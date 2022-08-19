Москва. Было — стало - 21

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Семь знаменитых московских высоток

Старая Москва тогда и сейчас

Продолжаем путешествие...

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Дом культуры «Строитель» на Измайловской площади. Открыт 71 год назад — летом 1951-го. Проектировал примечательный московский архитектор Георгий Яковлевич Чалтыкьян. Заказчиком ДК выступало Министерство нефтяной промышленности СССР. Рядом строился городок нефтяников. В справочниках ДК указан как киноклуб или даже кинотеатр Сталинского района. Если присмотреться, за ДК едва выглядывает деревянный домик. Это Сталинская школа бывшего села Измайлово. В 1990-е в ДК работал видеосалон. В середине 1990-х — довольно известный в узких кругах клуб «Не бей копытом». В наши дни «Строитель» закрыт. Ровно два года назад ДК перешёл в руки мэрии. Власти обещают сделать ремонт и заново открыть «Строитель». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.

Столешников переулок на перекрёстке с Большой Дмитровкой. Верхний снимок сделан в 1913 году. Нижняя фотография — 109 лет спустя.

Большое белое полукруглое здание слева на новом снимке (№20 по Большой Дмитровке) — знаменитый дом жилищно-строительного кооператива «Правдист».

Он выглядит потрясающе современно. Начали строить в 1914 году, то есть спустя год после того, как был сделан верхний снимок. Закончили в 1925-м (из-за войн и потрясений работы останавливались).

Слева на первом плане старинной фотографии часть дома №15 по Дмитровке. Его снесли в 1970-е для строительства нового корпуса Центрального партийного архива КПСС.

От обстановки 1913 года остался лишь доходный дом Егора Егоровича Леве. Он хорошо виден на чёрно-белой карточке вдали (сейчас его закрывает коричневый строительный баннер).

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Улица Красная Пресня. Бирюковские бани, что стояли на углу с Нижне-Прудовой улицей (она же улица Дружинниковская). Бани видны на старой фотографии слева. Их снесли перед Олимпиадой-80, когда Красную Пресню значительно расширяли.

Сейчас вы можете оценить, какой улица была до расширения. Те, кому кажется, что это снимки разных мест, обратите внимание на фасады двух зданий справа. Они уцелели, видны на двух фотографиях и являются свидетелями старой и новой эпох. Обратите внимание на трамвайные рельсы. Трамвай с Пресни убрали в 1957 году.

Чёрно-белый снимок — это 1947 год. По Москве рассекает трофейный немецкий кабриолет Hanomag. Нижний снимок сделан с той же точки ровно 75 лет спустя.

В Москве на углу Большой Дмитровки и Козицкого переулка до 1934 года стоял красивый храм Успения Божией Матери, но москвичи называли его Сергиевским, по приделу во имя преподобного Сергия.

Семиглавая церковь была поставлена в 1700 году на месте изветшавшего старого каменного храма. На день памяти Радонежского храм бывал переполнен, такие отчёты сохранились в газетах тех лет.

Президиум Моссовета решением от 17 сентября 1933 года постановил Сергиевский храм закрыть и снести. Место было передано под строительство шестиэтажного жилого дома Наркомата легкой промышленности. Дом спроектировали Георгий Ипполитович Луцкий и Вячеслав Николаевич Владимиров.

О том, что это одно и то же место, сейчас напоминают только окна дома князя Бориса Андреевича Голицына слева и доходный дом Левиссона на дальнем плане. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Страстной бульвар. Верхний снимок — это 1913 год. Нижняя фотография — 109 лет спустя. Перед вами дом с большой историей. Здесь располагалась типография Московского университета.

Когда-то это был старый каменный частный дом 1760-х годов постройки, принадлежавший семье Власовых. Затем, в 1811-м, его выкупил Московский университет для размещения своей типографии. Здание было перестроено архитектором Николаем Соболевским и надворным советником Фёдором Бужинским.

