэтажки прямо у подножия кургана! Также многоэтажки можно будет строить прямо на границе Бутовского расстрельного полигона. Охранную зону Бородинского поля и равнины вокруг Суздаля теперь тоже можно будет застраивать. Кстати, отличный шиномонтаж можно построить у подножия Торопецкого городища, где венчался Александр Невский – отпраздновали 950 лет, деньги освоили – и хватит. Зон охраны лишается место дуэли Пушкина на Черной речке и место дуэли Лермонтова в Пятигорске. Без лишних слов и объяснений Михаил Мишустин отменяет даже зоны охраны объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – петроглифов Онежского озера и Белого моря! На фотографиях – Россия, которую мы потеряем, если постановление не отменят.

Об этих страшных изменениях законодательства мы узнали от Евгения Соседова, зампреда ВООПИК — более подробное описание ситуации он представил в своих публикациях

в телеграме: https://t.me/EvgenySosedov/1123

и VK: https://vk.com/wall876131330_590,

а заключение с правовым и научным анализом постановления доступно по ссылке: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/gd-uz3NofdSSJAD1JB6SeWUsMWo4...

Как-то весьма грустно становится от таких законов.

Уничтожают историю самой России.

Видимо мало было уничтожено. Надо всю Память извести. Власти явно нужны "Иваны, не помнящие родства"

Но вернемся к теме цикла.

Советской властьбю было уничтожено очень много памятников (я уже не говорю о церквях). Старались стереть с лица землю вообще все имперство страны. Вот один из таких снесенных памятников Императору Александру II, Самара, 1890-1908.

25 мая 1910 года был открыт памятник Петру I на Кирочной улице, в сквере перед домом №37.

Его называли «От чинов лейб-гвардии Преображенского полка» или «Державному основателю преображенцы». Создан по модели Марка Матвеевича Антокольского. В 1930 году памятник был снят и... утерян.

Правда и вот такого отношения к нашей истории я тоже как не понимаю, так и не приветствую. «Встретимся у Ленина» — кодовое выражение для всех скейтеров или поклонников BMX в России. Площадь с памятником вождю, выложенная мрамором или гранитом, в 1990-е годы превращалась в естественную точку сбора, где выполнялись трюки и процветала уличная культура. В городе Верхняя Пышма эта метафора стала буквальной: здесь построен первый в России скейт-парк, где памятник Ленину стал частью архитектуры для катания.

А потом удивляемся почему молодь жарит шашлыки на Вечном Огне!

Памятник Александру II в Кремле. 14 мая 1893 года в Кремле были начаты земляные работы произведена закладка первого камня памятника царственному москвичу, императору Александру II. Строительство длилось пять лет, и 16 августа 1898 г. в присутствии императора Николая II состоялось торжественное открытие.

Памятник представлял собой мемориальный комплекс, состоявший из статуи императора, шатровой сени над ней и колоннады. Статуя из тёмной бронзы изображала Александра II в рост, в генеральском мундире, в порфире, со скипетром. На прямоугольном постаменте была надпись «Императору Александру II любовию народа». Шатровая сень была облицована финляндским гранитом и украшена бронзой с позолотой. Кровля была сделана из вызолоченных бронзовых листов, залитых тёмно-зелёной эмалью и увенчана двуглавым орлом. В куполе сени была помещена летопись жизни царя. С трёх сторон статуя была окружена арочной галереей. На её сводах были расположены 33 мозаичных портрета русских правителей, от Владимира до Николая I. Портреты были выполнены по эскизам П. В. Жуковского. По фризу колоннады было написано: «Сооружен доброхотным иждивением русского народа». Памятник пользовался популярностью у москвичей.

Установить памятник было решено вскоре после убийства императора, однако для выбора окончательного проекта потребовалось провести целых три конкурса, участие в которых приняли ведущие российские зодчие. В итоге был выбран вариант памятника в русском стиле, который успешно реализовали архитектор Николай Султанов, художник Павел Жуковский и скульптор Александр Опекушин.

Статуя императора была демонтирована уже в 1918 году, а спустя еще десять лет состоялся окончательный снос мемориала. Разборка памятника Александру II в Кремле. Москва, 1918 год Примечательно, что в годы военного коммунизма пустоты в основании памятника использовались в качестве могил для расстрелянных врагов революции.

