Вадим и Егор Бероевы

Вадим Бероев - советский актер театра и кино, который многим зрителям знаком по главной роли в фильме "Майор Вихрь". Родился будущий актер в 1937 году в селе Северной Осетии. Настоящее имя Вадима Бероева — Беройты Барисы фырт Вадим — обусловлено осетинским происхождением актера. Он родился 10 января 1937 года.

Сведения о месте рождения отличаются. По одним данным, это случилось в селе Хумалаг, Северная Осетия. По другим, биография будущей знаменитости началась в Узбекистане, где учились родители, а на осетинскую землю они перебрались уже во время войны.

Родители мальчика были представителями интеллигенции. Мать Зинаида Эдуардовна Бероева, в девичестве Карафа-Корбут, родом из Польши, отучилась в педагогическом университете Ташкента. Отец Борис Бодзиевич тоже начал учебу с педагогического факультета, но после переезда в Узбекистан выучился на врача.

В годы войны Борис Бероев командовал санитарной дивизией во Владикавказе, во время службы был тяжело ранен. Вскоре после выздоровления врача отправили работать во Львов. Вадим, начавший учебу в Северной Осетии, продолжил ее в львовской школе № 12. Параллельно он посещал музыкальную школу по классу фортепиано, участвовал в самодеятельности, играя небольшие роли в любительских постановках. Вадим обладал хорошим музыкальным слухом и голосом.

В 1954 году молодой человек переехал в Москву и с первого раза поступил в ГИТИС. В то время это было сделать очень сложно, так как в группу набирали всего двадцать человек, а желающих было две тысячи. Имея диплом о профессиональном актерском образовании, Вадим был принят на службу в Театр имени Моссовета, в котором проработал до самой смерти.

Ему сразу же доверяли главные роли, а многие зрители посещали театр лишь для того, чтобы увидеть на сцене Бероева.

В спектакле "Странная миссис Сэвидж" Бероев играл на одной сцене с знаменитой актрисой Фаиной Раневской. Не многим актерам удавалось выдерживать ее тяжелый нрав, но Вадим сразу же ей пришелся по душе. Фуфа, как ее называли друзья, была гениальной актрисой, но непростым человеком. Резкая в суждениях и острая на язык, она никому не давала спуску, однако молодой актер пришелся ей по душе. Они несколько лет играли в этом спектакле и выходили на поклон вместе. Они играли вместе несколько лет, неизменно восхищая зрителей, и тепло общались за пределами сцены. Бероева даже в шутку прозвали Фуфовозом за то, что после спектакля «Дядюшкин сон» он выводил Раневскую на поклоны. Когда артист умер, Фаина Георгиевна не стала участвовать в постановке «Странная миссис Сэвидж» без него, отказавшись от роли и передав ее Любови Орловой.

Сам Вадим Борисович назвал вершиной своей театральной славы спектакль «Маскарад», где играл Звездича. Режиссер Юрий Завадский обновил пьесу Михаила Лермонтова, стремясь приблизиться ко времени, окружавшему зрителей. Герой Бероева из эдакого херувима превратился в персонажа печоринского типажа, трагическую, страстную личность.

Зрителей неизменно поражала сцена, в которой общество отказывается от Звездича. По тексту Лермонтова опальному князю чуть кланяются, таким образом свидетельствуя свое неприятие. В трактовке Завадского от изгоя отворачивались, быстро расступаясь. Игра Бероева в эти моменты, его потерянность и непонимание неизменно вызывали овации.

На театральной сцене актер всегда был востребован, а в кино он снимался не часто.

Первым фильмом с его участием стала картина "Телефонистка" в 1962 году. В основном его приглашали на роли молодых интеллигентов ("Самолет не приземлился", "Наш дом").

В 1967 году режиссер Владимир Ташков пригласил Бероева сняться в картине "Майор Вихрь", основанной на реальных событиях. Поначалу Вадим думал отказаться от предложения, но режиссер сумел переубедить его: он видел в Вихре не типичного рыцаря без страха и упрека, а живого человека, который к тому же не может совладать с чувствами даже в условиях военного задания. Привлекало и то, что кино снималось на основе реальной истории разведгруппы «Голос», заброшенной в 1944 году в район Кракова. Кадр из фильма Кадр из фильма

Именно образ майора Вихря стала для него главной ролью в его фильмографии. Он сразу же приглянулся всем зрителям.

