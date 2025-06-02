Москва. Было — стало - 59

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Красивый старинный храм Николая Чудотворца на Берсеневской набережной, или Никола на Берсеневке. Возведён в 1650-х по заказу дьяка Аверкия Степановича Кириллова во дворе своей усадьбы. Храм горел в Великом пожаре 1812 года; был восстановлен в 1820-х. Старая звонница разобрана.

В 1853 году была заложена новая колокольня по проекту архитектора Николая Всеволодовича Дмитриева.

При Советской власти храм был закрыт и едва не был снесён. С 1920-х палаты Кириллова и храм занимали Центральные государственные реставрационные мастерские. На сносе Николы настаивал архитектор Борис Михайлович Иофан. Ему нужен был участок земли для строительства второй очереди Дома Советов. В 1932 году реставраторы настояли на сносе колокольни — она мешала хорошему освещению. В 1930-е колокольне не исполнилось и 80 лет. Она считалась поздней и не имеющей ценности пристройкой. В 1970-е началась реставрация, благодаря которой храму был возвращён почти первозданный вид. В наше время здесь снова идут службы.

На чёрно-белом кадре виден грузовик Я-3 (производства Ярославского автомобильного завода). На борту красуется надпись Моссовет.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей почти 100 лет. Колпачный переулок получил своё имя по жившим здесь некогда портным, что шили головные уборы. В ту пору головной убор назывался колпак (или калфак, если по-татарски).

На первом плане один из самых старых частных домов Москвы — палаты подьячего Сытного приказа Ивана Фёдоровича Онучина — возведён ещё в XVII веке.

В 1711 году дом приобрёл разбогатевший на аптекарских делах Дмитрий Евдокимович Дерюшкин.

В Москву Дерюшкин перебрался из Твери, здесь получил соответствующее прозвище — Тверитинов. Аптекарскому делу обучался у немцев в Немецкой слободе. Работал в аптеке Иоганна Готфрида Грегориуса. Скорее всего, в слободе познакомился с государем Петром Алексеевичем. В будущем это знакомство спасёт Тверитинову жизнь — Пётр поможет ему избежать казни.

После кончины Тверитинова в 1741 году палаты выкупил армянский купец Григорий Артемьевич Темебов (настоящая фамилия — Тембозян). Он безуспешно пытался перепродать дом, но в итоге перестроил по проекту зодчего Василия Яковлевича Яковлева, ученика князя Ухтомского. Позже домом владела купецкая жена Анна Ивановна Колосова, супруга владельца Ярославской шёлковой манyфактyры Михаила Васильевича. Нередко палаты в Колпачном называют домом Колосовых. Следующий за ним дом известен в связи с именем барона Кнопа.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 35 лет. 3-й Ушаковский переулок (ныне Турчанинов). Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Чёрно-белый кадр сделал Эмиль Владимирович Готье-Дюфайе в 1913 году.

Участок, на котором стоит храм, некогда принадлежал одному из братьев Рябушинских — Павлу Павловичу. Он заказал проект двум архитекторам: Владимиру Матвеевичу Маяту и Владимиру Дмитриевичу Адамовичу. Они давно работали по заказам Рябушинских.

В августе 1907 года произошла закладка. Построили очень быстро — уже осенью 1908 года храм был торжественно освящён. Спустя 24 года, в 1932-м, — закрыт постановлением Моссовета. Кресты и главный купол были сбиты. Помещение использовалось под разные нужды.

В 1960-х в храме расположилась лаборатория микроводорослей Всесоюзного научно-исследовательского биотехнологического института. В 1990-х храм был возвращён старообрядческой общине.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Васильевский спуск, Спасская, Царская, Набатная и Константино-Еленинская башни. 1893 год.

Ещё 100 лет назад спуск именовался Васильевской площадью. Она исчезла из городской топонимики ещё в 1930-е годы и слилась с Красной площадью. В 1994 году, при Юрии Михайловиче Лужкове, вернулась, но уже в виде «спуска».

На чёрно-белом кадре между двумя башнями виден храм Святой великомученицы Екатерины. Красивейшее строение Вознесенского монастыря в Кремле. Храм и монастырь были снесены в 1929 году. На их месте построен 14-й кремлёвский корпус. Он был снесён в 2016 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. Крестовские водонапорные башни были запущены в эксплуатацию 22 августа 1893 года. Каждая 40 метров высотой, 20 метров в диаметре. Между ними перекинут ажурный чугунный мост с иконами, что встречали въезжающих и провожали уезжающих. Путников встречал образ святого Георгия Победоносца, а уходящих из Москвы провожала икона Божией Матери «Живоносный источник».

Строительство башен по проекту Максима Карловича Геппенера было завершено в 1892 году. Деньги на строительство выделил московский городской голова Николай Александрович Алексеев. Свои личные деньги.

Это были не просто водонапорные башни, а пять этажей жилых и конторских помещений с резервуарами на верхнем ярусе. В одной из башен располагался Музей московского городского хозяйства. Тут же техническая и водопроводная конторы, архив, ремонтная мастерская водомеров, почтовое отделение всего московского водопровода. Воду в резервуары объемом 1895 кубометров каждый качали с Алексеевской водонапорной станции, что в районе Новоалексеевской улицы. Далее самотёком она поступала в водопроводные магистрали города.

