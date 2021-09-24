Прототипы героев фильма "Небесный тихоход"

Вчера мы познакомимся с фильмом "Небесный тихоход", а я хочу рассказать в этом материале о прототипах героев этого фильма. На Аллее Героев, расположенной на площади Победы в Бобруйске (Белоруссия), выгравированы имена 18 Героев Советского Союза и одного полного кавалера ордена Славы. Среди этих заслуженных людей и воспитанник Бобруйского аэроклуба полковник Борис Иванович Ковзан (второй памятник). В годы Великой Отечественной войны он совершил 360 боевых вылетов, провел 127 воздушных боев, сбил 28 самолетов противника. Б.И. Ковзан единственный в мире летчик, который совершил четыре тарана вражеских самолетов. 7 апреля 2021 года отмечались 99 лет со дня рождения прославленного героя-летчика.

КОВЗАН Борис Иванович — прототип главного героя фильма "Небесный тихоход"

КОВЗАН Борис Иванович

Ковзан Борис Иванович — лётчик 744-го истребительного авиационного полка 240-й истребительной авиационной дивизии 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта, капитан; единственный советский лётчик-истребитель, совершивший в боях четыре воздушных тарана.

Родился 7 апреля 1922 года в городе Шахты ныне Ростовской области в семье служащего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года. Окончил 8 классов в городе Бобруйске Могилёвской области Белорусской ССР.

В Красной Армии с 1939 года. Окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов в 1940 году. Осенью 1940 года, успешно окончив училище, младший лейтенант Ковзан в должности летчика-истребителя был направлен служить в Западный особый военный округ - 160-й истребительный авиаполк 43-й истребительной авиационной дивизии, который дислоцировался в Речицком районе. Здесь его и застала Великая Отечественная война.

Свой боевой счет летчик Ковзан открыл 24 июня 1941 года, на третий день войны, при защите воздушных рубежей Гомеля, уничтожив на одномоторном истребителе И-15бис немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111». За три тарана вражеских самолётов в начале июля 1942 года представлен к званию Героя Советского Союза, но в штабе 6-й воздушной армии награда заменена на орден Красного Знамени.

Лётчик 744-го истребительного авиационного полка (240-я истребительная авиационная дивизия, 6-я воздушная армия, Северо-Западный фронт) старший лейтенант Ковзан Б.И. к середине июля 1942 года совершил 142 боевых вылета, лично сбил 3 и в группе 1 самолёт противника.

…22 февраля 1942 года летчик 744-го истребительного авиационного полка Борис Ковзан вылетел на «ястребке» на прикрытие шоссе Москва - Ленинград между Вышним Волочком и Торжком. Прямо перед собой, на высоте двух тысяч метров, увидел трех вражеских «юнкерсов» Ю-88. Не теряя ни секунды, Борис ринулся в атаку. Расстреляв боезапас, применил таранный удар и сел на поврежденном самолете. Весть о героизме летчика облетела весь Северо-Западный фронт. За этот подвиг лейтенант Борис Ковзан был награжден орденом Ленина. Награду ему вручил командующий ВВС фронта генерал-лейтенант авиации Куцевалов.

…9 июля 1942 года на том же самолете Як-1, выдержавшем уже два таранных удара, Ковзан вылетел в составе группы истребителей на прикрытие советских бомбардировщиков, наносящих удар по немецкому аэродрому в Демянске. Над железнодорожной станцией Любница Новгородской области, спасая товарища летчика В. Малова, Борис отвлек на себя два «месcершмитта», пойдя на одного из них в лобовую атаку. За мужество и героизм Ковзана наградили орденом Красного Знамени, присвоили внеочередное звание старший лейтенант.

…13 августа 1942 года в районе города Старая Русса Новгородской области во время выполнения боевого задания капитан Ковзан самолёте Ла-5 обнаружил группу из 7 Ju-88 и 6 Me-109. Противник уже заметил наш истребитель. 19-летний бесстрашный летчик принял решение вступить в неравный воздушный бой. Один Me-109 попытался встать у него на пути, но после меткой очереди задымил и стал падать. Вдруг вражеская очередь ударила по кабине. Одна пуля попала Ковзану в правый глаз. Он сделал попытку выброситься с парашютом, но сил не хватило. В это время прямо по курсу показался «юнкерс» и Ковзан направил свой горящий самолёт на него. Белорусская журналистка Лариса Шипуля в повести «Четыре тарана в небе», изданной в 1982 году к 60-летию Б.И. Ковзана, со слов летчика так описывает это отчаянное воздушное противоборство: «Навстречу горящему Як-1, вырастая с каждым мгновением, шел «мессершмитт». Операторы на земле приняли слова Ковзана: «Машина горит. Ранен в голову. Вытекают мозги. Иду на таран!..» И Борис направил свой горящий истребитель прямо в лоб надвигающемуся «мессеру».