О том, как сносили один из кремлевских памятников, экспрессивно написал комендант Кремля Павел Мальков:

"Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно шутливо погрозил пальцем:

- Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж нехорошо, - он указал на памятник... Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки.Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.

- А ну, дружно, - задорно командовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник.

- Долой его с глаз, на свалку! - продолжал командовать Владимир Ильич".

В 1918 году памятники эпохи «проклятого царизма» уничтожали и быстро заменяли на революционные. Первым снесенным монументом стал крест на месте убийства московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича (как раз выше о нем и рассказал комендант Кремля). Участие в его уничтожении 1 мая принимали члены большевистского правительства. Следующей жертвой майского вандализма стала на тот момент единственная конная статуя — памятник герою русско-турецкой войны генералу Михаилу Скобелеву. Ее уничтожение инициировали рабочие завода Гужона (позднее — «Серп и Молот»). Власти тоже не могли спокойно смотреть на монумент «белому генералу» и решили не препятствовать его разрушению. Впоследствии на месте снесенного Скобелева возвели монумент первой советской конституции со статуей свободы. Его пришлось открывать дважды: к первой годовщине Октябрьской революции в 1918 году, хотя тогда не была установлена статуя, и в 1919 году, когда она уже была готова. Правда ее тоже убрали и с 1954-го по настоящее время на этом месте стоит памятник Юрию Долгорукому.

Памятник великому князю Николаю Николаевичу Старшему на Манежной площади, январь 1914 года.

Все знают небольшой фонтанчик в центре Манежной площади, который дарит прохладу в знойный летний день. Но до 1918 года здесь стоял изящный конный памятник Николаю Николаевичу Романову! Честь создать монумент была оказана итальянскому скульптору Пьетро Канонике. Десятиметровую скульптуру ваяли в Турине, откуда в Петербург её доставили по морю. Памятник открыли 25 января 1914 года, но его век был недолгим. Уже 12 апреля 1918 года был подписан знаменитый декрет «О памятниках республики», подразумевавший ликвидацию памятников в честь царей и их слуг.

Так и исчез с Манежной площади памятник, на месте которого сейчас находится фонтан…

Сильнее всего декрет ударил по Москве в 1920–1930-е годы. Тогда был уничтожен ряд архитектурных шедевров на территории Кремля, взорван храм Христа Спасителя.

Некоторым памятникам империи все-таки удалось выжить: уцелели Медный всадник в Петрограде, Николай I, а также Минин и Пожарский. Последний большевики лишь сдвинули с центра Красной площади к собору Василия Блаженного, чтобы тот не мешал проведению парадов.

Эстафета сноса монументов «царям и их слугам» постепенно перешла из Москвы в другие части страны. В Костроме неугодным оказался памятник царю Михаилу Федоровичу и крестьянину Ивану Сусанину, установленный в 1851 году. Окончательный снос памятника был произведен в 1934 году. Гранитная облицовка постамента была разбита на щебень и использована для мощения «нескольких метров мостовой на площади и по Советской улице».

Сусанинская площадь была сразу же переименована в площадь Революции. А в 1924-м году снесли ещё и Александровскую часовню, находившуюся здесь же, недалеко от места, где стоял памятник. При этом большевики еще 10 лет использовали оставшийся от памятника постамент в качестве трибуны. Полностью снос был завершен лишь в 1930-е годы.

Под раздачу большевиков попали и памятники героям Отечественной войны 1812 года. Так, был уничтожен монумент и могила генерал-лейтенанта Ивана Дорохова в подмосковной Верее, которую партизанский отряд Дорохова во время войны отбил у французов. Памятник открыли в 1913 году недалеко от Рождественского собора, где находились генеральские останки, однако простоял он недолго. В августе 1918 года революционные солдаты, отбывавшие на борьбу с белочехами, на митинге постановили памятник царскому генералу снести. Что тут же и было исполнено. После митинга солдаты отправились в Рождественский собор и вскрыли саркофаг с останками генерал-лейтенанта. Над телом фактически надругались, оторвали сохранившиеся на истлевшем мундире золотые эполеты, а кости героя выкинули в овраг. По городской легенде, сердобольная женщина собрала их и прикопала в неприметном углу церкви.

