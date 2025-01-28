Территория Героев...(160)

Уже в конце октября группа Владимира выехала на задание. Ему доверили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Командир велел не покидать установку. Начался бой.

Ребята попали под тяжелейший миномётный обстрел. Бойцы укрылись в окопе, а сам Владимир — под деревом возле ПТУР. Вокруг него разорвалось более десяти мин, после чего наступило затишье, которое продолжалось около 15 минут.

Боец воспользовался передышкой, чтобы помочь товарищам замаскировать танк, и быстро вернулся на своё место. Вновь начался миномётный обстрел, и одна мина разорвалась прямо под ногами Владимира.

Несмотря на боль, он бросился на помощь упавшему другу Алику и накрыл товарища собой от града осколков. Взрывы не прекращались, было много раненых. Теперь уже настала очередь Алика выручать друга. Он перетащил иссечённого Владимира в безопасное место. Очнулся Север только в госпитале в Ростове.

Тем временем дома Владимира ждала невеста Виргиния. Мужчина до последнего не говорил ей, что отправляется на фронт. Рассказывал, что устроился работать экспедитором, возить по России грузы. И только когда прибыл в часть, сослуживцы настояли: «Звони, говори правду».

После ранения Владимир не выходил на связь долгих пять дней. Всё это время девушка не находила себе места. В итоге сослуживцы сообщили: жив, но потерял руку.

Невеста сразу бросилась на поиски. От сослуживцев узнала, что раненых увезли в Луганск. Однако дозвониться до местной больницы не получалось. К счастью, помог боевой товарищ Владимира, тот самый Алик, которого он закрыл собой во время обстрела. Сказал, что жених Виргинии в Ростове. Виргиния двое суток провисела на телефоне, пока не получила долгожданный ответ: живой, везут в Петербург. Тогда она сорвалась и помчалась на встречу с любимым.

Свадьбу Владимир и Виргиния планировали ещё до его ранения: собирались расписаться в Красноярске 2 декабря 2022 года. И за три недели до этой важной даты жених попал в петербургский госпиталь. Но оба решили не отступать от намеченного числа. В Северной столице это уже не первая больничная свадьба. Организовать важный день бойцам и их невестам помогли нотариусы и работники загса. На церемонию пришли певчие из церковного хора, одна из которых, Ольга Дымшакова, — настоящая оперная певица. Она исполнила для молодожёнов романс. Батюшка Иоанн прочитал молитву. Врачи и медперсонал помогли организовать угощение.

Когда стали фотографировать невесту, Владимир попросил: теперь их нужно снимать только вместе и никогда по отдельности.

В результате ранения Владимир потерял ногу и руку, повреждены нервы — движения сильно ограничены. Но ребята не унывают. На вопрос о дальнейших планах ответили: жить и любить. Ведь всё плохое уже позади.

https://t.me/tsargradtv/98330

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Кукунин Илья Александрович родился 9 июня 1991 года в г.Норильске Красноярского края. Во втором классе начал заниматься баскетболом и увлёкся им по-настоящему: добился успехов, получил второй взрослый разряд, часто ездил на соревнования в разные города.

Учился Илья в МБОУ «СШ №2» г.Норильска, где и окончил 11 классов. В 2009 году окончил ПУ-105 г.Норильска по специальности «ремонтник горного оборудования».

27 июня 2009 года призван на военную службу, где служил один год.

После армии работал в ПАО «ГМК Норильский никель» в шахте Талнаха. С 2017 года работал в ООО «Норильскникельремонт» прессовщиком - вулканизаторщиком 4-го разряда. Илья всегда искал способ заработка, без дела никогда не сидел.

Илья был женат 3 раза. Первый брак был с 2012 по 2015 годы. 7 мая 2013 года появилась на свет прекрасная дочь. С 2018 по 2020 годы был заключён второй брак, где 25 мая 2019 года родился сын. Третий брак был заключён 3 октября 2022 года.

4 октября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации на СВО. Служил в в/ч 12865 (237-й полк) командиром отделения.