От удара оба самолёта развалились на куски. Нашего лётчика выбросило из кабины через открытый фонарь. Упади Борис на луг или лес, он бы неминуемо разбился насмерть даже при раскрытом парашюте, но он угодил в зыбкую трясину. С высоты 6000 метров он упал в болото и это спасло ему жизнь. При падении сломал левую ногу, руку и несколько рёбер. Это был его четвёртый по счёту таран. Подоспевшие колхозники вытащили лётчика из трясины и доставили его к партизанам, а те так и не пришедшего в сознание летчика переправили в Москву.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, капитану Ковзану Борису Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В московском госпитале, где знаменитый летчик пробыл десять месяцев и перенес несколько сложных операций, ему пришлось выдержать свой самый тяжелый бой за то, чтобы выжить. «Я буквально цеплялся за жизнь зубами», - скажет он потом сослуживцам. Врачи спасли ему не только жизнь, но и восстановили здоровье, однако правый глаз сохранить не удалось. Учтя горячее стремление Ковзана пойти на фронт, его признали годным к летной работе без ограничений и разрешили летать на боевых самолетах. Вскоре он был направлен в действующую авиационную часть, где прошел всю войну, в воздушных боях сбил еще шесть самолетов противника. Назначен лётчиком-инструктором по технике пилотирования полка, помощником командира полка, заместителем командира истребительного полка 144-й истребительной авиационной дивизии ПВО страны. Герой Советского Союза Б.И. КОВЗАН на встрече с воинами Минского гарнизона в музее КБВО, декабрь, 1980 год.

В фондах Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны хранится фронтовое письмо Бориса Ивановича родителям: «Дорогие мои. С радостью сообщаю вам: на фронте я не подкачал, и вам не будет стыдно за сына. Сейчас я - гвардии капитан, продолжаю громить немецких стервятников. После войны продолжал службу в авиации. Летал инстpуктоpом уже на pеактивных самолетах. В 1954 году окончил Военно-воздушную академию. С 1958 года подполковник Ковзан – в запасе. Жил в Рязани, работал начальником аэроклуба. Затем полковник в отставке Ковзан жил в Минске. Умер 31 августа 1985 года. Похоронен на Северном кладбище в Минске.

Полковник (1975). Награждён 2 орденами Ленина (15.05.1942, 24.08.1943), орденами Красного Знамени (16.07.1942), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды, медалями. В Минске на доме, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска. В Бобруйске его именем названа улица.

Друг Николая Крючкова — заслуженный мастер спорта Георгий Иванович БУЛОЧКИН

Георгий Иванович Булочкин

«Первым делом, первым делом самолеты. — Ну, а девушки? — А девушки потом». Помните знаменитые строки из кинофильма «Небесный тихоход»? Незамысловатая песенка, но с таким большим смыслом. Фильм стал одним из лидеров проката 1946 года, а главный герой Василий Булочкин — любимцем зрителей. Причем он должен был носить другую фамилию, но за такую неавиационную народный артист СССР Николай Крючков долго боролся со съемочной группой.

С мастером спорта Георгием Булочкиным Крючков познакомился перед Великой Отечественной войной на съемках фильма «В тылу врага» (1941). Георгий дублировал Крючкова. Они были так внешне похожи, что никто из зрителей никогда бы не отличил их со спины. Вскоре многократный чемпион СССР по лыжным гонкам и соревнованиям патрулей сдружился со знаменитым актером.

Деловые отношения переросли в дружбу. Каждый шел к своим вершинам мастерства. Крючков получал актерские награды и звания, Булочкин — спортивные. Один стал чемпионом страны по экранной популярности, второй — по лыжным гонкам. И вдруг — война…

Выходец из Кировского района столицы уже к 25 годам добился серьезных спортивных успехов. В спортшколе ЦСКА он успешно справлялся и с лыжами, и с винтовкой. К 1940 году Булочкин уже был лейтенантом. А потом беготню по подмосковным лесам пришлось сменить на полеты. Георгия не влекли диверсионные отряды, он хотел летать. В авиашколе пришлось учиться ускоренно.

