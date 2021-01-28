Информационные атаки

ФАН каждую неделю обновляет рейтинг антироссийских СМИ и рассказывает, какие издания выпустили больше всего пасквилей за это время. Накануне появился 53-й рейтинг. Тройка лидеров все та же самая: на первом месте «МБХ Медиа» с 83 антироссийскими публикациями, на втором – «Эхо Москвы» с 55, на третьем – «Открытые медиа» с 53 опусами.

«Эхо Москвы» и «Лента.ру» вслед за «Коммерсантом» подхватили вброс о грядущем подорожании бензина в РФ. При этом, по словам вице-премьера Александра Новака, скачка стоимости бензина не предвидится. Если он и подорожает, то несущественно – в пределах инфляции. В 2020 г. подорожание бензина было в пределах 2%.

«Коммерсант» написал об использовании рабского труда заключенных в ИК-2. ФСИН опроверг этот вброс, сообщив, что заключенные работают в соответствии с ТК РФ по 40 часов в неделю. За свой труд они получают зарплату, которая зачисляется на их счет за вычетом оплаты питания и коммунально-бытовых расходов.

Ну а вброс Reuters о российской вакцине подхватили «Коммерсант», «МБХ Медиа» и РБК. Издания написали, что Венгрия якобы отказалась покупать «Спутник V». В российском фонде прямых инвестиций назвали эти публикации фейковыми. А в самой Венгрии заявили, что переговоры с РФ о покупке вакцины продолжаются.

По словам главного редактора PolitRussia Руслана Осташко, фейкометы стали выпускать свои опусы сразу после новогодних каникул. Он отметил, что на темах стоимости бензина и заключенных журналисты просто решили хайпануть. Российская вакцина является одной из самых эффективных в мире, Запад намеренно хочет ее дискредитировать, а наши либералы ему в этом помогают и потакают.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что распространением фейков о российской вакцине руководят из-за границы. Западные фармкомпании хотят продавать свою вакцину, чтобы на ней заработать.

Западные и прозападные издания занимаются антироссийской пропагандой на иностранные деньги. Они пишут разную чушь, если им приказывают и за это платят. Не стоит воспринимать всерьез публикации в этих СМИ.

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