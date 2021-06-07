Средний палец баксу, отказ от кормушки братушкам и что вообще нового...

Ух, ну дают наши власть имущие. Такие объявления выдали на нынешнем экономическом форуме, что во многих странах в падучей бьются и отпавшие челюсти не успевают ленточками подвязывать. Речь про отказ доллару шел давно. Именно так — не от доллара, а доллару отказали от дома. Одни мечтали, чтобы это произошло, другие боялись и ржали, что мол кишка тонка. Не тонка. В течении месяца в нашем резервном фонде больше не будет доллара. Все крупные контракты, кстати, уже давно перевели на другие валюты. Роснефть уже с 2019 года ни одного контракта в баксах не заключила. Просто на это понадобилось время. Нельзя вот так в омут с головой. Надо подготовиться.

Интересно, о чем теперь с Путиным будет говорить Байден? Бегать вокруг нашего президента трусцой? Стоять на коленях? В США, на минуточку, инфляция раскручивается, что мама не горюй. Им такой отказ как серпом по одному месту. Да еще эти подозрительные хакеры. Фиг знает, кто там хакнул, или просто конторы поинтересничать решили для задирания цен, но в общем, кисло. Ну да по фиг на штаты. Нас они теперь больше не интересуют по большому счету. Вернее интересуют только с точки зрения военной адекватности. Современное поле войны, экономическое, они стремительно проигрывают.

Да-да, кстати, за предыдущий месяц мы еще американские компании — владык нагнули. Все эти твиттеры, гуглы и фейсбуки. Транснациональные псевдовладыки. Многие тоже смеялись, мол моська на слона. Не фига. Многомиллионные штрафы уже присуждены, нужные данные раскрыты, обязанности соблюдать российское законодательство привиты.

Порванные грелками компании пытается пошакалить и дожрать ЕС. Они тут недавно начали антимонопольное расследование по поводу фейсбука. Того, который Трампа заблокировал. Поэтому когда ВВП на форуме лениво так, с прищуром говорит, что ему по фиг, кто его там заблокирует — он имеет в виду именно то, что говорит. Вертел он все их блоки.....

А вот еще один сюрприз — братушки. Сколько мы слышали риторики по поводу помощи братским народам и т. д. А теперь четко и на весь мир: «А почему мы должны кого то кормить?»

И тут надо понимать, что это не только про Украину с ее трубой. Это и про азиатских мигрантов. Интересно, но ребята — мигранты до последнего не верили, что с ними прощаются. И только с 1 июня, т. е. за 15 дней до часа икс, поперлись в УФМС приводить документы в порядок. А новые — новые могут приезжать. Только на особых условиях. Когда за них отвечает работодатель. Приехали работать — работайте. А не хулиганьте тут у нас.

С теми же, кто уже тут начинают потихоньку жестче разбираться. Увеличение количества новостей о преступлениях мигрантов — это подготовка нас с вами к ужесточению законодательства. Так то вообще раньше за разжигание межнациональной розни СМИ сильно нахлобучивали. И они старались не писать национальность при преступлениях.

А дальше — дальше идет очередная реформация нашей страны. Мы вот давно с вами причитали про бедность. Похоже пришло время оттуда выбираться. Малый и средний бизнес будет. И даже с поддержками. И даже с обязаловкой крупных корпораций до 25% закупок делать у малого и среднего бизнеса. Прежде всего это конечно будет клиринг и доставка общепита. Ну, и транспорт. Но не только. Развивайтесь, бизнесмены, прикладывайте свои головушки к делу, зарабатывайте. Только по честному, по белому.

А еще — девушки красавицы, нас в очередной раз собираются избавить от кухонного рабства. Огромные льготы общепиту. Снятие проверок. При условии официальных закупок, по белому, а не так, чтобы в ближайшем супермаркете. Снятие НДС. При условии, что все будет официально офрмленно. И вот уже через год — другой мы с вами будем спускаться попить кофе с круассаном в тапочках, не боясь разорить семейный бюджет. Может и детей кашей накормить.

Как все это произошло? Когда? Почему? А потому что наше государство долго и планомерно проводило реформацию страны. Уже давно было сказано — фиг вам, а не революция. Пора подходить к изменению страны разумно.

И у них получилось. Сначала нарастили мускулы. Оружием. Потом начали опутывать поставками углеводородов. Дальше сами (воспользовавшись санкциями) обрушили сами собственную валюту и сделали рывок на импортозамещение. И продолжили паутину, предлагая недорогое и качественное продовольствие. Начали потихонечку вкачивать деньги в экономику нацпроектами.

Осталось серьезно поднять благосостояние граждан. Ждем. И похоже, ждать нам с вами недолго. Держаться больше нечего — деньги есть.

За счет чего? Да просто после отказа от бакса рубль начнет подниматься. Если по дням смотреть — то медленно, а так то в масштабах очень быстро. А вот что нас ожидает со скачками валют, про эковалюту и возглавление зеленой повестки нашей страной, и другие няшки — про это в следующий раз.

https://mpsh.ru/1024-srednij-palec-baksu-otkaz-ot-kormushki-...