На опустевший постамент водрузили гипсовую голову Карла Маркса, под ней выбили фразу из «Манифеста»: «Рабочим нечего терять кроме своих цепей, а завоюют весь мир» (буквы сохранились до сегодняшнего дня). В 1941 году ударной волной от разрыва немецкого снаряда гипсовую голову разнесло на куски.

А в 1957 году на постамент вернулся герой Вереи, генерал-лейтенант императорской армии Иван Семенович Дорохов. Автор нового памятника Сергей Семенович Алешин воссоздал оригинал с небольшими авторскими изменениями.

В 1987 году в подклете Рождественского собора рабочие нашли среди мусора несколько костей, эфес сабли, каблук и фрагменты старинного гроба. Все, что осталось от героя Вереи. В 1999 году, в присутствии местных жителей и представителей казачества, останки Дорохова перезахоронили на старом месте в воссозданном чугунном саркофаге.

Большевики спешили как можно быстрее соорудить новые памятники. Без конца подгоняемые скульпторы не могли тщательно продумать идею каждого монумента и создать интересный образ. Поэтому подавляющее большинство обелисков вскоре было убрано из-за плачевного состояния. Часть из них сняли «по многочисленным просьбам трудящихся» и революционных заказчиков.

По этому принципу быстро исчез новый уже памятник двум отцам-основателям марксизма Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, который Владимир Ленин открывал лично. Из-за его нелепости народ даже окрестил монумент — «Двое в ванной».

Подобная участь постигла и памятник видному деятелю французской революции Жоржу Жаку Дантону — он был открыт в 1919 году на площади Революции. На постаменте лежала, будто только после гильотины, огромная голова с выпученными глазами, которую тоже вскоре поспешили убрать.

До наших дней от «монументальной пропаганды» первых лет советской власти остались считанные единицы — в частности, бетонные Александр Герцен и Николай Огарев во дворике одного из факультетов МГУ на Охотном ряду, а также памятник Марксу в Ульяновске.

В первую очередь сносились памятники царям: Петру I, Екатерине II, Александру I (победителю Наполеона), Николаю I, Александру II Освободителю,погибшему от рук террористов, Александру III Миротворцу. Памятник в Екатеринодаре (ныне Краснодар) включал целую композицию, связанную с историей региона. Слева был изображён князь Потёмкин-Таврический на фоне боевых знамён и войсковых знаков. Справа стояли три первых кошевых атамана Черноморского казачьего войска: Антон Головатый, Сидор Белый и Захарий Чепега. Позади всех располагался слепой кобзарь с поводырём, а также список побед, одержанных Россией при участии кубанских казаков. В Одессе фигуры Екатерины и полководцев сбросили, а на их место поставили бюст Карла Маркса. Естественно снесли памятник Екатерине Великой и основателям Одессы. Нынешние укронацисты лишь повторили действия большевиков

В Симферополе памятник Екатерине II, работы скульптора Н. А.Лаверецкого, был открыт в 1890 году. С разных сторон памятника были установлены фигуры Потёмкина- Таврического, Долгорукова, Суворова, Я.И.Булгакова. Все фигуры были сброшены, барельефы разбиты. На вершину водрузили рабочего, разбивающего цепи на земном шаре, а вместо фигур поставили бюсты Лена, Маркса и Энгельса.

Были снесены все памятники П. А. Столыпину.

В Киеве над ним устроили показной суд - соорудив гильотину. Показательный суд над памятником Столыпина.

На его место поставили очередной бюст Карла Маркса

Не пощадили и памятник Равноапостольной Ольге в Киеве. На это место был водружён временный памятник деятелю украинской культуры Тарасу Шевченко. Но т. к. здесь опять были использованы непригодные материалы, долго он не простоял.

Уничтожена была стела в честь князя Дмитрия Донского, выигравшего Куликовскую битву, монументы на месте битвы под Полтавой, где Пётр I разбил шведскую армию Карла XII, установленные к двухсотлетию знаменитой битвы.

Сносили памятники героям всех войн защищавших Россию. Потёмкину-Таврическому, генералу Дорохову, героям войны 1812 года: Барклаю-де-Толли, Багратиону, Неверовскому, Раевскому, Дохтурову, атаману Матвею Платову и много-много других, их не счесть.