На первом этаже торговал книгами Александр Сергеевич Ширяев. К своему тёзке захаживал Пушкин. На втором этаже была квартира редактора «Московских ведомостей» князя Петра Ивановича Шаликова. Затем поселился редактор «Русского вестника» Михаил Никифорович Катков. Он принимал у себя Толстого и Достоевского. Пётр Ильич Чайковский заходил на огонёк.

Перед Первой мировой типография переехала. Дом стал жилым. В 1960-е передан Всероссийскому театральному обществу.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

В этом году исполняется ровно 110 лет, как на Яузе открылся Новосокольнический парк городских железных дорог. В истории Москвы он остался как трамвайное депо имени Русакова.

Верхняя фотография сделана в 1913 году: парк работает уже почти год. Он состоит из большого вагонного сарая, жилого дома для служащих с магазином на первом этаже, проходной и административного здания. На старинном фото хорошо видно это здание по левому краю снимка. Изначально это был симметричный фасад с ризалитом на девять окон. Сейчас здание укорочено ровно на три окна. При прокладке набережной снесено полностью левое крыло административного здания, а на его первом этаже даже выгрызли угол для тротуара. Также снесена проходная.

Депо Русакова было самым большим трамвайным предприятием СССР. 430 пассажирских вагонов для 20 трамвайных маршрутов. Сейчас это трамвайная площадка №5 Мосгортранса.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Много говорят о ГЭС-2, что на Болотной набережной, но о ГЭС-1 вспоминают редко. Вот она — Центральная электростанция на Раушской набережной, напротив Зарядья. Верхний снимок — около 120 лет назад.

Она заложена летом 1896 года, открытие состоялось в 1897-м. Первый фасад проектировал Николай Петрович Басин. Строил консорциум, названный «Обществом электрического освещения 1886 года». Среди учредителей Siemens&Halske, Deutsche Bank и русские банкиры. Это была самая мощная станция во всей Российской Империи.

Также это первая станция в Москве, дающая переменный ток. Она же на первых порах обслуживала трамвайное движение, пока не была сооружена Трамвайная станция, ныне известная как ГЭС-2. В советские годы её назначение расширилось — ГЭС-1 стала теплофикационной: вода из Москва-реки — в пар — в турбину, затем в бойлер — давать тепло в батареи. В 1928-м старый фасад был перестроен и надстроен под руководством Жолтовского.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Площадь Восстания (она же ныне Кудринская площадь). Разница между снимками 68 лет.

Лето 1954 года. Рабочие отправляют в небытие старые домики Кудринского переулка — перед высоткой будет большой сквер. По первоначальным планам оформление площади Восстания предполагало масштабную застройку в едином стиле. Но в 1953 году скончался Сталин, а новое руководство страны в лице Хрущева быстро свернуло затратное строительство. Сохранились старинные кварталы вокруг высотки. Меньше чем через год, в апреле 1955-го, в высотный дом въедут первые жильцы.

Лесная улица. Казённый винный склад №2. В Москве в 1901 году построены три таких склада. Склад — это полноценный водочный завод. В Империи в 1893-м введена винная монополия. Только казна занималась очисткой спирта и торговлей водкой. Остальные алкогольные напитки облагались акцизом. Частники могли выпускать спирт, но под госвыкуп. С началом Первой мировой Россия ввела сухой закон. Казённый склад остановился. В свободные корпуса срочно въехал эвакуированный из Риги завод «Унионъ». Было налажено производство снарядов. Уже после революции здесь недолго проработал завод «Электросила», а с начала 1920-х советская власть учредила Московский тормозной завод. Тормоза для поездов производили по западной лицензии. Потом в СССР всерьёз занялись импортозамещением, и тормоза стали выпускать свои, родные, изобретённые русскими умельцами: Иван Матросов, Флорентий Казанцев. Завод работает до сих пор. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.