В 1969 году Вадим Бероев исполнил последнюю роль в своей кинокарьере в фильме "В огне брода нет".

В дальнейшем исполнитель появлялся на экранах преимущественно в фильмах-спектаклях. Последней работой в кино оказалась политическая драма «До последней минуты», вышедшая уже после смерти знаменитости. Актер сыграл в ней небольшую эпизодическую роль. Актер был женат на актрисе Эльвире Бруновской.

Они познакомились во время обучения в институте, а в 1957 году узаконили свои отношения. В 1958 году у пары родилась дочь. Эльвира и Вадим жили очень дружно, любили друг друга. Талантом артиста восхищался Юрий Гагарин. После просмотра ленты «Майор Вихрь» он пришел в Театр имени Моссовета, где познакомился с Бероевым лично. На память осталось совместное фото.

Сначала актеры жили скромно. В одной комнате коммуналки возле станции «Электрозаводская» жили Вадим, Эльвира, маленькая дочка, а также мама и тетка Бероева. Позже от Театра имени Моссовета супруги получили двухкомнатную квартиру в районе Измайловского парка.

Артист оказался невероятно любящим и заботливым отцом. Он боготворил единственную дочь, а уезжая в командировки, писал ей трогательные письма. Вадим Борисович умер, когда Елена была еще маленькой, она навсегда запомнила его молодым и статным. Их дочь Елена также стала актрисой, а внук Егор Бероев в наше время востребованный актер театра и кино.

Судьба подарила Вадиму Борисовичу талант, но не здоровье. Исполнитель изначально был болезненным, а бешеный актерский ритм жизни не помогал укрепить организм. К тому же Бероев злоупотреблял алкоголем, что тоже не лучшим образом сказывалось на его состоянии.

Переломным моментом стали съемки в «Майоре Вихре». Во время работы над одной из сцен актеру пришлось долго пролежать в снегу, и он подхватил воспаление легких, от которого окончательно так и не оправился.

Алкоголь усугублял проблемы и сильно вредил печени. Бероев уже с трудом выходил на сцену. Когда по сценарию надо было падать на колени, встать без посторонней помощи он не мог. Коллеги заботились об артисте, Вадиму Борисовичу даже разрешили играть в войлочных тапочках, но было понятно, что срок жизни на исходе.

Понимал это и он сам. Когда Бероеву стало совсем плохо и потребовалось ложиться в больницу, он осознал, что обратно уже не вернется. Сев в такси, артист попросил водителя покружить по городу, чтобы в последний раз увидеть здание театра, Садовое кольцо, Красную площадь.

Вадим Борисович умер 28 декабря 1972 года, причиной смерти стал цирроз печени. Могила исполнителя находится на Введенском кладбище Москвы.



Внук Егор Бероев

Первый муж - Вадим Иванович Михеенко (он же Дима Керусов). Познакомились в театре. По словам Елены, они были женаты всего девять месяцев. Михеенко же говорил, что их отношения длились годы. Михеенко вспоминал: "Мы встретились, влюбились и поженились. У нас была идиллическая картина. Она лежала беременная, а я читал ей книжку «Путешествие голубой стрелы»".

Первый супруг Елены Бероевой был хиппи, употреблял наркотики. В браке 9 октября 1977 года родился сын - Егор Бероев, ныне известный актер.

Вадим Михеенко говорил:

"Егора я нянчил, когда он был маленький. Мы же развелись потому, что я был хиппи. Мне было все равно на штамп в паспорте. Она развелась сразу, я - только года через три, когда пришел жениться в другой раз. Меня теща как бы отправила, потому что ей казалось, что я зарабатывал мало денег. Но нет, дело не в деньгах, я просто был другим человеком, я просто был им чужой. Она меня не любила".

