Москва. Было — стало - 59

Продолжаем путешествие...
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Красивый старинный храм Николая Чудотворца на Берсеневской набережной, или Никола на Берсеневке. Возведён в 1650-х по заказу дьяка Аверкия Степановича Кириллова во дворе своей усадьбы. Храм горел в Великом пожаре 1812 года; был восстановлен в 1820-х. Старая звонница разобрана.
При Советской власти храм был закрыт и едва не был снесён. С 1920-х палаты Кириллова и храм занимали Центральные государственные реставрационные мастерские. На сносе Николы настаивал архитектор Борис Михайлович Иофан. Ему нужен был участок земли для строительства второй очереди Дома Советов. В 1932 году реставраторы настояли на сносе колокольни — она мешала хорошему освещению. В 1930-е колокольне не исполнилось и 80 лет. Она считалась поздней и не имеющей ценности пристройкой. В 1970-е началась реставрация, благодаря которой храму был возвращён почти первозданный вид. В наше время здесь снова идут службы.
На чёрно-белом кадре виден грузовик Я-3 (производства Ярославского автомобильного завода). На борту красуется надпись Моссовет.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей почти 100 лет.Колпачный переулок получил своё имя по жившим здесь некогда портным, что шили головные уборы. В ту пору головной убор назывался колпак (или калфак, если по-татарски).
На первом плане один из самых старых частных домов Москвы — палаты подьячего Сытного приказа Ивана Фёдоровича Онучина — возведён ещё в XVII веке.
В Москву Дерюшкин перебрался из Твери, здесь получил соответствующее прозвище — Тверитинов. Аптекарскому делу обучался у немцев в Немецкой слободе. Работал в аптеке Иоганна Готфрида Грегориуса. Скорее всего, в слободе познакомился с государем Петром Алексеевичем. В будущем это знакомство спасёт Тверитинову жизнь — Пётр поможет ему избежать казни.
После кончины Тверитинова в 1741 году палаты выкупил армянский купец Григорий Артемьевич Темебов (настоящая фамилия — Тембозян). Он безуспешно пытался перепродать дом, но в итоге перестроил по проекту зодчего Василия Яковлевича Яковлева, ученика князя Ухтомского. Позже домом владела купецкая жена Анна Ивановна Колосова, супруга владельца Ярославской шёлковой манyфактyры Михаила Васильевича. Нередко палаты в Колпачном называют домом Колосовых. Следующий за ним дом известен в связи с именем барона Кнопа.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 35 лет.3-й Ушаковский переулок (ныне Турчанинов). Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Чёрно-белый кадр сделал Эмиль Владимирович Готье-Дюфайе в 1913 году.
Участок, на котором стоит храм, некогда принадлежал одному из братьев Рябушинских — Павлу Павловичу. Он заказал проект двум архитекторам: Владимиру Матвеевичу Маяту и Владимиру Дмитриевичу Адамовичу. Они давно работали по заказам Рябушинских.
В августе 1907 года произошла закладка. Построили очень быстро — уже осенью 1908 года храм был торжественно освящён. Спустя 24 года, в 1932-м, — закрыт постановлением Моссовета. Кресты и главный купол были сбиты. Помещение использовалось под разные нужды.
В 1960-х в храме расположилась лаборатория микроводорослей Всесоюзного научно-исследовательского биотехнологического института. В 1990-х храм был возвращён старообрядческой общине.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Васильевский спуск, Спасская, Царская, Набатная и Константино-Еленинская башни. 1893 год.
Ещё 100 лет назад спуск именовался Васильевской площадью. Она исчезла из городской топонимики ещё в 1930-е годы и слилась с Красной площадью. В 1994 году, при Юрии Михайловиче Лужкове, вернулась, но уже в виде «спуска».
На чёрно-белом кадре между двумя башнями виден храм Святой великомученицы Екатерины. Красивейшее строение Вознесенского монастыря в Кремле. Храм и монастырь были снесены в 1929 году. На их месте построен 14-й кремлёвский корпус. Он был снесён в 2016 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет.Крестовские водонапорные башни были запущены в эксплуатацию 22 августа 1893 года. Каждая 40 метров высотой, 20 метров в диаметре. Между ними перекинут ажурный чугунный мост с иконами, что встречали въезжающих и провожали уезжающих. Путников встречал образ святого Георгия Победоносца, а уходящих из Москвы провожала икона Божией Матери «Живоносный источник».