Усадьба Кусково. Бывшая в течение трёх веков до 1917 года родовой вотчиной семьи Шереметевых. Это прекрасное место старой Москвы, вернее, старинного Подмосковья, сохранившееся в первозданном виде. В состав города Кусково вошло только в 1960 году.

Перед вами Большой дом усадьбы — летний дворец графа Петра Борисовича Шереметева и домовый храм Спаса Всемилостивого. Дворец был построен в течение шести лет с использованием чертежей известного французского зодчего Charles De Wailly; завершён в 1775 году. Тут даже полы родные и печи остались, хотя это кажется невероятным. В Отечественную войну 1812 года в Кусково квартировал маршал Ней. Усадьба пострадала, но не была сожжена. У пруда есть Грот, итальянский, швейцарский и голландский домики, павильон Эрмитаж.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Цветной бульвар, июль 1901 год и 121 год спустя.

Слева за одиноким извозчиком видно красивое восьмигранное здание — Манеж. Он был возведён в 1886 году как выставка-панорама «Штурм Плевны». За Манежем виден старый фасад цирка Альберта Вильгельмовича Саламонского.

В 1886 году в Манеже открылся цирк братьев Никитиных. Саламонскому появление талантливых конкурентов жутко не понравилось. Он выкупил Манеж и взял с одного из братьев расписку — покинуть Москву (они скоро вернулись). До советских лет на фасаде красовалась надпись «Манежъ Саламонскаго».

В войну здание горело, и долго торчали на Цветном развалины. В 1958-м на основе старинного здания был построен панорамный кинотеатр «Мир». Он открылся 28 февраля 1958 года.

Старый участок бывшей Кудринской улицы и Кудринский переулок, на месте которых в 1954 году был разбит сквер у знаменитой «Высотки на Восстания». Посмотрим, как эти исчезнувшие часть улицы и переулок выглядели. На верхней фотографии хорошо заметно, что старая застройка Кудринской улицы идёт как бы под углом, наискосок.

Нынешняя улица Баррикадная — это бывшая Кудринская. Сейчас при подъёме на площадь со стороны зоопарка улица делает небольшой поворот и далее идёт вдоль бывшего Вдовьего дома. До конца 1940-х, то есть до начала строительства высотки, никакого поворота не было. Баррикадная по прямой вливалась в Кудринскую площадь и соединялась с Поварской улицей. Высотка и сквер изменили эту старинную гармонию.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 69 лет.

Храм Илии Пророка в Черкизово. Фотография, что слева, — начало 1950-х. Снимок справа — почти 70 лет спустя. За эти годы очень сильно изменился рельеф из-за строительства метро. В середине 1980-х здесь возводили тоннель Кировско-Фрунзенской линии (ныне Сокольническая). Тянули линию до «Улицы Подбельского» (ныне «Бульвар Рокоссовского») через «Черкизовскую». Насыпь скрывает этот тоннель.

Ильинский храм возведён ещё в селе. По сути, это сельская церковь. Он неоднократно перестраивался, однако в основе древняя каменная постройка. В годы советской власти храм оставался открытым, здесь шли службы. Даже погост вокруг не был уничтожен, что случалось со множеством старых кладбищ. Наверное, поэтому сегодня Черкизовский некрополь — древнейший в Москве.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Киевский вокзал в своём классическом виде был сооружён в годы Первой мировой и до 1930-х продолжал называться Брянским. До 1910-х это было простое вытянутое одноэтажное здание с двумя подъездами. Брянский вокзал был возведён к весне 1899 года. Простоял он в таком скучном виде немногим больше 15 лет, пока правление Московско-Киево-Воронежской железной дороги не решилось в год 100-летия Бородинской битвы выстроить что-то более монументальное. Проект разработал Иван Иванович Рерберг, перекрытия сделал Шухов. Здание было завершено в 1917 году, а движение составов было запущено в 1918-м. Нижняя фотография чуть уменьшена в масштабе относительно верхней карточки, чтобы вы могли оценить изменения. Обе фотографии сделаны чуть с разных точек, но с одного ракурса с разницей больше 110 лет.

Проспект Мира, бывшая 1-я Мещанская. На верхней фотографии трёхэтажный дом №126. Тот самый, из «Баллады о детстве» Владимира Высоцкого.

Но родился, и жил я, и выжил —

Дом на Первой Мещанской, в конце

Сюда Высоцкого привезли из роддома в 1938 году. Здесь он жил до 1946 года. Окна Высоцких на третьем этаже: третье и четвёртое справа. В начале 1950-х дом был разобран. Его поглотил восьмиэтажный дом сталинской эпохи (проспект Мира, 76). От старого дома остался пристрой, он стоит во дворе. Мама Высоцкого получила квартиру в этом новом доме.

Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой

Соседушка с соседушкою баловались водочкой.

Все жили вровень, скромно так: система коридорная,

На тридцать восемь комнаток всего одна уборная

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 85 лет.

Один из примечательных домов в Москве. Хотя мало кто о нём знает. Адрес: Каланчёвская, 32/61. Построен в XIX веке. Принадлежал Евгении Ивановне Мак-Гилль, женщине щедрой, доброй, с великой душой.

Дом Евгении Ивановны в 1890-е попал под расширение Николаевской железной дороги. Обычное дело, не предполагающее иного выхода, кроме сноса. Но инженер Осип Маркович Федорович предложил впервые в истории России передвинуть дом из зоны расширения. За основу была взята американская технология, но у Осипа Марковича свои идеи на сей счёт тоже были. Деньги на операцию, казавшуюся тогда авантюрой, выделила сама Мак-Гилль. Здание весом 1840 тонн передвинули за несколько дней на 100 метров, за каковым передвижением следила вся Москва. В итоге слава досталась не только Федоровичу, но и хозяйке.

Дом удивительным образом уцелел. Хотя и нуждается в реставрации.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Солянка. Храм Святых бессребреников Кира и Иоанна с часовней Святого Саввы Сербского. Они были закрыты в начале 1930-х годов, а затем снесены.

Часто пишут, что на месте храма был выстроен одноэтажный дом с магазином «Кулинария». Но на самом деле этот новопостроенный дом стоит на месте бывшего прохода к церкви.

Храм был возведён по указу Екатерины II в 1765–1768 годах. Проект составил архитектор Карл Иванович Бланк, но строительные работы вёл Иван Иванович Бецкой. Императрица Екатерина Алексеевна присутствовала на освящении храмового престола зимой 1768-го, она сама вошла на престол 28 июня 1762 года — в день памяти святых Кира и Иоанна.

В 1874 году храм с прилегающим участком был передан Сербской митрополии для посольства при Русской церкви. О том, что это одно и то же место, сейчас напоминает лишь фрагмент доходного дома Московского Купеческого общества на дальнем плане двух снимков.

Разница между фотографиями около 90 лет.