18 октября 2023 года героически погиб в п.Запорожье ЛНР.

https://vk.com/wall-222921857_26587 Кислов Павел Петрович родился 4 июня 1990 года в город Дегтярске Свердловской области. Рождён младшим ребёнком в многодетной семье, его отец умер, когда ему было 9 лет. Жили в своём доме, Паша помогал по хозяйству, хоть и был маленьким.

В 1 класс Павел пошёл в МБОУ «СОШ №23» г.Дегтярска, где окончил 11 классов.

После окончания школы был призван в армию 24.05.2009 года. Служил в в/ч 11642 Курганской области. По возвращении домой устроился в охранное предприятие.

В 2019 году уехал в г.Норильск Красноярского края, устроился на рудник, работал в шахте машинистом 4-го разряда.

В 2021 году Павел познакомился со своей будущей женой. Жили очень счастливо.

Павел был призван по мобилизации в звании младшего сержанта 30 сентября 2022 года из Норильска в Омск в в/ч 64712.

3 октября 2022 года был переведён в в/ч 74507, 56-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Отечественной войны Донской казачий полк с дислокацией в городе Феодосия Республики Крым механиком-водителем БМП-4. Числился в этой части до своей гибели.

Младший сержант Кислов П.П. воевал на Херсонском и Запорожском направлениях. За время службы был на переобучении в декабре 2022 года в г.Рязань, куда к нему приезжала его будущая жена. В начале 2023 года они заключили брак в г.Феодосия.

Служил в пехоте, после обучения работе на БМД-4 его распределили в бронегруппу с присвоением должности механика-водителя парашютно-десантного батальона в/ч 74507.

28 июля 2024 года под селом Вербовое Запорожской области Павел со своим экипажем поехал за своей новой машиной, которая и должна была за ним числиться, попал под обстрел ВСУ. Боролся до конца за свою жизнь и жизнь своих товарищей. Павел пытался спастись и вывести машину из-под обстрела, но получил ранения, несовместимые с жизнью.

Гвардии младший сержант Кислов Павел Петрович был награждён медалью Жукова за взятие Херсона.

За взятие села Вербовое был награждён медалью «За храбрость» II степени.

Посмертно награждён орденом Мужества.

Кислов Павел Петрович похоронен на Аллее Славы города Дегтярска Свердловской области.

https://vk.com/wall-222921857_26660 Попов Валентин Геннадьевич родился 12 июня 1987 года в п.Целинный Краснокаменского района Читинской области.

