Грузинский герой новгородского неба

Грузинский летчик отдал свою жизнь за русское небо в 1941-м. И сделал русских с грузинами чуть ближе друг к другу в 2022-м.

Жители маленького городка Сольцы Новгородской области давно хотели найти родственников парня из Тбилиси – Аристотеля Степановича Кавтарадзе. В Сольцах уже более 80 лет чтут его подвиг, поскольку все случилось на глазах у местных жителей.

Могила Кавтарадзе

Но найти родню героя не удавалось. И тогда сельчанка Ольга Бакалинская обратилась за помощью ко мне. Просто потому, что я хоть и новгородский журналист, но с грузинскими корнями.

Задачка представлялась весьма сложной. Ведь было известно, что у грузинского тезки греческого философа не было детей. Уже потом выяснилось, что в Тбилиси его ждала невеста, но они просто не успели жениться и их детям родиться было не суждено.

Оставалось надеяться, что у Аристотеля были родные братья и сестры. Вряд ли кто-то из них мог дожить до наших дней, но логично было предположить, что у них есть дети и внуки. И была надежда, что им рассказывали про геройскую и трагическую судьбу их родственника. Тем более, что история его жизни и его подвига достойны того, чтобы их передавать из поколения в поколение.

Полет в вечность

Около 9 часов утра 13 июля 1941 года лейтенант и командир звена из трех самолетов Аристотель Кавтарадзе приземлился на аэродром в Сольцах для дозаправки после боевого задания. Он вместе с товарищами атаковал танковые колонны Вермахта, которые, перемалывая гусеницами все на своем пути, рвались вперед по трассе Псков-Новгород. Командовал наступающими войсками один из лучших гитлеровских военачальников – Манштейн. В тот день передовые части немцев уже приближались к Сольцам, располагавшимся как раз на пути их движения.

Когда все советские самолеты приземлились на дозаправку, командир звена 2-й эскадрильи 38-го ИАП (истребительного авиационного полка) Кавтарадзе заметил приближающуюся с гулом к аэродрому стаю железных птиц. Это были немецкие бомбардировщики Ju 88 под прикрытием звена из четырех истребителей Bf 109 "Мессершмитт". Такие злые птички с нацистскими крестами на фюзеляжах могли в считанные минуты превратить солецкий аэродром в свалку уничтоженных советских самолетов и в кладбище для их пилотов.

Поэтому Аристотель Кавтарадзе, не успев заправиться и пополнить запас патронов для пулемета своего самолета, первым взлетел, чтобы дать бой нацистам.

Во главе четверки "Мессершмиттов" летел опытный немецкий ас – обер-лейтенант 2-го штаффеля (эскадрильи) истребительной эскадры JG 54 "Grönherz" ("Зеленое сердце") Герхард Людвиг. За свои успехи он дважды был награжден железными крестами (I и II класса), а за первые недели войны уже сбил три советских самолета. На фото ниже Людвиг сидит на ящике пока ему приводят в порядок прическу. Трое улыбчивых мужчин, развалившихся на шезлонгах – его товарищи по эскадрилье, которые, по всей видимости, летели вместе с ним над Сольцами 13 июля 1941 года.

Летчики эскадрильи 2./JG 54 между вылетами. На ящике сидит обер-лейтенант Герхард Людвиг, правее него на шезлонгах отдыхают унтер-офицер Отто Киттель, обер-лейтенант Зигфрид фон Матушка и обер-ефрейтор Карл Фукс.

Кавтарадзе тоже являлся опытным пилотом, прошедшим советско-финскую войну, в ходе которой был награжден медалью "За отвагу". Но самолет Аристотеля И-153 "Чайка" к тому моменту уже устарел и сильно уступал по техническим характеристикам "Мессершмиттам" Bf 109. Поэтому тихоходная и слабо вооруженная "Чайка" мало, что могла противопоставить хищному "мессеру". И уж тем более, сразу четырем "мессерам".