Строительство башен по проекту Максима Карловича Геппенера было завершено в 1892 году. Деньги на строительство выделил московский городской голова Николай Александрович Алексеев. Свои личные деньги.
Это были не просто водонапорные башни, а пять этажей жилых и конторских помещений с резервуарами на верхнем ярусе. В одной из башен располагался Музей московского городского хозяйства. Тут же техническая и водопроводная конторы, архив, ремонтная мастерская водомеров, почтовое отделение всего московского водопровода. Воду в резервуары объемом 1895 кубометров каждый качали с Алексеевской водонапорной станции, что в районе Новоалексеевской улицы. Далее самотёком она поступала в водопроводные магистрали города.
В Мытищах воду выкачивали из колодцев в машинный зал. Далее по трубам вода поступала в Алексеевский резервуар на водоподъёмной станции близ села Алексеевское, в двух верстах от Крестовской заставы. Потом вода перекачивалась в водонапорные резервуары Крестовских башен, а из этих башен, с высоты почти 30 метров над уровнем земли, вода поступает самотёком в городскую сеть труб.
В 1939 году, после введения в эксплуатацию Восточной водопроводной станции, башни потеряли своё значение и были снесены.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 130 лет.Здание, где ныне размещается Театр сатиры, возведено в 1911 году как цирк братьев Никитиных. Проект архитекторов Богдана Михайловича Нилуса и Антона Михайловича Гуржиенко. Цирк работал до 1926 года. Сюда булгаковский доктор Иван Арнольдович Борменталь приводил Полиграфа Полиграфовича Шарикова смотреть слонов («слоны — животные полезные»).
После цирка тут расположился Московский мюзик-холл. Булгаков также упоминает его в романе «Мастер и Маргарита» как театр-варьете. Здесь Воланд со свитой устраивал сеанс чёрной магии.
На чёрно-белом кадре на афише под заголовком СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО отчётливо читается название пьесы пролетарского поэта Демьяна Бедного «Как 14-я дивизия в рай шла». Она была написана в 1932 году.
Чуть позже мюзик-холл стал Театром оперетты, а с 1965 года и по сей день здесь Театр сатиры.
В 1963 году началась реконструкция, сильно изменившая облик. Ныне здание, которому больше 110 лет, поменялось до неузнаваемости, и только купол напоминает о прежней цирковой жизни.
В 1960 году рядом с театром был проложен Маяковский тоннель.
Обе фотографии — с одной точки с разницей около века.Есть места в Москве, что не меняются долгие-долгие годы. Храм Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. Построен на заре 1750-х годов по заказу Феодора Авраамовича Лопухина — очень дальнего родственника царя Петра I. Лопухин владел усадьбой Ясенево. Впоследствии усадьба переходила другим владельцам, храм перестраивался. 9 июля 1822 года в нём венчались Николай Ильич Толстой и Мария Николаевна Волконская — будущие родители Льва Николаевича Толстого.
В советские годы храм использовался как колхозный склад. В 1960 году Ясенево вошло в состав Москвы. Со второй половины 1970-х в бывшей усадьбе Лопухиных начались реставрационные работы. Сгоревший в 1920-е господский дом был воссоздан как новодел. Храм также был подреставрирован. Занимался работами Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат Министерства культуры СССР.
Храм был возвращён церкви осенью 1989 года. Тогда же был освящён. Теперь это подворье Свято-Введенской Оптиной пустыни.
Обе фотографии — с одной точки с разницей около 70 лет.Мозаичное панно на своде центрального зала станции метро «Комсомольская Кольцевая». Мозаика называется «Вручение гвардейского знамени на Красной площади 7 ноября 1941 года». Всего мозаик на «Комсомольской» было восемь (на трёх появлялся Сталин). Все панно выполнил иконописец и художник Павел Дмитриевич Корин.
Первые воинские части Красной Армии получили звание гвардейских в сентябре 1941 года за успешную ликвидацию Ельнинского выступа. Приказом Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина 100-я, 127-я, 153-я и 161-я были преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии.
На самом параде 7 ноября Сталин гвардейские знамёна не вручал. Но панно изображает эту сцену на фоне мавзолея Ленина. Позади Сталина на мозаике угадываются Молотов, Маленков, Калинин и Щербаков (фото мозаики отдельно ниже).
