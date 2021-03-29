Что говорил о предательстве Горбачёва последний глава ГДР Эрих Хонеккер

Эрих Хонеккер и М.С. Горбачёв. Фото взято из открытых источников

Всем доброго здоровья, уважаемые читатели и подписчики моего канала.

Эрих Хонеккер - бывший глава ( с 1971 по 1989) Германской Демократической Республики( ГДР просуществовала с 1949 по 1990), которая была одной из ведущих стран социалистического лагеря на протяжении всей истории Холодной войны.

В этой статье я хочу привести интересные высказывания и цитаты Эриха Хонеккера о предательстве М.С. Горбачёва из его книги "Последние записи. Для Маргот". Эта книга была издана в 2012 году на основании дневниковых записей, который Хонеккер вёл, находясь в берлинской тюрьме "Моабит" в 1992 году. В эту тюрьму он был помещён властями Федеративной Республики Германии по обвинению в том, что дал санкцию на открытие огня на границе по людям, бежавшим из ГДР на Запад. Лишь только когда власти ФРГ поняли, что здоровье Эриха Хонеккера резко ухудшилось( он был болен раком) после 169 дней тюремного заключения, ему разрешили выехать в Чили к дочери, где он и умер в 1994 году.

Но прежде чем перейти к высказываниям Эриха Хонеккера о М.С. Горбачёве, я хочу обратить внимание на слова, написанные в предисловии к этой книге его супругой Маргот, которая 26 лет была министром народного образования ГДР( с 1963 по 1989 ):

"...Самое страшное из того, что может случиться с человеком – это предательство. Невозможно простить оставление друга в беде или государственную измену. Предательство осуждается всеми религиями как грех, и порицается морально-нравственными законами общества. ..А что сделали Горбачёв и Ельцин? Ну хорошо, вы предали свою партию, свой народ, советскую власть. Ради власти, славы и наживы навлекли на миллионы людей нищету, горе и страдания. Но здесь хоть как-то можно оправдаться, поскольку в данном случае речь идёт о своей стране, её внутренних проблемах. Но как можно было отдать на растерзание врагу своих верных друзей за рубежом?..."

Эрих Хонеккер с женой Маргот Хонеккер. Фото взято из открытых источников.

Ну, а теперь переходим непосредственно к цитатам Эриха Хонеккера о предательстве Горбачёва из его тюремного дневника, написанного в 1992 году в тюрьме " Моабит":

"...Сейчас каждому стало понятно, что КПСС под руководством Горбачева сдала империалистам и Советский Союз, и все страны Варшавского договора. Сейчас все начинается снова, возможно, третья мировая война уже идет..."( из записей в дневнике Эриха Хонеккера от 9 августа 1992 года)

"...Меня тошнило от "общеевропейского дома", о котором трещал Горбачёв. И потом его советник, этот Яковлев, который, по крайней мере, был откровенен, сказал, кто, по его мнению, во всём виноват: "Маркс. В 1917 году с приходом марксиста Ленина во всём мире началась катастрофа..."( из записей в дневнике Эриха Хонеккера от 11 августа 1992 года)

"...Есть ли совесть у этого Горбачёва? Я всё ещё хорошо помню этого мелкого буржуа от перестройки, когда он мне объяснял свою стратегию и ту роль, которую должна сыграть его жена Раиса. Помню и о том, как он боязливо жаждал одобрения и любви со стороны других генеральных секретарей. Престиж был ему всегда важен. Однажды, когда он сомневался в себе, я попытался его успокоить. Правда, аплодисменты с Запада были ему дороже..."( из записей в дневнике Эриха Хонеккера от 11 августа 1992 года)

"...Придя к власти, он сначала капитулировал как генсек, а потом погубил и всю КПСС . Сейчас он живет на деньги своих кредиторов, доллар стал тяжелее рубля. Все сторонники холодной войны от Рейгана до Буша встают на его защиту. Горбачев, очевидно, и сам не заметил, как превратился в подлеца..."( из записей в дневнике Эриха Хонеккера от 11 августа 1992 года)

Эрих Хонеккер до самой своей смерти остался верен своей любимой ГДР и Советскому Союзу. Даже в своём завещании он указал, чтобы его гроб был покрыт флагом уже не существовавшего в 1994 году государства - Германской Демократической Республики...

Запад так или иначе свёл счёты со всеми бывшими руководителями бывших социалистических стран Восточной Европы:

Бывший глава Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич умер в тюремной камере, находясь под следствием Гаагского международного трибунала по бывшей Югославии.

Главу социалистической Чехословакии Густава Гусака сразу после «Бархатной революции» фактически довели до смерти.

Главе Польской Народной Республики Войцеху Ярузельскому пришлось пройти через ряд унизительных судебных процессов, которые закончились только вместе с его смертью.

С нарушением всех возможных юридических норм, без суда и следствия расстреляли лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску.

При невыясненных обстоятельствах умер бывший глава социалистической Болгарии Тодор Живков именно в тот момент, когда большинство населения Болгарии стало поддерживать его возврат к власти.

А ведь ни один из лидеров стран Варшавского договора в конце 80-х годов, когда с фактического согласия Горбачева рушили их государства, не предал СССР, не предал советский народ... не предал идею...

https://zen.yandex.ru/media/id/5fc097fb56aab14e82b6a963/chto...