В 2014 году СМИ громко обсуждали тему отношений Егора Бероева со своим отцом. Писали, что Егор от него отказался и не желает с ним общаться. Михеенко живет в нищете в глуши Псковской области, едва сводит концы с концами в покосившемся деревянном доме без элементарных удобств, перенес тяжелый инсульт. Сам Вадим Иванович говорил журналистам:

"У меня с Егором нет никаких отношений, он не хочет их со мной. Это его право. Я думаю, что есть обида, а у мамки его вообще злость: она меня не принимает. В принципе, то, что меня выпихнули, - это ее проблема, я не уходил из семьи. Инициатором развода была теща, а жена просто подчинилась. Не может человек жить в чувстве вины, он начинает искать других виновных - это психология. Я один раз позвонил и услышал, что она не хочет меня знать. Не хочет - не надо. Я не могу заставлять. Я урод, после инсульта, еле хожу, скоро сдохну. Зачем я нужен? Что я могу сказать Егору? Здравствуй, я твой биологический отец?!". Егор Бероев - наследник знатной актерской семьи и продолжает традиции выдающейся актерской династии. В его архиве множество захватывающих ролей. Однако, известность и признание зрителей принесла ему роль Эраста Фандорина в захватывающем фильме "Турецкий гамбит". За его успехами скрываются не только слава и признание, но и запретная любовь, а также темные семейные тайны. Актер всегда подходит к сценариям с большой ответственностью. Если роль не соответствует его предпочтениям, он отказывается от нее, ведь за многие из них может быть стыдно.

Дворянское наследие Егор Бероев родился 9 октября 1977 года в семье с богатой театральной и кинематографической историей. Прадедушка Бероева, Борис был осетинским врачом, а прабабушка Зинаида Карафе-Корбут родом из польской дворянской семьи, также была важной фигурой в кино и театре.

Дедушка Вадима был хорошо известен советским зрителям. Его роль в фильме "Майор Вихрь" остается незабываемой для многих поколений. Бабушка - Эльвира Бруновская тоже была актрисой. Егор Бероев и дедушка

Мама и папа Егора вместе выступали на сцене Театра имени Моссовета. Воспитанием Егора занимались дедушка и бабушка. Его мать дважды выходила замуж, а счастье нашла в браке с Юрием Черкасовым. Он нашел общий язык с сыновьями Елены от предыдущих отношений. Во втором браке у Елены родился сын Дмитрий, который тоже стал актером. В третьем браке она обрела счастье. В одном из интервью Елена говорила: "Моя мама как-то призналась ему: «Юра, я вас люблю больше, чем свою дочь». Ты можешь себе представить, чтобы теща такое сказала зятю?". Елена Бероева с сыном Дмитрием и мужем Юрием Черкасовым.

После 35-летней разлуки, Егор Бероев, наконец, встретился со своим отцом Вадимом Ивановичем. Во время этой встречи отец публично извинился перед своим сыном. Вадим Иванович снялся в нескольких известных фильмах, включая "Двойной обгон", "Капкан для шакалов", "Жизнь Клима Самгина" и другие.

Театр и кино Егор Бероев, игра в театре

С самого раннего детства Егор проявлял интерес к музыке, чтению и живописи. Родные и близкие были заинтересованы в том, чтобы Егор развивал свои таланты, поэтому он пошел в специализированную школу, где выучил французский язык.

Егор не сомневался в выборе будущей профессии. Хотя одно время он задумывался и о том, чтобы стать фотографом. «Хотел работать в журнале National Geographik, чтобы ездить по миру и фотографировать людей, пейзажи», - говорил он.

Когда был старшеклассником, он поступил в известную "Щепку" - театральную школу. Он обучался под руководством Николая Верещенко. После того, как Егор получил диплом он присоединился к МХАТу, руководителем которого был Олег Ефремов. Егор Бероев на сцене театра

Его дебют в театре состоялся в спектакле "Борис Годунов", где Егор сыграл роль сына Государя - Федора. Спустя время Егор стал одним из популярных актеров и исполнил такие роли, как Меркуцио в "Джульетте и ее Ромео", Адуев в "Обыкновенной истории", Тэбрета в "Священном огне" и другие.

Когда руководство в театре перешло к О.П. Табакову, Егор Бероев решил уйти оттуда и начал сотрудничать с группой "Квартет И". В настоящее время он больше предпочитает сниматься в кино, но при этом соглашается играть в постановках.

В середине 90-х Егор Бероев впервые появился перед камерой. Он снялся в фильме "Посвящение в любовь" вместе с Эльвирой Бруновской. После непродолжительного перерыва он снова вернулся к актерской работе и снялся в криминальном фильме "Ростов-папа". Харизму и обаяние Егора заметили многие режиссеры, после чего ему предложили поучаствовать в трех картинах одновременно: "Гражданин начальник", "Пятый угол" и "Семейные тайны". Во всех этих фильмах Бероев исполнил главную роль.