В 1994 году пошёл в первый класс и в 2003 году окончил МАОУ «Целиннинская СОШ». Валентин жил в деревне, поэтому поступил учиться по специальности «Сельхозтехника», открыв все категории на сельскохозяйственный транспорт. В 2011 году Валентин приехал в город Сосновоборск, где познакомился со своей будущей женой, взяв на себя ответственность за двоих сыновей, которые были у его любимой от первого брака. В браке родился третий сын. Валентин был любящим мужем, хорошим отцом для детей, всегда мог дать совет, поддержать, никогда не давал семью в обиду. Любил вкусно готовить и принимать гостей. Валентин был очень весёлым и позитивным человеком, любил музыку, петь и танцевать. Валентин работал водителем погрузчика вахтовым методом в золотодобывающих компаниях. В июне 2023 года Валентин подписал контракт с МО РФ в в/ч 11741 г.Юрга снайпером разведывательной роты в мотострелковом батальоне. Воевал на Луганском направлении под г.Кременной. 26 ноября Валентина отправили в составе группы на боевое задание: разведать местность, где скрывался противник. В это же время в том же направлении выдвинулись журналисты, которые решили снять репортаж. Журналистов вычислили по спутнику и начали их обстреливать. 30 ноября 2023 года отряду поступил приказ эвакуировать журналистов. При эвакуации их группа попала под обстрел дронов, мина прилетела в окоп. Прикрывая собой людей, получив множество переломов, Валентин успел передать координаты для эвакуации, погиб, выполняя свой долг перед Родиной. Рядовой Попов Валентин Геннадьевич Указом Президента Российской Федерации был посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен на Аллее Славы г.Сосновоборска Красноярского края. https://vk.com/wall-222921857_26748 Русин Михаил Дмитриевич родился 2 мая 1988 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области. С десяти лет воспитывался мамой, которая смогла поднять семью в те сложные для страны годы. В детстве Миша занимался велоспортом, а также выступал за свою школу на соревнованиях. С 15 лет Миша увлёкся военным искусством, начал заниматься в школе рукопашного боя, в которой готовился стать десантником. Там он познавал боевые искусства и прыгал с парашютом. К сожалению, по состоянию здоровья военная карьера, к которой он так стремился, у Михаила не сложилась, так как в армию его не призвали. Оставшись на «гражданке», он принял решение изучать другие профессии, среди которых были: крановщик, электрогазосварщик и водитель. Увлекался электроникой и техникой, устройством автомобиля. Михаил всегда много работал. Начиная с 16 лет, подрабатывал в магазине охранником, работал на заводе, объездил всю страну, будучи дальнобойщиком. Когда в стране объявили мобилизацию, он провожал своих друзей и принял решение пойти добровольцем. Четыре друга детства обратились в военный комиссариат и начали собирать документы для заключения контракта. Они были зачислены в 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознамённый полк, часть 22316. Михаил получил штатную должность гранатомётчика в звании рядового. 10 октября 2022 года самолётом из Екатеринбурга, в составе своей бригады, Михаил прибыл в Ростов-на-Дону, где прошёл курс военной подготовки. После этого их распределили на территорию Херсонской области, село Томарино. В середине ноября они получили приказ выехать на территорию ЛНР и 1 декабря были высажены в районе города Кременная. 5 декабря 2022 года Михаил героически погиб при выполнении боевого задания. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Русин Михаил Дмитриевич награждён орденом Мужества, посмертно. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/rusin-mihail-dmitrievich/ Мельников Максим Михайлович родился 9 апреля 1989 года в с.Перетерье Тверской области. Для Максима открылся весь мир с чтением книг, он любил книги о животных, особенно о динозаврах, прочитал от корки до корки энциклопедию про вымерших животных. Интересовался историей страны, хорошо знал историю и ход событий Великой Отечественной войны. Любил фильмы про войну. Интересовался техникой, да так, что мог разобрать мотоцикл и позже его собрать. Учился Максим в Перетерской НОШ Сонковского района Тверской области, а с 5-го класса в МКОУ «Койская основная общеобразовательная школа» Сонковского района Тверской области. Из всех школьных дисциплин Максиму больше всего нравились физика и математика, но предпочтение было отдано физкультуре. Занимался спортом: гиревым и упражнениями со штангой. Максим рано почувствовал ответственность за семью, возложил на себя обязанности мужчины, так как папа рано умер, когда Максиму было всего 14 лет. Все мужские дела делал сам, любил готовить. После школы поступил в ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж» по специальности «автомеханик». В 2007 году был призван на срочную службу, отслужил полтора года и 16 февраля 2009 года подписал контракт. Служба проходила в селе Ботлих Республики Дагестан. После окончания контракта Максим работал в Москве в ООО «Сталькон». Когда началась мобилизация Максим ждал, что ему придёт повестка: сказал, что если она и не придёт, то пойдёт добровольцем защищать свою Родину от нацизма. Подписал контракт с ЧВК «Вагнер», воевал штурмовиком-разведчиком. 24 января 2023 года Максим Мельников погиб при выполнении боевого задания, подорвав себя гранатой вместе с нацистами. Награждён посмертно орденом Мужества. Похоронен со всеми воинскими почестями 24 февраля 2023 года на кладбище с. Перетерье, рядом со своим отцом. 28 января 2024 года в Сонковском районе Тверской области состоялась лыжная эстафета памяти погибшего героя Мельникова Максима Михайловича. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/1947/ Харада Николай Сыюньевич родился 24 декабря 1985 года в городе Москва. 1 сентября 2002 года он поступил в Профессиональное училище №6 города Москвы. Окончил его в 2005 году по профессии «станочник». В этом же году был призван на срочную службу. После службы с 2007 по 2008 годы Николай работал на автомойке. В 2009 году устроился на склад «Спектрум Вижн» на должность менеджера склада. В конце 2009 года перешёл работать на склад «Оптик Клуб» старшим менеджером, в 2016 году он стал заведующим склада и работал там до 2020 года. В апреле 2012 года Николай женился. В 2015 году у них родился первый сын, а в 2017 году второй. После увольнения Николай с семьёй переехал в село Белое Алтайского края. В декабре 2021 года в семье появился третий сын. В 2021 году Николай прошёл профессиональную переподготовку по профессии «учитель физкультуры», хотел работать с детьми, на базе школы занимался с местными парнями самбо, проводил спортивные праздники для ребят. Осенью 2022 года Николая избрали депутатом в местный сельский совет, а затем выбрали главой сельского совета. Николай был добрым, весёлым, честным, отзывчивым человеком. В апреле 2023 года добровольцем пошёл служить в ЧВК «Вагнер», но в июле расторг с ними контракт и вернулся домой, через две недели подписал контракт с Министерством обороны РФ. 16 января 2024 года при исполнении обязанностей военной службы Николай получил ранения, несовместимые с жизнью. В сентябре 2024 года в парке «Гвардейский» г.Красноярска в рамках слёта организации МОО «Вечная память героям» было высажено дерево памяти Николая. https://vk.com/wall-222921857_26847 Петухов Артём Евгеньевич родился 7 января 1991 года в с.Калманка Калманского района Алтайского края, там же окончил среднюю школу и сразу же в 2009 году был призван на срочную службу в пос.Джида Республики Бурятия в должности водителя. В 2010 году Артём переехал в г.Барнаул, работал в частном предприятии охранником, через какое-то время решил переехать в г.Санкт-Петербург, затем в Крым, а потом и в Москву, но нигде не мог найти себя. Вернулся домой, в Калманку. Купил машину, квартиру, занялся своим делом - монтажом натяжных потолков. Жениться не успел. В семье кроме Артёма ещё трое братьев, но именно к Тёме (так называли его односельчане) шли за советом. У Артёма были не только золотые руки, но и аналитический ум: за что бы он ни брался - всё у него получалось. В сентябре 2022 года был мобилизован для участия в СВО. Службу проходил на территории ДНР.

В одном из наступлений под с.Клещеевка Петухов Артём Евгеньевич погиб при артиллерийском обстреле 1 ноября 2023 года. 26 сентября 2024 года Артём был опознан и направлен домой в Калманский район, чтобы найти на родной земле свой последний приют. Артёму было 32 года. https://vk.com/wall-222921857_27034 Младший сержант Бунаков Сергей Бунаков Сергей Валентинович родился 30 мая 1994 года в городе Омске.

В 2001 году, в возрасте 7 лет, пошёл в первый класс БОУ г.Омска «СОШ № 95 с углублённым изучением отдельных предметов». Увлекался музыкой, пел в фольклорном кружке, со старшим братом ходил на биатлон и в секцию хоккея. Серёжа был активным, любил быть первым во всём. Несмотря на то, что Серёжа больше был больше творческой личностью, он с детства мечтал быть десантником. В старших классах посещал курсы психологии, работал на летних каникулах вожатым на пришкольных площадках. В 2010 году окончил 9 классов общеобразовательной средней школы, в этом же году окончил музыкальную школу и поступил в БПОУ Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж». Мечту служить в ВДВ не оставил и в 2012 году ушёл на срочную службу в 242-й учебный центр подготовки младших специалистов (Воздушно-десантных войск), затем был переведён в 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый, ордена Кутузова полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии в Пскове. Как только он туда прибыл, не дожидаясь окончания срока службы, заключил контракт. Серёжа был старшим учебным механиком-водителем, был на хорошем счету одним из лучших механиков. В 2014 году был в командировке в Украине, награждён медалью «За отвагу». В 2016 году Сергей женился. В 2017, 2018, 2022 годах родились дети. В специальной военной операции принимал участие с первых дней. Был командиром отделения, командиром боевой машины, награждён второй медалью «За отвагу». Участвовал в боях под Бучей. Младший сержант Бунаков Сергей Валентинович погиб 14.01.2023 года в с.Макарово Станично-Луганского района ЛНР. Посмертно награждён орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». https://vk.com/wall-222921857_26697

Рядовой Нафиков Марат В Туймазах простились с рядовым Маратом Нафиковым, погибшим в СВО.

Ему было 50 лет.

Марат Инвирович родился в Туймазах. Окончил школу № 7, затем получил образование в Октябрьском коммунально-строительном техникуме.

Прошел срочную службу, трудился на предприятиях района.

В июне прошлого года он ушел в СВО добровольцем.

Погиб в середине октября.

https://vk.com/wall-209873209_15068

Военнослужащий Тимофеев Антон Герой России Андрей Григорьев (слева) потерял в том бою своего друга Антона Тимофеева (справа) Фото: Газета "Ньурба"

Получивший недавно звание Героя России Андрей Григорьев с позывным "Тута" (о нём у нас было в 159 выпуске) активно избегает журналистского внимания. "Лучше напишите о моем друге, вот он настоящий герой", - скромно говорит Андрей. "Гик" погиб во время выполнения задания.

"Мне повезло, я выжил. Меня называют героем, а почему "Гик", погибший в этом бою, не герой?" - такой вопрос сейчас больше всего волнует "Туту".

"Так много парней на передовой каждый день совершают подвиги, о которых никто не знает. Мне повезло, что нашлось это видео. И поэтому я так быстро получил высокое звание. А вот о "Гике", выполнявшем последнее боевое задание вместе со мной, ни слова. Это несправедливо!", - сказал Андрей знакомому журналисту, попросив его восстановить справедливость.

"Гик" - позывной Антона Тимофеева, 38-летнего бойца из Момского района Якутии. Он вырос в многодетной семье. У него есть старшие сестра, братья, один из которых его близнец, и еще младший брат.

Антон в ноябре 2022-го был добровольцем, выжившим в тяжелейших боях при освобождении Артемовска. В 2023 году получил серьезное ранение. Мог погибнуть, но его прикрыл собой друг Витек… После лечения попросился обратно на фронт, потому что не мог забыть подвиг своего спасителя, своих боевых друзей.

В тот день, когда им с "Тутой" выпало задание водрузить флаг во вражеском стане, он будто чувствовал, что из Трудового не вернется. Не хотел даже фотографироваться напоследок, но традицию нарушать не стал.

Друзья дерзко въехали в село на мотоцикле, и за ними начали охотиться дроны. Подорвавшись на мотоцикле, друзья залезли на крышу самого высокого дома и установили на нем российский флаг.

А вот "откатиться" удачно не получилось. "Гик", шедший первым, попал под пулеметную очередь, не успев проститься ни с жизнью, ни со своим другом… У Антона остались жена и трое детей. Неизвестно, когда им удастся похоронить героически павшего отца. "Тута" был уверен, что его тоже ждет верная смерть, но решил, что до самого конца будет мстить за "Гика" и других погибших друзей.

https://rg.ru/2025/01/14/reg-dfo/geroj-rossii-andrej-grigorev-ia-takoj-ne-odin-podvigov-na-peredovoj-mnogo.html

Майор Бойко Алексей Майор Алексей Леонидович Бойко, командир 60-й отдельной роты СпН 41-й общевойсковой армии.

Выпускник НВВКУ 2009 года, служил на различных должностях. С 2018 года командир разведроты танкового полка, далее замкомбата. Участник СВО с первых дней, уже в ходе войны назначен на должность командира 60-й орСпН.

19 января 2024 года в ходе выполнения боевой задачи в районе Водяного (ДНР), майор Бойко со своими разведчиками обеспечивал действия пехоты. Во время продвижения вперед противник стал атаковать позицию ротного с помощью дронов и артиллерии. Укрывшись в подвале вместе с двумя подчиненными, Алексей продолжил руководить своими бойцами. В ходе дальнейшего обстрела приказал двум находившимся с ними разведчикам уходить в более безопасное место, сам же остался продолжать выполнять боевую задачу.

В ходе последующего удара подвал получил критические повреждения, сам командир роты получил тяжелое ранение, в результате которого погиб. Благодаря действиями майора Бойко и его разведчиков, подразделения штурмовиков и танкистов, действия которых он корректировал смогли выполнить боевую задачу.

Указом президента посмертно удостоен звания Героя России.

Также был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Жукова.

https://t.me/okspn/35079

Ефрейтор Рогозинский Сергей Рогозинский Сергей Анатольевич родился 19 декабря 1997 года в небольшом городе Покровске Республики Саха (Якутия).

Сергей был старшим ребёнком в многодетной семье. У Серёжи было много друзей.

В 2004 году Сергей пошёл в первый класс. Имел разносторонние интересы, увлекался историей своей родины, решением сложных математических задач, знал все исторические даты.

После окончания 9-го класса поступил в Белёвский кооперативный техникум.

В 2016 году проходил срочную военную службу в г.Северодвинске на архипелаге Новая Земля.

В 2017 году у Сергея родилась дочь.

Вернувшись домой в 2017 году, Сергей осознал, что посвятит свою жизнь военному делу и в 2018 году заключил контракт с Министерством обороны РФ. Службу проходил в артиллерийских войсках на острове Кунашир в звании ефрейтора.

В июне 2022 года сообщил, что поедет на СВО, говоря: «Мамочка, есть такая профессия - Родину защищать! И я пойду защищать, и ребят своих никогда не брошу».

В конце июня 2022 года Сергей с ребятами из своей части уехал в зону проведения СВО.

Благодаря своим профессиональным навыкам и хорошей физической подготовке, в тяжёлых условиях Сергей поражал боевую силу противника.

12 июля 2022 года в селе Краснополье ДНР Серёжа со своим подразделением попал под миномётный обстрел противника, где получил ранение, несовместимое с жизнью.

Похоронили Сергея 26 марта 2023 года со всеми воинскими почестями.

Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО на территории Украины, ефрейтор Рогозинский Сергей Анатольевич был награждён орденом Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_26618

Доброволец Пермяков Василий Пермяков Василий Фёдорович родился 16 августа 1986 года в п.Черёмушки города Саяногорска Республики Хакасия. В то время семья жила на комсомольско-молодёжной стройке. Строили Саяно-Шушенскую ГЭС. Отец работал сварщиком, а мама воспитателем в детском саду.

В семье Вася был самым младшим. Кроме него были ещё две сестрёнки.

Ему был один год, когда семья переехала на Крайний Север: на север Тюменской области в п.Лимбяяха города Новый Уренгой. Родители работали на строительстве Уренгойской ГРЭС. Здесь Вася пошёл в детский сад.

В школу пошёл в 6 лет, родители развелись, и он стал расти в женском коллективе.

В 1998 году семья переехала в город Кодинск Красноярского края. Здесь Вася окончил 9 классов, а 10 и 11классы учился в вечерней школе. Окончив 11-й класс, он поступил учиться заочно в Дивногорский техникум на механика. Параллельно учёбе Василий работал. Работать он начал рано. Ему хотелось быть самостоятельным, самому зарабатывать деньги, помогать маме. Сёстры к этому времени уже вышли замуж и жили со своими семьями.

Когда Васе исполнилось 18 лет, он пошёл служить в армию. Служил в Железногорске, в ракетных войсках.

После окончания службы в армии снова стал работать. Освоил очень много профессий. За что бы ни взялся - всё ему давалось легко. Мастерски владел пилой на разделке леса, был трудолюбивым, всегда готовым прийти на помощь, поэтому бригада выбрала его бригадиром, хотя он был самым молодым. Его бригада была всегда передовой. Позже работал на деревоперерабатывающем заводе: научился точить пилы и стал известным пилоточем в округе.

Личная жизнь Василия не складывалась. На момент начала СВО он не был женат и не имел детей.

На СВО пошёл добровольцем. Заключил контракт с ЧВК «Вагнер». До СВО Вася занимался спортом, не курил, поэтому, по словам инструкторов, приобрёл необходимые навыки очень быстро. Был штурмовиком-пулемётчиком. Со слов инструкторов и сослуживцев, он был бойцом от Бога, очень отчаянным.

Пермяков Василий Фёдорович погиб 17.02.2023 года возле разрушенной церкви в Бахмуте (Артёмовске) ДНР.

Похоронен в городе Кодинске рядом с четырьмя бойцами ЧВК «Вагнер».

Указом Президента РФ Пермяков Василий Фёдорович награждён государственной наградой - медалью «За отвагу». Награждён внутренними наградами ЧВК «Вагнер»: Чёрный окопный крест, медаль «За взятие Бахмута», медаль «Бахмутская мясорубка».

https://vk.com/wall-222921857_27118

Военнослужащий Рунцов Иван Рунцов Иван Павлович родился 15 июня 1998 года в г.Красноярске.

Иван окончил МБОУ «СШ №99», выступал в ансамбле, пел и танцевал, всегда был лидером среди сверстников, душой компании, весёлым, общительным, самостоятельно принимал важные решения.

С 10 декабря 2016 года по 22 мая 2017 года служил в в/ч 11300 г.Щёлково Московской области. С 23 мая 2017 года по 4 декабря 2017 года служил в в/ч 41121, 159-й гвардейский истребительный авиационный полк г.Петрозаводска.

Вернувшись из армии, устроился работать водителем в красноярскую детскую поликлинику, там и познакомился со своей будущей женой. Вскоре они поженились, а 24.01.2019 года родилась долгожданная дочь, 5 декабря 2019 года родился сын. Иван очень любил свою семью и дорожил ей. В октябре 2020 года временно переехали в посёлок Шушенское Красноярского края, так как супруге предложили работу по контракту по программе «Земский доктор». Сначала Иван работал заведующим гаражом на ферме, после работал заведующим складом в магазине «Енисей». Молодые жили в мире, любви и согласии.

В октябре 2022 года Ивана мобилизовали на СВО. Позже продлил контракт на 1 год. Служил в в/ч 21005 в инженерных войсках сапёром. Позывной «Кабан». Очень быстро овладел навыками минирования и разминирования, всегда рассказывал об этом с гордостью.

04 сентября 2023 года был награждён медалью Жукова.

22 марта 2024 года, при выполнении воинского долга, Рунцов Иван Павлович погиб в г.Авдеевка ДНР. Настоящий герой, он разминировал минное поле, дав возможность войскам проехать к деревне, сохранил жизни более 40 человек простых солдат и, благодаря этому, солдаты выбили оттуда противника.

Награждён посмертно орденом Мужества.

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Младший сержант Дементьев Леонид Дементьев Леонид Афанасьевич родился 30 октября 1987 года в городе Урае ХМАО.

В возрасте 6 лет вместе с родителями переехал в село Шаблыкино Тюменской области.

Обучался в МОУ «Шаблыкинская СОШ», активно участвовал во многих школьных мероприятиях. Окончил 11 классов МАОУ «Плешковская СОШ».

Поступил в Челябинске в ГАПОУ «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова» по специальности «Правоведение» квалификации «юрист». По окончании колледжа был призван на службу в ряды нашей великой армии. Службу проходил в рядах Военно-морского флота моряком сухопутных войск. Изучил азбуку Морзе и прочие тонкости службы.

