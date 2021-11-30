Свои мозги. Сюрпризы от «Байкала», «Эльбруса» и «Яндекса»

О перспективах российской микроэлектроники в интернете в основном принято сокрушаться. И хотя процесс импортозамещения в этой сфере, действительно, идёт не быстро, похоже, что мы подошли к рубежу, за которым, согласно поговорке о том, что «русские медленно запрягают, но быстро едут», нас ждёт очень много хороших новостей. Что готовят разработчики процессоров «Байкал» и «Эльбрус», а чем уже удивил «Яндекс» – расскажем в этом выпуске.

Прорыв года

Совсем недавно мы рассказывали о том, как Россия медленно, но верно сокращает отставание в суперкомпьютерах. Подтверждением наших слов стал запуск нового самого мощного в стране суперкомпьютера от «Сбербанка» под названием «Кристофари Нео» мощностью 11,95 Пф. Однако вслед за этим стало известно, что у страны появилось ещё три более мощных суперкомпьютера от компании «Яндекс». Их названия: «Ляпунов», «Галушкин», «Червоненкис» – даны в честь выдающихся советских учёных, а суммарная производительность превышает 50 Пф. Они были введены совсем недавно, но уже работают, в том числе помогая обрабатывать запросы пользователей сервисов «Яндекса». Благодаря этому факту Россия совершила настоящий рывок в мировом рейтинге и поднялась сразу на 8 место по суммарной производительности и на 9-ое по общему количеству суперкомпьютеров, догнав Южную Корею.

Но это далеко не предел. Уже сейчас ведётся строительство новых систем. И в отличие от имеющихся новые будут и уже строятся на основе российских процессоров. В частности, в Центральном институте авиационного моторостроения им. П. И. Баранова возводится система на основе наших процессоров «Эльбрус-8СВ». В следующие два года появятся системы на основе 16-нанометровых 16-ядерных процессоров «Эльбрус-16С» – об их создании мы рассказывали в октябре, а массовый выпуск намечен как раз на первую половину следующего года.

На 2026 год запланирован выпуск мощнейшей системы производительностью в 100 Пф на разрабатываемых сейчас 32-ядерных процессорах «Эльбрус-32С» . Впрочем, это уже слишком отдалённые планы. Расскажем о более близких событиях после сводки новостей.

Время новостей

Модернизированный пожарный вертолёт Ка-32А11М с новым российским двигателем, новейшей электроникой и системой пожаротушения совершил свой первый испытательный полёт.

На ходовые испытания вышел атомный ледокол «Сибирь».

На заводе «Красное Сормово» заложен новый сухогруз .

На Таймыре открыто крупное месторождение с запасами газа 384 млрд кв. м.

В порту Тамань запущена самая мощная в России линия погрузки угля.

В Ростовской области – шестой ветропарк .

В Калининграде – завод пищевых добавок.

В Челябинской области – производство высокоточного инструмента.

В Дагестане – логистический центр .

Школьники из России завоевали пять медалей, в том числе, четыре золотые, на международной олимпиаде по физике. На Международном конкурсе по инженерной биологии российские команды взяли три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль, а победителем Международного конкурса по искусственному интеллекту и анализу данных стал российский школьник Саид Азизов из Дагестана.

Новые процессоры

Помимо процессоров «Эльбрус» от компании МЦСТ, в России разрабатывается и линейка процессоров «Байкал» компанией «Байкал Электроникс». Пока что по технологии 28 нм и на мощностях тайваньской компании TSMC. Однако на этой неделе стало известно, что начинается работа над созданием двух новых современных микропроцессоров «Байкал» . Первый 12-нанометровый Baikal-L предназначен для мобильных устройств. На его базе будут выпускать отечественные высокопроизводительные ноутбуки корпоративного и персонального класса. Второй процессор Baikal-S2 будет разработан по технологии 6 нм для дата-центров.

Вместе с этим стало известно о том, что «Байкал Электроникс» заключила соглашения с четырьмя российскими дизайн-центрами о выпуске плат на своих чипах и планирует договориться ещё с 10-12.

Также началась подготовка к запуску в России производства по выращиванию кристаллов для радиоэлектронной аппаратуры, которые сейчас ввозятся из США и Европы. Монокристаллы применяются при создании сетей высокоскоростной, лазерной, космической связи и телекоммуникаций в целом. Купить оборудование для их производства за рубежом невозможно, можно лишь разработать и создать своё. Проект позволит, по сути, освоить в России новую отрасль и дать возможность нашим производителям выращивать кристаллы для своих нужд, а не закупать их за границей втридорога.

