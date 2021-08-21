Россия и игла

Каждый раз, когда в России начинается какая-то большая новая инициатива, будь-то Крымский мост или газопровод «Сила Сибири», обязательно находится масса «экспертов», вчера бывших вирусологами, а завтра переквалифицирующихся в финансистов или специалистов по футболу, которые начинают шумно и яростно рассказывать, что из этого ничего не получится и всё это пустая трата народных денег.

Потом, когда тот или иной проект оказывается успешно завершён, никто из этих «экспертов» никогда не выйдет и не скажет «Я был не прав». Потому что, во-первых, стыдно, бьёт по самолюбию. А во-вторых, они в это время уже рассказывают, почему не взлетит уже какой-то новый проект. Как говорится, «баба-яга против».

А мы сегодня попробуем разобраться, как поживает «Газпром» и некоторые его проекты.

Начнём, пожалуй, с самого известного и обсуждаемого проекта, с «Северного потока-2».

Как говорится, нет такой перемоги, которая бы не превратилась в зраду. Задержка в постройке этого газопровода на почти полтора года привела к тому, что теперь «Газпром» продаёт газ в Европу не по 260 долларов за тысячу кубометров, а по 460.

Вернее, спотовая цена на хабе TTF в Нидерландах достигла на пике 484 долларов, а фьючерсная цена на август и вовсе поднялась до 491 доллара за тысячу кубометров.

Соответственно, и украинским «небратьям» придётся покупать так называемый «реверсный» газ по такой цене, плюс ещё наценка за транспортировку. Нужно больше сопротивляться строительству «Северного потока-2», стрельба себе в ногу – это такое увлекательное занятие. Впрочем, сегодня мы не о них.

Хотя ещё один занимательный факт, который касается Украины. Размещённая «Нафтогазом» в июле заявка на аукционе о продаже дополнительных мощностей по прокачке выше контрактной мощности «Газпром» не заинтересовала. Аналогичная заявка на август на днях также осталась без внимания.

А зачем? Украина не получает дополнительных денег, а в Европе сохраняется дефицит газа. Цены при этом растут. И только Алексей Борисович Миллер довольно улыбается. Я его понимаю – продавать те же объёмы газа по 480 долларов гораздо приятнее, чем по 260 (а в прошлом году и того не было).

При таких раскладах и торопиться с вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» нет никакого смысла. Нужно всё тщательно проверить и перепроверить, укрепить и согласовать.

Впрочем, на азиатском направлении картина ещё более интересная. Там цены на газ, как трубный, так и СПГ, существенно выше европейских.

Помните, как целая куча псевдоэкспертов и псевдопатриотов истерила и возмущалась, что «Сила Сибири» – это ненужный проект, иногда добавляя, что «китайцам газ за копейки продают»?

Россия действительно продаёт часть трубного газа Китаю по цене ниже, чем другие участники рынка, потому что в контракте прописано, что цена привязана к цене мазута и газойля. Но сейчас и цена нефти (а соответственно и мазута) существенно повысилась по сравнению с прошлогодним провалом, так что и эта цена достаточно стремительно растёт.

Более того, та же «Сила Сибири» поставляет газ на Амурский газоперерабатывающий завод, который выделяет из него гелий и другие нужные компоненты, а уже потом очищенный от них природный газ (который от этого не начинает хуже гореть) поставляется в Китай.

Россия, кстати, после реализации этого проекта вышла в мировые лидеры по производству гелия.

И аналогичных крупных проектов у «Газпрома» несколько. По производству пластмасс, полиэтилена, минеральных удобрений и так далее. Чтобы продавать не сырые ресурсы, а уже результаты их глубокой переработки.

Тут, конечно, обязательно вылезет мамкин борцун в картонной будёновке и скажет что-то типа «А мне-то что с этого всего? Всю прибыль всё равно заберут себе проклятые буржуи!» и прочее аналогичное «кококо».

А то, что «Газпром» – это не только сотни тысяч высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих рук, но и триллионы поступлений в государственный бюджет. Как от уплаты налогов, так и от выплаты дивидендов.

В государственный бюджет, две трети которого тратятся на социальные статьи – на образование, медицину, пенсионное обеспечение, помощь многодетным и так далее.

Слишком сложно? Разве что если голова в кастрюльке.

Также недавно опубликованные статистические данные показывают, что доля нефтегаза в ВВП и доходах государственного бюджета Российской Федерации последовательно снижается и на прошлый год составила всего 16 процентов.

В том числе и «Газпром» из компании, которая просто добывает полезные ископаемые, постепенно превращается в корпорацию, которая всё больше занимается их глубокой переработкой, существенно повышающей добавленную стоимость.

Так что если видите людей, которые вещают про «страну-газоколонку» или какие-то там «иглы», на которых сидит Россия – не обращайте внимания. Ибо не ведают они, о чём говорят.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1507772.html

Видеоверсия: