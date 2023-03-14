Агент Белоника и её резиденты

В самом деле, иные товарки Белоники, из той же столичной тусовки, позволяют себе куда более хамские, а порой и вовсе людоедские эскапады в связи со спецоперацией – к примеру, одиозная Божена Рынска, вдова политтехнолога Игоря Малашенко. Но срок тем не менее вклеили именно Белонике, которая, к слову, нередко давала Божене укорот. Эти две дамы давно на ножах. Но Рынска как ни в чём не бывало продолжает злословить в социальных сетях, а Белонике, что называется, прилетело. Тут что-то не так. Попытаемся разобраться.

Высокие отношения для духовных людей

Олег Тиньков (фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ)

Как там говорил персонаж из «Операции «Ы»: «Ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток!» Похоже на то, что и Белонике дали девять лет с кем-то за компанию, условно говоря. Знающие светскую львицу персоны намекают в этой связи на двух её мужчин – на бывшего мужа Бориса Белоцерковского и бизнесмена Олега Тинькова. С мультимиллионером Белоцерковским иноагент Белоника прожила в браке 17 лет, а расстались они несколько лет назад, по слухам, на фоне изнурительной борьбы Белоники с некими нехорошими зависимостями. Тем не менее пара продолжает как ни в чём не бывало позировать на совместных фото с детьми, словно развода и не было. Пару лет назад Белоника раздавала множество интервью, в которых красной нитью проводила мысль, что с их расставанием с мужем всё не так однозначно. И хотя Белоцерковский недавно женился на бывшей модели вдвое младше себя, мы-то знаем, что такие «высокие отношения» вполне нормальны для «духовных людей» из богемы. Тем паче что у них с Белоникой двое общих детей.

Борис Белоцерковский (фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ)

Два с небольшим года назад, в разгар пандемии коронавируса, правительство Петербурга сделало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. В вестибюлях питерского метро стали устанавливать терминалы компании Белоцерковского Uvenco. Вообще-то предприниматель заработал свои капиталы в игорном бизнесе, но, с тех пор как в России его ограничили, переориентировался на вендинг – автоматизированную торговлю. Как же Белоцерковскому удалось получить такой жирный заказ, интересовались многие, в том числе и новостной портал BFM. «Конечно, вы сейчас под огнём публичной критики в Петербурге. Вы получили большую часть станций метро, где будут открыты вендинговые аппараты, в которых в том числе продаются наборы «маска плюс перчатки». Пишут, как вам это удалось, почему без конкурса где-то 40% станций ваши? И 40 рублей набор – перчатки, маска». В самом деле чудеса, да и только. Белоцерковский ответил так: «Руководитель города Александр Беглов сначала объявил, что в метро установят автоматы. Мне переслали это сообщение. Дальше позвонили из комитета по промышленности и сказали: «Ребята, а вы можете?» Мы сказали: «Если Родине надо, мы можем». А дальше нам сколько дали, мы столько и взяли». Ёмко, ничего не скажешь. Кое-что, впрочем, вскоре прояснилось. Вот что писал информационный портал «Новый проспект»: «Самым крупным бизнесом владеет семья вице-губернатора – главы администрации Смольного Любови Совершаевой, в ведении которой находятся комитеты с общим бюджетом 22,3 млрд рублей. У Любови Совершаевой за годы её работы в полпредстве сложились тесные связи со многими крупными бизнесменами города. Её пути, по версии участников рынка, в разное время пересекались (…) с Борисом Белоцерковским». То есть Белоцерковский, выходит, питерским властям не чужой? А нынче руководство второй столицы всё чаще фигурирует в разнообразных скандалах – так не Белоцерковскому ли передали привет, назначив матери его детей девятилетний срок? Прямо ведь не всегда намекнёшь, сами понимаете.

Кто к кому ближе

По решению Первомайского районного суда Кирова бывший глава города Владимир Быков осужден по факту совершенных им коррупционных преступлений и приговорён к лишению свободы сроком на девять лет.

