Обзорный материал по "Вагнерам"

РОССИЯ ЭТО РУССКИЙ ДУХ

Знаете, я очень много общался с французами, англичанами. Даже в неформальной обстановке. Россию уважают не за ядерное оружие, так называемые, силы ядерного сдерживания, а за дух - русский дух. За него нас уважают.

Андрей Богатов,позывной "Бродяга"

https://t.me/wagner_group_pmc/37541

На территории очередной воинской части в Белоруссии поднят флаг ЧВК «Вагнер». Работаем

https://t.me/wagner_group_pmc/37377

Конфликт с М.О- не подпускает так близко зрителей.

Но всё равно, "Вагнер" тянет к себе, на СВО всё новых посетителей.

https://t.me/wagner_group_pmc/37380

Евгений Викторович о ситуации в Нигере Как обычно, коротко и четко, в том числе о схемах которые французы практиковали в Нигере: Преобразования в стране необходимы, власть М. Базума просто прикрывала разворовывание страны.

Сейчас идет «освободительная борьба за независимость страны».

https://t.me/wagner_group_pmc/37370

— «Я вам отвечу, в чем основа причин смены власти в Нигере. Основа – это экономика. Население Нигера длительное время загонялось в нищету. Например, французская компания, которая добывала уран продавала его на рынке по 218$, а Нигеру за это платила по 11$. Можно работать с инвесторами 50 на 50, 30 на 70 (%). Но невозможно отдавать коренным жителям страны, которая родились в этой стране, которые живут в этой стране и которые рассчитывают на то, что недра этой страны принадлежат им, и они принадлежат им по Конституции – платить всего 5% от тех богатств, которые вы получаете.

Для того, чтобы скрыть эти экономические преступления страна насыщалась огромным количеством террористов. Это огромное количество террористов, теоретически должно было контролироваться огромным количеством различных войск, которые финансировались ООН, Евросоюзом, американцами, англичанами и кем только не финансировались. И поэтому, население Нигера, которое должно было быть свободно, которое должно было бы счастливо за счёт тех экономических возможностей, которые находятся на территории их страны – население обворовывалось и для того, чтобы оно молчало.

Их держали долгие десятилетия в страхе, но для того, чтобы показать, что эти воры и эти расхитители нужны на территории государства, я имею в виду западные страны Францию, США и так далее – для этого туда загонялись толпы военных, которые ничего не делали и получали колоссальные бюджеты, которые также разворовывались на различных уровнях. И поэтому преобразование в Нигере – они просто были необходимы.

Власть, которая была была вместе с Базумом (свергнутым президентом) и его приспешниками, она просто крышевала, давая возможность разворовывающей народ коалиции находиться на территории Нигера. Собственно говоря, вот и все. И поэтому это борьба освободительная, освободительное движение за независимость этой страны и Дай Бог им здоровья, и чтобы у них всё получилось.»

https://t.me/grey_zone/19838

Золотая монета "Вагнера" "Эта монета означает, что этот владелец этой монеты,человек бесстрашный, этот человек первым влетает в окоп чуть ли не в рукопашную" За особые заслуги.

https://t.me/wagner_group_pmc/37388

Уникальная тактика

Вагнер же работает на результат и держит уровень. Частной военной компании не удастся посидеть с десяток лет в бездействии, потом пожать плечами и уйти. А посему музыканты и придерживаются собственной и, как заметно, результативной стратегии. Они не били бармалеев ЗА местную армию, они били их ВМЕСТЕ, попутно показывая коллегам по цеху, как быстрее и качественнее раздавать террористам по заслугам.

Они не тихарили на своих базах, как миротворцы ООН, которые если и выезжали в опасную точку, то ради очередного грязного дельца. Люди на местах это видят. Эмоции африканцев, которые рассказывают, что впервые с 2013 года смогли хотя бы до рынка дойти без страха быть похищенным, изнасилованным и проданным куда-нибудь в Республику Чад, сложно подделать. Вот поэтому музыканты и стали фактически национальными героями. Вы в МСК и СПБ столько людей с символикой ЧВК не увидите, как в странах, где они работали.

Да, им за это платят. Но искреннее стремление действительно помочь – нельзя купить. Оно либо есть, либо его нет. У «вагнеровцев» есть идеалы и натуральное кредо. Поэтому они все еще в строю и выбивают новые успехи, а прочие иностранные миссии скрипят зубами от зависти и верещат о них всякое нехорошее. Бессилие, оно такое.