Но Аристотель Кавтарадзе отчаянно пошел в лобовую атаку на ведущий истребитель Герхарда Людвига, протаранил его и обратил остальные вражеские самолеты в бегство. Самоуверенные немецкие асы были просто шокированы героизмом советского пилота и предпочли ретироваться. Решили, что лучше вернуться на базу и отлежаться на шезлонгах после такого потрясения, чем повторять судьбу своего командира.

Но ради этой победы в небе над Новгородской землей Аристотель Кавтарадзе, 28-летний парень из такой далекой от этих мест Грузии, отдал свою жизнь.



Выше на фото место его захоронения в деревне Мусцы Солецкого округа. На постаменте каждый год 9 мая, 22 июня и 13 июля – в день подвига Аристотеля ставят его портрет, написанный местным краеведом Сергеем Скирченко.

Останки немецкого аса Герхарда Людвига, скорее всего, похоронили наши. По описанию корреспондента "Красной Звезды" Николая Богданова, часть тела вражеского летчика нашли в отдалении от обломков его "мессера". В кармане Людвига были открытки с видами Афин. Могила немецкого летчика

Уже на следующий день Сольцы захватили нацисты. Они нашли могилу своего пилота, установили крест с табличкой на немецком языке и положили лопасть пропеллера самолета (выше на фото). Но где могила Герхарда Людвига теперь уже не известно.

Дерево начинается с корней

При поиске родни Аристотеля я обратился за помощью в "Спутник Грузия". Написал на редакционную электронку просьбу опубликовать информацию о поиске его родни. Издание откликнулось и разместило на своем сайте такую заметку.

Я даже сам не особо верил, что это сработает. Но через месяц после публикации мне в социальных сетях написал мужчина из Тбилиси. Некий Виктор Цаава утверждал, что он и есть родственник Аристотеля Кавтарадзе.

Вначале я насторожился. Вдруг какая-то ошибка? Все-таки и фамилия у человека другая. Но Виктор быстро развеял мои сомнения, рассказав историю их семьи. Да еще оказалось, что родственники Аристотеля до наших дней сохранили его фотографии и письма, которые он писал со службы своей невесте.

На такую удачу я вообще почти не надеялся. Согласитесь, мало, кто 80 лет хранит фото и письма человека, который даже не родной папа и дедушка.

Через несколько месяцев после виртуального знакомства с Виктором Цаава я смог приехать в Грузию. И не с пустыми руками. Привез ему Благодарность от поисковой экспедиции "Долина", которая в Новгородской области занимается поиском погибших в годы ВОВ бойцов и увековечиванием их памяти.

И вот я уже в офисе Виктора в Тбилиси вручаю ему Благодарность не только от "Долины", но и от имени всех жителей Новгородской области за то, что он и другие родственники Аристотеля не забыли героя, а бережно хранят о нем память. Я и родственник летчика (слева автор статьи Вадим Бериашвили, справа Виктор Цаава).

Хотел взять у Виктора интервью, но Грузия есть Грузия, и наш разговор сразу перешел в застолье. Собрались друзья, а на столе офиса моментально появились чача с коньяком. Да еще жена Виктора принесла домашнее вино, которое сам сделал ее 96-летний дедушка. Все это отлично пошло под душевный разговор и вкуснейшие грузинские закуски.

Я рассчитывал найти в Грузии потомков родных братьев и сестер Аристотеля, но это оказалось невозможным. Виктор рассказал мне, что у летчика были брат и сестра, но с детьми и у них не сложилось. Трагической оказалась не только судьба самого Аристотеля, но и всей его семьи.

Аристотеля в семье называли Нестик. Он вместе со своим братом Карло и сестрой Татьяной уже в детстве остался без родителей. Их жизни забрала эпидемия гораздо смертоноснее коронавируса – испанский грипп или просто "испанка".

Детей взяла к себе сестра их матери, они росли вместе с ее дочерью, своей двоюродной сестрой Еленой Андреевной Дзидзигури – бабушкой Виктора.

