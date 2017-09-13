В США назвали победу России в Сталинградской битве "мифом"

Видно, что в ходе работы над статьей, Джонсон детально изучил события самой кровопролитной войны прошлого столетия. Тем не менее, некоторые моменты автор предпочел не освещать.
Так, приказ Иосифа Сталина № 227 "Ни шагу назад" американский историк называет "ужасной ценой" для советских солдат.Со слов Джонсона, "русским солдатам нравилось", когда командующий обороной Сталинграда Чуйков расстреливал командиров и комиссаров. О том, что приказ Сталина имел глубочайшую патриотическую составляющую, ни слова.Умолчал автор статьи и том, что после разгрома под Москвой, Гитлер издал аналогичный приказ еще в 1941 году, на полгода опередив Сталина.Вся суть статьи Иэна Джонсона сводится к тому, что руководство Советского Союза не особо стремилось поддержать армию и приложило мало усилий к тому, чтобы одержать победу. По факту же, Сталинградская битва - первое сражение, в котором Красная армия переиграла Вермахт по техническим и военным аспектам.
Американцы - не первые, кто пытается переписать историю Сталинградской битвы в целях пропаганды антироссийских настроений. Латвийский министр культуры Сармите Элерте и вовсе заявила, что
миф об этой победе служит для повышения статуса русского народа
Теперь пропаганда США работает на то, чтобы обвинить Владимира Путина в том, что он проводит внешнюю политику России "прикрываясь мифической победой на Волге".Стойкая и уверенная позиция Кремля не выгодна Западу. Поэтому там не гнушаются никакими способами расшатать ее. Искажение исторических фактов - попытка "раскрыть глаза" россиянам, противопоставив армию власти.
Хотя сам же автор статьи признает, что
в России будет сложно пересмотреть историю войны, во всяком случае, пока живы люди, которые видели эту войну.
Но пропаганда должна работать, иначе мир еще не скоро переменится в лучшую для США сторону.
http://www.informnovosti.ru/page10057.htm?utm_campaign=trans...
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