После кончины Сталина и начала хрущёвской борьбы с культом личности мозаики пришлось изменить. К 1963 году был оставлен прежний фон с Никольской башней, а мавзолей, фигуру вождя со знаменем, солдат и сталинских соратников сменил выступающий на митинге Ленин на деревянной трибуне.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет.В минувшем марте исполнилось 120 лет со дня рождения архитектора Льва Борисовича Великовского. Будучи 22-летним студентом Московского высшего технического училища (известного ныне как Бауманка), Великовский занялся проектированием для рабочего посёлка Богородское первого универмага, он же универсальный магазин №7 на 1-й Богатырской улице (ныне Краснобогатырская).
Бывшее село Богородское вошло в состав Москвы в 1902 году, а после революции некоторое время пребывало в статусе рабочего посёлка.
Учителями Великовского были Леонид Александрович Веснин и Пантелеймон Александрович Голосов. Их влияние чувствуется в проекте. Студент Великовский создал типичный образец конструктивизма. Здание немного напоминает универмаг братьев Весниных на Краснопресненской Заставе.
Магазин в Богородском открылся в 1928 году, обслуживал рабочих завода «Красный богатырь», который стоял как раз напротив. В народе его так и называли: «Богатырь»; из-за чего москвичи по ошибке приезжали сюда за одеждой большого размера.
Внутри была круговая мраморная лестница с широкими деревянными лакированными перилами. На первом этаже — гастроном. На втором — одежда, обувь, галантерея, культтовары и хозтовары. Слева от входа — фабрика-кухня (в поздние советские годы — гастроном №19). Реконструкция здания в 2007−2009 годах безвозвратно убила исторический облик.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Вятская улица. Проходная фабрики «Свобода». Начало 1970-х годов.
На козырьке, что над мозаикой, читаются буквы МПП СССР, то есть Министерство пищевой промышленности; чуть ниже Союзпарфюмерпром.
Московское производственное объединение косметической промышленности «Свобода» (бывшая фабрика Товарищества высшей парфюмерии А. Ралле и Ко). Первые фабричные корпуса в Бутырках были возведены в 1899 году по проекту архитектора Оскара-Жана Францевича Дидио. В советские годы фабрика выпускала множество оставшихся в памяти наименований. Например, крем «Детский», мыло «Детское», «Семейное», «Хвойное», «Дегтярное», «Земляничное», «Арбат», «Консул» и так далее.
Здание у проходной в стиле модерн возведено в 1906 году по проекту Владимира Викторовича Иордана. В советские годы там располагалась заводская поликлиника. Мозаичное панно появилось в 1967 году. Его автор неизвестен.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Фабрика-кухня №4 при Государственном авиационном заводе №1 Осоавиахима в 1-м Боткинском проезде. Чёрно-белая фотография опубликована в журнале «Строительство Москвы» в июне 1934 года. Кухня относилась к Краснопресненскому тресту столовых. Это было типичное здание времён конструктивизма. На втором и третьем этажах — торговые залы и столовая для персонала, на крыше — кафе.
Здание было построено по проекту Алексея Ивановича Мешкова. Он же был архитектором дома работников Наркомата иностранных дел на Красных Воротах. В 1934 году Мешков занимал должность руководителя архитектурно-планировочной мастерской №8 Моссовета. В 1929 году на Ленинградском шоссе была возведена фабрика-кухня МОСПО №1 имени 12-й годовщины Октябрьской революции по проекту Мешкова. Скорее всего, оба проекта Алексей Иванович делал почти одновременно.
Ныне здесь офисы и торговля. Говорят, что на чердаке здания с 1950-х периодически гнездятся дикие утки.
Разница между фотографиями ровно 90 лет.Главный зал станции метро «Арбатская». 1948 год. Проект архитектора Метростроя Леонида Самойловича Теплицкого. Проектное название — «Арбатская площадь». Открыта в составе первой очереди 15 мая 1935 года. Станция очень похожа на открывшиеся вместе с ней «Сокольники» или «Парк культуры».
В отделке зала использовались жёлтый мрамор, белая и серая керамическая плитка. Уложенная поначалу на платформе красная метлахская плитка,впоследствии была заменена гранитными плитами.
