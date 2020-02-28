«Антисталинизм» – скрытая форма реабилитации нацизма

«Антисталинизм» – не что иное

как скрытая форма реабилитации нацизма

Он всегда направлен против России, ее культуры и ее суверенитета

Сергей Черняховский

Последний скандал вокруг полуистеричного заявления Гозмана, объявившего преступной чуть ли не большую часть истории нашей страны в ХХ веке, на самом деле очень полезен. Новости СМИ2

Когда эти люди обвиняют во всех смертных грехах ГУЛАГ, НКВД, «тройки» и кричат про массовые репрессии, это еще может хоть как-то сойти за идейную позицию. Хотя постоянная артикуляция одного и того же, постоянное оперирование давно опровергнутыми либо искаженными фактами уже само по себе давно утомляют любого, кто хочет остаться минимально беспристрастным. Когда же они объявляют преступной организацией военную контрразведку, занимавшуюся именно борьбой с военным шпионажем и диверсиями, возникают основания полагать, что «борцов со сталинизмом» не устраивает именно этот аспект их деятельности – то, что они боролись с нацистской агрессией.

Кстати, антисталинисты, возможно, и сами не знают, какой именно из «Смершей» они считают «преступным», потому что это название носили три разные структуры – контрразведка наркомата обороны (собственно наиболее известное «Главное управление контрразведки «Смерш»), отдел контрразведки наркомата внутренних дел и контрразведка военно-морского флота. Не исключено, впрочем, что они имеют в виду все эти структуры – просто потому, что те имели своей главной задачей борьбу с агентурой агрессора.

Таким образом, получается, что главное, что не устраивает антисталинистов в том, что они называют «сталинизмом», – это его противостояние фашизму (как в виде гитлеровского нацизма, так и во всех иных формах). И не устраивает их не то, что под удар «карательных органов» попадали невиновные, а то, что под него попадали как раз виновные. Люди этого типа заученно зовут к «суду над сталинизмом», пытаясь игнорировать тот факт, что общество давно их отторгает и относится как к обычным уличным скандалистам с банками пива в руках, которые под вечер «докапываются» до прохожих.

Строго говоря, в содержательном плане сам термин «сталинизм» имеет не научный, а публицистически-бессмысленный характер. Фашистов называют фашистами, потому что они сами так себя называли, монархистов – потому что они сами избрали это имя, белогвардейцев белогвардейцами – по тем же причинам. Но ни Сталин, ни его симпатизанты не называли себя сталинистами, и никто из них не использовал сам термин «сталинизм». То есть сам термин есть некое произвольное измышление тех, кто относит себя к «антисталинистам».

Если «антисталинисты» – это те, кто против «сталинизма», а что такое «сталинизм», остается не вполне понятным, то возникает резонный вопрос: все же против чего направлен «антисталинизм»? Судя по тому, что огласил Гозман, – против борьбы с нацистской агентурой. Правда, они пытаются это затушевать, повторяя, что считают «фашизм» и «сталинизм» одинаково «преступными». Но если против гитлеризма боролся «преступный сталинизм» – то и гитлеризм становится чуть «менее преступным». То есть атака на «сталинизм» на самом деле есть скрытая форма реабилитации и оправдания нацизма, фашизма и гитлеризма. Скрытая не только потому, что открыто пытаться встать на сторону последних, тем более в России, слишком кощунственно, но и потому, что в практике нацизма есть действительно смущающий (но только смущающий!) их момент – его этническая политика и геноцид, среди прочего, по отношению к тому этносу, к которому принадлежат многие из этих людей.

В фашизме их не устраивает его этническая направленность, в «сталинизме» – классовая. Но поскольку классовые интересы все же более значимы, чем этнические пристрастия, Советский Союз они ненавидят больше, чем фашистскую Германию, чья классовая политика и классовая сущность во многом является воплощением их социал-дарвинистских идеалов.

Кроме политических и идеологических, о которых стоит говорить отдельно, у антисталинизма есть и определенные политико-психологические причины. В первую очередь это частью личностная ущербность, некое «обезьянье начало», протестующее против человеческого в человеке, напряженности и установки на мобилизационность, которой жили люди эпохи Сталина. «Антисталинизм» – это обезьяна в человеке, это желание стоять на четвереньках, это зависть к тем, кто действительно стоит на ногах, и агрессивное требование ко всем опуститься на четвереньки.