В ноябре попал в 23-й Гвардейский авиаполк – специальное подразделение, которое воевало только по ночам, чтобы не давать немцам отдыхать и отбросить врага от Москвы. Благодаря развитым навыкам ориентирования спортсмена назначили штурманом. И Булочкин превратился в звезду полка.

Ночью 26 августа 1943-го экипаж Булочкина получил задание разбомбить железнодорожную станцию Аркино под Брянском. Разведчики заметили там два эшелона немцев. Булочкин с командиром Ивановым точно зашел на цель и сбросили по бомбе на каждый поезд – полыхнул пожар. Через несколько минут раздался такой взрыв, что огонь поднялся на полкилометра. Пламя быстро перекинулось на станцию, где нацисты хранили боеприпасы, и разразился пожар такой силы, что зарево видели с аэродрома 23-го полка еще четыре часа. За эту операцию Булочкин получил Орден Отечественной войны II степени. В том же году биатлонист получил и звание заслуженного мастера спорта СССР.

Прокачанная меткость биатлониста помогала ему идеально сбрасывать снаряды на захватчиков. За успешные бомбардировки Могильницка, Познани и Берлина Георгий получил еще две награды – Орден Отечественной войны I степени и Орден Красного знамени.

Однажды близ Ростова-на-Дону бомбардировщик Пе-2, на котором летел Булочкин, был в неравном бою сбит. Экипаж «Пешки» работал механически: за 27 боевых вылетов и 36 часов в небе не случилось ни одной нештатной ситуации – летчики даже не теряли ни одной ориентировки, что с другими случалось частенько. В этот раз «Пешка» залезла глубоко в тыл, и штурман Георгий Булочкин давно ждал преследователей. Немецкий истребитель появился внезапно, будто рухнул из космоса на хвост гостя. Обшивку «Пешки» тут же расчесала пулеметная очередь, и стрелок безвольно повис в кресле. Из-за огромного роста он еле помещался в самолете, а сейчас будто резко сдулся. Из груди хлестала кровь.

Командир Виктор Завьялов начал маневры, сбрасывая нацистский мессер, но штурман Булочкин закричал и замахал руками. Завьялов посмотрел назад и увидел дым – «Пешка» полыхнет в любой момент. Командир тут же приказал Булочкину надевать парашют и катапультироваться. Самолет сильно тряхнуло, раздался хлопок – топливный бак пробило. Оба летчика выскочили из самолета на высоте трех-четырех километров. Булочкин и Завьялов падали и слышали только свист воздуха. До земли осталась тысяча метров, и командир по инструкции дернул кольцо. Парашют распахнулся, и к свисту ветра добавился стрекот очередей мессера – немцы добивали катапультировавшихся летчиков. Булочкин тоже потянулся за кольцом и понял, что не достает – в спешке Георгий схватил парашют огромного стрелка, который был велик. Вдруг землю снизу осветил яркий взрыв – «Пешка» пропахала густой лес – и штурман увидел, как горящие елки несутся на него. Раньше Георгий Булочкин видел елки с другого ракурса – мощнейший биатлонист ЦСКА, мастер лыжных гонок с молодости бегал по заснеженным подмосковным лесам. Жора родился в Кировском районе столицы в 1913 году. Отец в раннем возрасте отвел сына в спортшколу ЦСКА, и мальчик заболел атлетикой, лыжами и стрельбой. К 25 годам Булочкин стал многократным чемпионом СССР по лыжным гонкам и соревнованиям патрулей. Благодаря армейской школе к 1940-му Георгий получил звание лейтенанта.

Вряд ли жизнь именно так пролетела перед глазами Булочкина, когда штурман пикировал с чужим парашютом на горящие елки. До земли оставалось метров 200. Кое-как Георгий сложился и дернул кольцо. Мессер тут же прошил купол из пулемета. На скорости штурман влетел в землю недалеко от обломков, сбросил парашют и тут же побежал зигзагами. Боец то падал на живот в прелую хвою, то снова вскакивал.

Булочкин нашел Завьялова в крови: немцы прострелили оба бедра и плечо командира. Биатлонист тоже чувствовал боль в ноге – зацепило перед приземлением. Они остались вдвоем в немецком тылу, и Булочкин рассчитывал только на спортивные данные. Кусками парашюта штурман привязал к себе еле живого Завьялова и двинулся домой.