После попадания в 1941 году немецкой бомбы в тоннель между станциями «Арбатская» и «Смоленская» нынешней Филёвской линии стала очевидной незащищённость участков мелкого заложения. После окончания Великой Отечественной было принято решение о сооружении дублирующей линии. 5 апреля 1953 года открылся участок глубокого заложения «Площадь Революции» — «Киевская». При этом участок мелкого заложения от «Киевской» до «Калининской» (так с 1946 года стала называться станция «Улица Коминтерна») был закрыт. Вновь этот участок был открыт 7 ноября 1958 года уже в составе Филёвской линии.
На чёрно-белом снимке вагон типа А. Спиной к фотографу стоит помощница машиниста. Она ненадолго покинула кабину, проверить, как выходят и заходят пассажиры. Слева в кабине можно разглядеть лицо машиниста. Вагоны этого типа перевозили людей до 1975 года. Затем использовались как служебные.Трапезная палата с храмом во имя Тихвинской иконы Божией Матери в Симоновом мужском монастыре. Чёрно-белая фотография сделана в 1896 году. Современный кадр — 128 лет спустя.
Палаты были возведены ещё в XVI веке; не один раз перестраивались. Известно, что в 1680-х на основе старинного здания было поставлено новое; в общем-то, оно и сохранилось до сего дня. Архитектор Осип Дмитриевич Старцев.
В январе 1930 года было уничтожено большинство построек Симонова монастыря: пять храмов, красивейшая 100-метровая колокольня, Сторожевая и Тайницкая башни. Уцелели южная часть стены и три башни: Дуло, Кузнечная и Солевая. На месте разрушенного был возведён масштабный Дом культуры Завода имени Сталина по проекту братьев Весниных.
В 1931 году в трапезной разместился киноклуб, потом служебное жильё. В поздние советские годы — на балансе промкомбината охотничьих и рыболовных снастей. Памятник был сильно испорчен. С фасада, например, была содрана облицовка. В 1990-х трапезная и храм были возвращены церкви; прошла частичная реставрация. Теперь здесь идут церковные службы для слепых и глухих.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Памятник конструктивизма на углу Каланчёвской улицы и 1-го Дьяковского переулка (ныне Орликов переулок). У здания много имён (Дом техники, ЦНИИ информации), но построен он как «Оргаметалл». Здесь сидел гострест по рационализации производства в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности. На фасаде между этажами хорошо читаются надписи рубленым шрифтом на русском и на латинице:
ORGA-METALL
АКЦ. ОБ-во МЕЛЬСТРОЙ
АКЦ. ОБ-во МЕТАЛЛОИМПОРТ
Акционерное общество «Металлоимпорт» было создано в 1931 году для приобретения у капиталистических стран лицензий, станков, приборов для нужд машиностроительной промышленности СССР. Государственное акционерное общество «Мельстрой» занималось строительством мельниц, зерновых агрегатов и торговлей оборудованием. «Мельстрой» упоминается в IX главе романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»:
"Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроя. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего..."
Здание возведено в декабре 1927 года. Архитекторы Освальд Освальдович Шнейдратус и Давид Исидорович Френкель. В первые же годы «Оргаметалл» был надстроен не один раз. Трест работал на оборонную промышленность и был закрытым, секретным предприятием. Непритязательный цвет фасада делает его почти незаметным при прогулке. Даже не скажешь, что зданию почти 100 лет.
Обе фотографии сделаны с одной точки. Чёрно-белый кадр сделал сотрудник фотообъединения при ТАСС Соломон Иосифович Тулес в 1935 году.15 мая отметил 90-летие Московский метрополитен. Юбилей первых 13 станций на линии «Сокольники» — «Парк культуры» с ответвлением «Охотный Ряд» — «Смоленская». Они распахнули свои вестибюли 15 мая 1935 года. Побываем на станции «Комсомольская» перед самым открытием.
Это кассовый зал. На полу новая плитка, ещё нет турникетов и не открывались кассовые окошечки. Пока никто не шёл к перрону, ведомый большой надписью «К ПОЕЗДАМ».
Архитектор перронного зала Дмитрий Николаевич Чечулин. Соавтор проекта Александр Фёдорович Тархов. Вестибюли проектировали Алексей Михайлович Рухлядев и Владимир Фёдорович Кринский (внутри Казанского вокзала). Станция задумывалась как железнодорожные ворота Москвы, которые помогают приезжему составить первое впечатление о столице СССР. Потому у «Комсомольской» уникальная конструкция и архитектура.
