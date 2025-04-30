1 Мая — День международной солидарности трудящихся

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.

Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы. Этот праздник отмечается в 66 государствах мира.

В Российской империи этот праздник впервые был отмечен в 1890 году в Варшаве проведением первомайской стачки рабочих. На следующий год в Петербурге состоялась первая маевка. С 1897 года маевки стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациями. В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами Коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов».

После Великой Октябрьской социалистической революции Первомай был объявлен официальным праздником в Советской России, а затем и в СССР. Уже в 1918 году 1 мая стало нерабочим днём. В этом же году на Ходынском поле в Москве прошёл первый первомайский парад Рабоче-Крестьянской Красной Армии, чтобы продемонстрировать силу и мощь социалистического государства, силу и мощь освобожденного народа, строящего коммунизм.

В дальнейшем парады были перенесены на Красную площадь. В 1933—1956 годах (с перерывом на период Великой Отечественной войны) в мероприятиях принимала участие авиация. Военные парады 7 ноября и 1 мая имели большое значение, это был боевой смотр революционных сил мирового пролетариата.

С 1969 года военный парад на 1 Мая был заменён праздничной демонстрацией рабочих и служащих.

В 1992 году Первомай в России получил новое официальное название — Праздник Весны и Труда, полностью утратив первоначальное значение.

В наши дни, не встречая сопротивления, капиталисты забирают назад всё, что было завоёвано нашими героическими предками, завоёвано с такими большими усилиями и жертвами.

Капиталисты уже лишили нас пенсий, заставили позабыть о соблюдении норм труда и отдыха, многие люди уже остались без работы или находятся под угрозой увольнения, сокращается финансирование доступной медицины и образования, качество которых постоянно падает, происходит их коммерциализация.

Несмотря на то что на протяжении истории производительность труда с развитием науки и техники практически непрерывно растёт, эксплуатация трудящихся только нарастает. Постоянно идут разговоры о предоставлении работодателям всё больших прав, например, на увольнение работников по одному своему желанию, и будьте уверены, эти изменения в ближайшее время найдут своё отражение в кодексах и законах. Аналогичные процессы идут и в других странах.

Настоящая солидарность может быть только классовая, у рабочих всего мира на самом деле гораздо больше общего друг с другом, нежели чем со своими «родными и духоскрепными» олигархами. Поэтому важно не поддаваться на уловки буржуазных пропагандистов, различными путями сеющих рознь среди трудящихся и хаос в их головах, отвлекающих от осознания трудящимися своих коренных классовых интересов.

Изучайте основы марксизма, проветривайте голову от иллюзий и стремитесь применять полученные знания на практике, просвещайте окружающих. Художник Фелеки-Гашпар А. «Подготовка к 1 мая», 1951 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Днём международной солидарности трудящихся!

https://telegra.ph/1-Maya--Den-mezhdunarodnoj-solidarnosti-trudyashchihsya-04-30

Мир! Труд! Май! С праздником!

Е. П. Соловьёв. Плакат «Да здравствует 1 Мая!». Москва, 1963 г. А. Хмельницкий. Плакат «1 мая». СССР, Кишинев. 1974 г. Е.П. Соловьев. Плакат «С праздником 1 мая!». СССР, Москва. 1963 г. К.К. Иванов. Плакат «С праздником 1 мая!». СССР, Москва. 1962 г. К.В. Владимиров. Плакат «Мир, труд, май». СССР, 1964 г. Н.Н. Ватолина. Плакат «1 мая». СССР, Москва. 1962 г. Р.И. Вардзигулянц. Плакат «1 мая. Мир, труд, май!». СССР, Москва. 1962 г.

https://t.me/sovrhistory/3549

Праздничные фотографии, участвующие в конкурсе

телеграм-канала "Жизнь в СССР I История": Майская демонстрация 1976 года. Москва. Крайний справа - это я. Рядом моя мама и её коллега по работе с дочерью. Ясный солнечный день. Праздничное настроение. Прислал «Сергей». Я. 1 мая 1979 г. Прислал(а) «Skripals cat». 1 Мая 1977 года, город Куйбышев, ныне Самара. Мы с папой на первомайской демонстрации. Прислала «23128 Лабазова»

Фото из Копилочки: Дети у киоска на площади Маяковского во время первомайского праздника. Москва, 1937 год. На майском параде, 1927 Первомайская демонстрация. Фото Александра Акилова. Ярославль, 1967 год Электросталь, 1 мая 1967г. Мгновения истории. Москва. 1 мая 1993 года Люди труда

Висит на орбите в холодной дали

Над миром искусственный спутник Земли,

Внизу проплывает планета – на ней

Цветут городов мириады огней.

А чтобы огнями цвели города,

Под землю спускаются люди труда,

И благодаря их большому труду,

Заводы в металл превращают руду.

Заводы и спутник, машины и дом –

Всё создано тем же упорным трудом.

И мы не должны забывать никогда

Слова благодарности людям труда.

Но есть и такие людишки притом,

Кто жадность и хитрость считают трудом –

Не пашут, не сеют, не плавят металл,

А лишь умножают себе капитал.

И так происходит, что люди труда

Возводят плотины, дворцы, города,

Но все результаты работы их рук

Чужим капиталом становятся вдруг.

У этой напасти края не видны,

И люди труда неизменно бедны.

Барыш у мошенников очень высок,

А людям труда – только хлеба кусок.

Когда у богатых доход на кону,

Они меж собой затевают войну,

Но в каждой войне погибают всегда

Всё те же обычные люди труда.

Когда-нибудь с обухом встретится плеть,

И люди труда перестанут терпеть

И скажут сурово: «А ну, господа,

Верните-ка нам результаты труда!

Все ваши порядки пускай отомрут,

А в мире царит созидательный труд!

И чтобы никто и уже никогда

Не смел наживаться на людях труда!»

. . .

Висит на орбите в холодной дали

Над миром искусственный спутник Земли,

Внизу проплывает планета – на ней

Цветут городов мириады огней…

Горькие Усы - Люди Труда

Музыка: Горькие Усы

Слова: Андрей Шигин

https://t.me/shigin24/80

Первомайская демонстрация, 1933 год (немая кинохроника)