Практика показывает, что для запуска любого сложного процесса необходимо накопить достаточно опыта удач и неудач и сконцентрировать ресурсы. Перечисленные в этом и наших прошлых выпусках факты позволяют нам надеяться, что в развитии отечественной микроэлектроники мы подошли к важной черте, и в ближайшие четыре года нас ожидает множество приятных сюрпризов. Ровно так, как это было с абсолютно неожиданным прорывом в мировую суперкомпьютерную десятку на этой неделе. Это и называется – долго запрягать, но быстро ехать. Впрочем, есть проблема, которая пока ещё стоит острейшим образом – кадровая.

Учитесь!

Мы уже рассказывали, что дефицит программистов в России достигает 1 млн человек в год – и это не ошибка и не преувеличение, как подумали многие. Это суровая реальность нового цифрового века, который только начинается. Программисты давно превратились в небожителей, за которых борются компании. И этот тренд не ослабевает.

И толку от отечественных микропроцессоров и суперкомпьютеров будет мало, если нам и дальше не будет хватать квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Поэтому снова призываем всех – учиться.

Как вариант – можно освоить программирование на самом простом для старта языке – Python или, как его называют в России, – «питоне». Прелесть его в том, что он универсальный. Хотите сайт, автоматизацию товара на складе, анализ данных для прогнозных моделей – всё это можно сделать на «питоне», и поэтому его применяют тысячи компаний.

Еще одна сильная сторона «питона» – это большое сообщество программистов. Вы можете изучать язык самостоятельно, есть книги, ролики на Ютубе, и сообщество «питонистов» вам поможет. Но чтобы сделать обучение более системным и быстрым, имеет смысл пройти онлайн-курсы, особенно если у вас есть конкретная цель – найти новую работу. Такой специальный курс фулстек-разработчика на Пайтоне есть в онлайн-школе «Скилл Фэктори», которая специализируется на инженерных профессиях. На этом курсе вы научитесь программировать на двух языках – «Пайтон» и Javascript, а значит, станете фулстек-разработчиком с готовыми веб-проектами к концу курса, которые можно будет демонстрировать работодателю в качестве портфолио. В среднем зарплата разработчиков сегодня составляет 120 тыс. руб. и растёт на 10% ежегодно.

Помощь менторов и гибридный формат обучения позволит вам самим подстроить учёбу под удобный вам график, а также оплачивать её с рассрочкой.

В общем, на наш взгляд это хорошее предложение, что подтверждается положительными отзывами в Интернете. А для зрителей нашего канала до конца ноября действует скидка 50% по промокоду ВПЕРЁД, и дарится курс «Soft Skills для digital-менеджеров».

Без миллиона новых программистов мы гонку цифровизации не выиграем, поэтому, осваивая новые профессии, вы действуете не только в своих личных интересах. Дерзайте!

Время технологий

Три года назад интернет бурно обсуждал провал испытаний беспилотника, который одна компания пыталась продать «Почте России» для доставки грузов. Ещё долгое время выражение «дрон Почты России» использовалось как свидетельство якобы тотальной технологической отсталости нашей страны.

Куда меньшее внимание привлекли успешные испытания дрона другой компании – «Аэромакс», проведённые также в интересах «Почты России». Беспилотник вертолётного типа совершил несколько полётов по маршруту Салехард – Аксарка – Салехард с массогабаритным макетом груза. Общая протяженность пути из одного населенного пункта в другой составляет 53 км. Данная модель уже прошла множество испытаний в условиях Арктики, в том числе для доставки грузов «Газпрома» на расстояние в 150 км.

В ближайшие годы «Почта России» планирует запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам в ЯНАО, а вообще разрабатывается экспериментальная сеть по беспилотной аэродоставке грузов в четырёх регионах. Это сильно упростит жизнь жителям отдалённых посёлков, с которыми нет регулярного транспортного сообщения.

Об этом мы вам ещё расскажем подробнее. Теперь о героях.

Время Человека

В Уфе 41-летний Денис Наумчик гулял в парке с семьёй и заметил, что в озере в 20-ти метрах от берега барахтается провалившийся под лёд ребенок. Мужчина сразу же бросился на помощь, сначала шёл по тонкому льду, потом, как и положено в таких случаях, полз, но в конце пути всё равно провалился сам. Однако смог доплыть до уже выбившегося из сил ребёнка, схватить его и дотянуть до берега. Так как ничего сказать о себе девочка, находящаяся в состоянии стресса, не могла, Денис с супругой вызвали скорую и отвезли её домой, чтобы скорее согреть. Сейчас с ребёнком всё хорошо, но страшно представить, чем могла бы закончиться история. Решается вопрос о награждении Дениса Наумчика медалью МЧС.

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