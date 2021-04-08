Ах, эти валенки

Сегодняшная наша тема в цикле "История костюма" будет посвящена, как вы поняли, валенкам. В устоявшемся восприятии валенки ассоциируются с русской культурой. Валены, катанки, самокатки, чесанки, валенухи, валежки — как только не называют обувь из овечьей шерсти в России! Но привычной зимней обувью валенки были не всегда: некогда предмет роскоши в крестьянских семьях носили «в очередь», давали в приданое невестам и даже передавали из поколения в поколение. Но справедливости ради стоит знать, что прообраз пришёл к нам с Золотой Ордой. Валяная обувь тех времен мало походила на известные нам валенки. Ну а узнаваемый цельный войлочный сапог распространился в Российской Империи лишь к началу XIX века. И удовольствие это, надо сказать, было дорогостоящее.

Носить валенки мог позволить себе далеко не каждый крестьянин, а жених с таким приданым вызывал в кругах невест особый интерес. Валенки носил Петр I, от болезней ног валенками спасалась Екатерина Великая, а фрейлины Анны Иоанновны с удовольствием щеголяли в высоких войлочных сапогах даже по парадным случаям.

Сибирские раскопки

Солдат в валенках. Солдат в валенках.

Первыми известными валяльщиками шерсти считаются монгольские кочевники и жители Алтая. Они успешно освоили способ получения теплого и прочного материала для своих юрт, одежды и обуви путем несложных ручных операций.

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Овечья шерсть, в которую иногда добавлялась козья или верблюжья, раскладывалась ровным слоем и сбивалась прутами.

После пропитки молочной сывороткой или чистой горячей водой шел процесс «валяния», напоминавший замешивание теста. В разных местах существовали свои традиции валяния, но главная суть повсюду сводилась к смешиванию мелких шерстяных волокон, прочно соединявшихся друг с другом благодаря чешуйчатому строению. Первые свидетельства о валяных изделиях Сибири обнаружены в ходе раскопок алтайских курганов. Найденные элементы шерстяных вещей отнесены археологами к эпохе до нашей эры. Войлочные валенки, отделанные снизу кожаным практичным и декоративным покрытием из Пузырикского кургана.

Упоминание о некой войлочной обуви встречается и в переводе с древнерусского «Слова о полку Игореве».

В XVI–XVII веках валенки валяли в Сибири и нескольких северных областях. Ручной труд был кропотливым, валенки изготавливали долго. Голенище валяли отдельно, а затем пришивали к коротким чуням или пимам — так называли в Сибири короткие шерстяные ботиночки. На Руси валенки стали популярны в 8 веке. В них щеголяли не только зимой, но и летом, так как в валенках не страшны ни мороз, ни жара. Однако валенки наших предков были мало похожи на современные: они представляли собой низкие валяные ботинки без голенищ и именовались «чуни», «коты», «валенцы». Причем такая шерстяная обувь была со швом. Сначала мастера делали отдельную стельку или верх валенка, а затем уже одну часть пришивали к другой. Лишь в 18 веке в моду вошли бесшовные закатывающиеся в круговую валенки. Появившись в начале в Нижегородской губернии, они сразу стали неотъемлемой частью русского костюма. Цельную обувь научились мастерить в Семеновском уезде Нижегородской губернии в XVIII веке. В деревнях валенки оставались дорогой и ценной обувью — иногда они были одни на всю семью. Федот Сычков. Масленица

Действительно, и в мороз и в жару, ноги, обутые в валенки, ощущают комфорт, сухость и тепло. Эта обувь никогда не “садится” и не деформирует стопу. Широко известен и лечебный эффект валяной обуви, которая хорошо прогревает суставы. Все эти свойства сделали валенки очень популярными в России с ее холодными зимами. Промышленным способом валенки стали изготавливать лишь столетие спустя. В России появились первые валяльно-катальные фабрики, и обувь стала более популярной — и в городе, и в деревне.

Традиционный способ производства

Ручное валяние. Ручное валяние.

Само слово «валенки» напрямую не связано с конкретным историческим процессом или личностью. Конечное наименование этого типа обуви прошло через многовековые традиции и сложено народом. В разные эпохи шерстяные валяные сапоги назывались по-разному - от валенух до катанок. Но так или иначе, все сводилось к способу изготовления. За историю существования валенок суть их производства почти не поменялась, в последнее время только на помощь пришли электростанки для считанных этапов. При этом изготовление войлочного валенка продолжает считаться ручной работой. Изначально валенки делаются большими.

После очистки и мытья овечья шерсть сушится и вычесывается. Вот на последнем этапе и идут в ход станки, формирующие из исходного материала катушки. Далее исключительно ручным способом формируется шерстяной сапог, которому придается схожая с валенком форма, только значительно больших объемов. В специальной машине либо снова вручную при помощи пара и горячей воды изделие обрабатывается до получения нужных размеров и насаживается на колодку. В таком положении каждый валенок сохнет несколько часов под воздействием высоких температур.