В Мытищах воду выкачивали из колодцев в машинный зал. Далее по трубам вода поступала в Алексеевский резервуар на водоподъёмной станции близ села Алексеевское, в двух верстах от Крестовской заставы. Потом вода перекачивалась в водонапорные резервуары Крестовских башен, а из этих башен, с высоты почти 30 метров над уровнем земли, вода поступает самотёком в городскую сеть труб.

В 1939 году, после введения в эксплуатацию Восточной водопроводной станции, башни потеряли своё значение и были снесены.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 130 лет. Здание, где ныне размещается Театр сатиры, возведено в 1911 году как цирк братьев Никитиных. Проект архитекторов Богдана Михайловича Нилуса и Антона Михайловича Гуржиенко. Цирк работал до 1926 года. Сюда булгаковский доктор Иван Арнольдович Борменталь приводил Полиграфа Полиграфовича Шарикова смотреть слонов («слоны — животные полезные»).

После цирка тут расположился Московский мюзик-холл. Булгаков также упоминает его в романе «Мастер и Маргарита» как театр-варьете. Здесь Воланд со свитой устраивал сеанс чёрной магии.

На чёрно-белом кадре на афише под заголовком СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО отчётливо читается название пьесы пролетарского поэта Демьяна Бедного «Как 14-я дивизия в рай шла». Она была написана в 1932 году.

Чуть позже мюзик-холл стал Театром оперетты, а с 1965 года и по сей день здесь Театр сатиры.

В 1963 году началась реконструкция, сильно изменившая облик. Ныне здание, которому больше 110 лет, поменялось до неузнаваемости, и только купол напоминает о прежней цирковой жизни.

В 1960 году рядом с театром был проложен Маяковский тоннель.

Обе фотографии — с одной точки с разницей около века. Есть места в Москве, что не меняются долгие-долгие годы. Храм Святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. Построен на заре 1750-х годов по заказу Феодора Авраамовича Лопухина — очень дальнего родственника царя Петра I. Лопухин владел усадьбой Ясенево. Впоследствии усадьба переходила другим владельцам, храм перестраивался. 9 июля 1822 года в нём венчались Николай Ильич Толстой и Мария Николаевна Волконская — будущие родители Льва Николаевича Толстого.

В советские годы храм использовался как колхозный склад. В 1960 году Ясенево вошло в состав Москвы. Со второй половины 1970-х в бывшей усадьбе Лопухиных начались реставрационные работы. Сгоревший в 1920-е господский дом был воссоздан как новодел. Храм также был подреставрирован. Занимался работами Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат Министерства культуры СССР.

Храм был возвращён церкви осенью 1989 года. Тогда же был освящён. Теперь это подворье Свято-Введенской Оптиной пустыни.

Обе фотографии — с одной точки с разницей около 70 лет. Мозаичное панно на своде центрального зала станции метро «Комсомольская Кольцевая». Мозаика называется «Вручение гвардейского знамени на Красной площади 7 ноября 1941 года». Всего мозаик на «Комсомольской» было восемь (на трёх появлялся Сталин). Все панно выполнил иконописец и художник Павел Дмитриевич Корин.

Первые воинские части Красной Армии получили звание гвардейских в сентябре 1941 года за успешную ликвидацию Ельнинского выступа. Приказом Народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина 100-я, 127-я, 153-я и 161-я были преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии.

На самом параде 7 ноября Сталин гвардейские знамёна не вручал. Но панно изображает эту сцену на фоне мавзолея Ленина. Позади Сталина на мозаике угадываются Молотов, Маленков, Калинин и Щербаков (фото мозаики отдельно ниже).

После кончины Сталина и начала хрущёвской борьбы с культом личности мозаики пришлось изменить. К 1963 году был оставлен прежний фон с Никольской башней, а мавзолей, фигуру вождя со знаменем, солдат и сталинских соратников сменил выступающий на митинге Ленин на деревянной трибуне.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. В минувшем марте исполнилось 120 лет со дня рождения архитектора Льва Борисовича Великовского. Будучи 22-летним студентом Московского высшего технического училища (известного ныне как Бауманка), Великовский занялся проектированием для рабочего посёлка Богородское первого универмага, он же универсальный магазин №7 на 1-й Богатырской улице (ныне Краснобогатырская).

Бывшее село Богородское вошло в состав Москвы в 1902 году, а после революции некоторое время пребывало в статусе рабочего посёлка.

Учителями Великовского были Леонид Александрович Веснин и Пантелеймон Александрович Голосов. Их влияние чувствуется в проекте. Студент Великовский создал типичный образец конструктивизма. Здание немного напоминает универмаг братьев Весниных на Краснопресненской Заставе.

Магазин в Богородском открылся в 1928 году, обслуживал рабочих завода «Красный богатырь», который стоял как раз напротив. В народе его так и называли: «Богатырь»; из-за чего москвичи по ошибке приезжали сюда за одеждой большого размера.

Внутри была круговая мраморная лестница с широкими деревянными лакированными перилами. На первом этаже — гастроном. На втором — одежда, обувь, галантерея, культтовары и хозтовары. Слева от входа — фабрика-кухня (в поздние советские годы — гастроном №19). Реконструкция здания в 2007−2009 годах безвозвратно убила исторический облик.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Вятская улица. Проходная фабрики «Свобода». Начало 1970-х годов.