Ныне кассы закрыты, окошечки заложены кирпичом, а проезд можно купить самостоятельно в электронном киоске. Вместо плитки на полу гранит. Но в общем облик сохранился. Единственная заметная перемена — освещение. Теперь здесь темнее, чем было 90 лет назад.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Угол Старосадского и Петроверигского переулков. Старосадский переулок до 1922 года назывался Космодамианским.
Перед вами две постройки. Маленькая на первом плане — общежитие Евангелистического Общества попечения о девицах. Трёхэтажный дом — это училищное здание Московского вспомогательного общества купеческих приказчиков. Здание было возведено в 1901 году по проекту Бориса Николаевича Кожевникова. Если быть точным, Кожевников перестроил и расширил старинный частный дом, что стоял в переулке с XVIII века.
Здание получилось просторным и универсальным. Здесь не только учились, но также заседали члены правления общества, а в 1906 году проходил Третий Всероссийский съезд торгово-промышленных служащих.
Вспомогательное общество купеческих приказчиков было создано 24 марта 1863 года. По сути это был профсоюз для конторских и купеческих сотрудников. Им помогали с устройством на работу, с повышением квалификации, с учёбой и так далее. При Вспомогательном обществе были, например, организованы мужская и женская торговая школа, роддом, лечебница.
Общество попечения о девицах было основано членами Московской евангелической общины с целью создать безопасное и благоприятное окружение для девушек, дабы они могли получать образование и находить работу. Рядом находился центр евангелической общины — кафедральный собор Святых Петра и Павла.
С 1938 года в здании находится Государственная публичная историческая библиотека.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.Центральная клиническая больница с поликлиникой Гражданского воздушного флота. Чёрно-белая фотография была опубликована в журнале «Строительство Москвы» в 1939 году. Красивое здание часто называют бывшим Дворцом пионеров. Но это ошибка.
Первоначально здание проектировалось в 1934 году для педагогического техникума (имени Тимирязева). Но от этих планов было решено отказаться ещё на этапе строительства в 1934−1935 годах. Здание было перепроектировано двумя архитекторами: Илларионом Александровичем Ивановым-Шицем и Николаем Викторовичем Гофманом-Пылаевым (он специализировался на строительстве больниц и поликлиник).
Над центральным окном массивная консоль. Она служит постаментом для скульптур мальчика и девочки-пионерки, запускающей модель самолёта.
Центральная поликлиника-больница Гражданского воздушного флота была открыта в 1938 году. Ныне здесь Медицинский центр «Аэрофлот». В 2008 году здание внесено в реестр памятников регионального значения.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Монтаж люстры в перронном зале «Комсомольской-кольцевой». 1951 год. Станция была открыта 30 января 1952 года.
Об авторе люстр известно очень мало. Говорят, что эскизы нарисовал тот же, кто занимался оформлением всех интерьеров «Комсомольской». Это иконописец и художник Павел Дмитриевич Корин. Недаром его люстры напоминают храмовые паникадило.
«Комсомольская» — последний воплощённый проект Алексея Викторовича Щусева. Заказ на проектирование он получил в 1945-м. К 1949 году проект был готов. Архитектор готовую станцию так и не увидел. Он скончался за два с половиной года до её открытия. Закачивали его ученики Виктор Дмитриевич Кокорин и Алиса Юрьевна Заболотная.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Проспект Мира в 1973 году. Справа легендарная скульптура «Рабочий и колхозница». На втором плане 25-этажный панельный жилой корпус, известный как «дом на курьих ножках», возведённый в 1968 году по проекту архитекторов Виктора Семёновича Андреева и Трифона Григорьевича Заикина.
Это один из первых крупнопанельных домов, собранных с помощью гигантских болтов. Скорость строительства поражала — этаж в неделю. На месте дома когда-то был расположен Алексеевский студенческий городок. От него остался сквер с тополями.
В 1939 году скульптура Рабочий и колхозница Веры Игнатьевны Мухиной вернулась в разобранном виде со Всемирной выставки в Париже. В Москве композиция была собрана заново, а затем установлена на десятиметровый постамент у северного входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Мухина была недовольна; она называла постамент «пеньком».
В таком виде скульптура стояла до 2000-х. В 2009 году она была перемещена на высокий (34 метра) пьедестал — копию оригинальной постройки, выполненной Борисом Михайловичем Иоафаном для Всемирной выставки в Париже 1937 года.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Перед вами деревянный железнодорожный перрон. Справа на втором плане Императорский павильон. Каланчёвская улица. 1896 год.