К Егору пришла слава после премьеры фильма "Турецкий гамбит". Каждый год список работ Егора Бероева в кинематографе становится еще более впечатляющим. В настоящее время на его счету насчитывается 65 проектов. Стоит выделить и работу актера в резонансной картине Джаника Файзиева «Август. Восьмого», посвященную конфликту в Южной Осетии 2008 года. Значимой стала роль Петра Ремезова (он же Альбрехт Йозеф фон Ланц) в шпионском детективе 2019 года «Смотритель маяка» о событиях накануне Первой мировой войны. По сюжету русской контрразведке становится известно о предстоящей крупной диверсии в Крыму, для осуществления которой на территорию России тайно проникает германский шпион. В ленте вместе с Бероевым сыграли Максим Дрозд, Екатерина Ванчугова, Виктор Тереля и Василий Мищенко.

В 2020-м сыграл Дмитрия Мамонтова в сериале «Война семей». Его герой с детства дружит с Михаилом. У них общий бизнес, соседние дома без забора, дружба семьями. Но когда у Дмитрия Мамонтова возникает роман с молодой дочерью его друга они в один миг превращаются из лучших друзей в заклятых врагов.

После были главные роли в проектах «Перевал Дятлова» (Семён Золотарев), «Наследие» (Александр Гордеев), «Дорога к дому» (отец Александр), «Родные люди» (Игорь).

В 2023 году сыграл главную роль в фильме-катастрофе «На солнце вдоль рядов кукурузы», снятом на основе реальных событий. Его герой - летчик гражданской авиации Дамир Юсупов, благодаря мужеству и самообладанию которого были спасены 233 жизни: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле. В 2025-м появился на экране в роли Федора в военном фильме «Про людей и про войну» - о простых людях, которые стали той силой, что сокрушила нацизм во время Великой Отечественной войны. В 2026 году создал на экране образ легендарного футболиста и тренера Никиты Симоняна в спортивной драме «Золотой дубль». По сюжету Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую казалось бы задачу: сделать «золотой дубль» - выиграть чемпионат и Кубок СССР.

В 2008 году в паре с двукратной олимпийской чемпионкой в парном катании Екатериной Гордеевой принял участие в шоу Первого канала «Ледниковый период-2». Они стали победителями этого телепроекта. В 2009 году в паре с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой участвовал в шоу «Ледниковый период-3».

Запретная любовь Егор Бероев с женой

О личной жизни Егор старается ничего не рассказывать. По некоторым сведениям, у него были отношения, которые, по всей видимости, были неофициальными. Однако имя его бывшей возлюбленной не упоминается. В этом союзе у них появилась дочь.

Во время пресс-конференции, которая состоялась в 2001 году, Егор Бероев первый раз увиделся с Ксенией Алферовой. Она является дочерью известных родителей: ее мать – Ирина Алферова, а отчимом был – Александр Абдулов. Что касается биологического отца, то им является дипломат из Болгарии - Бойко Гюров. Егор и Ксения

После знакомства на съемках фильма "Московские окна" актеры начали встречаться. Их роман, начавшийся на рабочем месте, закончился свадьбой. Через шесть лет после свадьбы, супруги стали родителями замечательной дочери. Малышке дали имя Евдокия.

Егор Бероев вместе с супругой активно занимаются благотворительностью и оказывают помощь детям с особенностями в развитии. У них есть подопечный, которого зовут Влад Саноцкий. Когда они узнали, что мама Влада скончалась, Егор и Ксения приняли его в свою семью, чтобы его не отправили в психдиспансер. Егор с семьей

С 2023 года в браке Егора Бероева и Ксении Алфёровой начались проблемы. В соцсетях перестали появляться их совместные фотографии. В начале 2026 года стало известно, что Егор Бероев и Ксения Алфёрова разводятся после 20 лет брака. В начале года на премьеру фильма «Золотой дубль», в котором они сыграли главные роли, пара приехала порознь и во время мероприятия сторонилась друг друга. А Ксения в комментарии для программы «Ты не поверишь» заявила, что она свободная женщина. Кроме того, она дала понять, что причина разрыва в измене Бероева.

Ну что же... это жизнь.