Как видно, работа хоть и монотонная, но требующая сил, навыков и опыта. Поэтому занимались изготовлением валенок только мужчины, обычно работая с шерстью в банях или приспособленных для этих целей пимокатнях, где есть доступ к горячей воде. За создание партии валенок брались в летний сезон. Начинали работу с рассветом, выдавая пару на-гора к ночи. По осени мастера отправлялись в соседние губернии - “на жгонку”. Заработка от реализации продукции порой хватало до следующего лета.

Царские валенки

Валенки были признаком достатка. Валенки были признаком достатка.

Мода на валенки зарождалась в период Российской империи в царских кругах. К 19 веку валенки считались дорогой и престижной зимней обувью. Их принято было обувать в самых высокопоставленных обществах. Жаловал шерстяные сапоги Петр I, требуя подавать ему всякий раз после банных процедур «щи и валенки». В живительные свойства войлочного материала верила Екатерина Великая, искавшая в валенках спасение страдающим ногам. А Анна Иоанновна даже выступала инициатором валеночной моды при дворе, поучая фрейлин носить высокие валенки даже под парадные платья. Именно в это время русские валенки становятся известными по всей Европе. Мировая выставка 1873 года в Вене

На международной лондонской выставке валенки, в вместе с ними и пуховые платки, вызвали небывалый интерес у иностранцев. Престижными считались изделия фабрики Митрофана Смирнова из Неклюдова. Его продукция присутствовала на масштабных выставках в Чикаго, Вене и Париже. Русские валенки неизменно отмечались первыми медалями.

Валенки-гиганты

Шерстяная бесшовная обувь отлично зарекомендовала себя как в мороз, так и в более теплое время года. Во всех температурных режимах ноги в валенках ощущают природный комфорт и сухое тепло. Качественно изготовленные валенки не дают усадку, не вредят ступне. В условиях крепких морозов валенки стали незаменимой обувью на полях зимних сражений Великой Отечественной войны. Немецкие эрзац-валенки

Некоторые историки настаивают на том, что именно наличие такой обуви наделяло преимуществом красноармейцев. В советское время партийное начальство, командный армейский состав и руководители колхозов получали особые валенки — бурки из светлого войлока, по низу уплотненные кожей и усаженные на кожаную подошву. Сегодня в России существует несколько музеев, посвященных валенку. В Московском, незамысловато названном «Русские валенки», на один зал приходится не менее 200 экспонатов. При этом возраст некоторых превышает 140 лет. Здесь можно посмотреть на валенки офицерские, валяные экземпляры для лыжников, свадебные и торжественные варианты, расписные валенки. Сегодня самым большим валенком в мире признан сваляный в Санкт-Петербурге шестиметровый сапог. Самый большой валенок.

Художнице-историку Валерии Лошак понадобилось много месяцев на изготовление памятной валяной скульптуры, на которую пошло не менее 300 килограммов высококачественной овечьей шерсти. Устанавливали шерстяной памятник у Обводного канала целых три дня, собирая его прямо на месте из множества частей. Желающим предлагалось войти внутрь арт-объекта через вход в пятке, причем в валенке легко помещались трое взрослых. Проявивший креатив модельер Вячеслав Зайцев обул в валенки манекенщиц, и войлочные сапожки стали привычным элементом подиумов и частью модных коллекций. Под русскую народную песню «Валенки» в 2009 году дизайнер Вячеслав Зайцев, прозванный западной прессой в конце 60-х годов прошлого века «Красным Диором», продемонстрировал свои модели сапог из войлока в рамках выставки Collection Premiere Moscow. Зайцев собственноручно разрисовал валенки гуашью, украсив их жемчугом и драпировками. В российских СМИ его работа вызвала шквал отрицательной критики, зато «в народе» коллекцию приняли восторженно – валенки получили второе рождение. Валенки от Зайцева.

Музей валенок есть в Москве на Павелецкой. Есть и в других городах, например, в Новосибирске, Вышнем Волочке, Мышкине, Кинешме.

Сегодня эта удивительная обувь вновь набирает популярность и появляется в магазинах в большом количестве. Причем теперь их такое огромное разнообразие, что даже привередливый покупатель подберет себе валенки по-вкусу. Их делают разноцветными, с вышивкой, бисером, аппликациями, короткие, высокие, с мехом и даже кружевами. Так что есть предпосылки к тому, чтобы все вновь начали носить эту удобную и полезную традиционную обувь.

https://imperhans.ru/kto-naychil-rysskih-delat-valenki-i-poc...

https://steampunker.ru/blog/history/14078.html

https://blog.rendez-vous.ru/glossary/wordbyword/valenki_vale...

https://www.livemaster.ru/topic/1179133-istoriya-vozniknoven...