Александр Суворов вот тоже оказался невостребованным новой властью .К юбилею Суворова А.В. в 1900 году в С.-Петербурге была освящена церковь, перенесенная в столицу из села Кончанского, Новгородской губернии, где, будучи в ссылке, часто молился Суворов. Рядом с деревянной церковью был установлен и бюст Александра Васильевича. В советское время были уничтожены и церковь, и этот скромный памятник А.В. Суворову.

История деградации: от Александра II через бюст Карла Маркса к памятнику "Освобождённый труд" Даже оставляя за скобками идеологический аспект, видно, как деградировало скульптурное искусство с приходом к власти большевиков. Красивый памятник в Екатеринбурге заменили сначала на что-то непропорциональное, а в 1920 году и вовсе поставили нечто абстрактное, что в народе прозвали не иначе, как "Ванька голый".

В 1930г. власти приступили к уничтожению главного храма Русского флота – Кронштадского Морского Собора. Проект Морского собора в Кронштадте. Василий и Георгий Косяковы

Это последний и самый крупный из морских соборов, построенных в Российской империи. Сооружён в 1903—1913 годах в неовизантийском стиле по проекту архитектора Косякова. Задумывался Собор, "как памятник чинам флота, погибшим при исполнении служебного долга". Император уделял пристальное внимание ходу стройки.

Все настоятели Храма с 1919 по 1921 гг были расстреляны. 14 февраля на Якорной площади состоялся большой антирелигиозный митинг. С уникального, единственного в мире храма-памятника торжественно сбросили 16 колоколов (с семнадцатым — самым большим — не смогли справиться) и все семь позолоченных крестов. А потом с рельефных орнаментов куполов (главного и двух звонниц) смыли позолоту, отломали позолоченные подзоры икон, разрушили потрясающей красоты мраморный иконостас, заштукатурили мозаичные иконы, закрасили росписи внутри Собора, разграбили реликвии из галереи военно-морской славы, изъяли всё церковное имущество и утварь.

Все мемориальные доски с именами русских моряков-героев, прославившихся в битвах ("черные доски"), а также “белые доски” с именами погибших священнослужителей, служивших на военно-морских судах и погибших в море, уничтожили или использовали при строительстве хозяйственных объектов и как надгробия.

После закрытия собор был переоборудован в кинотеатр имени Максима Горького, вследствие этого здание храма прозвали «Максимкой». В 1956 году в здании собора организовали клуб Кронштадтской крепости, а на месте алтаря соорудили театральную сцену, оборудовали концертный зал на 1250 мест. В 1974 году в здании открыли филиал Центрального военно-морского музея. Реставрация и восстановление Собора длились с 2002 года, когда на соборной колокольне восстановили Крест и завершились только в 2013 году.



Памятник в честь Бородинского сражения на батарее Раевского

Памятник в честь Бородинского сражения на батарее Раевского. Главный монумент Отечественной войны 1812 года был торжественно открыт в 1839 году в присутствии Николая I и 100 тысячного войска, с салютом и проведенным в честь этого события исторических маневров на Бородинском поле. У подножия памятника был захоронен прах Багратиона, была положена гранитная плита с памятной надписью. Главным монументом в память Отечественной войны 1812 года стал Бородинский памятник первого класса. Он был установлен 26 августа 1839 года. Памятники второго класса — часовни, которые органично сочетали в себе силуэт православного храма и обелиска, были поставлены в Смоленске 5 ноября 1841 года, а также в Ковно 29 октября 1843 года. В Малоярославце памятник открыли 29 октября 1844 года. В Красном — в 1847 году, в Полоцке — 26 августа 1850 года, в Клястицах — в августе 1857 года. Фото: Бородино.Памятник 2-й гренадерской дивизии генерала К.Мекленбургского и 2-й сводно-гренадерской дивизии генерала М.С.Воронцова.

В 1932 году главный Бородинский памятник был взорван и разобран на металлолом как «не имеющий ни исторической, ни художественной ценности». Заодно был разрушен склеп Багратиона, а его могила разграблена. Тот памятник, что стоит сейчас на Бородинском поле — не оригинал, а воссозданная в 1987 году копия. Надгробие на могиле князя П. И. Багратиона воссоздано в прежних формах и размерах.

К этому же событию относится и памятник в Смоленске. К счастью его не снесли, но я поставлю сюда, поскольку он относится к памятникам, посвященным войне 1812 года.