Вначале Аристотель выбрал себе мирную профессию учителя, и, закончив в 1930 году педагогический техникум в городе Сенаки, пошел учить детей в горном селении. В 1931 году 18-летний молодой человек стал комсомольцем, а в 1935 году откликнулся на "комсомольский призыв" и поступил учиться в Качинскую авиашколу. Небо позвало его к себе. Как оказалось, чтобы забрать навсегда. Летчик с сестрой

Ненадолго пережил Нестика его младший брат Карло. Он погиб в боях под Керчью в 1942 году. Обстоятельства его гибели и место, где он похоронен родственникам не удается выяснить до сих пор. Зато именно Карло помог нам с Виктором найти друг друга. Просто Виктор в очередной раз старался найти в интернете хоть какую-то информацию про Карло, но наткнулся на заметку "Спутник Грузия" о поиске родни Аристотеля. Вот так брат помогает брату даже когда их обоих уже давно нет в мире живых.

И только сестра Татьяна (на фото выше вместе с Аристотелем) в их семье не умерла молодой. Она в годы войны работала бухгалтером на фабрике, выпускавшей шинели для советских солдат. Потом стала главным бухгалтером этого предприятия и умерла в 2007 году, дожив до 92-х лет. Но и у нее не было детей. Она не вышла замуж, как-то не сложилось.

Зато на земле есть еще человек, который общался с героем нашей статьи. Это мама Виктора Цаава – Элеонора Константиновна Сархосиди (на фото ниже). Правда, она этого не помнит, ведь тогда ей было всего три года. Но ее мама – двоюродная сестра Аристотеля Елена, часто вспоминала, как Нестик в свой последний приезд домой со службы высоко поднял на руках маленькую девочку Элеонору и по-грузински в стихах пообещал, что скоро вернется домой и все будет хорошо! Элеонора, двоюродная племянница летчика

И вот я в гостях у той самой девочки Элеоноры. Ей уже 85 лет, но в жизни она выглядит лет на 15 моложе. Элеонора Константиновна живет в большой квартире в центре Тбилиси. Ее жилье очень похоже на профессорские квартиры из советских фильмов, сразу видно, здесь дом интеллигентной семьи. И впечатление не обманчиво. Хозяйка дома всю жизнь проработала учительницей труда у детей с отставанием умственного развития. А ее покойный муж Георгий Цаава был академиком.

Сажусь за большой стол, к моему приходу уже накрытый Элеонорой Константиновной. Собираются самые близкие родственники и друзья семьи. Приезд человека, который им рассказал, как в России до сих пор чтут память Нестика, для них огромное событие. За столом дети хозяйки: сразу ставший мне хорошим товарищем грузинский политик Виктор Цаава и его сестра – элегантная женщина Екатерина. Она пошла по стопам их отца и занялась наукой. Сейчас уже профессор филологии. Специализируется на восточно-славянских языках. Напротив меня родной брат хозяйки, тоже сын двоюродной сестры Аристотеля – пожилой, но очень бойкий мужчина Георгий.

И так потрясающе теплая обстановка после каждого следующего тоста с выпитым бокалом вина становится все более раскрепощенной, все стараются сделать так, чтобы я здесь чувствовал себя своим. Письмо летчика его невесте

Мне показывают настоящую реликвию: письмо Аристотеля своей невесте (выше на фото), которое он написал в 1940 году из Эстонии, где тогда служил. На этом уже распадающемся от времени кусочке бумаги видно, как влюбленный парень нарисовал карту, а на ней два сердца. Свое в Эстонии, пробитое стрелой. Любимой девушки в Тбилиси с цветочками под ним. И провел между сердечками пунктирную линию.

После гибели Аристотеля его невеста, конечно, горевала. Но жизнь продолжалась, и она вышла замуж за другого мужчину. Хранить пачки писем от бывшего парня замужней женщине не очень прилично, но и выкинуть их рука у нее не поднялась. Поэтому она отнесла их сестре Аристотеля – Татьяне. Эти послания из прошлого хранятся родственниками летчика и сейчас. Некоторые даже написаны в стихах.

