Китайцы считают посадку американцев на Луну в прошлом веке – ложью, так ли это на самом деле

Реактивация интереса к изучению Луны в настоящее время вновь всколыхнула подозрение о том, что американцы на этот естественный спутник нашей планеты все же не высаживались. Правда, есть множество публикаций, которые защищают НАСА, зазывая не верящих в посещение Луны астронавтами США – клиническими идиотами. Но, согласитесь, такие нападки в адрес критиков – это не довод. Давайте ещё раз взглянем на факты, вывод придёт сам по себе. Есть мнение, что американский лунный модуль после посадки на Луне уже физически не мог взлететь.

На этот раз в правдивости заверений НАСА по поводу высадки американских астронавтов на Луну усомнились китайские журналисты. Они основывают свои подозрения на данных, полученных китайской космической станцией «Чанъэ-4», успешно приземлившейся на спутнике Земли.

Обозреватели портала Sohu пишут, что в Национальном музее авиации и космонавтики США в Вашингтоне любой желающий может удостовериться в ненадёжности лунного скафандра американцев. По заявлению NASA он защищает от агрессивной космической среды, от убийственных для человека радиационных излучений. Но почему тогда этот сверхлегкий материал больше нигде не использовали? Не в военных, не в мирных целях, скажем в Чернобыле?

Или, к примеру, в 79 году в США на АЭС Тримайл-Айленд произошла страшная авария реакторного блока. Не было предпринято даже попытки её ликвидировать, а могли бы это сделать, используя волшебные скафандры лунных астронавтов.

Другие приверженцы «лунного заговора» указывают на отсутствие звёзд на фото и киноматериалах о высадке на луну. Также делается упор, что установленный на поверхности спутника флаг колебался под воздействие ветра и на то, что фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температуры на поверхности спутника. Ещё есть версия, что доставленный с Луны грунт бесследно исчез, а это 382 кг образцов. Указывается, что анализ этого грунта доказал его земное происхождение.

Самый главный довод выдвинул Билл Кейсинг, заявив, что уровень технологий, которыми владело NASA не позволял отправить человека на Луну. И это, пожалуй, самый существенный факт.

Доктор технических наук академик АВН РФ Сергей Чварков также указывал, что американский модуль весом в 15 т физически не мог взлететь с поверхности Луны. Военный эксперт, автор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков предположил, что американцы всё же что-то смогли приземлить на Луну. И это что-то был ретранслятор, который помог им транслировать происходящее в павильоне на Земле через Луна опять на Землю.

Вернёмся к Лунному модулю. В сети есть публикации, в которых указывается на американский лунамобиль (lunar rover, lunar roving vehicle, сокр. LRV), который использовался экспедициями «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17». Действительно совершено непонятно как эту машину янки сумели разместить на лунном модуле, там для него нем мест вообще, ну разве что если этот лунамобиль можно уменьшить, скажем, в тысячу раз: сначала сдуть, а потом надуть, тогда, бесспорно, ему найдётся место.

В качестве примера доказывающего невозможность посещения американцами Луны, приводится доставка СССР луноходов на поверхность спутника. Вес каждого превышал 700 кг. Они опускались на Луну на соответствующих площадках по объему сравнимых с лунным модулем американцев.

Рассмотрим сам модуль, тем более что NASA представило его красочную 3D модель. По заявленным характеристикам вес модуля около 5000 кг и вес топлива и окислителя, закаченного в его баки около 10500 кг. Но на переставленном NASA рисунке объем баков не позволяет разместить столько горючего. Кроме того, ракетный двигатель практически размещён в обитаемой части модуля, что не даёт шансов астронавтам на выживание во время его работы.

Но даже заявленного количества топлива (которое умудрились запихнуть в неимоверно малые баки) совершено точно не хватит на две операции: на мягкое приземление на поверхности Луны и на взлёт. На прилунение советского лунохода было затрачено 3435 кг топлива при том, что вес спускаемой платформы и собственно лунохода в сумме не превышал 2000 кг.

Здесь срабатывает простая арифметика при весе в 5000 кг только на посадку американский лунный модуль должен был потратить 8587,5 кг топлива. Если учесть, что прилунялись люди, и посадка должна быть особенно мягкой, чтобы не угробить астронавтов, выходит – что сожгли 9000 кг – 9500 кг или около того. Возникает законный вопрос – на чём, извинтите они могли взлететь. У них в баках поле посадки должно было остаться 1000, в лучшем случае 1500 кг горючего. Что-то необходимо было потратить на жизнеобеспечение экипажа на Луне. Вот и выходит, что американский лунный модуль должен был взлетать на пустых баках. А для взлёта с Луны модулю необходимо было набрать скорость 1700 км/сек. Для взлёта с лунной поверхности американскому лунному модулю при весе почти в 5000кг необходимо чуть более 53 571 кг горючего. То есть, и тех заявленных NASA 10, 5 т топлива в баках модуля на эту операцию явно не хватало.

Кстати, сама конструкция двигателя модуля не позволяла ему маневрировать. А каким образом он мог выйти на нужную окололунную орбиту, даже если волшебник принёс на чудотворных крыльях ему нужное количество горючего, и подливал его в баки по мере взлёта? Согласитесь все остальные доводы меркнут по сравнению с этим. И уже не надо обращать внимание на ветер на поверхности Луны и другие киноляпы допущенные исполнителями самой крутой дезинформации в истории человечества.

https://argumenti.ru/army/2021/09/740556?utm_referrer=mirtes...