Не верьте зарубежному инфомусору и думайте своей головой. Музыканты - наши соотечественники и лицо России на международной арене. И это лицо шикарно выглядит.

https://t.me/ortemblinov/79

Источник в дипведомстве Франции подтверждает контакт между "Вагнером" и нигерской хунтой в лице генерала Моди в Бамако — журналист France24.

https://t.me/orchestra_w/8191

Французская пресса утверждает, что руководство военных захвативших власть в Нигере контактирует с ЧВК "Вагнер" по военной линии. Прямых доказательств этому не представлено, впрочем, учитывая прямые контакты военного руководства Нигера с военным руководством Мали, было бы трудно представить, если бы в процессе там не появился "Вагнер", силы которого развернуты в Мали, в том числе и на бывших французских военных базах, откуда французам дали пинка под зад в 2021 году. В 2023 году стоит вопрос пинка французам из Нигера. "Вагнер" уже имеет опыт по обеспечению процесса ускорения выдворения французов из очередной страны вставшей на путь независимости и деколонизации.

https://t.me/boris_rozhin/93985

Выступающие на протестах за перемены и окончание французской оккупации в Нигере, не найдя в свободном доступе в стране флагов «Группы Вагнера», стали распечатывать её лого на принтере и выходить с ними на митинги.

https://t.me/grey_zone/19873

https://t.me/VAGNER_svodki/68



Фото одного из подписчиков канала "Вагнер-груп"

https://t.me/wagner_group_pmc/37560

"Вагнер" на старте Царьград отмечает, что ситуация вокруг ЧВК "Вагнер" всё обрастает слухами. В Европе гадают, куда же рванут "оркестранты" на этот раз. Киев? Нигер? Польша? И вот появилось долгожданное заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина, от которого на Западе и в Киеве точно вздрогнут.

Бизнесмен заверил, что вагнеровцы планируют выполнение следующих задач, "контур которых всё более и более отчётливо прорисовывается". Он также сделал важный акцент на том, что все будущие задачи военных формирований будут совершаться исключительно во имя величия русского государства.

И теперь в Киеве и Польше сильно нервничают, раскручивая слухи один нелепее другого. Например, в инсайдерских кругах разгоняется с новой силой "вброс", что "все движения "Вагнера" в России были чётким планом по передислокации самых эффективных подразделений в Белоруссию, чтобы держать Польшу в напряжении и не позволить Варшаве ввести войска в Украину".

В Варшаве вообще истерика. Президент Польши Анджей Дуда заявил во время посещения оперативного центра ВМС Польши в Гдыне, что действиями "оркестрантов" руководит ни много ни мало Кремль. Якобы бойцы ЧВК продолжают получать указания из Москвы. Подобные заявления, отметим, всё больше смахивают на бред сумасшедшего. Но психическое здоровье президента Польши - это забота его лечащего врача.

https://t.me/tsargradtv/52764

Воины из группы «Вагнера» вновь водрузили свой флаг на горе Ай-Петри в Крыму, который был сорван одним из ждунов и передали: «Ждунам и не другам сообщите, что если снимут - окувалдим в ноль их бизнес и цветок дома на подоконнике» https://t.me/rosich_ru/46654

Вопрос телеграм-канала Первый.Донецк из комментариев:

Поскольку пресс-служба Пригожина больше не дает официальных ответов, пишу вам сюда. Сейчас в разных зарубежных СМИ дается разная оценка количества бойцов ЧВК Вагнер находящихся в Белоруссии. В Польских СМИ говорят о 5 тысячах, в литовских называют цифру от 2 до 3, украинские СМИ говорят про минимум 10 тысяч бойцов, находящихся в Белоруссии. Можно ли сказать какая из этих сторон ближе к истине по количеству?

Публикуем комментарий начальника разведки ЧВК Вагнер Боня:

Проблема в том, что каждый с одной из трех сторон видит свою картину. Попробуйте встать на четвертую сторону и посмотреть на всю картину сразу. Но я сейчас дома и поэтому с уверенностью могу сказать: «меня, вернее их там нет».

https://t.me/razgruzka_vagnera/266



Источники, связанные с «Аль-Каидой», сообщают о столкновениях с ЧВК «Вагнер» на границе Мали и Нигера. Подробностей пока нет.

https://t.me/wagner_group_pmc/37629

Этот рассказ навевает жуть.

Ангел смерти

Тусклые глаза, бритая голова и вечный энергетик в руках. Так выглядел один из немногих операторов "Ланцета" в конторе. Он был похож на маньяка из кино. Красивый, но вызывающий подозрение.

Когда он рассказывал о пораженных целях, то всегда употреблял глагол "забрать". Словно он не уничтожал их, а утаскивал куда-то в свой мир, где им предстояло осознать, что смерть это еще далеко не конец.

- Градов несколько забрал с экипажем. РЭБовские установки забирал. Три топора были. Вообще хорошо работали. Когда фишку понимаешь, как на цель заходить — отлично идет.

Я не могу вспомнить его смех. Хотя точно помню что он смеялся.

- Старший смотрел как мы радовались когда цель забирали и охеревал с нас. Говорил что за поколение мы воспитали. Хах!