Царский, или Императорский, павильон был построен к маю 1896 года, то есть 129 лет назад. Штатный архитектор управления Николаевской железной дороги Генрих Викторович Войневич спроектировал его к коронационным торжествам.
Планировалось, что царский поезд, следующий из Петербурга, прибудет в Москву именно сюда. На май 1896-го была намечена коронация императора Николая II. Чуть позже протокол что-то изменил в расписании, и 6 мая 1896 года царский состав прибыл на Смоленский вокзал, где архитектор Кекушев построил новый Императорский павильон. Возводили срочно, потому использовали дерево, а не кирпич. Уже после коронации Николай II всё же прибыл в павильон Войневича.
В советские годы в Царском павильоне заседал райсовет Железнодорожного района. Позже он стал частью станции Каланчёвской и остаётся таковой по сей день. Выявленный объект культурного наследия.
Обе фотографии сделаны с одной точки.В мае 1912 года на Чистопрудном бульваре началось строительство изящного деревянного павильона. Примерно в то же самое время в Мюнхене академик Франц Алексеевич Рубо закончил работу над своей картиной-панорамой «Бородинская битва». Он работал по заказу русского правительства и спешил к 100-летию Бородинской битвы.
Павильон предназначался для экспозиции панорамы. Московские власти подыскали участок на Чистых прудах в январе. Строили в спешке и на один сезон. Проектировал Павел Алексеевич Воронцов-Вельяминов. В конце августа 1912 года в высочайшем присутствии императора Николая II павильон был открыт.
У москвичей Бородинская битва пользовалась невероятным успехом. Правда, с началом Великой войны в 1914-м павильон закрывали на некоторое время по причинам дипломатического свойства (французы тогда были союзниками). Панорама продержалась до 1918 года, после чего павильон был разобран. Картина Рубо фактически погибла — сгнила. Но советские реставраторы под руководством Павла Дмитриевича Корина смогли вернуть её к жизни. Теперь она выставлена на Кутузовском проспекте.
На месте бывшей панорамы стоит дом №12а по Чистопрудному бульвару.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 105 лет.15 мая 1935 года в 6:45 на 13 станций вошли пассажиры. Первый билет А00001 стоимостью 50 копеек достался на станции «Сокольники» мастеру завода «Красный пролетарий» Петру Латышеву. Пётр Николаевич сохранил его и спустя много лет отдал в музей.
Перед вами перронный зал станции «Улица Коминтерна». В декабре 1946 года она станет «Калининской», а ныне известна как «Александровский сад». Проектировал Александр Иосифович Гонцкевич. Он же работал над соседней станцией «Библиотека имени Ленина» (у двух станций был общий наземный временный вестибюль). Архитектор Гонцкевич скончался в феврале 1935 года — за три месяца до открытия своих станций.
Строительство «Улицы Коминтерна» началось в июле 1934 года и было завершено в январе 1935-го, то есть всего за шесть месяцев — для станции метро сроки невероятные. Чёрно-белая фотография сделана весной 1935 года, до открытия. В 1940 году над путями появился мостик. На чёрно-белом снимке он ещё отсутствует.
Обе фотографии сделаны с одной точки.В Георгиевском переулке, за Новым Манежем есть примечательное место, где некогда стоял большой Георгиевский монастырь. Обитель была учреждена здесь ещё в седую древность. Историки порой называют её родовым монастырём Романовых. Располагалась между Тверской и Большой Дмитровкой.
Обитель фактически сгорела в Великом пожаре 1812 года и была упразднена в 1813-м. От монастыря долгое время оставались два старинных храма. На чёрно-белом снимке 1934 года храм Великомученика Георгия с шатровой колокольней. Справа храм во имя Казанской иконы Божией Матери.
При Советской власти, в конце 1920-х, храмы были закрыты и снесены. После войны освободившееся место было отдано под школу. В 1949 году была построена средняя женская школа (№179).
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.У Павелецкого вокзала. 1934 год. Напротив главного входа монумент времён ленинского декрета «О памятниках Республики». Супрематическая фигура рабочего со знаменем и моделью Земного шара. Отчетливо читаются слова «МИР» и «ПРИНАДЛЕ...». Скорее всего, это лозунг «Мир будет принадлежать труду». Монумент был демонтирован к 1940 году.