Верхняя фотография — 1-я Мещанская улица в 1905 году. Корпус Набилковского коммерческого училища. Нижний снимок — 117 лет спустя. Теперь это проспект Мира, 50. Когда-то московские улицы украшали сады и палисадники, которые разбивали почти у каждого дома или общественного здания. Некоторые улицы даже своё имя получили по этим садам (Большая Садовая — самый яркий пример). С ростом числа автомобилей от садов пришлось избавиться, деревья были вырублены. Корпус училища был возведён в 1817 году, то есть 205 лет назад. Говорят, что проектировал Елизвой Семёнович Назаров, ученик Баженова и Казакова. С именем братьев Набилковых связана история богадельни в Протопоповском переулке. Первоначально богадельня размещалась здесь, а затем, в 1830 году, освободившееся здание Набилковы пожертвовали Императорскому человеколюбивому обществу для размещения училища, которое было упразднено после 1917 года. Обе фотографии сделаны с одной точки. Верхняя фотография — площадь Калужской заставы. 1946-й. Нижний снимок — площадь Гагарина 76 лет спустя. Строительство большого архитектурного ансамбля на площади с двумя 14-этажными башнями — воротами в Москву началось в 1940 году, но остановилось 22 июня 1941-го. После войны работы возобновились. Строили заключённые. Среди них Александр Солженицын. Он упоминает дом, что в центре снимка, в романе «В круге первом». На Калужской заставе, дом МВД, полукруглый, с башней: "На постройке его в сорок пятом году был наш лагерь, и там я работал учеником паркетчика." Проектировали ансамбль Евгений Адольфович Левинсон и Иван Александрович Фомин. Площадь должны были застроить в едином стиле. Но в 1955-м Хрущёв начал борьбу с архитектурными излишествами, и получилось то, что получилось. На верхней фотографии виден старый путепровод Калужского шоссе над линией Московской ОЖД 1907 года постройки. Он простоит до конца 1950-х. Обе фотографии сделаны с одной точки. Чуть более года этот маленький сквер называется площадью Чайковского. Таким образом московские власти отдали свой долг истории. До 1990 года Новинский бульвар носил имя Петра Ильича. После возвращения исторического имени в московской топонимике не осталось имени Чайковского. 30 лет спустя власти решили назвать в честь великого композитора маленькую урбанину, разбитую перед домом, где он когда-то работал над Второй симфонией и «Снегурочкой». Верхний снимок сделан, вероятно, в 1912 году. Тогда эта территория была частью большой Кудринской площади. На ней в начале 1900-х появилось трамвайное разворотное кольцо, где сходились линии трех улиц — Кудринской, Садовой-Кудринской и Большой Никитской. На площади журчал фонтан, где извозчики поили лошадей. Оживлённое было место. Справа на двух снимках — дом Полуэктовых. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Если бы житель Москвы на машине времени вдруг перенёсся из 1910-х в 2022-й, то наверняка был бы удивлён широтой проспектов и улиц, которые «съели» палисадники и сады, числом автомобилей и сохранившимся, но до ужаса перестроенным домам из прошлого. Садовая-Триумфальная. 1912 год. Два здания, что на старинной карточке, сохранились по сей день. На первом плане Губернская Земская управа. В советские годы была надстроена двумя этажами. Там теперь находится Главное следственное управление по Мособласти. Домик на дальнем плане с маленькой, тонкой башенкой тоже сохранился, но встроен в тело двух 18-этажных панельных башен. Управу построил архитектор Борис Николаевич Шнауберт на рубеже веков. Дом с башенкой — архитектор Сергей Михайлович Гончаров (родственник Натальи Николаевны Пушкиной). В 1970 году к дому была прилажена пристройка — там когда-то работал известный магазин «Советская музыка». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. В августе следующего года будет 20 лет, как снесли Дом Экономического общества офицеров на Воздвиженке, или Центральный военный универмаг, или Военторг. Удачный проект архитектора Сергея Борисовича Залесского. Даже после разрушения все, кто любит старую Москву, вспоминают это здание. Заказчиком строительства в 1910-х годах выступало Экономическое общество офицеров Московского военного округа. В царской России так назывались потребительские кооперативы людей в погонах. Несмотря на кардинальное изменение в жизни после 1917 года, Военторг всегда оставался Военторгом, пока не был закрыт в 1990-е годы, а затем снесён по распоряжению мэра Лужкова. На месте Военторга теперь стоит «такое же, только лучше» в стиле капромантизма. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 106 лет. Верхний снимок — 1926 год. Тверской-Ямской переулок (бывший Чухинский), корпус государственной табачной фабрики «Дукат». Нижний снимок — 96 лет спустя. Улица Ярослава Гашека. Фабрику основал в 1891 году купец Илья Давидович Пигит, этнический караим. Табачный бизнес в Москве царской эпохи крепко держали караимы. Например, ещё два крупных табачных фабриканта в Москве, Иосиф Дуван и Абрам Катык, были соплеменниками Пигита. Строительство фабричного корпуса в переулке началось в 1903 году и продолжалось вплоть до начала войны 1914-го. Пигит организовал выпуск папирос и дешёвого табака, вплоть до махорки. В 1915 году он скончался. Из бизнеса он вышел за год до смерти. Управлял фабрикой до 1918 года его шурин Борух Исаакович Катлама. В 1918-м «Дукат» был национализирован советской властью и стал госфабрикой управления «Главтабак». Корпус на улице Гашека был снесён в конце 1990-х. На месте возведён бизнес-центр «Дукат плейс». Обе фотографии сделаны с одной точки. Дома национального флага в Электрическом переулке, возведенные в первые годы Первой мировой войны. Два дома были построены специально для семей воинов, погибших на фронте. Деньги на строительство поступали от продажи флажков-триколоров, потому название у домов такое. Занималось этим Братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами. С августа по октябрь 1914-го собрали 70 тысяч рублей — больше половины от необходимой на постройку суммы. Дома стоят за большим корпусом известного дома вдов и сирот в Электрическом переулке (тогда он назывался Фирсановским). В квартирах была горячая вода, электричество, канализация. В 1930-е дома были надстроены. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 108 лет.