Переход в два километра через болото занял семь часов. Булочкин постоянно изматывался до предела, и тогда полз с командиром на плечах. Еды не было, и летчики питались одними ягодами и грибами. Спортивная карьера штурмана спасла обоим жизни. Кроме лыжных гонок, Булочкин выступал за ЦДКА в эстафете 10х1000 метров, играл в футбол и гордился выносливостью. Превозмогая боль, голод и скрываясь от немецких патрулей, Булочкин и Завьялов 14 дней ползли к своим. Когда сил почти не осталось, раненых заметил советский самолет-разведчик, и бойцов эвакуировали.



В 1943 году Георгий Иванович Булочкин стал заслуженным мастером спорта. Причем, пожалуй, впервые у отмечавшегося высоким спортивным званием были учтены не только выдающиеся достижения. При награждении говорилось о мужестве, отваге и отличной физической закалке, проявленных им в боях с гитлеровцами. С войны капитан Булочкин вернулся кавалером орденов Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, обладателем десяти боевых медалей, совершив более 300 боевых вылетов. Несмотря на несколько ранений и контузий, гвардеец, бывалый фронтовик, после войны возобновил занятия спортом. Потом в родном ЦСКА перешел на тренерскую работу, стал наставником многих армейских лыжников и биатлонистов.

Женщины-летчицы

Формирование уникальных в мировой военной истории воинских подразделений – женских авиационных полков – началось в критические дни Московской битвы по инициативе и под общим руководством известной лётчицы Героя Советского Союза Марины Михайловны Расковой в соответствии с приказом Народного Комиссара Обороны СССР И.В. Сталина № 0099 от 8 октября 1941 года. Под руководством М.М. Расковой были созданы и отправлены на фронт 586-й истребительный, 587-й бомбардировочный и 588-й ночной легкобомбардировочный авиаполки. Свое боевое крещение авиаполки приняли в «грозном» для нашей страны 1942 году. На истребителях и бомбардировщиках они, ни в чем не уступая мужчинам, громили врага. И оказалось, что у советских девушек железный характер, твердая рука, меткий глаз. Многие советские женщины-пилоты погибли, еще больше получили серьезные ранения. Однако высокое чувство личной ответственности за выполнение воинского долга, чувство готовности к самопожертвованию и уверенности в полной победе над врагом помогли нашим женщинам преодолеть все грубое и страшное, что принесла им война, и выйти победителями. Не случайно 29 летчиц, воспитанных в этих авиаполках, были удостоены звания Героя Советского Союза, четверо — звания Героя Российской Федерации. Войны без потерь не бывает. Участвуя в боях с врагом, несли потери и женские авиаполки. В истребительный 586-й и бомбардировочный 587-й в ходе войны приходили мужчины, и только 588-й полк ночных бомбардировщиков до самого конца войны оставался чисто женским.

Экспозиция Энгельсского краеведческого музея рассказывает об истории женских авиаполков. Центральной темой выставки является жизнь на фронте и подвиги советских женщин – летчиц, штурманов, вооруженцев, техников и других военнослужащих данных авиаполков, доказавших своё мужество и профессионализм не только противнику, но и коллегам из «мужских» авиасоединений, первое время с недоверием и удивлением относившимся к женским авиаполкам.

Первый тематический раздел экспозиции посвящен героине предвоенной поры — штурману женского экипажа самолета «Родина» М.М. Расковой, одной из первых женщин в СССР удостоенных звания Героев Советского Союза в 1938 году за беспосадочный перелет Москва — Комсомольск-на-Амуре. Вдохновленные подвигом экипажа самолета «Родина» и другими достижениями в советской авиации, множество женщин посветят себя освоению авиационного дела, а когда начнется Великая Отечественная война, начнут «штурмовать» военкоматы с просьбой послать их на фронт сбивать фашистские самолеты. Сформировать женские авиаполки руководство страны возложит именно на М.М. Раскову. И это не случайно. Большинство летчиц, штурманов, техников пришли в авиацию именно за Расковой, вдохновленные ее полетами, ее победами, ее устремленностью. Эта красивая женщина стала легендой, кумиром для целого поколения…