О невесте в семье уже помнят только то, что по национальности она была армянкой. Наверняка в письмах можно найти и ее имя с фамилией, но зачем? Детям и внукам той девушки может и не очень приятно будет узнать, что если бы не смерть ее возлюбленного, их бы и не появилось на свет. Сестра летчика у его могилы

После письма мне показывают совершенно неожиданную для меня фотографию. Родная сестра Аристотеля Татьяна стоит в Сольцах у могилы своего брата (фото выше). Точная дата не известна, но это явно советское время. Оказывается, она была в Сольцах! Просто местные жители этого не запомнили, ведь давно дело было. А может и мало с кем она в свой приезд успела пообщаться.

Зато теперь связь между активистами из Сольцов, ухаживающими за могилой Аристотеля, и его родственниками в Грузии установлена. Казалось бы, сделано все необходимое для увековечивания памяти героя. Но увы, нет.

Герой без звезды героя

В истории подвига Аристотеля Кавтарадзе до сих пор не поставлена точка. Ведь он не получил никакой посмертной награды за то, что пожертвовал своей жизнью, спасая товарищей и аэродром с самолетами.

Хотя Аристотель после своего подвига был представлен к званию героя Советского Союза. На бланке представления даже была проставлена резолюция: "Дать героя". Но потом по неизвестным причинам резолюцию и весь текст представления кто-то просто перечеркнул (на фото ниже).

Однако этот кто-то не смог перечеркнуть многочисленные доказательства и свидетельства того, что лейтенант Кавтарадзе ценой своей жизни уничтожил немецкого аса вместе с его самолетом и разогнал остальные вражеские истребители с бомбардировщиками. Документ о предоставлении летчика Кавтарадзе к награде

Факт воздушного тарана отражен в оперативной сводке штаба 31-го истребительного авиаполка от 13 июля 1941 года. И в журнале боевых действий 38-го истребительного авиаполка от того же числа. Подтверждают факт воздушного боя и гибели немецкого пилота в результате столкновения с советским самолетом и немецкие официальные источники. Кстати, далеко не всегда советские описания о подвигах и сбитых вражеских самолетах подтверждаются немецкими данными. Но в данном случае все сходится.

Майор Б. А. Сиднев описал подвиг Аристотеля в статье "Мастера воздушных боев", опубликованной в центральной газете ВВС "Сталинский сокол" от 10 сентября 1941 года.

Про героизм советского лейтенанта Кавтарадзе писали даже на другом континенте – в Австралии. Летом 1943 года на английском языке в журнале австралийских Королевских ВВС "Крылья" вышла статья "Русские "соколы" вселяют страх в сердца немецких пилотов". Статью написал майор Н. В. Богданов, который в качестве корреспондента "Красной Звезды" был в Солецком районе летом 1941 года.

Кроме документальных подтверждений и описания подвига Аристотеля в газетах, в Сольцах и сейчас хранятся записи рассказов местных жителей, которые своими глазами видели последний бой грузинского героя в новгородском небе. Эти рассказы были записаны в 60-е годы солецкими школьниками.

Но Аристотель Кавтарадзе не получил награду ни в 1941 году, ни в 1967, когда было подано представление уже даже не на героя Советского Союза, а на Орден Отечественной войны II степени. Административный отдел ЦК КПСС отклонил то представление, как не отвечающее требованиям к награждению посмертно.

Затем уже в 2021 году простой активист Евгений Ильин написал обращение в министерство Обороны РФ с просьбой присвоить звание героя лейтенанту Кавтарадзе. Но получил ответ, что министерство не имеет полномочий пересматривать решения прошлых лет.

Конечно, гораздо важнее награды то, что подвиг нашего героя не забыт ни в Сольцах, ни его родственниками в Грузии. И уж точно, когда Аристотель вел самолёт навстречу своей собственной смерти и все ближе видел приближающийся "мессер", он думал не о посмертной награде. Успел ли он мысленно попрощаться со своей любимой? Может, в его голове мелькнули воспоминания из детства с братом, сестрой и еще живыми родителями?

Но все-таки не спокойно на душе, когда думаешь о судьбе героя без звезды героя. Аристотель уже сделал для нас все, что было в его силах. А вот мы для него пока нет.

Вадим Бериашвили

https://dzen.ru/a/ZHXgGu4t2UdRJc5r

https://sputnik-georgia.ru/20220105/v-rossii-ischut-rodnykh-...