ВДНХ. Перед вами исчезнувший павильон «Центральные области РСФСР», возведённый по проекту Александра Владимировича Куровского в 1939 году. Павильон неоднократно перестраивался. На старой фотографии он после реконструкции 1954 года. Тогда архитектор Георгий Никитович Емельянов сохранил объём деревянного здания, но сильно изменил фасады и добавил 27-метровую башню, напоминающую одну из кремлёвских башен. Павильон рассказывал о достижениях Калининской, Орловской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областей.

С 1959 года по 1963-й он назывался «Зерно». В 1966 году снесён вместе с соседними павильонами Башкирской АССР и Туркменской ССР (они в старый кадр не попали).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 68 лет.

ВДНХ. Павильон № 30 «Хлопок». Верхняя фотография сделана в 1954 году. Нижний снимок — спустя 68 лет. Теперь это центр современных биотехнологий и музей «Биотех».

Одна из старейших построек на ВДНХ. Возведена в 1938–1939 годах как павильон «Масличные культуры». Проектировал Евгений Адольфович Левинсон.

После переустройства выставки в 1954 году павильон был реконструирован и стал называться «Хлопок». В 1959 году, после разделения ВДНХ на промышленную и сельскохозяйственную части, стал носить длинное имя «Хлопчатобумажная и льняная промышленность», затем «Текстильная промышленность». С 1964 года — «Микробиологическая промышленность».

В мае этого года павильон был открыт заново после реставрации как музей.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

3 августа исполнилось 132 года со дня рождения великого архитектора Константина Степановича Мельникова. У него удивительная и драматическая судьба. Он крестьянский сын, сызмальства удивлявший талантом. Его рано заметили. Золотой период творчества пришёлся на 1920-е и 1930-е. Но последние 40 лет жизни он не строил (его отстранили от реальной работы), хотя продолжал проектировать. Наследие Мельникова по сей день вдохновляет архитекторов. В честь 100-летия Константина Степановича ЮНЕСКО объявила 1990-й Годом Мельникова.

На фото ДК Русакова на Стромынке. Верхняя фотография сделана в самом начале 1930-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.

Место рождения Константина Степановича Мельникова. Соломенная сторожка в Петровско-Разумовском. В ней, в одной из комнат жили Степан Илларионович Мельников с женой и детьми. Отец будущего архитектора был десятником на строительстве Нового шоссе Петровской земледельческой и лесной академии. 3 августа 1890 года у него родился сын Константин.

Спроектировал сторожку Николай Леонтьевич Бенуа в 1865 году. Здесь была квартира сторожа, что должен был охранять границы Петровской академии и поля Бутырского сельскохозяйственного хутора. Академия сдавала в аренду южную часть имения. Появился дачный посёлок, который в народе быстро окрестили «Соломенная сторожка».