Среди экспонируемых в данном разделе материалов — выпуск газеты «Правда» от 2 ноября 1938 года с текстом указа о присвоении звания Героев Советского Союза экипажу самолета «Родина», фотографии, книги, документы. Второй раздел выставки посвящен 586-му истребительному авиационному полку ПВО, записавшему на свой счет в годы Великой Отечественной войны 2073 боевых вылетов, 125 воздушных боев и 19 сбитых самолетов противника. Третий раздел посвящен 587-му бомбардировочному авиационному полку. Впоследствии получившему название 125-й гвардейский бомбардировочный авиационный Борисовский орденов Суворова и Кутузова полк имени Героя Советского Союза Марины Расковой. Сражаясь на пикирующих бомбардировщиках Пе-2, лётчицы и лётчики полка уничтожали оборонительные сооружения, живую силу и технику противника на берегах Волги, содействовали наземным войскам по прорыву обороны врага на Северном Кавказе, вместе с другими авиационными соединениями обеспечивали ввод в прорыв танковой группы на Орловско — Курском направлении, выполняли задачи по прорыву долговременной, сильно укреплённой оборонительной полосы и разрушению узлов сопротивления противника на участке Богушевск — Орша.

Полк участвовал в боях за Ельню, Смоленск, Витебск, Борисов, за освобождение Белоруссии, Прибалтики и в разгроме немецких войск в Восточной Пруссии.

За период Великой Отечественной войны полк совершил 1134 боевых вылета, сбросив на врага 980 тонн бомб. В четвертом разделе представлены материалы по самому легендарному 588-му ночному легкобомбардировочному авиационному полку, летчиц которого немцы прозвали «ночными ведьмами». Авиаполк оставался исключительно женским на протяжении всей Великой Отечественной войны. За отличное выполнение боевых заданий полк получил наименование 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого ордена Суворова полка. 588-й полк начал боевой путь в Сальских степях и закончил его на территории фашистской Германии. Полк участвовал в наступательных операциях в районе Моздока, на реке Терек и на Кубани, содействовал освобождению Севастополя, Могилёва, Белостока, Варшавы, Гдыни, Гданьска (Данцига), помогал наземным частям в прорыве обороны противника на Одере. За три года непрерывных боев полк никогда не уходил на переформирование, совершил более 24000 боевых вылетов и сбросил на позиции врага более 3 000 000 кг бомбового груза. Многие экипажи имели на счету от 500 до 1 000 боевых вылетов. За годы войны в полку погибли 32 девушки. В полку — 23 Героя Советского Союза, 2 Героя России и Герой Республики Казахстан.

Самолеты У-2 – По-2

У-2 или По-2 — советский многоцелевой биплан, созданный под руководством Н. Н. Поликарпова в 1927 году. Один из самых массовых самолётов в мире. Строился серийно до 1953 года, было построено 33 000 машин. Переименован в По-2 в честь его создателя в 1944 году после смерти Николая Николаевича Поликарпова. Самолёт имел разговорное название «кукурузник», так как ещё в 1930-х годах активно использовался в сельском хозяйстве для обработки посевов ядохимикатами. По схеме самолёт У-2 — одномоторный двухместный биплан расчалочной конструкции с мотором воздушного охлаждения М-11 мощностью 125 л. с. фюзеляж выполнен из дерева как пространственная расчалочная ферма, обшитая спереди фанерой, а сзади — полотном. Массогабаритные характеристики: Общая длина самолёта — 8170 мм; масса пустого учебного самолёта: на колёсах — 752 кг, Нормальный полётный вес: бомбардировщика — 1400 кг, Скорость: максимальная — от 130 до 150 км/ч, крейсерская — 100—120 км/ч. Дальность беспосадочного перелёта (по топливу) — 350—400 км. Потолок — 3800 м. Разбег и пробег — 100—150 м Бомбовая нагрузка варьировалась от 100 до 350 кг. Лётные качества У-2 в зависимости от того, для каких целей применялся самолёт, и какие изменения вносились в его оборудование, варьировались, но во всех случаях самолёт оставался надёжным, лёгким и послушным в управлении: для улучшения пилотажных характеристик на самолёте применён увеличенный руль направления. У-2 мог совершать взлёт и посадку на самых малых аэродромах и даже на неподготовленных площадках

У-2 имел ряд достоинств. Во-первых, он был исключительно простым и дешёвым в производстве и эксплуатации, легко ремонтировался, что делало его производство крайне выгодным для СССР, в котором именно дешевизна и простота техники имели особое значение. Во-вторых, самолёт был очень прост в управлении и даже неопытный лётчик мог свободно летать на нём. У-2 «прощал» пилоту многие ошибки, которые на другом самолёте неизбежно привели бы к аварии. По этой причине именно У-2 был основным учебным самолётом советских ВВС. Например, машину почти невозможно было ввести в штопор; в случае, если лётчик отпускал рули управления, самолёт начинал планировать со скоростью снижения 1 метр в секунду и, если внизу оказывалась ровная поверхность, мог самостоятельно сесть на неё. Наконец, У-2 мог совершать посадку и подниматься в воздух буквально с грунтового «пятачка» — крайне малым местом для разбега, что делало его незаменимым для связи с партизанами. В-третьих, У-2 обладал низкой скоростью и поэтому мог летать на небольших высотах, тогда как более скоростные самолёты рисковали при этом врезаться в холмы, деревья, складки местности.