Смоленский шедевр, прошедший через века

Смоленский памятник выполнен в византийском стиле и органично сочетает в себе черты православного храма и обелиска. Чугунный монумент представляет собой высокую полую изнутри восьмигранную пирамиду с цилиндрическим цоколем, увенчанную луковичной главкой с золоченым крестом. Памятник установлен на круглом трехступенчатом основании. Его общая высота — 26 метров.

Восемь пар коринфских колонн, установленных на цоколе, венчают золоченые двуглавые орлы. Между колоннами помещены золоченые изображения медалей 1812 года. С восточной стороны памятника между колоннами помещен смоленский образ Божьей Матери Одигитрии.

На цоколе с восточной стороны установлено рельефное изображение плана Смоленского сражения 5 августа 1812 года. По периметру цоколя золочеными буквами выбиты надписи, рассказывающие о сражении.

Памятник был установлен вблизи Королевского бастиона, на который 4 августа 1812 года войска императора Наполеона произвели первую атаку в Смоленске. Более века, с 1830 по 1940-е годы, перед памятником-часовней размещался городской гарнизонный плац.

В 1873 году по обе стороны от памятника были установлены две французские пушки на чугунных лафетах с вензелями императора Наполеона. Пушки были найдены в середине XIX века при строительстве фундамента расположенной рядом мужской гимназии, а лафеты сделаны на Брянском арсенале и подарены Смоленску.

В 1919-1928 годах у памятника похоронили большевика-печатника Василия Смирнова, председателя губкома РКСМ Евгенния Гарабурду и работника Народного комиссариата труда СССР Василия Соболева. В 1970-е годы сюда перенесли останки секретаря Смоленского обкома ВКП(б) Георгия Пайтерова, погибшего в 1942 году в Дорогобужском районе. У монумента образовался, таким образом, своеобразный некрополь бойцов революции.

Именно этот факт по мнению многих историков сохранил смоленский памятник в первозданном виде. Все остальные монументы Адамини были разрушены в 20-30-х годах прошлого века.

Именно благодаря тому, что смоленский памятник уцелел и дошел до наших дней в первозданном виде, с конца 1980-х годов началось возрождение и других его «братьев». Возрождение из небытия

Первым восстановили монумент первого класса на Бородинском поле. Его открытие состоялось 6 сентября 1987 года.

Благодаря деятельности Союзного государства Беларуси и России в 2010 году были восстановлены памятники второго класса в Беларуси в Полоцке. При этом полоцкий краевед Андрей Буховецкий 8 октября 2009 года расчищал фундамент памятника, где им была обнаружена квадратная кладка из красного кирпича. Внутри кладки оказался металлический стержень. При вскрытии кирпичной кладки была найдена медная доска — обращение к потомкам. Оно было замуровано в основание разрушенного памятника.

В 2010 году в Малоярославце восстановили монумент, посвященный Малоярославецкому сражению 1812 года. А за шесть лет до этого, в 2004 году, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, при расчистке исторического фундамента памятника от строительного мусора, бригаде строителей под руководством мастера А.А. Буреева открылась ниша, в которой лежали потемневшие от времени 2 серебряные и 20 бронзовых медалей, посвященных войне 1812 года. Они были заложены при сооружении памятника в 1844 году.

В поселке Красный Смоленской области, в 2012 году был поставлен монумент, но при этом не был найден старый фундамент памятника.

Вопрос восстановления монумента в Ковно (нынешний литовский Каунас) в современной истории, как всем понятно, не поднимался.

Осталось восстановить Клястицкий монумент. 10 ноября 2015 года краеведы Андрей и Алексей Буховецкие обнаружили фундамент памятника, а также нашли закладную медную пластину, которая содержала обращение к потомкам, жестяной крест и два ядра времен войны 1812 года. Пластина была замурована в основании разрушенного монумента героям войны 1812 года в Клястицах.

Конечно, прекрасно, что старинные памятники обрели свою вторую жизнь. Но вот что отмечали известные полоцкие исследователи и краеведы Андрей и Алексей Буховецкие, вплотную занимавшиеся историей создания и воссоздания серии памятников Антонио Адамини:

«Уникальность старых памятников второго класса по проекту Адамини состоит в том, что монументы весили 240 тонн и были вылиты из чугуна. Но зато эксплуатация памятника — на века. Новые памятники в два раза легче, весом 110 тонн, но эксплуатация памятника прослужит примерно 20-30 лет, а потом надо будет заново разбирать и менять все металлические части памятника — весь каркас памятника и всю восьмигранную пирамиду памятника, так нам рассказали рабочие полоцкого завода «Технолит».