Соломенной её называли по глинобитным стенам с соломой. Кровля была черепичная, а не соломенная. В доме кроме сторожа жили рабочие академии. Сторожку снесли в 1950-х. Теперь это проезд Соломенной сторожки у перекрёстка с Тимирязевской улицей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 152 лет.

Угол Большой Грузинской и Большой Пресненской (она же Красная Пресня).

Красивые входные ворота в Зоологический сад в виде двух псевдоготических башенок спроектированы и поставлены архитектором Сергеем Константиновичем Родионовым в 1893 году, к началу охотничьей выставки. Ворота пострадали во время боев 1905 года, но почти в неизменном виде сохранялись до конца 1930-х.

В 1938-м, к 75-летию зоопарка, появились новые ворота в духе нарождающегося сталинского неоклассицизма, с колоннами и фигурами животных.

К 100-летию зоопарка ворота перестроили третий раз в стиле советского модернизма, а в 1996 году зоопарк получил четвёртый новый вход. Было решено вернуться к идее Родионова с башенками, но масштабнее и богаче, в стиле Юрия Михайловича Лужкова. В итоге на свет появилось сооружение капромантичного стиля.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Ещё о Московском зоопарке. Вот, каким был первый советский главный вход в зооботсад. После того как была разобрана готическая композиция Родионова, в 1938 году полукругом встала колоннада новых ворот — в стиле нарождающегося советского или даже сталинского неоклассицизма.

Их отличительной особенностью были скульптуры и лепные силуэты животных. Ваяли художники Василий Алексеевич Ватагин и Дмитрий Владимирович Горлов. Ватагин — очень необычный художник. Прежде всего, он был зоологом и пытался соединить в своих работах науку и искусство.

Ворота пережили войну. Верхний снимок сделан в первые послевоенные месяцы — в 1945-м или 1946-м. Скульптуры убрали в конце 1950-х по ветхости, а затем были разобраны и сами ворота. Их сменила демонстрационная и угловатая скромность новых ворот. По сравнению с тем, что было, они казались очень скучными.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Большая Никитская (в советские годы улица Герцена). Верхний снимок сделан, вероятно, в начале 1900-х годов, на это указывает вагон конки, ползущий в сторону Кудринской площади.

Перед вами красивейший дом улицы, возведённый в русском стиле Александром Степановичем Каминским в 1876 году для Анны Васильевны Лопатиной. Это был очень функциональный дом. На цокольном этаже — холодильник (Лопатина поставляла морепродукты для московских ресторанов), на первом этаже — контора для ведения дел, на втором этаже — квартира хозяйки. Позади дома — сад с прудом.

После революции дом был национализирован. Долгие годы он выполнял роль обычного коммунального дома. В 1928 году был надстроен мансардный этаж. С 1963 года здесь посольство Бразилии. Само здание принадлежит этой стране.

Вдали на старом снимке видна колокольня Покровского храма, что в Кудрине.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.

Миусская площадь. Обе фотографии с одной точки. Но не подумайте, что красивое здание на чёрно-белом снимке разрушено. Оно было встроено в корпус Министерства общего машиностроения СССР — нижний снимок.

На старой фотографии Императорский Московский археологический институт имени Николая II. Здание заложено в 1913 году. Проектировал творческий дуэт Владимира Матвеевича Маята и Владимира Дмитриевича Адамовича. Они давно работали по заказам Степана Павловича Рябушинского, который дал деньги на строительство. Один из залов института носил имя Рябушинского. Здесь готовили специалистов по русской старине. В освободившемся здании разместился рабфак имени Свердлова.

В 1960-е годы здание повторило судьбу кинотеатра Ханжонкова на Триумфальной. Оно было поглощено административной коробкой времён борьбы с архитектурными излишествами.