По возращении домой работал и по-прежнему активно участвовал в жизни не только своего села, но и близлежащих сёл. Леонид встретил свою будущую супругу на одном из концертов. Официально устроился работать на ОАО «РЖД», где работал 12 лет. Поначалу работал простым монтёром пути, со временем выучился на бригадира.

В 2014 году Леонид женился. В 2018 году родился первенец, а в 2022 году появился на свет ещё один малыш.

В августе 2023 года Леонид принял твёрдое решение подписать контракт на СВО. По распределению попал в штурмовики, группу усиления, там Леонид и начал проходить службу, получил звание «младший сержант». Всегда был на связи с супругой.

23 января 2024 года на окраине н.п.Авдеевка, действуя в составе группы и несмотря на критическую обстановку, находясь под обстрелами артиллерии, дронов, бронетехники противника, Леонид удержал захваченный рубеж. Героически действуя, Леонид и другие бойцы создали возможность для спасения раненых. Леонид погиб под Авдеевкой ДНР.

Указом Президента РФ Дементьев Леонид Афанасьевич посмертно награждён государственными наградами - медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

Был похоронен на родине в селе Шаблыкино со всеми воинскими почестями.

https://vk.com/wall-222921857_27367

Военнослужащий Макаров Сергей Боец с позывным Москва вместе с сослуживцами отдал свои бронежилеты и сухпайки мирным жителям.

В этот момент его группа отражала атаки ВСУ на школу, в которой прятались гражданские, в том числе дети.

О подвигах Сергея Макарова, посмертно награждённого орденом Мужества, рассказали его жена и друг:

Сергей ушёл на СВО в 2022 году. Уже в первые дни его отправили в Запорожскую область в составе разведполка;

«В одном селе Сергей с товарищами нашёл в здании школы людей, в том числе детей, которые прятались там от украинских боевиков. Он вместе с другими бойцами отдал им свои бронежилеты, помог укрыться в подвале, отдал свои пайки»;

более десяти мирных жителей Москва спас вблизи Волновахи (ДНР), когда вэсэушники использовали их как живой щит. Людей выводили через лесополосу, отстреливаясь от дронов;

осенью 2022 года Сергея контузило, а также ранило в колено, но через два дня он вернулся на передовую, несмотря на хромоту;

в марте 2024 года участвовал в штурме Новомихайловки (ДНР). Когда он с осколком в ноге нёс другого раненого, в медпалатку прилетел снаряд, Сергея серьёзно ранило в шею;

3 апреля 2024 года Москва умер в госпитале.

У него остались жена и дочь.

https://vk.com/wall-222921857_27282

Военнослужащий Има Чаян Има Чаян Дургенович родился 1 мая 1990 года в селе Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва.

Чаян рос любознательным, сильным характером и духом. Увлекался борьбой и спортивными играми.

После окончания средней школы поступил в Автодорожный техникум города Кызыла по специальности «водитель». Успешно окончив учёбу, работал на дальних рейсах по России.

Имеет двоих сыновей. Они обожают и чтят отца, гордятся им. Старший сын, как и отец, хочет стать военнослужащим и встать на защиту Родины. Отец воспитал их патриотами.

Когда началась специальная военная операция, Чаян Дургенович изъявил своё добровольное согласие на участие в ней. Поступил на службу в 55-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду стрелком- миномётчиком.

24.10.2023 года, в ходе жесточайшей атаки врагов в селе Водяное ДНР, был ранен и пал смертью храбрых.

Кавалер ордена Мужества, посмертно.

https://vk.com/wall-222921857_26410

Военнослужащий Филимонов Вячеслав Танкист 5й бригады 51 армии. На видео (см. по ссылке) его последний бой 29.10.2024.

Ценой жизни танкисты открыли нашим Войскам путь в Курахово.

Награждён Орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/rosgvardia67/48695

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Жить - Алексей Солдатов и Лариса Долина

Песня сахалинского артиста Алексея Солдатова и певицы Ларисой Долиной, которую уже успели исполнить на концерте в донецком Шахтёрске перед сахалинскими военными!

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