В 1918 году Ленин предложил установить в Москве 50 памятников «великим людям в области революционной и общественной деятельности, в области философии, литературы, науки и искусства». В список вошли, например, Спартак, Тиберий Гракх, Брут, Халтурин, Каляев, иконописец Рублёв, Степан Разин, Пушкин, Толстой, Маркс, Ломоносов. Денег на всё не хватало. Использовался дешёвый гипс, плохой бетон и дерево — для пьедесталов. В апрельском постановлении Совнаркома 1918 года за подписью Ленина было указано, чтобы первые модели новых памятников были поставлены на суд масс.
До революции Павелецкий вокзал принадлежал Обществу Рязанско-Уральской железной дороги. Он был заложен в 1898-м, а открыт в сентябре 1900 года. С 1912-го назывался Саратовским, площадь перед ним — Саратовской. В ноябре 1987 года Павелецкий открыт второй раз после долгой реконструкции. Здание было капитально реконструировано и расширено в шесть раз.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Нашли место в нынешнем Петровском переулке, где стоял храм Григория Богослова. Петровский переулок до революции назывался Богословским. При царях улицы и переулки часто получали имена по церквям и храмам. Богословский назывался так по храму Григория Богослова. Он стоял рядом с театром Корша.
В том виде, что на фотографии, построил в 1880 году Иосиф Степанович Каминский. Кроме колокольни, она была возведена в 1709-м. В 1929 году храм был закрыт, а в 1932 году разрушен. Взамен планировали построить что-то грандиозное, но не случилось. В итоге вырос палисадник, где цветёт сирень.
Чёрно-белую фотографию сделал в 1914 году известный московский краевед Александр Александрович Губарев.Колпачный переулок. Один из древнейших жилых домов в Москве — памятник городского зодчества возрастом в 400 лет. По ошибке иногда называют палатами Мазепы, но гетман здесь не жил и не останавливался.
Дом возведён в XVI–XVII веках. О владельцах почти ничего не известно. За исключением того, что это были богатые и влиятельные люди. Вероятно, палатами владел Авраам Илларионович Лопухин, брат Евдокии Илларионовны Лопухиной, что была супругой царя Петра Алексеевича. Он был казнён в 1718 году по делу царевича Алексея.
В советские годы здесь располагалось жильё. В начале 1970-х советские реставраторы попытались воссоздать исторический облик палат.
На чёрно-белой фотографии слева за домом виден шпиль лютеранского прихода Петра и Павла.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 100 лет.Новорязанская улица.
Рязанский парк городских железных дорог. Заложен в 1910 году, завершён строительством в апреле 1911-го. Типовой проект гражданского инженера Михаила Константиновича Поливанова. Чёрно-белая фотография сделана сразу после открытия.
Трамвайный парк благополучно работал вплоть до 1918 года; после был закрыт и пребывал в статусе кладбища трамваев. Лишь в 1925 году работа была восстановлена. В 1931 парку было присвоено имя Николая Баумана.
В 1937 году трамваи отсюда были переведены в новое Ростокинское депо; с июня 1937 года тут располагался 2-й троллейбусный парк. Он работал в том числе как испытательный полигон для новых моделей троллейбусов. В 2020-м был закрыт. Два года назад реконструирован с сохранением исторических фасадов. Теперь здесь большой ресторан «Депо. Три вокзала».
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 110 лет.Один из красивейших храмов Москвы — Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Имя архитектора история не сохранила. Храм похож на церковь Знамения на Шереметевом дворе, она же Знамения при доме графа Шереметева, что на Воздвиженке. Оба возведены чаяниями боярина Льва Нарышкина (он родной брат царицы Натальи Кирилловны, матери Петра Первого), и, скорее всего, зодчий у них был один.
Храм возведён в 1690-е годы. По нему Фили были названы Покровским селом. Закрыт накануне Великой Отечественной, а с началом войны частично разобран. Но сделано это было в целях военной безопасности: храм стал прекрасным ориентиром для артиллерии и бомбардировщиков.
В 1950-х годах началась долгая, почти на 30 лет реставрация. Тогда же под полом нижнего яруса были найдены древние остатки первой, деревянной церкви, стоявшей на этом месте с начала XVII века. С 1971 года здесь был филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Он проработал до 2015 года.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет._______
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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