Это позволяло использовать машину для штурмовок и бомбардировок вражеских позиций, хотя боевые вылеты производили, как правило, ночью, так как днём самолёт становился лёгкой добычей для истребителей противника и мог быть сбит наземным огнём даже из стрелкового оружия. Все эти достоинства У-2 привели к тому, что он широко применялся в ВВС СССР в качестве ночного бомбардировщика, самолёта разведки и связи.

У-2 широко применялись для так называемых «беспокоящих налётов» по ночам на прифронтовые расположения войск противника. Места базирования У-2 лежали на удалении до 150 км от линии фронта и совершать с них интенсивные полёты чаще всего было неудобно. Поэтому всю боевую работу ночные бомбардировочные полки выполняли с аэродромов подскока, располагавшихся в 20-35 км от передовой. Днём эти площадки пустовали, а к вечеру на них перелетали самолёты.

Основными боеприпасами, сбрасываемыми с У-2, были фугасные бомбы ФАБ-100 и ФАБ-50. На бомбардировщик подвешивалось либо две «сотки», либо 4 бомбы калибра 50 кг. Кроме того, при бомбометании использовались ампулы, снаряжённые смесью «КС». Их загружали в фанерные кассеты со взрывателем. На заданной высоте после сброса взрыватель срабатывал, кассета открывалась и шарики рассеивались на значительной площади, выжигая всё при падении на землю. Кроме этого, использовались зажигательные бомбы ЗАБТООтш (с термитными шарами) и ЗАБ-50 (с твёрдым горючим). Из осколочных бомб применялись АО-2,5; АО-10 и с 1943 АО-25-35, особенно активно в начале войны и при полётах на дальние расстояния. Из нелетальных боеприпасов применялись осветительная авиабомба САБ-100 и агитационная АГБ-100.

Одна из тактик заключалась в том, что лёгкие бомбардировщики подходили к цели с установленными на малый газ двигателями или на сверхмалой высоте, благодаря чему оставались незаметными для средств ПВО противника до самого последнего момента. Результаты боевой деятельности У-2 впечатляли. К примеру, штурман звена 97-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка гвардии лейтенант Герой Советского Союза Василий Дмитриевич Кизь совершил 640 боевых вылетов, взорвал 27 складов с горючим и боеприпасами, разрушил 7 ДОТов, наблюдательный пункт, 168 зданий и сооружений, уничтожил 24 автомашины и 4 самолёта на земле. При этом отдельные лётчики имели на своём счету более 800 боевых вылетов, а некоторые (Герой Советского Союза Ирина Фёдоровна Себрова) — более тысячи.

В особо напряжённые ночи наземные команды обеспечивали до 12 боевых вылетов каждого У-2. Число полётов зависело от продолжительности тёмного времени суток.

По воспоминаниям советских пилотов, летавших на У-2, после заводской доработки самолёта в 1942 году бомбовая нагрузка была существенно увеличена — до 250 кг (в отдельных случаях — до 500 кг), вылеты производились иногда до четырнадцати раз за ночь. «Kaffeemühle» (кофемолка), «Nähmaschine» (швейная машина, из-за типичного звука мотора) — так солдаты вермахта называли У-2, доставлявшие массу хлопот для противника в прифронтовой полосе.

Осенью 1941 года в ВВС СССР было начато формирование авиационных частей, укомплектованных женщинами. Один из женских авиаполков имел на вооружении самолёты У-2 – 46-й («Таманский») гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк. 23 лётчицы и штурмана, воевавшие на У-2, удостоены звания Героя Советского Союза, 2 удостоены звания Героя Российской Федерации, 1 звания Звания «Народный Герой» Республики Казахстан.

http://cinemafirst.ru/nebesnyj-tihohod-1945/

https://www.sb.by/articles/master-vozdushnogo-tarana.html

https://areal-tur.ru/italiya/nevmenyaemyi-russkii-chetyre-vo...

https://www.eurosport.ru/biathlon/story_sto7262065.shtml