Но в данном случае важнее другое. «Антисталинизм» в первую очередь есть ненависть ко всему, чем жила страна в период руководства Сталина, к тому, что от этого осталось, и стремление все это разрушить. То есть это не только неприятие либо осуждение издержек той эпохи и цены, которую пришлось заплатить за успехи, а именно неприятие всего и ненависть ко всему, включая то положение, которое занял в мире СССР в результате победы во Второй мировой войне. И, как любая идейно-политическая тенденция, он имеет разные формы проявления. Это может быть предметом особого академического анализа, но в данном случае и в общем плане можно выделить три такие формы, три его исторических воплощения.

Первая форма антисталинизма – это собственно гитлеризм и нацизм. Разумеется, Гитлер ставил своей задачей общее завоевание России, ее порабощение и уничтожение ее государственности и культуры. Но в не меньшей степени он ставил своей задачей уничтожение существовавших в СССР социально-экономического строя и политической системы, образа жизни и отношений между людьми, – то есть всего того, что на тот момент и можно было назвать «сталинизмом». В отношении того, стал ли бы он уничтожать лагеря и освобождать «узников ГУЛАГа», есть большие сомнения. Хотя понятно, что тех, кто оказался там оправданно (тех же его сторонников и агентов), конечно, освободил бы, а «честных коммунистов-ленинцев» там бы и оставил.

Вторая историческая форма антисталинизма – это даже не хрущевство и фальсификация «XX съезда» (там «обвиняли» Сталина, но не покушались на совокупность созданного при нем), а «антисталинизм» периода перестройки, когда сначала задачи развития страны были подменены осуждением ее прошлого, а потом на фоне истерии по поводу этого монопольно навязанного «осуждения» было осуществлено разрушение и экономики, и государственности, и позитивных латентных образцов, созданных в ту эпоху.

Третья историческая форма антисталинизма – непосредственное правление «антисталинистов» в 1990-е годы: уничтожение промышленности и экономики, обнищание населения и разграбление страны с количеством человеческих жертв, в несколько раз превышающем общее число узников ГУЛАГа и в полтора десятка раз – число приговоренных к расстрелу по политическим статьям за все время правления Сталина.

Три исторические формы: гитлеровская, горбачевско-яковлевская, чубайсовская. Во всех этих своих трех воплощениях «антисталинизм» был направлен не только против коммунизма и социализма, но и против России, ее культуры и ее суверенитета, ее влияния в международных отношениях. И каждый раз наносил стране катастрофический ущерб, равно как и приводил к массовой гибели мирного населения.

Кстати, что есть по своему деятельностному характеру антисталинизм, как не «возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, происхождения, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации»? А это, между прочим, чистый п. 1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ. Кстати, эти действия явно совершаются организованной группой лиц с применением насилия (морального и информационного) и часто – с использованием служебного положения. А это второй пункт той же статьи. Это так, что называется, для справки...

Антисталинисты, давно отвергнутые и презираемые обществом, шумят и скандалят. Но если беспристрастно проанализировать, что такое антисталинизм, то он оказывается предельно античеловечной и антироссийски ориентированной идеологией, содержащей в себе попытки реабилитации и оправдания преступлений нацизма и гитлеризма. А как политическая практика – по масштабу жертв и разрушений, – бесчеловечной и преступной политикой. Нужно, наконец, быть честными и сказать прямо: антисталинизм – это преступная идеология и и преступная политика.

Антисталинизм преступен. И пока его представители безнаказанно терроризируют людей, нанося удары по их исторической памяти и исторической самоидентификации и, отводя их возмущение от себя, требуют «суда над сталинизмом», нужно просто поставить все с головы на ноги, вернуться к здравому смыслу и официально провести суд как раз над антисталинизмом как преступлением против человечности, рассмотрев вопрос о совокупности его преступлений в 1940-е, во второй половине 1980-х и в 1990-е годы, а также об их рецидивах в наше время.

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Комментарий читателя: Ю.П.Соломатин О сталинистах, не сталинистах и антисталинистах

Автор умолчал о НЕсталинистах, своего рода " тяни-толкаях" коммунизма. Мол, у Сталина берем, когда нужно, - все хорошее и осуждаем все плохое.

Кукиш вам, господа хорошие. Сталин как личность целен и что-то " убрать " от него и что-то " выгодно" выпятить никому не дано.

Поэтому НЕсталинисты, - это оборотная сторона медали АНТИСТАЛИНИСТОВ. Третьего не дано.

https://ki.kpd-hessen.de/der-antistalinismus-ist-ein-verbrechen/