Но Белоцерковский, как ни крути, это Белоникино «вчера», а миллиардер Олег Тиньков – что ни на есть её «сегодня». Заголовок в издании Starhit: «Ника Белоцерковская*: «Тиньков намного ближе к богу». «Блогер (это Белоника. – Ред.) признаётся, что считает этого человека гениальным бизнесменом». Как-то в издании Белоцерковской «Собака» мелькнуло её интервью с Тиньковым – рассуждали о сексуальной энергии, «о моментах бесконечного счастья» и т.п. Ощущение от прочтения возникало такое, что эти двое чуть больше, чем просто «близкие люди». Возможно, такое ощущение возникло не только у автора этих строк.

В прошлом году Тиньков продал все свои российские активы, вышел из российского гражданства и теперь обливает помоями свою бывшую родину, сидя в Британии. Тем не менее с Россией его всё ещё многое связывает, прежде всего – люди. Но миллиардер то и дело продолжает провоцировать. То обзовёт «дебилами» тех, кто поддерживает спецоперацию, то генералов, «проснувшихся с похмелья», обвинит в том, что у них «плохая армия», а сами они «погрязли в холуйстве». Между тем в стране всё ещё действует банк с его именем. И стоило бы, пожалуй, выбирать выражения. Но так или иначе воздействовать на Тинькова непросто, даже иноагентом его теперь не объявишь. А действовать как-то нужно, ибо возникают вопросы. Таким образом, приговор Белонике может служить предупреждением Тинькову – следи за словами, иначе спрос может выйти с не чужого тебе человека.

«Ты в оппозиции – значит ты модный»

Тут ещё вот о чём следует сказать. Года два назад в «Нашей Версии» вышла моя статья «Светская хронь». Уже тогда обнажилась тенденция, что «оппозицию сделают привлекательнее, упаковывая её в глянцевую обёртку модных журналов». Российским несистемщикам сватали новых лидеров среди гламурных персонажей, в том числе среди тусовщиков, подобных Белонике. «Ты в оппозиции – значит ты модный» – был такой слоган. Назывались имена, к примеру, главреда издания Tatler Ариана Романовского. Сейчас Романовский сидит за решёткой по обвинению в шантаже одного из фигурантов публикаций светского хроникёра. И якобы стояла за ним Ксения Собчак, на которую он якобы работал. Собчак – давняя товарка Белоники, и объединять их могло нечто большее, нежели общее участие в светской тусовке. Оппозиционная движуха? А почему бы и нет? Романовский ведь тоже сидит не за то, что из него лепили общественно значимую фигуру, которая по задумке кукловодов должна была призывать молодёжь к бунту против власти, не так ли? Так могло выйти и с Белоцерковской. Формально свой срок она получила, так сказать, за злопыхательство, но подразумевалось при этом, вероятно, и нечто иное. Тусовка сигнал уловила, судя по мёртвой тишине в социальных сетях в ответ на новость о приговоре Белоцерковской. Гламур как воды в рот набрал. Ни единого слова поддержки! Вообще тишина!

А так-то возникает ощущение, что силовики получили карт-бланш на работу с такими как Белоцерковская – с теми, кому ранее позволялось больше, чем следовало. С теми, у кого есть деньги и связи, влиятельные покровители и почитатели. Даже из-за границы не позлословишь, хотя есть пока исключения, та же Божена Рынска. Вот, кстати, почему с неё никакого спроса? Не потому ли, что Рынска выполняет чьё-то ответственное задание? Обратите внимание, как стала выбирать выражения в социальных сетях острая на язычок Ксения Собчак – с чего бы вдруг? Травоядные времена заканчиваются, а влиятельные покровители уже не имеют возможности (чаще, правда, желания) замолвить словечко. Само высокое покровительство как данность перестаёт работать – примером тому всё та же Собчак. Так что эпизод с приговором Белоцерковской скорее наглядная иллюстрация, пример, как не следует поступать в нашей изменившейся реальности.