Вот и раскрыли тайну Смоленского памятника по проекту архитектора Антонио Адамини, который ставил памятники на века. Фото: С.М. Прокудин-Горский

Колонна Славы Колонну Славы в Санкт-Петербурге, посвященной победе в русско-турецкой войне, с трудом можно было бы отнести к слугам царизма. Тем не менее, данный уникальный памятник, сооруженный в 1886 году из 140 трофейных турецких пушек, был снесён коммунистами при Сталине. В настоящее время этот памятник изготовлен заново, но не имеет уже того сакрального значения, которое имела колонна из настоящих трофеев.



Уничтоженные усыпальницы В Севастополе во Владимирском соборе находилась усыпальница великих русских адмиралов:

многолетнего командующего Черноморским флотом Михаила Лазарева;

героя Наваринского и Синопского сражений Павла Нахимова, погибшего в бою на Малаховом кургане;

Владимира Корнилова, который возглавил оборону Севастополя в самый критический момент и погиб на том же кургане,

их героического соратника Владимира Ивановича Истомина, тоже погибшего при обороне Севастополя.

В 1931г. усыпальницу взломали, разломали гробы, а останки великих флотоводцев сгребли вместе с хламом. Склеп был засыпан землей и мусором, образовавшимся при переделке собора в мастерские по ремонту авиадвигателей.

Только в 1974 году собор был передан Музею героической обороны и освобождения Севастополя. С этого времени в соборе начались восстановительные работы, но до лета 1991 г. усыпальницу не вскрывали. Случайно или нет, но работы по поиску останков адмиралов начались летом 1991г. – когда развалился СССР.

Увиденное потрясло присутствующих: склеп-усыпальница был засыпан обломками камня, кусками разбитых мраморных плит, бутылками, железяками, человеческими и собачьими костями, заполнен водой. Две недели расчищали завалы, шесть «камазов», загруженных доверху, вывезли хлам из склепа. В результате были найдены 70 фрагментов человеческих костей, экспертиза определила, что они принадлежат четырем людям.

29 февраля 1992 года священному праху великих адмиралов были отданы воинские почести, и после торжественного молебна, в присутствии командующего Черноморским флотом адмирала И. В. Касатонова, ветеранов флота, тысяч севастопольцев, потомков славных адмиральских фамилий, останки были перезахоронены в усыпальнице Владимирского собора.

В 30-х годах разрушена построенная на народные деньги усыпальница князя Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре в г. Суздаль. Кого-то из администрации тюрьмы, располагавшейся в монастыре, взбесило увиденное слово «князь».

Дмитрий Пожарский, согласно завещанию, был похоронен в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Во время правления Александра II над его могилой возвели прекрасную усыпальницу из мрамора. Но октябрьский переворот не пощадил и это место: в 1923 году большевики превратили монастырь в лагерь для политических противников. Монастырские помещения освобождали от церковного имущества, а с монастырского кладбища убирали надгробные памятники.

В 1933 году «благодарные потомки» добрались и до усыпальницы спасителя Отечества. Роскошный мавзолей разобрали, а место захоронения сравняли с землёй. Белый итальянский мрамор решили отправить на постройку Дома Советов в Москве. По другим данным, его использовали для облицовки первых станций Московского метро или кабинетов ОГПУ на Лубянке (а потом удивляемся что государство Советов рассыпалось).

В послевоенное время над могилой соорудили примитивную бетонную плиту с надписью, но первозданной красоты усыпальницы это всё же не вернуло. Сооружение было воссоздано в первозданном виде в 2009 году по инициативе Дмитрия Медведева, Юрия Лужкова и патриарха Алексия II.

И это малая толика того, что мы потеряли, как следствие большевистского погрома русской культуры.

Не обошли стороной и героев Куликовской битвы Осквернили надгробные памятники героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби. Пришлось и это восстанавливать.

Список снесенных большевиками памятников и православных храмов огромен, тут лишь несколько.