Обычный парень из провинции, которого кто-то посадил за компьютер, поставил рядом ящик энергетиков и приказал работать. И так он сидел. Сутками напролет, пялясь в экран. И забирал. Технику, людей. Может чьи-то мечты. Может даже свои.

https://t.me/wagner_group_pmc/37623

В Туапсе задержали подозреваемых в убийстве двух вагнеровцев, которых забили до смерти На берегу реки обнаружили тела двух мужчин в возрасте 41 года и 37 лет. Также в лечебное учреждение госпитализирован 21-летний участник конфликта. Двоих агрессоров оперативники задержали по горячим следам в посёлке Шепси, ещё одного – в посёлке Дедеркой. Последний подозреваемый был задержан по месту проживания на территории Туапсинского района. Ведется расследование.

Как выяснилось, все нападавшие оказались гражданами России. Вот их имена: Устян Карен, Тулумджян Вартан, Экзарян Альберт, Туркменян Артём. А теперь главный вопрос: как такие подонки вообще смогли получить гражданство? ФМС проверяет, кому паспорта выдают? Если нет, то вообще какой смысл в этой организации? Преступления мигрантов бьют все рекорды, а теперь оказывается, что они становятся гражданами России. А потом уничтожают русское население, да еще руку поднимают на участников СВО!

https://t.me/tsargradtv/52902

Как выяснилось, подозреваемые были достаточно агрессивными и вспыльчивыми в повседневной жизни. Об этом "МК" рассказал житель посёлка на Черноморском побережье. Он утверждает, что лично знал напавших на солдат мужчин, но ничего хорошего сказать про них не смог.

"Ничего хорошего про них сказать не могу, агрессивные, вспыльчивые, могут без проблем напасть, если что-то пойдёт не так",- поделился собеседник.

В посёлке быстро распространилась новость об убийстве двух "музыкантов", которых якобы целенаправленно добивали. Местные жители считают, что конфликт мог произойти из-за девушки, но никаких деталей они, естественно, не знают. Что касается бойцов, то граждане также добавляют, что они были далеко не святыми людьми и могли заниматься криминалом.

Уточняется, что все четверо подозреваемых проживали в посёлке Дедеркой. Все они, судя по социальным сетям, активно увлекались спортом и любили показать себя после занятий в зале.

Карен Устян, который мог стать зачинщиком драки, часто публиковал фотографии в футбольной форме, а в его подписках нашлось сообщество "Только уличные драки".

Вартан Тулумджян был неоднократно судим: сначала за причинение среднего вреда здоровью, а после - за приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков.

По административной статье о незаконной предпринимательской деятельности в суде два года назад также оказался Артём Туркменян. На пляже посёлка Дедеркой он оказывал услуги по прокату катамаранов, но при этом не был зарегистрирован в налоговой.

https://t.me/tsargradtv/52942

Инструктор из состава ЧВК «Вагнер» и артиллеристы Республики Беларусь в процессе обучения работы с РСЗО «Ураган».

https://t.me/wagner_group_pmc/37674

Теперь бойцы ЧВК Вагнер приравнены к ветеранам боевых действий Михаил Мишустин, председатель правительства России, 1 августа подписал соответствующий закон. Также это распространяется на тех участников боевых действий, которые воевали в Донбассе с 11 мая 2014 года — они могут получить соответствующие документы в военкомате по месту постановки на учёт.

А вот что говорит один из участников событий:

С войны не возвращается никто. Никогда. Обратно матери получают лишь жалкое подобие своих сыновей — злобных, агрессивных зверьков, ожесточённых на весь мир и не верящих ни во что, кроме смерти. Вчерашние солдаты больше не принадлежат родителям. Они принадлежат войне, с которой возвратилось лишь тело. Душа осталась там.

Ты начинаешь жить. Сначала — потому что так уж получилось и ты остался в живых. Не испытывая от жизни никакой радости и рассматривая её как бонус, который по глупости судьбы выпал на твою долю.

Но потом ты втягиваешься в жизнь. Тебе становится интересна эта игра, которая не взаправду. Ты изображаешь из себя полноправного члена этого общества. Маска нормального человека приросла успешно, и организм больше не отторгает её. И окружающие верят, что ты такой же, как и все.

Но твоего настоящего лица не знает никто.© https://t.me/wagner_group_pmc/37759

Совет командиров ЧВК "Вагнер" прокомментировал попытки вербовки сотрудников для работы в Африке в других структурах.

"Многие "вагнеровцы", наши боевые товарищи сообщают, что им поступают звонки от различных второсортных "чвкашек" с предложением завербоваться на работу в Африку. Каждый сам делает выбор: вестись на это или нет.

Каждый день наши парни убывают в командировки на дальние направления. Везде, где мы работали, мы продолжаем и будем работать. Готовьте паспорта и готовьтесь к новым командировкам.

Невозможно разрушить единство величайшей армии и самой эффективной армии в истории под названием ЧВК "Вагнер" и пересобрать под новой крышей. Не ведитесь на это. Звоните своим командирам".

Активизация основных сил компании ожидается в конце августа.

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